Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ
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Заборгованість перед військовослужбовцями за період із січня по 15 травня зросла майже втричі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Військовий кур'єр".
Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датовано 25 травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.
"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім’ях військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
У "Військовому кур’єрі" зазначають, що згідно з цією доповіддю заборгованість становила на 1 січня 350 800 000 млн грн, а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто зросла майже втричі!
Крім того, ЗМІ зазначає, що Генштаб та Командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.
"Що ж робить Міністерство оборони? – Воно "вживає заходів щодо збалансованого наближення бюджетних асигнувань" і виділяє на погашення заборгованості лише 322 млн грн з потрібних 940. Саме так зазначено в листі вих. номер 220/3341 від 20.05.2021... На тлі нещодавніх скандальних публікацій про те, як МО намагається погодити через профільний комітет Верховної ради закупівлю люксових лімузинів та совкових краваток і сорочок для параду на суму що, мабуть, перевищує сто мільйонів гривень, такий атракціон великої щирості видається просто цинічним", - пише видання.
"Військовий кур'єр" уже спрямував декілька запитів щодо виплат військовослужбовцям на адресу Міноборони, проте жодної відповіді не одержано.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз треба гроші резервувати на військовий парад з Сердючкою)
Зробили це разом і відверті вороги, і обдовбані пропагандою.
Зеленский сдает оккупантам позиции на Донбассе и лепечет про мир в глазах кремлевского убийцы.
https://www.youtube.com/watch?v=u6GZjzvMDeQ
А Бюджет практически пуст.
Зато сейчас много есть кому проср***ь.
Зекоманда готується "кормить" чужу армію?
И никому о том не скажем
И не обмолвимся тайком
О самой грязной в мире краже.
«По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.
Зачем это в армии.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Могут спокойно брать свое
И это будет справедливо
Как трофеи...
Ну так вот при Порошенко денежное довольствие ВСУ постоянно увеличиловалось.
При ЗЕ возникла задолженность перед ВСУ в 1 миллиард.