УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12415 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Оборона
17 053 88
заробітна плата (1019) Міноборони (5298) військовослужбовці (3950)

Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ

Заборгованість перед військовослужбовцями за період із січня по 15 травня зросла майже втричі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Військовий кур'єр".

Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датовано 25 травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.

"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім’ях військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

У "Військовому кур’єрі" зазначають, що згідно з цією доповіддю заборгованість становила на 1 січня 350 800 000 млн грн, а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто зросла майже втричі!

Крім того, ЗМІ зазначає, що Генштаб та Командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.

"Що ж робить Міністерство оборони? – Воно "вживає заходів щодо збалансованого наближення бюджетних асигнувань" і виділяє на погашення заборгованості лише 322 млн грн з потрібних 940. Саме так зазначено в листі вих. номер 220/3341 від 20.05.2021... На тлі нещодавніх скандальних публікацій про те, як МО намагається погодити через профільний комітет Верховної ради закупівлю люксових лімузинів та совкових краваток і сорочок для параду на суму що, мабуть, перевищує сто мільйонів гривень, такий атракціон великої щирості видається просто цинічним", - пише видання.

"Військовий кур'єр" уже спрямував декілька запитів щодо виплат військовослужбовцям на адресу Міноборони, проте жодної відповіді не одержано.

Також читайте: У військах окупантів в ОРДЛО триває "тиждень боєготовності": відпрацьовують висунення в райони оперативного призначення, - розвідка

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
Война закончилась. Зачем платить? Будем строить университет ослов имени Бубочки.
показати весь коментар
07.06.2021 09:52
+36
ну не знаю, у ваЗЕлина никто с голода не пухнет)))
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3688
показати весь коментар
07.06.2021 09:58
+29
Ну да. Зато членовозы на парад для Зели е его холуев закупают за 73 млн. Приоритеты.
показати весь коментар
07.06.2021 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Война закончилась. Зачем платить? Будем строить университет ослов имени Бубочки.
показати весь коментар
07.06.2021 09:52 Відповісти
ну не знаю, у ваЗЕлина никто с голода не пухнет)))
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3688
показати весь коментар
07.06.2021 09:58 Відповісти
Это он для семей военнослужащих?
показати весь коментар
07.06.2021 10:43 Відповісти
Навіть рукавички не вдягло, свинота. Чи воно гадає, що воно стерильне.
показати весь коментар
07.06.2021 12:11 Відповісти
Да и на днях списали долги перед Нафтогаз на 5 млрд гривен фактически олигархов.Такая вот борьба с олигархами у осла Оманского.Те военные которые заиэтотголосовали надеюсь что довольны, хуже не будет.
показати весь коментар
07.06.2021 11:32 Відповісти
что такое дополнительные выплаты?
показати весь коментар
07.06.2021 14:22 Відповісти
Средства при помощи которых возможно проживание человека, покупка нужных ему вещей услуг? Не? Или эти средства можно не выплачивать потому шо Ослу захотелось офис первой Ляди или ослячий институт? Или шо гамнокамандующий собрался "принимать парад" на Ролс-Ройсе? Шоб мы с топой поржали по приколу.
показати весь коментар
07.06.2021 14:43 Відповісти
зарплата - это не дополнительная выплата. поэтому повторюсь: что такое дополнительные выплаты ?
показати весь коментар
07.06.2021 16:39 Відповісти
все виды премий в том числе "боевые", командировочные и компенсация жилья
показати весь коментар
07.06.2021 16:55 Відповісти
Подожди, а космодром?
показати весь коментар
07.06.2021 15:21 Відповісти
aleks kyb, ви прочитали мою думку, так і є.
показати весь коментар
07.06.2021 20:11 Відповісти
Но деньги на обслуживание "преданного" самолёта, которым летает первая пледи, платит исправно
показати весь коментар
07.06.2021 09:52 Відповісти
Завалили все, що можна і що не можна. За невиплату заробітньої плати в нас кримінальна відповідальність
показати весь коментар
07.06.2021 09:52 Відповісти
а они не выплачивают как выше написано атошные . командировочные и тд. премии кстати составляют чуть ли не большую часть зарплаты .начинается как при кучме и тимошенчихе \ ющ тот просто в своей вселенной жил отдельно от государства\ всё только через суд . осталось только приказ министру написать как в былые времена . что тот кто подаст в суд будет автоматом уволен
показати весь коментар
07.06.2021 19:57 Відповісти
І воно кричить що нас негайно треба приймати в Нато? 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.06.2021 09:54 Відповісти
Тепер буде питати Байдена чому така заборгованість перед нашими військовими.
показати весь коментар
07.06.2021 11:45 Відповісти
Ну да. Зато членовозы на парад для Зели е его холуев закупают за 73 млн. Приоритеты.
показати весь коментар
07.06.2021 09:55 Відповісти
Сердючка вередує. Вже не хоче їхати на вагоні. а подавай їй елітне авто.Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 6233
показати весь коментар
07.06.2021 09:59 Відповісти
Не до армії зараз Верховному Говнокомандуючому!

Зараз треба гроші резервувати на військовий парад з Сердючкою)
показати весь коментар
07.06.2021 12:01 Відповісти
Порох продовжує робити шкоду. Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2795
показати весь коментар
07.06.2021 09:55 Відповісти
Універ ім.ЗЕбариги важливіший, а ЗСУ то таке.
показати весь коментар
07.06.2021 09:55 Відповісти
В цього так званого недо верховного головнокомандуючого скоро військо розбіжиться. Це жах якийсь. Ну не можна ж так безбожно красти.
показати весь коментар
07.06.2021 10:21 Відповісти
До речі, знаю деяких військових ( один лікар який не один рік був на лініі(0), і досі не розумію як такі люди могли голосувати за Зеленського? В арміі таких було багато. Тільки подив від цього
показати весь коментар
07.06.2021 09:57 Відповісти
Це ті, які не бачили армію 2014. І думали, що то Петя усьо покрав. Не таку форму пошив, не такі талани. Годував погано. Зброю стару постачав. Все не так було. Бо ж Квартал брехать би не став...
показати весь коментар
07.06.2021 09:58 Відповісти
+ 100 . знаю тех недоумков которые голосовали - только не порох. все заробитчане пришедшие в 17 - 18 годах на готовое и бегавшие от повесток в 14 году . ***** им говоришь . что раньше ели и не мёрзли только за счёт волонтёров .а сейчас ты тушёнку ящиками домой тянешь благодаря этому барыге - тупые дауны глазками лупают и не понимают
показати весь коментар
07.06.2021 20:05 Відповісти
Очень много люди сами денег насыпали. Отдельно силой обвалили доллар, люди обнищали и в итоге государство +, а люди доллар +300%, но не суть. Армия это очень дорогое удовольствие и бюджеты на армию у многих стран просто запредельные, солдат нужно обувать, одевать, вооружать и жилье, а это всё деньги, а для этого нужна сильная экономика с заводами и работающим населением и это не новость. Даже муравьи сначала делают себе сильную экономику, а потом выращивают солдат для обороны и никак иначе. А теперь орут, что без транзита газа не будет чем кормить армию, а заводы строить не пробовали? О сокращении населения промолчу, 79% семей с одним ребенком, и 2021 самая низкая рождаемость за всю историю Украины, на 3 умерших 1 родившийся, это демографическая катастрофа с толпами пенсионеров без пенсии, потому как не рождается детей, которые будут платить ЕСВ и работать на страну и защищать страну.
показати весь коментар
07.06.2021 22:57 Відповісти
По поводу повесток, то не одно дитя чиновника не погибло там, если бы начали гибнуть дети верхушки, то ситуация была бы в корень другая. Для примера когда сын луценка поехал в АТО, а потом его поймали в Киеве на отдыхе тусящим, то о чем дальше говорить, и других случаев море просто как были в АТО дети верхушки и они не лежали в окопах, а простые должны умирать почему? они жить не хотят? жизнь одна и больше не будет и никто не вспомнит к сожалению, а посмертную гранитную плиту пускай депутаты себе оставят, они спешат пилить бабло в первых рядах, но никак не защищать свою страну и опять же примеров вагон просто, готовы свой народ уничтожить и уничтожают, получается в итоге.
показати весь коментар
07.06.2021 23:05 Відповісти
Мізки загаджували "марадьором, мега ко-ко-корупцією" в режимі нон-стоп пропагандони кремля, бєнінсько-медведчуківські, валантьори арахамії.
Зробили це разом і відверті вороги, і обдовбані пропагандою.
показати весь коментар
07.06.2021 10:12 Відповісти
я же не говорю о вех поголовно! Но поверьте есть там и такие - лжепатриоты!
показати весь коментар
07.06.2021 14:12 Відповісти
В часи п'ятого президента подібне і уявити було неможливим.
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7736
показати весь коментар
07.06.2021 09:57 Відповісти
вам бы военкоматы подчистить, а то там скопились трутни лжепатриоты, которые чисто из за бабок сидят в тылу, а сами в любой момент буденовку поменяют...
показати весь коментар
07.06.2021 09:58 Відповісти
70% ВСУ проголосовало за не лоха! В Отместку Порошенко ,за повышение зарплат ,каждые 3 месяца,перевооружение и увеличение пенсий в три раза.Как писал на этом сайте его руководитель,голосуйте за нелоха,хуже точно не будет.
показати весь коментар
07.06.2021 10:06 Відповісти
Все справедливо...
показати весь коментар
07.06.2021 10:09 Відповісти
Бабло піде на "страительство Нового Киво-Аниверситета" Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9254
показати весь коментар
07.06.2021 11:21 Відповісти
Та куди завгодно...
показати весь коментар
07.06.2021 13:45 Відповісти
Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6241
показати весь коментар
07.06.2021 10:16 Відповісти
Все идет по плану от х.йла.
показати весь коментар
07.06.2021 10:09 Відповісти
Было бы в МО меньше ворья, хватало бы на всё.
показати весь коментар
07.06.2021 10:11 Відповісти
Таран vs Хомчак. Нелох, не будь в стороне, а то боком выйдет этот конфликт.
показати весь коментар
07.06.2021 10:21 Відповісти
Такой херни, как сейчас, даже при яныке не было. Материальную помощь отменили, отпускные не дают 4-й месяц. Хрен бы с ними, с отпускными, зарплата бойца 350 долларов в воюющей стране! Она стоит на месте с конца президентства Порошенко. Тогда на эти деньги можно было жить, сейчас студент в АТБ или Новой Почте имеет в полтора раза больше, я уже не говорю про Польшу. Тысячи военных служат с бумагами по штабам, тысячи хитровжаренных остаются на службе с дополнительными выплатами по предыдущему месту работы, тысячи пенсионеров возвращаются обратно на должности и получают пенсию и зарплату. С каждым годом армия стареет, молодым здесь делать нечего, а старики толком ни на что не способны, кроме как валяться по госпиталям. Оно ещё хочет увеличить количество военных на 11 тыщ, за счёт призыва срочников, наверное.
показати весь коментар
07.06.2021 10:22 Відповісти
може най тут пошукають?

https://www.youtube.com/watch?v=u6GZjzvMDeQ
показати весь коментар
07.06.2021 10:26 Відповісти
Минобороны не зарабатывает деньги, а потребляет Бюджет.
А Бюджет практически пуст.
показати весь коментар
07.06.2021 10:30 Відповісти
А чого пустий? Порох вкрав? Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4620
показати весь коментар
07.06.2021 11:19 Відповісти
А что, кроме Пороха некому красть?
Зато сейчас много есть кому проср***ь.
показати весь коментар
07.06.2021 11:37 Відповісти
Все правильно. ВСУ может и подождать... Главное, всем участникам большого крадівництва вовремя платят и зарплаты, и премии.
показати весь коментар
07.06.2021 10:31 Відповісти
Шашлычок с проститутками от медиа, тоже денег стоит.
показати весь коментар
07.06.2021 22:23 Відповісти
Обойдутся, есть первостепенные задачи, президентский Гарвард строить надобно, офис первой леди открывать, делов хватает.
показати весь коментар
07.06.2021 10:32 Відповісти
Почему прокуратура во главе с Венедиктовой не вмешивается? Почему не открыты громкие уголовные производства?
показати весь коментар
07.06.2021 10:46 Відповісти
Сейчас завалит отношения с американцами, которые каждый год нам выделяют по 200 миллионов $ на оборону и вообще будет жопа. Вот что бывает когда стадо выбирает осла своим лидером
показати весь коментар
07.06.2021 11:12 Відповісти
А чого так?
Зекоманда готується "кормить" чужу армію? Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3912
показати весь коментар
07.06.2021 11:19 Відповісти
Давай друг в друга украдём
И никому о том не скажем
И не обмолвимся тайком
О самой грязной в мире краже.

Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8445
показати весь коментар
07.06.2021 11:23 Відповісти
Злодія і колаборанта Тарана - геть!!! І під суд!
показати весь коментар
07.06.2021 11:58 Відповісти
Нащо такий головнокомандувач треба?
показати весь коментар
07.06.2021 12:10 Відповісти
По 700000$ получают в неделю с каждой таможни ,а заплатить войнам зарплату нечем , реальные идиоты . Зеленский ,научись читать и прочитай Макиавелли 😠 . Добром для тебя это все не кончится ,вот увидишь , чем раньше уйдешь тем лучше 😡
показати весь коментар
07.06.2021 12:18 Відповісти
no comment.......😡
показати весь коментар
07.06.2021 13:04 Відповісти
памятаєте ексдепутата Барну? той кожне речення починав і на кожне не зручне запитання відповідав словами: Ви не розумієте... це так треба і понеслась
показати весь коментар
07.06.2021 14:12 Відповісти
Не, это НАТО не хочет Украину защищать, - Зеля говорит. Наверное он не в курсе, что НАТО - это ещё и не бесплатный благотворительный клуб.
показати весь коментар
07.06.2021 15:27 Відповісти
Alex Anon , Вы думаете , будлу которое голосовало за Зеленского, нужна своя государственность , им уже и война надоела Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8329
показати весь коментар
07.06.2021 15:29 Відповісти
Тарану некогда, откаты по импорту делит
показати весь коментар
07.06.2021 15:36 Відповісти
за давньою козацькою традицією, під час походу, говнокомандувачу-уклоністу-зраднику, яке бухає-розважається під час війни, напхати піску за пазуху та втопити у Дніпрі і обрати іншого, перевіреного скрутними часами, Гетьмана
показати весь коментар
07.06.2021 16:31 Відповісти
По факту , ну очень опрометчивая задолженность...
показати весь коментар
07.06.2021 18:08 Відповісти
Как можно во время фактической войны задерживать зарплату военным? Это преступление действующей власти.
показати весь коментар
07.06.2021 18:59 Відповісти
На новий проєкт Зеленського із висадки мільярда дерев на найближчі три роки знадобиться щонайменше 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету. Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський
«По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.
показати весь коментар
07.06.2021 19:22 Відповісти
говнодепутатов в окопы!!! по обмену опытоп!!!
показати весь коментар
07.06.2021 20:12 Відповісти
Это опыт крыс, предателей, подлецов и мразей...
Зачем это в армии.
показати весь коментар
07.06.2021 22:26 Відповісти
ЗАШКВАР !!! ЯК МОЖНА ТАКЕ ДОПУСТИТИ !!!
показати весь коментар
07.06.2021 20:23 Відповісти
Зато Зеленский свою недвижимость в оккупированном Крыму (могут иметь только граждане россии) исправно оплачивает.
показати весь коментар
07.06.2021 20:33 Відповісти
Подтверждаю!Кривой Рог,17-ая ОТБр.Задолженность по по всем видам доп.выплат!В частности с января месяца не выплачивается такой вид денежного довольствия,как оздоровительные,или так называемые отпускные!Заплата рядового на ППД 10300.Что Вы творите,гады зелёные???
показати весь коментар
07.06.2021 20:34 Відповісти
всё пошло на Кива-Могилевскую академию имени Зели Ясноликого.
показати весь коментар
07.06.2021 21:49 Відповісти
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
показати весь коментар
07.06.2021 21:51 Відповісти
Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4097
показати весь коментар
07.06.2021 21:54 Відповісти
Министр и его свита - настоящие подонки.другие слова неуместны...
показати весь коментар
07.06.2021 22:37 Відповісти
Армия она с оружием
Могут спокойно брать свое
И это будет справедливо
Как трофеи...
показати весь коментар
08.06.2021 00:53 Відповісти
"пєРєстайОм стРєляТь" по плану...
показати весь коментар
08.06.2021 01:24 Відповісти
Таран только о себе мразь думает!
показати весь коментар
08.06.2021 01:39 Відповісти
А верховний патерпвлий отримує зарплатню без затримань???
показати весь коментар
08.06.2021 01:40 Відповісти
Буквально недавно Бутусов написал хитрую статью про хорошее денежное довольствие ВСУ, не упомянув при ком оно таким стало.

Ну так вот при Порошенко денежное довольствие ВСУ постоянно увеличиловалось.

При ЗЕ возникла задолженность перед ВСУ в 1 миллиард.
показати весь коментар
08.06.2021 02:46 Відповісти
 
 