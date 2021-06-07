Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ

Заборгованість перед військовослужбовцями за період із січня по 15 травня зросла майже втричі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Військовий кур'єр".

Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датовано 25 травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.

"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім’ях військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

У "Військовому кур’єрі" зазначають, що згідно з цією доповіддю заборгованість становила на 1 січня 350 800 000 млн грн, а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто зросла майже втричі!

Крім того, ЗМІ зазначає, що Генштаб та Командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.

"Що ж робить Міністерство оборони? – Воно "вживає заходів щодо збалансованого наближення бюджетних асигнувань" і виділяє на погашення заборгованості лише 322 млн грн з потрібних 940. Саме так зазначено в листі вих. номер 220/3341 від 20.05.2021... На тлі нещодавніх скандальних публікацій про те, як МО намагається погодити через профільний комітет Верховної ради закупівлю люксових лімузинів та совкових краваток і сорочок для параду на суму що, мабуть, перевищує сто мільйонів гривень, такий атракціон великої щирості видається просто цинічним", - пише видання.

"Військовий кур'єр" уже спрямував декілька запитів щодо виплат військовослужбовцям на адресу Міноборони, проте жодної відповіді не одержано.

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