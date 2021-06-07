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Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ

Громадяни, щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19, за необхідності можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

У МОЗ зазначили, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію для багатодозової вакцин видається тільки після отримання останньої дози.

У разі отримання свідоцтва не відразу після вакцинації, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на підставі даних про щеплення, внесених в електронну систему охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ

Свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою. Може містити персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латиницею може записуватися так само, як в закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За необхідності і за запитом людини заклад може надрукувати і оформити його відповідно до міжнародних вимог.

Також міжнародне свідоцтво обов'язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря. Має бути підписано пацієнтом або його уповноваженим представником.

Крім того, воно буде дійсним, тільки якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ. Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження

"Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення. Важливо! Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", - підкреслили в пресслужбі МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські COVID-сертифікати вакцинації вже погодилися визнати Угорщина, Молдова й Туреччина. Досягнуто домовленості з Грузією, - Шмигаль

Україна на сьогоднішній день використовує три COVID-вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників і CoronaVac від Sinovac Biotech. Всі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров'я на екстрене використання.

Автор: Анастасія Потіха
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Так им можно в магазин и в тролейбус без масочки теперь? Они ж привитые
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07.06.2021 10:52 Відповісти
Если судить по ношению масок об уровне иммунизации, то у нас уже 95% привито тремя и более дозами.
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07.06.2021 10:54 Відповісти
Нє. Усі у масках. До тих пір, допоки не об*являть про завершення карантину.
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07.06.2021 11:58 Відповісти
Привитый - не значит не переносчик. Поэтому, без масочки можно только среди таких же привитых или переболевших с выработанной защитой. А так, без маски в закрытых помещения нельзя и привитым тоже. Ведь схватить заразу и передать ее другому можно и будучи привитым.
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07.06.2021 16:08 Відповісти
Хай подавляться своєю дешманською вакциною. Через пару років побачимо її наслідки.
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07.06.2021 10:55 Відповісти
И что ты ожидаешь увидеть? Перекошенных и убогих юродивых? Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8695 Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8695 Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8695 Придурок! Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4717 Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4717 Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4717
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07.06.2021 13:45 Відповісти
Вряд ли ты до этого доживешь непривитым. Но, верить ты можешь, конечно. И даже лотерейные билеты покупать с надеждой на выигрыш. Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6423
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07.06.2021 16:10 Відповісти
Для того и прививаюсь, чтобы ездить за бугор, так что справочку пожалуйста сразу.
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07.06.2021 10:56 Відповісти
Забугор забугру рознь...в одном забугре наши индийские и китайские поделки проходят...в другом нет..
ВОЗ это одно...он заботится об африке и других бедных странах..а ЕС это другое...там заботятся о своих гражданах..
И если ВОЗ одобрил ковидшел и короновак...то ЕС нет..
И потому не следует путать эту бумажку о которой илкт речь в статье...и паспортом вакцинации который будет признаваться в ЕС...
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07.06.2021 11:11 Відповісти
Пишут, что и с этими вакцинами проблем по запуску в ЕС не будет, поживем увидим.
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07.06.2021 11:45 Відповісти
Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации-если выживут.. Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1464
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07.06.2021 10:57 Відповісти
что значит могут...вы его должны выдать сразу после второй прививки...дебилы!!!
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07.06.2021 11:09 Відповісти
Були на вакцинації ?
За 2 дні - 8 тис., пишуть.
Уявіть скільки часу треба на видачу і чиї штампи і печатки там будуть ставити.
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07.06.2021 11:56 Відповісти
Цю картонку умільці підроблять на раз-два.
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07.06.2021 11:57 Відповісти
 
 