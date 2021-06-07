Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідна система нагляду за промисловими забрудненнями.
Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, сьогодні розроблено законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль за промисловим забрудненням.
"Він запустить масштабну модернізацію нашої промисловості і мінімізує рівень промислового забруднення. Водночас жодні норми не працюватимуть без відповідної системи нагляду. Бо зараз створена спеціалізована екологічна прокуратура і відповідні підрозділи Нацполіції. Колись на нараді з правоохоронцями я говорив, що всі, хто не хоче для України чистого повітря, чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що всі промисловці мають розуміти, що в 21 столітті мало бути успішними і продуктивними, а потрібно бути дуже відповідальними.
Будь ласка, зачекайте...
То й що тебе, "запарєбріку", так збудило?
Чому у влади претензії тільки до Арселорміттал? Це єдине підприємство, що забруднює навколишнє середовище?
слово не воробей...да и куда ему, если небо не чистое
Она была создана 10 лет назад...
Когда уже этот цирк закончится...
И что теперь делать с ахметовым?
Его домны и мартены хотят тоже, но не могут.
"Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. "
https://youtu.be/cmKJAu3yqXI
Патамуша я магуч!!
Добре, що Зєлє трапивсь народ, що добре вміє тільки одну справу - потужно скиглити, але дострокових не вимагати.
Зрады со стороны американцев не будет - интересы Украины в той или иной степени будут учтены. Плохо, что "в той или иной степени". Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию, не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции - укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении. Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале, а не делать их лицом всей Украины. Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся долго.
Автор написал текст, достойный для публикации здесь целиком.
Я думаю, что это всё не совпадения, это поэтапный план "как изолировать Украину от Запада по примеру Беларуси, чтобы пришлось договариваться с Путиным".
Я удивлён тому, как множесто вроде неглупых людей радовались и хлопали в ладоши Данилову "Молодец, жёсстко сказал, так их! отстаивает наши интересы!". То есть упасть в объятия России - это наши интересы?
Anton Shvets
Только эти деньги тупо уходят в бюджет государства на латание дыр, на экологию ничего не выделяется.
Теперь нужен еще один законопроект и очередной налог???
Не можете нажраться, ЗЕбилы? Или очередной тупой пиар?
Никогда Клоун не будет политиком, он останется клоуном.
И будешь после смены власти.
А пока, недоумок по имени Зеленский, разузнай что за зверь такой киотский протокол, какое участи в нем берет Украина и, самое главное, дурачек, узнай как распоряжается полученными деньгами и кого следует наказывать за трату не по назначению(или не трату).
Без твоего, придурок, законопроекта
Должен находиться под жестким контролем
Защита среды включена в стоимость продукции
На деле фильтры отсуствуют очистка стоков не ведется
Это воровство плюс преступление против общества