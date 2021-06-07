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повітря (111) забруднення (164) Зеленський (17467) промисловість (164)

Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідна система нагляду за промисловими забрудненнями.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, сьогодні розроблено законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль за промисловим забрудненням.

"Він запустить масштабну модернізацію нашої промисловості і мінімізує рівень промислового забруднення. Водночас жодні норми не працюватимуть без відповідної системи нагляду. Бо зараз створена спеціалізована екологічна прокуратура і відповідні підрозділи Нацполіції. Колись на нараді з правоохоронцями я говорив, що всі, хто не хоче для України чистого повітря, чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що всі промисловці мають розуміти, що в 21 столітті мало бути успішними і продуктивними, а потрібно бути дуже відповідальними.

Також читайте: КМДА про забруднення повітря в столиці: Причиною є активна робота котлових систем

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 266
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07.06.2021 10:58
+19
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 872
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07.06.2021 10:57
+16
Это ты Ермаку и Портнову скажи.
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07.06.2021 10:59
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07.06.2021 10:57 Відповісти
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 266
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07.06.2021 10:58 Відповісти
Вот зря вы так, между прочим это реальное достижение Бубочки - закупая эл. энергию в лаптестане, все выбросы остаются там-же. Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9661
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07.06.2021 12:47 Відповісти
Це схоже на заяви червоних кхмерів. 😮 Ці теж знищили у Камбоджі промислові підприємства і виселили всіх з міст у сільську місцевість, давши в руки мачете і сапки., 😊
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07.06.2021 11:09 Відповісти
зеленый пол пот
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07.06.2021 12:31 Відповісти
Маленький Пол Пот. 😊
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07.06.2021 12:32 Відповісти
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 872
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07.06.2021 10:57 Відповісти
Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2761

То й що тебе, "запарєбріку", так збудило?
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07.06.2021 12:11 Відповісти
Это ты Ермаку и Портнову скажи.
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07.06.2021 10:59 Відповісти
А эти тут при чём?
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07.06.2021 11:07 Відповісти
Вони ж рулять всім в Україні.
Чому у влади претензії тільки до Арселорміттал? Це єдине підприємство, що забруднює навколишнє середовище?
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07.06.2021 11:24 Відповісти
ну, раз сказал о небе в клеточку, то нужно начинать реализовывать своими силами...
слово не воробей...да и куда ему, если небо не чистое
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07.06.2021 11:51 Відповісти
То вже з нової поставки, чи то старий так пробирає?
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07.06.2021 10:59 Відповісти
як казала кобила з 3 ма класами освіти, гордість ********, каралєвская: вАлАдимир - вперд!!!
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07.06.2021 10:59 Відповісти
Сипле метафорами як горохом.
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07.06.2021 10:59 Відповісти
Т.е. тебя и твоих холуев нужно срочно садить в клетку? Согласен на все 1000%
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07.06.2021 11:00 Відповісти
А мы посадим чувака, который шоркается по Оманам с врагами? А того, кто сорвал ракетную программу Украины? А ту тварь, что сокращает оборонный бюджет на следующий год и отменяет военный налог? Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2535
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07.06.2021 11:01 Відповісти
А вот представьте себе если бы на месте Бубочки был бы какой дурачок из квартала95? Как бы тогда обстояли дела с выбросами - страшно даже представить! Слава Бубочке!
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07.06.2021 11:02 Відповісти
"Потому что сейчас создана специализированная экологическая прокуратура..."
Она была создана 10 лет назад... Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3798
Когда уже этот цирк закончится...
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07.06.2021 11:04 Відповісти
Гениально!
И что теперь делать с ахметовым?
Его домны и мартены хотят тоже, но не могут.
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07.06.2021 11:06 Відповісти
Пусть он это скажет в глаза Ахметову. Тогда ему "небо в клеточку" будет за счастье. Дешевые понты для электората, крупные промышленники на такую туфту не ведутся, гадили и продолжают гадить в окружающую среду.
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07.06.2021 11:06 Відповісти
Та невже? Починай!
"Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. "
https://youtu.be/cmKJAu3yqXI

Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4294
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07.06.2021 11:08 Відповісти
А шо им не нравится? Сами-же за ЗЕбанутого клоуна и его квартал проголосовали. Теперь пусть жрут ложками.
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07.06.2021 11:17 Відповісти
Аби ж так і було. Та ця ж сарана мерзення розкрадає нашу землю. Нищить, в "турборежиме".
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07.06.2021 12:31 Відповісти
Генітальний правитель всіх часів і народів! Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7653
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07.06.2021 11:17 Відповісти
як воно вже дістало своїм ля-ля, це тупе чмо...
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07.06.2021 11:18 Відповісти
Это он про «развитие» ахметовской зелёной энергетики, и о ценах, которые назначит ахметов взамен получил гарантии особо ожесточенной травли Пороха со стороны ахметовских каналов.
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07.06.2021 11:21 Відповісти
На 5й и Прямой уже наложили санкции или я штойта пропустил? Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6043
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07.06.2021 11:32 Відповісти
Клоун пошёл другим путем, ахметовским, более извилистым и для зебилов более дорогом. А пятый? А шо с ним сделается, ровным счетом ничего. Гавкать на него будут, а вот кусать не смогут, зубы коротки.
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07.06.2021 11:40 Відповісти
Якщо б могли накласти і пояснити чому закривають два найбільш русофобських канали України, то не було б потреби у законі про олігархів Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2455
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07.06.2021 15:07 Відповісти
Рррразганю я стаи туч
Патамуша я магуч!!
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07.06.2021 11:28 Відповісти
Бла-бла-бла!
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07.06.2021 11:35 Відповісти
Небо в "клітинку"? Це з тієї серії що "весна прийде, саджати будемо" чи чергова "дічь по тілівізору"?
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07.06.2021 11:36 Відповісти
І взагалі Зєля за все добре, проти всього поганого. Тільки Зєля не фінансує власне виробництво зброї, не бориться з корупцією, а підживлює її, не руйнує монополії олігархів, не жене від себе крадунів і шпигунів єрмаків і ніколи не перестає брехати. А так Зєля за все добре, проти всього поганого.
Добре, що Зєлє трапивсь народ, що добре вміє тільки одну справу - потужно скиглити, але дострокових не вимагати.
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07.06.2021 11:38 Відповісти
привет ахметову и его шмыгалю, балаболка квартальная
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07.06.2021 11:44 Відповісти
Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6917
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07.06.2021 11:50 Відповісти
Sharp`s

Зрады со стороны американцев не будет - интересы Украины в той или иной степени будут учтены. Плохо, что "в той или иной степени". Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию, не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции - укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении. Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале, а не делать их лицом всей Украины. Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся долго.
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07.06.2021 11:50 Відповісти
Не экономьте места на ЦЕНЗОРе! Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9685
Автор написал текст, достойный для публикации здесь целиком.
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07.06.2021 11:56 Відповісти
согласен...однако надо бы и чтоб читатели на ресурс автора сходили Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 349
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07.06.2021 12:22 Відповісти
Если что, это и про авторские права тоже.
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07.06.2021 12:58 Відповісти
ссылки на автора в наличии Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8926
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07.06.2021 14:12 Відповісти
Російський шпигун Зєля відмінно виконує свою роботу - ліквідацію України. Не бачу причин його попрікати за щось.
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Ок, с США отношения разрушили, следующие на очереди - Германия и Франция. Давайте максимально публично наедем на них, забыв о том, что от ПДЧ в НАТО в 2008 отказалась премьер Тимошенко.

Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1679

Я думаю, что это всё не совпадения, это поэтапный план "как изолировать Украину от Запада по примеру Беларуси, чтобы пришлось договариваться с Путиным".

Я удивлён тому, как множесто вроде неглупых людей радовались и хлопали в ладоши Данилову "Молодец, жёсстко сказал, так их! отстаивает наши интересы!". То есть упасть в объятия России - это наши интересы?

Anton Shvets
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07.06.2021 11:51 Відповісти
Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8397
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07.06.2021 11:56 Відповісти
красивые лозунги и слова не кактят. верни в бютжет 30 миллиарда баксов, украденных за 2 года твоего правления
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07.06.2021 12:19 Відповісти
слова - диктатора - там говорят в цапии и Беларуси сейчас их фюреры
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07.06.2021 12:21 Відповісти
видно на день незалежности бубу грохнуть
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07.06.2021 12:36 Відповісти
Чистое небо это хорошо Но, как именно он борется с олигархами ? А никак .Одни популистские лозунги .. Вот когда возьмут под белы ручки Ахметова с Коломойским энд К*. Только тогда можно говорить что он борется с олигархами
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07.06.2021 12:39 Відповісти
Экологический налог предприятия платят уже давно. Предполагалось, что на эти средства будет модернизация предприятий, чтобы снизить выбросы.
Только эти деньги тупо уходят в бюджет государства на латание дыр, на экологию ничего не выделяется.

Теперь нужен еще один законопроект и очередной налог???
Не можете нажраться, ЗЕбилы? Или очередной тупой пиар?

Никогда Клоун не будет политиком, он останется клоуном.
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07.06.2021 12:43 Відповісти
Зеленое чмо, небо в клеточку в первую очередь наблюдать должен ты
И будешь после смены власти.
А пока, недоумок по имени Зеленский, разузнай что за зверь такой киотский протокол, какое участи в нем берет Украина и, самое главное, дурачек, узнай как распоряжается полученными деньгами и кого следует наказывать за трату не по назначению(или не трату).
Без твоего, придурок, законопроекта
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07.06.2021 12:47 Відповісти
если каждый месяц проходит форум, на котором Зеленский выдвигает минимум 10 стратегических инициатив на сотни миллиардов долларов, то за год наберётся на ТРИЛЛИОН!
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07.06.2021 13:12 Відповісти
Контроль выбросов предприятий
Должен находиться под жестким контролем
Защита среды включена в стоимость продукции
На деле фильтры отсуствуют очистка стоков не ведется
Это воровство плюс преступление против общества
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07.06.2021 15:59 Відповісти
правильно.
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08.06.2021 23:35 Відповісти
 
 