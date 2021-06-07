Упродовж вихідних у Києві проти COVID-19 вакциновано понад 8,2 тис. осіб, - Поворозник

У столиці за 5-6 червня проти COVID-19 вакциновано 8 262 осіб, в тому числі 2 631 працівник освіти. Зокрема, в столичному Центрі вакцинації від COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакциновано 5 048 осіб, у неділю вакцинували - 2 510.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ

"Усього від початку масової вакцинації у Центрі вакциновано понад 8,5 тис. людей. Тільки цими вихідними щеплення отримали 5 048 людей. Вакцинувати таку кількість людей вдалося завдяки збільшенню кількості вакцинальних бригад та розмежуванню потоків: окрема черга для запрошених та окрема для тих, хто також записаний на вакцинацію у "Дії", але запрошення поки не отримав. Проте щеплення могли отримати більше охочих. Велику кількість часу займали ті, хто прийшов на щеплення без заключеної декларації з сімейним лікарем", – зазначив Микола Поворозник та закликав підписувати декларацію з сімейним лікарем до того, як іти на щеплення.

"Кілька років поспіль ми розповідаємо та переконуємо містян про необхідність визначитися та підписати декларацію з сімейним лікарем. Проте фактично залишається чимало людей, які досі не мають декларації з лікарем. У випадку з вакцинацією це подовжує час на процедуру з 7 до 30 хвилин. Крім того, без декларації немає можливості зробити відмітку про щеплення проти COVID-19. Тому, аби вакцинуватися могли більше людей, підпишіть декларацію перед тим, як іти на щеплення", – підкреслив Микола Поворозник.

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Він також зазначив, що продовжують вакцинувати і працівників освітньої галузі.

"Із 2 червня у столиці розпочато вакцинацію працівників освітньої галузі вакциною Comirnati (Комірнаті) проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, наданою МОЗ. Для цього у кожному районі столиці на базі навчальних закладів створено 17 центрів вакцинації. Загалом у них вже щепили 13 935 працівників столичної галузі освіти, у вихідні ж вакцинували 2631 працівника", – повідомив Микола Поворозник.

Він наголосив, що Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме й в наступні вихідні.

Нагадаємо, щеплення роблять вакциною CoronaVac особам, які зареєструвалися на щеплення у додатку "Дія".

У Центрі вакцинації працюють 24 вакцинальні бригади, до яких входять реєстратор, лікар та медсестра. Усі медики пройшли спеціальне навчання.

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