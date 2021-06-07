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"Голос" про вихід Притули з партії: Особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Голосі" очікують на письмову заяву Сергія Притули про вихід із партії.

Про це йдеться в заяві партії "Голос" у зв'язку з виходом Сергія Притули з партії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сергій Притула заявив, що залишає партію "Голос". Щоб уникнути спекуляцій, партія "Голос" повідомляє:

Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Притулою.

Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проєкту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально.

Бажання окремих партійців "Голосу" відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, і йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є "Голос".

Попереду багато роботи, і партія "Голос" чітко усвідомлює, що її місія – це зміни в Україні. Країні потрібно йти шляхом системних реформ в економіці, забезпечити масову вакцинацію, реформувати армію та суд, будувати нову коаліцію проти Росії", - заявили в "Голосі".

Раніше Сергій Притула заявив про вихід із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Притулой погрались ,отримали ,що хотіли і виплюнули .
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07.06.2021 11:10
+21
У этого сброда нет будущего.
Им осталось сроку до следующих выборов.
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07.06.2021 11:11
+15
І шо ж вони з нього отримали? "Голос" о выходе Притулы из партии: Личные амбиции и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх - Цензор.НЕТ 9433
Вони всі разом отримали черговий удар по іміджу.
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07.06.2021 11:13
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Притула, патриот, меценат и хороший Украинский парень. А вы кто, чмошники? чтоб его обсирать
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07.06.2021 12:15 Відповісти
кого-то еще интересует, что происходит в этом мертворожденном пинчуковском выкидыше?
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07.06.2021 12:27 Відповісти
За спиной Притулы маячит Хомутынник 😀😅😅
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07.06.2021 12:32 Відповісти
Странная у вас логика. Если они женаты на сёстрах это не делает их политическими единомышленниками.
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07.06.2021 14:38 Відповісти
финансовьіми единомьішлениками "Голос" про вихід Притули з партії: Особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору - Цензор.НЕТ 943
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07.06.2021 22:44 Відповісти
В Украине 30% патриотов, 20% вати и 50% бидла за колбасу и поржать
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07.06.2021 12:33 Відповісти
Ну десь так.
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07.06.2021 14:12 Відповісти
Хтось може пояснити, що таке "Голос" без Притули і Вакарчука? Дірка від бублика. "Голос" про вихід Притули з партії: Особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору - Цензор.НЕТ 8631
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07.06.2021 12:34 Відповісти
хтось може пояснити, що таке Вакарчук і Притула, дірка від бублика, як і т.з. партія голос?
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07.06.2021 18:33 Відповісти
Неясно, як партія "голос" збирається забезпечити масову вакцинацію в країні? Буде, як Порошенко, закуповувати за свої гроші медикаменти і обладнання? Чи це чергове бла-бла-бла?
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07.06.2021 12:55 Відповісти
Э/то вот этот "голос"?
"Голос" про вихід Притули з партії: Особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору - Цензор.НЕТ 3156
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07.06.2021 13:15 Відповісти
Или вот этот "голос" партии?
"Голос" про вихід Притули з партії: Особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору - Цензор.НЕТ 553
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07.06.2021 13:16 Відповісти
Партія це не бізнес, але на превеликий жаль більшість керівників українських "партій" цього не розуміють. Партійні питання вирішуються лише консенсусом, а не одноосібним рішенням керівника чи більшості в керівному органі. Теперішнє керівництво "Голосу" цього не розуміє. Прикро те, що пан Вакарчук не долучився до цієї внутрішньопартійної дискусії і тепер ці розбіжності між членами партії поховають саму партію. Дуже шкода.
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07.06.2021 13:51 Відповісти
якої нафіг дискусії, так собі посереній співун ротом, недополітик, недоспівун, партія і вияхала тільки за рахунок типа нових молодих облич, а по факту пшик, а не партія, здулись. Мали не йти в жорстку опозицію, як тюлька, у не "фсьо прапала", а конструктивну критику, тоді б мали підтримку, а так...
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07.06.2021 18:36 Відповісти
Ети вашу мать... да кто б вас знал не будь в вашем "голосе" Вакарчука да Притулы?!
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07.06.2021 13:54 Відповісти
то що ж то за партія, якщо відома тим, що в ній шоумен, і співун ротом?
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07.06.2021 18:37 Відповісти
А нахрена вообще было брать в партию этого придурка? Мало клоунов во власти? Вакарчука вам было мало?
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07.06.2021 14:00 Відповісти
Враньё. Притула никогда не стремился к должностям. Он даже отказался от проходного места в списке, хотя Вакарчук хотел его видеть во фракции.
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07.06.2021 14:14 Відповісти
двох клованів болівар не винесе
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07.06.2021 18:38 Відповісти
Тупое бидло любит продажних клоунов.
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07.06.2021 14:21 Відповісти
И кто за вас голосовать будет без Вакарчука и Притулы?
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07.06.2021 16:10 Відповісти
таке собі питання, якщо партія відома тільки наявністю в ній шоуменів, то нафіг така партія, з ними чи без них?
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07.06.2021 18:39 Відповісти
З них обох такі патріоти... Одному "не твоя війна...", а в другого жарти на рівні шлунка і нижче пояса... Вхопилися за приклад зе, але олігарха-спонсора не мають такого рівня. І сама партія якась невиразна, і голосує часто неправильно.
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07.06.2021 16:11 Відповісти
Олигарх спонсор Голоса Виктор Пинчук. Нехилый такой спонсор.

«Голос» і бізнес
Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук запевняє, що його політичний проект не має залежності від великого бізнесу.
При цьому експерти, опитані Радіо Свобода, бачать ознаки підтримки «Голосу» з боку українського бізнесмена Віктора Пінчука, російського олігарха (українського походження) Михайла Фрідмана та навіть з боку бізнес-проектів, пов'язаних з американським мільярдером Джорджем Соросом.
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07.06.2021 16:23 Відповісти
икзперди бачать ознаки підтримки, а у них свідоцтва є, що вони икзперди, а методика виявлення ознак зареєстрована в Мінюсті? чи так потриндіти? а з іншої сторони, а що поганого, що Пінчук підтримує цю т.з. партію, ну багата людина, має кишенькову партію, це взагалі моветон не мати своєї партії для олігарха.
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07.06.2021 18:42 Відповісти
Помните фотку, когда ЗЄ молол всякие восторженные глупости, а рядом с ним сидел Абромавичус с выпученными от удивления глазами, а рядом сидела Кира Рудик, внимательно его слушая?
Лидер ушедшего в оппозицию "Голоса": Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский

Притула: Заявление Рудик о Порошенко как враге нанесло партии не меньше вреда, чем уход Вакарчука
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07.06.2021 16:17 Відповісти
Кіра - Камуніздіческій Інтернаціонал
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07.06.2021 18:43 Відповісти
Юрчишин
Настоящая суть недовольства связано с тем, что Рудик вместе с председателем фракции Ярославом Железняком постоянно ведет негласные переговоры с руководителем Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком.
Представители Офиса президента Владимира Зеленского и партии Слуга народа периодически ведут переговоры с ГОЛОСОМ о коалиции, заявила лидер политической силы Кира Рудик.
«Время от времени на меня выходят представители или Офиса, или партии Слуга народа с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия», - отметила она, пишет Интерфакс-Украина.
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07.06.2021 16:18 Відповісти
сірьожка - прастітутка
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07.06.2021 18:46 Відповісти
На останніх виборах голосував за Голос тільки щоб Притула пройшов. Нараз можу тільки побажати Голосу довгого і щасливого життя - але без мого голосу. Перепрошую за тавтологію.
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07.06.2021 18:53 Відповісти
Вакарчук подобен генералу, который привел войско на поле боя и со словами "моя миссия выполнена - я вас привел" - сбежал. Что будет с тем войском? Правильно писали ниже, жить этой партии до следующих выборов, без лидера эта кучка потерянных детей
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07.06.2021 19:21 Відповісти
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