"Голос" про вихід Притули з партії: Особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору

У "Голосі" очікують на письмову заяву Сергія Притули про вихід із партії.

Про це йдеться в заяві партії "Голос" у зв'язку з виходом Сергія Притули з партії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сергій Притула заявив, що залишає партію "Голос". Щоб уникнути спекуляцій, партія "Голос" повідомляє:

Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Притулою.

Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проєкту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує.

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Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально.

Бажання окремих партійців "Голосу" відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, і йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є "Голос".

Попереду багато роботи, і партія "Голос" чітко усвідомлює, що її місія – це зміни в Україні. Країні потрібно йти шляхом системних реформ в економіці, забезпечити масову вакцинацію, реформувати армію та суд, будувати нову коаліцію проти Росії", - заявили в "Голосі".

Раніше Сергій Притула заявив про вихід із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів".