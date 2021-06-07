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Власенко Сергій (111) Зеленський (17467) КС (1154) Веніславський (217)

Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп

Представник президента в КС Федір Веніславський у парламенті доводив, що президентський законопроєкт про розпуск Конституційного Суду є конституційним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.

За слова парламентаря, Конституція - це абсолютно жорсткий документ, який має виконуватися.

"У пана Веніславського інша позиція. Він вважає, що все, що робить президент, - апріорі є правильним і конституційним", - зазначив нардеп.

"Представником президента в Конституційному Суді має бути жорсткий конституціоналіст, а не людина - знову, за всієї поваги до пана Веніславського - чого забажаєте, пане президенте? Я хочу нагадати, що пан Веніславський був серед тих, хто стояв на трибуні Верховної Ради і відстоював законопроєкт 1008 - так звану першу судову реформу Зеленського, коли Президент хотів отримати контроль над Верховним Судом, скоротивши чисельність його суддів уполовину. Ми і тоді казали: хлопці, це очевидно неконституційно, очевидно незаконно. Але ні, пан Веніславський, стоячи на трибуні, говорив: ні, шановні панове, це таке в нас верховенство права, це ми так бачимо", - додав Власенко.

Крім того, за словами нардепа, Веніславський виходив на трибуну парламенту і "доводив, що законопроєкт, який вніс президент про розгін Конституційного Суду, - теж конституційний, і все там правильно".

"Він бігав по всіх ефірах, давав інтерв'ю, виступав з трибуни Верховної Ради. А потім Президент, слава Богу, зрозумів, що це "невпихувана", як казав Іван Плющ, річ і на початку року тихесенько цей законопроєкт відкликав. Його з помпою вносили, але дуже тихо відкликали, розуміючи, що він неконституційний", - зазначив Власенко.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Батьківщини" Сергієм Власенком читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
яке президент таке в нього й конституциаліст
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07.06.2021 11:43
+3
А ти кому лижеш? Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 6258
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07.06.2021 11:47
+3
Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 3420Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2729
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07.06.2021 11:52
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Партия Зеля наш рулєвой! Нє? Представителем президента в КС должен быть жесткий конституционалист, а Вениславский считает все действия Зеленского априори правильными, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 6357
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07.06.2021 11:31 Відповісти
Твой может быть.
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07.06.2021 11:45 Відповісти
Жёсткий Гарант Конституции. Если есть он, то Конституционный Суд уже не нужен.
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07.06.2021 13:22 Відповісти
У него Конституция вместо коврика у двери.
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07.06.2021 13:42 Відповісти
Вважає правильними, бо сам їх для Зєлєнского готує. Нє, ну справді, ніхто ж не вважає, що Зєлєнскій - спец по конституційному праву? 😊
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07.06.2021 11:31 Відповісти
яке президент таке в нього й конституциаліст
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07.06.2021 11:44 Відповісти
Такой жесткий документ, что судьям КС удобно ноги вытирать об него.
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07.06.2021 11:37 Відповісти
Согласен.
Но недовольные будут всегда.
Да и Конституция у нас не выполняется.
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07.06.2021 11:37 Відповісти
А обязана к выполнению.
Не нравится нынешняя Конституция - выносите на всеукраинский референдум текст новой Конституции, но не нарушайте своими законами по 22 статьи Конституции сразу.
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07.06.2021 13:46 Відповісти
Про яке він верховенство права в Україні звиздить? Вже прочитавши це, зрозуміло, що у Власенка не всі вдома, і просто лиже дупу Вові.
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07.06.2021 11:39 Відповісти
А ти кому лижеш? Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 6258
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07.06.2021 11:47 Відповісти
Макуха Маклак, ви, що дякули, що зебіли - одна й та ж мерзота. Тільки лижете дупу різним хазяям.
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07.06.2021 16:00 Відповісти
Не реви, олігофрене. Україна велика, буде де тебе закопати
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08.06.2021 00:16 Відповісти
Макуха Маклак, ото тобі пердацюру дебело рвонуло! Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 4881
Зізнавайся, рагуль, ти з ЗЕбілів, чи з Дякулів.
Хоч взнаю, якого кольору ця фекалія, шоколадного, чи зеленого. Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 7194
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10.06.2021 18:33 Відповісти
я не відповідаю хворим на голову лохам, як ти, а б'ю таким як ти в харю.
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12.06.2021 10:24 Відповісти
яке президент таке в нього й конституциаліст
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07.06.2021 11:43 Відповісти
Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 3420Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2729
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07.06.2021 11:52 Відповісти
"У пана Веніславського інша позиція. Він вважає, що все, що робить президент, - апріорі є правильним і конституційним", - зазначив нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3269833
Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 812
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07.06.2021 11:57 Відповісти
Чего-то Власенко загнул, конституционалистами должны быть судьи КС, а представитель приходит в КС с готовым законом, проверенным юридической службой Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2678
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07.06.2021 13:31 Відповісти
Он должен отстаивать и перед Президентом и перед КС, а для этого как раз хорошо знать и не предлагать глупости.
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07.06.2021 13:59 Відповісти
Перед президентом отстаивает юридическая служба, в которой и присутствуют конституционалисты , а он представляет и отстаивает готовое Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 310
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07.06.2021 14:36 Відповісти
 
 