Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко

Представник президента в КС Федір Веніславський у парламенті доводив, що президентський законопроєкт про розпуск Конституційного Суду є конституційним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.

За слова парламентаря, Конституція - це абсолютно жорсткий документ, який має виконуватися.

"У пана Веніславського інша позиція. Він вважає, що все, що робить президент, - апріорі є правильним і конституційним", - зазначив нардеп.

"Представником президента в Конституційному Суді має бути жорсткий конституціоналіст, а не людина - знову, за всієї поваги до пана Веніславського - чого забажаєте, пане президенте? Я хочу нагадати, що пан Веніславський був серед тих, хто стояв на трибуні Верховної Ради і відстоював законопроєкт 1008 - так звану першу судову реформу Зеленського, коли Президент хотів отримати контроль над Верховним Судом, скоротивши чисельність його суддів уполовину. Ми і тоді казали: хлопці, це очевидно неконституційно, очевидно незаконно. Але ні, пан Веніславський, стоячи на трибуні, говорив: ні, шановні панове, це таке в нас верховенство права, це ми так бачимо", - додав Власенко.

Крім того, за словами нардепа, Веніславський виходив на трибуну парламенту і "доводив, що законопроєкт, який вніс президент про розгін Конституційного Суду, - теж конституційний, і все там правильно".

"Він бігав по всіх ефірах, давав інтерв'ю, виступав з трибуни Верховної Ради. А потім Президент, слава Богу, зрозумів, що це "невпихувана", як казав Іван Плющ, річ і на початку року тихесенько цей законопроєкт відкликав. Його з помпою вносили, але дуже тихо відкликали, розуміючи, що він неконституційний", - зазначив Власенко.

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