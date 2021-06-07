Закон про олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо він не знайде підтримки в парламенті, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести закон про олігархів на всеукраїнський референдум, якщо він не збере достатньої кількості голосів народних депутатів у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За мою каденцію ми позбудемося всіх олігархів, я давав таке слово і я йду до цього. Якщо я відчуватиму, що у мене протистояння не тільки з великим бізнесом, ... якщо я бачитиму вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни цього законопроєкту, відтягування, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, у мене залишається найголовніша підтримка - це суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", - сказав Зеленський на брифінгу на полях форуму "Україна 30. Екологія" в понеділок у Києві.

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При цьому він наголосив, що не хотів би виносити на референдум це питання і сподівається, що у Верховній Раді знайдеться потрібна кількість голосів на підтримку ініційованого ним законопроєкту.

"Але я вважаю щиро, що це не питання референдуму ... Референдум - це свято, на яке йдуть люди, це як вибори: ми ходимо щось змінити, і я знаю, що від мого голосу це залежить. Тому на референдумі мають бути фундаментальні питання. Я не хотів би, щоб питання закону про олігархів ... було для людей фундаментальним. Я вважаю, що ми більш-менш можемо пройти парламент, і всі-всі депутати, особливо депутати, за яких голосували, - не просто окремі партії, а мажоритарники ... всі вони мають підтримати цей закон", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів.

Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.