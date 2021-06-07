Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов

Об 11.00 заплановано початок засідання комітету з оборони і безпеки Верховної Ради, де продовжать розглядати питання організації закупівель для міністерства оборони 2021-го року.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Серед питань - харчування, речове забезпечення. Незважаючи на винесення комітетом недовіри до заступника міністра оборони Халимона - він залишається у своєму кріслі і продовжує лобіювати лояльну йому фірму, якій МО віддало 90% всіх закупівель в армії", - розповів він.

"Серед скандальних питань, які вже тричі Міноборони виносило на розгляд комітету - закупівля бронеавтомобілів "Козак-2". Однак більшість депутатів виступають проти продовження подальших закупівель важкої техніки типу MRAP для оснащення наших військ. Досвід експлуатації бронеавтомобілів "Козак-2" і "Варта" показав, що 13-15-тонні двовісні бронемашини на чорноземі Донбасу показують слабку прохідність, маневреність, не економічні. Оскільки на видачу палива - жорсткі ліміти, то вартість заправки має також велике значення. Вартість "Козак-2" доходить до 11 мільйонів гривень за одиницю, але застосовувати їх можна тільки на другій лінії, на хороших дорогах. Здавалося б, уже накопичено величезний досвід експлуатації бронеавтомобілів, які закуповували з 16-го по 20-й роки, так навіщо після всіх розборок на цю тему продовжувати?" - додав журналіст.

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"На передовій, там, де найбільша потреба в надійній техніці, такі бронемашини не застосовуються. Досі, на 8-му році війни, велика частина транспортних завдань на першій лінії виконується волонтерськими машинами. Тоді, коли військам потрібні маневрені економічні пікапи, і саме такий транспорт депутати комітету вимагають закуповувати від Міністерства оборони. Замість цього заступник міністра з озброєння Миронюк і начальник озброєння Шевцов продовжують вперто виносити на розгляд питання з "бронеавтобусами" за 11 мільйонів за штуку", - акцентував Бутусов.

"Міністерство оборони і командування ЗСУ повинні, нарешті, спуститися зі свого світу рожевих поні на землю, і подивитися, як насправді виконуються завдання на фронті, якими засобами, і почати будувати свої плани держзакупівель виходячи з потреб військ. І ще - Міністерство оборони, яке продовжує формувати річний план держоборонзамовлення в червні (!), просто неадекватно виконує свої обов'язки", - зазначив він.

"Судячи з того, що війська не отримують і не отримають в 2021-му необхідний автотранспорт, не отримають тепловізійні приціли, не отримають оптико-електронні засоби розвідки, спостереження й цілевказівки, не отримають дрони - розвідувальні та ударні для застосування в піхоті на передовій, оборонне планування у нас як і раніше відсутнє, і як і раніше без масштабної допомоги волонтерів і витрат зі своїх зарплат армії не обійтися. Кілька безпілотників на фронт депутати комітету з оборони купили, скидаючись між собою, тому що Міноборони та ГШ ЗСУ відмовляються включати закупівлю квадрокоптера в потреби ЗСУ! Загалом, сподіваюся, комітет зуміє відстояти свою позицію", - резюмував Бутусов.