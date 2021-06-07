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Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради виступає проти закупівлі

Об 11.00 заплановано початок засідання комітету з оборони і безпеки Верховної Ради, де продовжать розглядати питання організації закупівель для міністерства оборони 2021-го року.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Серед питань - харчування, речове забезпечення. Незважаючи на винесення комітетом недовіри до заступника міністра оборони Халимона - він залишається у своєму кріслі і продовжує лобіювати лояльну йому фірму, якій МО віддало 90% всіх закупівель в армії", - розповів він.

"Серед скандальних питань, які вже тричі Міноборони виносило на розгляд комітету - закупівля бронеавтомобілів "Козак-2". Однак більшість депутатів виступають проти продовження подальших закупівель важкої техніки типу MRAP для оснащення наших військ. Досвід експлуатації бронеавтомобілів "Козак-2" і "Варта" показав, що 13-15-тонні двовісні бронемашини на чорноземі Донбасу показують слабку прохідність, маневреність, не економічні. Оскільки на видачу палива - жорсткі ліміти, то вартість заправки має також велике значення. Вартість "Козак-2" доходить до 11 мільйонів гривень за одиницю, але застосовувати їх можна тільки на другій лінії, на хороших дорогах. Здавалося б, уже накопичено величезний досвід експлуатації бронеавтомобілів, які закуповували з 16-го по 20-й роки, так навіщо після всіх розборок на цю тему продовжувати?" - додав журналіст.

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"На передовій, там, де найбільша потреба в надійній техніці, такі бронемашини не застосовуються. Досі, на 8-му році війни, велика частина транспортних завдань на першій лінії виконується волонтерськими машинами. Тоді, коли військам потрібні маневрені економічні пікапи, і саме такий транспорт депутати комітету вимагають закуповувати від Міністерства оборони. Замість цього заступник міністра з озброєння Миронюк і начальник озброєння Шевцов продовжують вперто виносити на розгляд питання з "бронеавтобусами" за 11 мільйонів за штуку", - акцентував Бутусов.

"Міністерство оборони і командування ЗСУ повинні, нарешті, спуститися зі свого світу рожевих поні на землю, і подивитися, як насправді виконуються завдання на фронті, якими засобами, і почати будувати свої плани держзакупівель виходячи з потреб військ. І ще - Міністерство оборони, яке продовжує формувати річний план держоборонзамовлення в червні (!), просто неадекватно виконує свої обов'язки", - зазначив він.

"Судячи з того, що війська не отримують і не отримають в 2021-му необхідний автотранспорт, не отримають тепловізійні приціли, не отримають оптико-електронні засоби розвідки, спостереження й цілевказівки, не отримають дрони - розвідувальні та ударні для застосування в піхоті на передовій, оборонне планування у нас як і раніше відсутнє, і як і раніше без масштабної допомоги волонтерів і витрат зі своїх зарплат армії не обійтися. Кілька безпілотників на фронт депутати комітету з оборони купили, скидаючись між собою, тому що Міноборони та ГШ ЗСУ відмовляються включати закупівлю квадрокоптера в потреби ЗСУ! Загалом, сподіваюся, комітет зуміє відстояти свою позицію", - резюмував Бутусов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Что не день, то у ЗЕленых мудаков обосраные штаны.
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07.06.2021 12:01
+12
Зато шашлыки какие вкусные, некоторые их прямо с рук едят и не брезгуют
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07.06.2021 12:05
+8
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 465
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07.06.2021 12:10
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Сторінка 2 з 2
А чи є сенс зменшувати розміри техніки? Хто йде по такому шляху? Ніхто! Ізраїль, який постійно воює не боїться великих важких броньованих бронемашин, він з танків знімає башти і навішує додаткову броню і виходить БМП Намер, яку вже закуповують США, враховуючі їх виключну ефективність! То яким шляхом пропонуєте йти Ви - броневелосипеди, бо в них важко влучити чи повноцінні броньовані фортеці які витримують будь яку зброю?
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09.06.2021 12:56 Відповісти
"А чи є сенс зменшувати розміри техніки?" - ЕСТЬ 100 %
Нет, только да ТЕХ стран, у которых есть ВЕСЬ спектр необходимой им техники и они этот спектр легко применяют в любой комбинации в любое время в любом месте !
Мы этого НЕ ИМЕЕМ ! И нам ВАЖНО иметь МЕНЬШИЕ габариты, для повышения "эффективности" и живучести !
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09.06.2021 13:31 Відповісти
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1341
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09.06.2021 15:03 Відповісти
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 804
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09.06.2021 15:03 Відповісти
і доведеться повертатись до китайських Great Wall Wingle 5 4х4...
на базі яких робились мед.авто для армії Богдан2251
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07.06.2021 12:12 Відповісти
А сам Great Wall Wingle 5 4х4 зроблений на базхі старої доброї Toyota Hilux...
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07.06.2021 12:26 Відповісти
Китайські цивільні машини які злочинно поставляв в ЗСУ порошенко, показали свою повну непридатність для використання в ЗСУ
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07.06.2021 12:47 Відповісти
Не знаю, не заглядав їм під капот чи під дно... По Києву іноді бачу, їздять
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07.06.2021 12:52 Відповісти
По Києву це не показник
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07.06.2021 13:03 Відповісти
"злочинно поставляв в ЗСУ порошенко" - предлагаю их изъять. Подождём рехферендума от Зе о необходимости таких машин в войсках. Пока вернуть в войска буханки Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5048
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07.06.2021 13:31 Відповісти
В чем конкретно непридатнисть?
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07.06.2021 16:52 Відповісти
Китайський джип Богдан не має незалежної підвіски, не має укороченого переднього та заднього звісу, щоб долати пересічену місцевість, не має позашляхових систем понижених швидкостей та жорсткого блокування дифереціалів, не має потужного багатопаливного військового двигуна, не має підкачки коліс, не має автономного генератора для живлення військового та медичного електрообладнання! Це дешева китайська підйопка.
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08.06.2021 18:26 Відповісти
А какие сантарки это все имеют?
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08.06.2021 19:42 Відповісти
Газ-66
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08.06.2021 20:10 Відповісти
Прэлестно. Посоветуйте зелёнка попросить у пуци возобновить выпуск шишиг.Насколько я понимаю, санитарные машины типа Богдан, Буртек используются на втором этапе эвакуации, от сборного пункта до ближайшего опорного госпиталя. При этом, перемещаются по дорогам с твердым покрытием преимущественно. И конкурентами для них не перевязочные на базе уже сгнивших ГАЗ-66 являлись, а буханки.
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08.06.2021 21:06 Відповісти
Навіщо відновлювати випуск застарілої техніки, потрібно розробляти нову техніку, яка дозволяє отримати більші можливості, потрібно ставити пневмопідвіску, щоб на трасі була можливість опускати машину, щоб пересуватись в швидкісному режимі, це вже можна собі замовити на будь яке авто на СТО!!!! а ми на військову техніку не можемо поставити, млять! Потрібно ставити електронні системи стабілізації, щоб броньована машина легко входила в повороти на швидкості, підгальмовуючи потрібним колесом, потрібно ставити керовані стабілізатори, щоб змінювати жорсткість підвіски в залежності від ситуації та швидкості, потрібно ставити гібридну силову установку, щоб мати можливість живити бойові та медичні системи безпосередньо від батарей і економити на пальному. ******** розвиток автомобільних технологій дає широкий простір для створення передової військової техніки.
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08.06.2021 21:13 Відповісти
Все это интересно, только причем бронетехника к медэвакам второй линии? Зачем их бронировать? Кто разработает это новое авто, в каком десятилетии и сколько десятилетий будут закупать 1000 штук? После того, как ответите, можно говорить о пользе Богданов, или дальнейшей эксплуатации 45-летних шишиг и буханок.
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08.06.2021 22:41 Відповісти
Так мова ж йде про пікапи для першої лінії оборони, міфічні пікапи заради яких хочуть зупинити закупівлі MRAP бронемашин!
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08.06.2021 22:52 Відповісти
Ну вы то выше писали, что Богдан редиска не абсолютный вездеход да ещё и не бронированный, по этому возить в госпиталь от Майорска до Бахмута, или от Бугаса до Волновали на них никак нельзя.
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09.06.2021 01:03 Відповісти
Медичний евакуаційни автомобіль має вивозити поранених з поля бою, а далі поранені мають транспортуватись звичайними швидкісними бусами до шпиталів та районних лікарень.
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09.06.2021 18:24 Відповісти
Автомобили как и этапы эвакуации делятся на 3 сектора - поля боя - сборный пункт роты, вездеход или легкий бронированный тягач; 2 этап сборный пункт - ближайший опорный госпиталь - специализированные пикапы повышенной проходимости с мед. оборудованием, 3 этап - уже от опорного до специализированного госпиталя - обычным мед транспортом.

Богданы, Буртэки - для 2-го этапа (съехать с трассы на несколько км по проезжим дорогам), с поля боя никто на них не собирает, разве что накроют артогнем тыловые части. А бронированные у нас БММ-4М, МТЛБ-С, БТР-70М и проч.
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09.06.2021 19:52 Відповісти
добрий родовід
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07.06.2021 13:03 Відповісти
чехи для своєї армії 1200 шт. Toyota Hilux закупили
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Чехи воюють з ядерною росією?
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08.06.2021 18:13 Відповісти
"Розовиє поні" не у МО, а серед журналістів, депутатів і віруючих секти чесного Зєлєнского. А от з система зелених, формально очолюваних "прастим парнжс із народна", - найсправжнісіньке реалісти, які заробляють бабло поки це можливо, завдяки шансу, який їм надали 73 відсотки виборців.
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07.06.2021 12:03 Відповісти
Посадить их в пикапы и вывезти на линию (0), пусть посидят там в пикапах 🤣🤣🤣🤣🤣
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Посадить в Козаки можно но на передовую вывезти не получится без тягачей.
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07.06.2021 12:11 Відповісти
Нові Козаки 2М1 мають військову незалежну підвіску на додачу до традиційно надміцного корпусу і можуть долати грязь так само як БТР та танки!
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07.06.2021 12:58 Відповісти
Ты не просто идиот. Ты - идиот упорный: " Опыт эксплуатации бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" показал, что 13-15 тонные двуосные бронемашины на черноземе Донбасса показывают слабую проходимость, маневренность, не экономичны. "
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07.06.2021 13:03 Відповісти
Ще 100 разів повторіть собі цей фейк на який ви дрочите, але це все одно не стане фактом. MRAP бронемашини Козак мають величезну прохідність, навіть кращу ніж гусенична техніка, а по дорозі колісні MRAP бронемашини мають в рази більшу швидкість та маневреність, що в умовах великої кількості доріг дає космічну перевагу над гусеничною технікою!
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08.06.2021 18:13 Відповісти
Да ты идиот не просто упорный, а упоротый!
Тебе говорят, что на передовой где НЕТ ДОРОГ нужны лёгкие пикапчики, которые три человека смогут вытолкуть из любой грязи. При чём тут 15 тонные машины?
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08.06.2021 18:39 Відповісти
Млять, купляй собі хоч електросамокат, якщо маєш гроші, але за державні кошти буде куплятись не всяка куйня а бронетехніка яка потрібна для ЗСУ.
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08.06.2021 18:40 Відповісти
Беда Украины - это идиоты с дивана, ко торые лучше военных знают что им нужно.
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09.06.2021 09:32 Відповісти
Між тим що військові хочуть купити і тим що потрібно купляти є певна різниця. Військові хочуть купити пікап щоб їм було комфортно кататись по передовій, а кататись по передовій не потрібно, кожна доставка продуктів, боєкомплекту та військового персоналу на позиції має плануватись як військова операція, з прикриттям та шляхами відходу у випадку зустрічі з диверсантами. А Ви пропонуєте купити військовим джипи, яким взагалі не має бути місце на передовій! Некуй кататись просто так по передовій!
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09.06.2021 12:52 Відповісти
Гладко было на бумаге - да забыли про овраги!
Мае плануватися.... А перекинуть двух человек к соседу - писать запрос на 15ти тоннку? А вода из-за жары кончилась раньше запланированного? А застряла санитарная машина?
Да и мало ли чего может случиться. Необходимость в пикапчиках - это не за пивом ездить, а результат опыта РЕАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ !
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09.06.2021 16:04 Відповісти
Кількість загиблих та поранених від підривів на мінах вже перевищує втрати від вогневих контактів з ворогом та від ворожих артобстрілів - ось це реальність. Перекинути двох людей на пікапчику, або зганяти за водою і підірватись на мінах і втратити і машину і військовий персонал - ось що реально відбувається на фронті! А потім покалічені бійці стають важким тягарем для країни на довгі роки! Тому водічку та солдат возити тільки на MRAP бронемашинах, бо це війна а не покатушки!
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09.06.2021 18:08 Відповісти
Точно! Для настоящей борьбы с подрывами нужно бойцам запретить передвигаться пешком и выдать каждому по 15-ти тонке с бронированным дном!
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09.06.2021 18:50 Відповісти
Потрібно заборонити кататись туди сюди на машинах. Фронт це не сільська дискотека де можна безконтрольно кататись за цигарками та горілкою в магазин.
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09.06.2021 19:08 Відповісти
Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов - Цензор.НЕТ 465
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07.06.2021 12:10 Відповісти
Если у Осла нет никаких планов ни стратегии, у кабмина вообще нет и не было никакого плана то откуда такой план возьмется у МО, которое тоже из квартала95?
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07.06.2021 12:10 Відповісти
на два дня обьявить военное положение и расстрелять за саботаж в военное время
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07.06.2021 12:12 Відповісти
Правильно. Решением СНБО.
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07.06.2021 12:17 Відповісти
Питання вже вирішене - будуть лімузіни.
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07.06.2021 12:13 Відповісти
Предлагаю зетипиллам обьявить большую стройку -2, только уже в МО. Построить автобаны прям до передовой. Тогда туда можно будет Бубочке ездить даже на том Ролс-Ройсе который он себе заказал для парада. Гамнакамандующий! Панимаешь...
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07.06.2021 12:16 Відповісти
МО вообще нужно разогнать и набрать молодых.
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07.06.2021 12:17 Відповісти
Новых лиц. Не все еще пристроены в квартале95.
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07.06.2021 12:18 Відповісти
после стольких ляпов эти люди ещё на должностях, WTF?...... деградируем мы с вами как "суспільство"......
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07.06.2021 12:19 Відповісти
А чего вы удивляетесь?7Это всё Зедебилы и Земудаки сформированные их бывших кухарок, баянистов., клоунов, слесарей и шахтров! Ихняя цель наворовать быстрее пока их не поменяли на других!! А ВСУ им до одного места!! Как и зеленскому!!
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07.06.2021 12:50 Відповісти
легко бронированный тяжелый вездеход конечно нужен в ближнем тылу армии. насчет экономичности ... ну вы понимаете, что для броневичка весом свыше 10т и перевозящему солдат и грузы по бездорожью - даже смешно говорить! а вот для действий в городских условиях боя - машина то что надо. да с боевым модулем - самое оно!
а вот сегодня в условиях стабильного фронта и "перемирия" все таки подвоз всего что надо в зону боевых действий пока что возможно на простых транспортерах типа тех же "зилов и мазов" . чисто как транспорт.
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07.06.2021 15:30 Відповісти
А еще минобороны не закупает новые разроботки вооружения. Отдает госзакупки в одни руки и продолжает строить свои дома и дачи.
И это все конечно по ошибке, без злого умысла. Ведь там работают сплошные патриоты и кристально честные люди. Ведь всех шпионов и воров давно посадили.
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07.06.2021 15:46 Відповісти
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