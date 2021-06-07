Комітет Ради виступає проти закупівлі "бронеавтобусів" і вимагає від Міноборони закуповувати пікапи для передової, - Бутусов
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Об 11.00 заплановано початок засідання комітету з оборони і безпеки Верховної Ради, де продовжать розглядати питання організації закупівель для міністерства оборони 2021-го року.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Серед питань - харчування, речове забезпечення. Незважаючи на винесення комітетом недовіри до заступника міністра оборони Халимона - він залишається у своєму кріслі і продовжує лобіювати лояльну йому фірму, якій МО віддало 90% всіх закупівель в армії", - розповів він.
"Серед скандальних питань, які вже тричі Міноборони виносило на розгляд комітету - закупівля бронеавтомобілів "Козак-2". Однак більшість депутатів виступають проти продовження подальших закупівель важкої техніки типу MRAP для оснащення наших військ. Досвід експлуатації бронеавтомобілів "Козак-2" і "Варта" показав, що 13-15-тонні двовісні бронемашини на чорноземі Донбасу показують слабку прохідність, маневреність, не економічні. Оскільки на видачу палива - жорсткі ліміти, то вартість заправки має також велике значення. Вартість "Козак-2" доходить до 11 мільйонів гривень за одиницю, але застосовувати їх можна тільки на другій лінії, на хороших дорогах. Здавалося б, уже накопичено величезний досвід експлуатації бронеавтомобілів, які закуповували з 16-го по 20-й роки, так навіщо після всіх розборок на цю тему продовжувати?" - додав журналіст.
"На передовій, там, де найбільша потреба в надійній техніці, такі бронемашини не застосовуються. Досі, на 8-му році війни, велика частина транспортних завдань на першій лінії виконується волонтерськими машинами. Тоді, коли військам потрібні маневрені економічні пікапи, і саме такий транспорт депутати комітету вимагають закуповувати від Міністерства оборони. Замість цього заступник міністра з озброєння Миронюк і начальник озброєння Шевцов продовжують вперто виносити на розгляд питання з "бронеавтобусами" за 11 мільйонів за штуку", - акцентував Бутусов.
"Міністерство оборони і командування ЗСУ повинні, нарешті, спуститися зі свого світу рожевих поні на землю, і подивитися, як насправді виконуються завдання на фронті, якими засобами, і почати будувати свої плани держзакупівель виходячи з потреб військ. І ще - Міністерство оборони, яке продовжує формувати річний план держоборонзамовлення в червні (!), просто неадекватно виконує свої обов'язки", - зазначив він.
"Судячи з того, що війська не отримують і не отримають в 2021-му необхідний автотранспорт, не отримають тепловізійні приціли, не отримають оптико-електронні засоби розвідки, спостереження й цілевказівки, не отримають дрони - розвідувальні та ударні для застосування в піхоті на передовій, оборонне планування у нас як і раніше відсутнє, і як і раніше без масштабної допомоги волонтерів і витрат зі своїх зарплат армії не обійтися. Кілька безпілотників на фронт депутати комітету з оборони купили, скидаючись між собою, тому що Міноборони та ГШ ЗСУ відмовляються включати закупівлю квадрокоптера в потреби ЗСУ! Загалом, сподіваюся, комітет зуміє відстояти свою позицію", - резюмував Бутусов.
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Нет, только да ТЕХ стран, у которых есть ВЕСЬ спектр необходимой им техники и они этот спектр легко применяют в любой комбинации в любое время в любом месте !
Мы этого НЕ ИМЕЕМ ! И нам ВАЖНО иметь МЕНЬШИЕ габариты, для повышения "эффективности" и живучести !
на базі яких робились мед.авто для армії Богдан2251
Богданы, Буртэки - для 2-го этапа (съехать с трассы на несколько км по проезжим дорогам), с поля боя никто на них не собирает, разве что накроют артогнем тыловые части. А бронированные у нас БММ-4М, МТЛБ-С, БТР-70М и проч.
Тебе говорят, что на передовой где НЕТ ДОРОГ нужны лёгкие пикапчики, которые три человека смогут вытолкуть из любой грязи. При чём тут 15 тонные машины?
Мае плануватися.... А перекинуть двух человек к соседу - писать запрос на 15ти тоннку? А вода из-за жары кончилась раньше запланированного? А застряла санитарная машина?
Да и мало ли чего может случиться. Необходимость в пикапчиках - это не за пивом ездить, а результат опыта РЕАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ !
а вот сегодня в условиях стабильного фронта и "перемирия" все таки подвоз всего что надо в зону боевых действий пока что возможно на простых транспортерах типа тех же "зилов и мазов" . чисто как транспорт.
И это все конечно по ошибке, без злого умысла. Ведь там работают сплошные патриоты и кристально честные люди. Ведь всех шпионов и воров давно посадили.