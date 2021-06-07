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"Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір 3 вересня: "Йдемо на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Програма "Свобода слова Савіка Шустера" залишається лідером за переглядами серед усіх політичних програм не тільки на ТБ, але і в інтернеті.

Про це повідомлялось у Facebook програми, інформує Цензор.НЕТ.

"Свобода слова Савіка Шустера" йде на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм країни разом узятих", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 4 червня, вийшов останній ефір програми в цьому сезоні. "Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір вже 3 вересня.

"За 9 місяців цього сезону ми створили 36 програм. ... І глядачі оцінили наш внесок. За підсумками сезону, наш проєкт дивилися краще, ніж проєкти найближчих конкурентів разом узятих. Середній рейтинг відповідно до аудиторії 18+ (вся Україна) "Свободи слова Савіка Шустера" у 2021 році склав 3,16%, що більше за суму середніх рейтингів програм "Право на владу" (1,83%) і "Свободи слова" на ICTV (1,24%). І це без урахування трансляції програми і повторів на телеканалі "Україна-24"", - зазначила команда програми.

Крім того, "Свобода слова Савіка Шустера" залишається лідером не тільки на ТБ, але і в інтернеті.

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"Кількість наших підписників на YouTube – понад 260 тис. Наші ефіри тільки впродовж цього сезону подивилося понад 10 млн осіб. Середня тривалість перегляду майже 40 хвилин. Отже, наша програма все так само цікава, як і раніше. За нашою сторінкою у Facebook стежать понад 270 тис. людей, що сумарно вище загальної кількості підписників сторінок найближчих конкурентів", - зазначили творці програми.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
На шашлык с лопаты заработал!!
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07.06.2021 12:00
+29
"Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 9909
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07.06.2021 12:03
+17
Вот, что шашлыки животворящие делают!
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07.06.2021 12:04
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На шашлык с лопаты заработал!!
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07.06.2021 12:00 Відповісти
"Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 9909
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07.06.2021 12:03 Відповісти
насправді ось його мангал "Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 80

"Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 6350
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07.06.2021 12:06 Відповісти
"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 3641
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07.06.2021 12:16 Відповісти
Израиль?
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07.06.2021 12:18 Відповісти
весь
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07.06.2021 12:25 Відповісти
Какие мерзкие продажные морды, хочу дожить до того времени, когда этои шампура будут у них в других местах. Зализали бубачке так очко, что непросрется говнокомандующий. И все как один достойны приговора по статье Государственная измена Родине.
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07.06.2021 12:45 Відповісти
Вот, что шашлыки животворящие делают!
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07.06.2021 12:04 Відповісти
"Ключница шашлыки жарила" "Свобода слова Савика Шустера" получила самый высокий рейтинг среди всех политических программ Украины вместе взятых - Цензор.НЕТ 7458
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07.06.2021 12:05 Відповісти
Якщо шустрик свої "успіхи" перебільшив - то не в критичну для визнання брехнею цифру.
Але оці цифри (було би ще краще їх порівняти з аналогічними замірами рейтингів ток-шоу на 5-му, Прямому та Еспресо) яскраво свідчать про те, як промиваються мізки лохторату; і чому 73% голосують проти європейського і цивілізаційного шляху України.
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Видимо шашлыки ооочень вкусные были и жопу вылизали на отлично, вот и рейтинг наивысший!
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07.06.2021 12:10 Відповісти
Будет тебе самый высокий рейтинг! "Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 2919

"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 7818
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07.06.2021 12:11 Відповісти
нашо ви дивитесь той телевізор?
нашо ви создаєте рейтинг Славікам Шустрим?
шо ви від того маєте в голові, окрім калу?
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07.06.2021 12:11 Відповісти
Кал постійно треба освіжати, щоб не було застою.))
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07.06.2021 12:18 Відповісти
3,16 % рейтингу ( а в інших ще менше ) , на всю Україну , це майже ніщо . Це значить що - із 100 чол , Шустрого дивляться лише троє . "Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір 3 вересня: "Йдемо на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм України" - Цензор.НЕТ 601 .- 3 , з найбільш " відбитими" мізками .
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07.06.2021 12:20 Відповісти
О скока крестиков) сявик уже неприкасаем? "Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 8919
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07.06.2021 12:12 Відповісти
аякже! Там же є один постійний почесний гость... %)
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07.06.2021 12:17 Відповісти
угу. Настільки все очевидно що хочеться блювануть...
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07.06.2021 12:19 Відповісти
Савік- Дічь!

"Свобода слова Савика Шустера" вернется в эфир 3 сентября: "Уходим на летние каникулы с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - Цензор.НЕТ 845
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07.06.2021 12:18 Відповісти
Лет десять уже будет, наверное, как некий пропагандист, сявка шустрый, надувает политические шарики на украинском тв. Эта какая-то безнадега на информационном фронте! Через этого, пардон жида, ведется грубая обработкаполировка мозгов укроваты, которые и так всегда набекрень, потому что в них не заложено ничего живого, только внедренные всасывающие функции и закостенелые мертвые догмы, которые за них голосуют и страдают, потом, от собственной исключительностибеспомощности. Это уже колапс укртв! Дальше двигаться в сторону, этих, тимошенок, бойков, клоунов, которые там надуваются - это путь в никуда.
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07.06.2021 12:19 Відповісти
Шустер- прикоритний ;журналіст;.
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07.06.2021 12:19 Відповісти
ух ты, оказывается сявик шустрый популярен. я думал о нем давно забыли, а он, оказывается, еще какое-то "шоу" до сих пор дерижирует.
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07.06.2021 12:19 Відповісти
ушли переваривать шашлык
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07.06.2021 12:19 Відповісти
"....с самым высоким рейтингом среди всех политических программ Украины" - краще вас лише паРаша тудей і Кісєльов.
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07.06.2021 12:20 Відповісти
Це говорить лише про те , що наше населення продовжує вестися на олігархічні шоу , як повелося на кіно "слуга нарду" і продовжить в подальшому, замість аналітично мислити і включати РОЗУМ, обмінювати ПРІЗВИЩА олігархічних кланів по "рекомендації бігмордів і олігархічного ТВ, на рейтинг і піар яких і працю цей Шустрий!
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07.06.2021 20:28 Відповісти
сявіку, особливо після вчорашіх фото, слово журналіст треба викинуть з резюме.
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07.06.2021 12:21 Відповісти
"Свобода слова Савіка Шустера" йде на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм країни разом узятих" Джерело: https://censor.net/ua/n3269838
єдине про що це свідчить - про величезний відсоток довбойобів в країні.
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07.06.2021 12:26 Відповісти
100%
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07.06.2021 12:47 Відповісти
Я вобще не понимаю нафига Роися начинала войну. Погорячилось *****.

С 73% дегенератов в Украине вполне можно было при помощи Гордонов и Шустеров справиться.
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07.06.2021 12:26 Відповісти
Власник каналів обмежив Савіку ефір до 2 годин 45 хвилин, з яких півгодини реклама. Повноцінних обговорень через це не відбувається. Ну і тематика та зміст впали тепер відповідно до загального занепаду.
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07.06.2021 12:30 Відповісти
Брехня.
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07.06.2021 12:34 Відповісти
И самым высоким заработком от папы Бени. Братья по обрезанию не дадут пропасть Савику Шустрому.
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07.06.2021 12:39 Відповісти
пердёшь
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07.06.2021 12:42 Відповісти
Pecunia non olet...
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07.06.2021 12:53 Відповісти
Все прокаженные на этом гнидосборнике рыжего оллигарха.
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07.06.2021 13:02 Відповісти
Да уж ! Лучшие из худших .
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07.06.2021 13:02 Відповісти
Якщо зважити на те, що незалежних політичних програм в Україні немає, таке собі досягнення.
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07.06.2021 13:19 Відповісти
кто это говно ещё смотрит
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07.06.2021 14:20 Відповісти
Шустрик добре прилаштувався в Україні, вже років п'ятнадцять не вилазить з теле єфіру ,дуже полюбив гроші від олігархів,громадянин іншої держави чого ти сюди лізеш.
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07.06.2021 14:59 Відповісти
для "шустрика", любой шашлык жратва .Но та жратва ,которой кормит он народ ,подобна действию от "зе квартала" ,накушавшись которой "умный нарид" ,"чумным народом стал" и голос свой , какая разница ,кому? взял по приколу и отдал
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07.06.2021 15:00 Відповісти
Крім реклами і всякого блаблабла і заробітку савіка от і вся користь з програми
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07.06.2021 17:15 Відповісти
 
 