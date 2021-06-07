"Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір 3 вересня: "Йдемо на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм України"
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Програма "Свобода слова Савіка Шустера" залишається лідером за переглядами серед усіх політичних програм не тільки на ТБ, але і в інтернеті.
Про це повідомлялось у Facebook програми, інформує Цензор.НЕТ.
"Свобода слова Савіка Шустера" йде на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм країни разом узятих", - йдеться в повідомленні.
У п'ятницю, 4 червня, вийшов останній ефір програми в цьому сезоні. "Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір вже 3 вересня.
"За 9 місяців цього сезону ми створили 36 програм. ... І глядачі оцінили наш внесок. За підсумками сезону, наш проєкт дивилися краще, ніж проєкти найближчих конкурентів разом узятих. Середній рейтинг відповідно до аудиторії 18+ (вся Україна) "Свободи слова Савіка Шустера" у 2021 році склав 3,16%, що більше за суму середніх рейтингів програм "Право на владу" (1,83%) і "Свободи слова" на ICTV (1,24%). І це без урахування трансляції програми і повторів на телеканалі "Україна-24"", - зазначила команда програми.
Крім того, "Свобода слова Савіка Шустера" залишається лідером не тільки на ТБ, але і в інтернеті.
"Кількість наших підписників на YouTube – понад 260 тис. Наші ефіри тільки впродовж цього сезону подивилося понад 10 млн осіб. Середня тривалість перегляду майже 40 хвилин. Отже, наша програма все так само цікава, як і раніше. За нашою сторінкою у Facebook стежать понад 270 тис. людей, що сумарно вище загальної кількості підписників сторінок найближчих конкурентів", - зазначили творці програми.
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Але оці цифри (було би ще краще їх порівняти з аналогічними замірами рейтингів ток-шоу на 5-му, Прямому та Еспресо) яскраво свідчать про те, як промиваються мізки лохторату; і чому 73% голосують проти європейського і цивілізаційного шляху України.
нашо ви создаєте рейтинг Славікам Шустрим?
шо ви від того маєте в голові, окрім калу?
обработкаполировка мозгов укроваты, которые и так всегда набекрень, потому что в них не заложено ничего живого, только внедренные всасывающие функции и закостенелые мертвые догмы, которые за них голосуют и страдают, потом, от собственной исключительностибеспомощности. Это уже колапс укртв! Дальше двигаться в сторону, этих, тимошенок, бойков, клоунов, которые там надуваются - это путь в никуда.
єдине про що це свідчить - про величезний відсоток довбойобів в країні.
С 73% дегенератов в Украине вполне можно было при помощи Гордонов и Шустеров справиться.