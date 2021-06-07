"Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір 3 вересня: "Йдемо на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм України"

Програма "Свобода слова Савіка Шустера" залишається лідером за переглядами серед усіх політичних програм не тільки на ТБ, але і в інтернеті.

Про це повідомлялось у Facebook програми, інформує Цензор.НЕТ.

"Свобода слова Савіка Шустера" йде на літні канікули з найвищим рейтингом серед усіх політичних програм країни разом узятих", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 4 червня, вийшов останній ефір програми в цьому сезоні. "Свобода слова Савіка Шустера" повернеться в ефір вже 3 вересня.

"За 9 місяців цього сезону ми створили 36 програм. ... І глядачі оцінили наш внесок. За підсумками сезону, наш проєкт дивилися краще, ніж проєкти найближчих конкурентів разом узятих. Середній рейтинг відповідно до аудиторії 18+ (вся Україна) "Свободи слова Савіка Шустера" у 2021 році склав 3,16%, що більше за суму середніх рейтингів програм "Право на владу" (1,83%) і "Свободи слова" на ICTV (1,24%). І це без урахування трансляції програми і повторів на телеканалі "Україна-24"", - зазначила команда програми.

Крім того, "Свобода слова Савіка Шустера" залишається лідером не тільки на ТБ, але і в інтернеті.

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"Кількість наших підписників на YouTube – понад 260 тис. Наші ефіри тільки впродовж цього сезону подивилося понад 10 млн осіб. Середня тривалість перегляду майже 40 хвилин. Отже, наша програма все так само цікава, як і раніше. За нашою сторінкою у Facebook стежать понад 270 тис. людей, що сумарно вище загальної кількості підписників сторінок найближчих конкурентів", - зазначили творці програми.