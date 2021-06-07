Київський безпековий форум проведе щорічні молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України
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Київський безпековий форум 11 червня проведе дев’яте щорічне молодіжне зібрання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
Форум для молоді відбудеться напередодні саміту НАТО в Брюсселі, запланованого на 14 червня, і буде присвячений інтеграції України та держав нашого регіону до НАТО.
"Масштабна зустріч об’єднає відомих українських та іноземних політиків, дипломатів, експертів, а також понад чотири десятки молодих професіоналів з усіх регіонів нашої держави та молодих колег з Грузії. Ще кілька десятків учасників будуть присутніми онлайн впродовж усіх панельних дискусій та матимуть можливість ставити запитання спікерам", - зазначили організатори.
Мета безпекового форуму – звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії до Альянсу.
Спікерами Київського безпекового форуму будуть:
- глава Форуму Арсеній Яценюк;
- заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк;
- віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- п'ятий президент України Петро Порошенко;
- нардепка "Європейської Солідарності", глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голосу" Сергій Рахманін;
- журналіст Віталій Портников;
- директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.
До учасників звернуться Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО і заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках генерал Філіп Брідлав, Посол Литовської Республіки у США у 2010-15 роках і депутат Литовського Сейму Жиґімантас Павіліоніс, Голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінников, Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, а також відомі міжнародні члени Атлантичної Ради.
У ході молодіжних зібрань обговорять такі питання:
- Як об’єднати національні сили України для євроатлантичної мети?
- Як об’єднати зусилля України і Грузії та інших держав регіону для здобуття членства в НАТО?
- Яке послання шле молодь України та Грузії до НАТО і що очікує від Саміту Альянсу в Брюсселі?
Форум транслюватиметься 11червня об 11:00.
Київський безпековий форум – провідний міжнародний форум України з проблем війни і миру, національної та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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У Києві на Арт-Заводі Платформа відбувається з'їзд партії «Європейська Солідарність». Більше тисячі делегатів з усіх куточків України зібралися в найбільшому креативному просторі держави.
Учасників з'їзду привітав Президент Європейської народної партії Дональд Туск, який надіслав листа до з'їзду. «Від імені ЄНП я радий вітати делегатів нашої сестринської партії «Європейська Солідарність» і передати слова подяки за ваші щирі зусилля у розбудові європейської, демократичної, незалежної України. Сьогодні і Україна, і ЄС переживають період складних системних викликів - від коронавірусної пандемії, яка змінила наше життя, вразила наші економіки та соціальні системи, до безпекових загроз - агресивної поведінки Росії, посилення авторитарних режимів Путіна та Лукашенка. Ці проблеми важкі і потребують потужних, ефективних, а головне солідарних відповідей. І пошук цих відповідей - наше спільне завдання. Будьте певні, що ЄС, а головне представники нашої найвпливовішої політичної родини Європейської народної партії незмінно підтримують український народ у вашій боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і європейське майбутнє. Ми вдячні «Європейській Солідарності» та її керівництву за збереження лідерства у просуванні демократичного та європейського порядку денного в українському політичному і суспільному житті, за просування наших спільних європейських цінностей та активну роль у діяльності родини ЄНП. Дорогі учасники з'їзду, я бажаю вам плідної роботи, змістовних дискусій, світлих ідей, які зміцнять ваші позиції у політичному житті України і сприятимуть процвітанню держави через інтеграцію до ЄС і безпеці через інтеграцію до НАТО. Ви можете завжди розраховувати на підтримку ЄНП в цій складній боротьбі за наше спільне майбутнє. Я залишаюся твердо переконаним, що немає Європи без України», - йдеться у привітанні Президента ЄНП Дональда Туска.
Привітав учасників «Європейської Солідарності» міський голова Києва Віталій Кличко. «Сьогодні всі проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку. Бо майбутнє нашої держави у великій європейській родині. І український народ свій вибір зробив. Ми повинні бути сильними і наполегливими, щоб побудувати успішну, заможну і європейську Україну. Як би не було складно, наша держава не повинна втратити шанс на демократичне і вільне майбутнє. Вірте в себе. Вірте в Україну», - сказав Кличко у відеозверненні.
«Діалог із владою в Україні - не така проста штука, і наша історія не багато таких періодів знала. Але він був і був дуже продуктивний. Це відбивалося і на тому загальному суспільному нерві, суспільному настрої, який формував волонтерський рух, добровольчі батальйони. Який також формував особливу культурно-мистецьку активність - виникнення нових фестивалів, загалом мистецьких проектів. Великий стрибок вгору і вперед у книго-видавничій справі, звичайно кінематограф. На сьогодні цього діалогу просто немає. Тому що влада в Україні його уникає. Вона виходить із тих навиків, якими володіє, а це навики телевізійного шоу-бізнесу. Взаємодія із владою. яка була можливою і навіть бажана в попередній політичній каденції, на сьогодні фактично зупинена. Але слід весь час бути напоготові, тому що серіал передбачає несподівані дуже ходи. Таким несподіваним ходом може бути щось таке, що ми прокинемося завтра в іншій країні. Тому засинати не можна, і весь час стежити, і бути напоготові», - закликав Український поет, прозаїк, перекладач Юрій Андрухович.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.