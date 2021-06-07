Епідзонування України: вже 17 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 7 червня в Україні усі регіони та м. Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією міністерства, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу і показник зайнятості ліжок з киснем.
У Києві станом на 6 червня рівень госпіталізацій становить 15,3 за показника 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 7,4% за граничного показника 65%.
При цьому, в 17 регіонах два або один показник відповідають нормам "зеленої" зони.
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показати весь коментар07.06.2021 12:23 Відповісти Мені подобається 0
Beer Bear
показати весь коментар07.06.2021 13:29 Відповісти Мені подобається 0
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