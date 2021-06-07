Епідзонування України: вже 17 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 червня в Україні усі регіони та м. Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією міністерства, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу і показник зайнятості ліжок з киснем.

У Києві станом на 6 червня рівень госпіталізацій становить 15,3 за показника 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 7,4% за граничного показника 65%.

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При цьому, в 17 регіонах два або один показник відповідають нормам "зеленої" зони.