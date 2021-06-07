Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні.

Про це він повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми починаємо проєкт "Зелена країна". Ми поставили перед собою амбітну, але досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього в найближчі 3 роки ми будемо прагнути висадити в Україні 1 мільярд дерев", - заявив Зеленський.

Він також додав, що в Україні розроблено законопроєкт в сфері управління відходами.

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"На жаль, тоді, коли багато країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє лише 6%. Сьогодні розроблено сучасний законопроєкт про управління відходами, який запровадить запобігання їх утворенню, повторне використання, переробку відходів на вторинну сировину та грамотну утилізацію", - сказав він.

За словами президента, також розроблений проєкт закону про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення.

"Він запустить масштабну модернізацію промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень", - додав він.