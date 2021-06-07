Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів"
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні.
Про це він повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми починаємо проєкт "Зелена країна". Ми поставили перед собою амбітну, але досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього в найближчі 3 роки ми будемо прагнути висадити в Україні 1 мільярд дерев", - заявив Зеленський.
Він також додав, що в Україні розроблено законопроєкт в сфері управління відходами.
"На жаль, тоді, коли багато країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє лише 6%. Сьогодні розроблено сучасний законопроєкт про управління відходами, який запровадить запобігання їх утворенню, повторне використання, переробку відходів на вторинну сировину та грамотну утилізацію", - сказав він.
За словами президента, також розроблений проєкт закону про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення.
"Він запустить масштабну модернізацію промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
1000000000365х3)= 913242 дерева ежедневно
Миллион деревьев каждый день и зимой тоже без выходных.
Кумир зебилов опять обделался
- когда будем сажать - уже осенью или, весной, как раньше?
А виконання - то вже як доведеться. Як з НАТО....
І на Марсі не забудь про яблоні....
Ещё трупы собак с обочин не собрали...
2020 рік. В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."
Але розпочинають з зачистки того, що дивом залишилось. У Сєвєродонецьку планують знищити 12 Га здорового дорослого соснового лісу просто у межах міста під гіпотетичне будівництво обллікарні, хоча альтернативних локацій без лісу навколо достатньо. І це у місцевості, яка вигоріла минулого року вщент - десятки квадратних кілометрів лісів було знищено пожежами.
А как же миллион дорог - они где будут проходить?
tZE inform
@tZEinform
·9 мин
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" Факты против болтовни "Экология Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом. "
Этот идиот даже считать НЕ умеет!