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Новини Політика України
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Зеленський (17467) ліс (448) наказ (346)

Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні.

Про це він повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми починаємо проєкт "Зелена країна". Ми поставили перед собою амбітну, але досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього в найближчі 3 роки ми будемо прагнути висадити в Україні 1 мільярд дерев", - заявив Зеленський.

Він також додав, що в Україні розроблено законопроєкт в сфері управління відходами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні. ВIДЕО

"На жаль, тоді, коли багато країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє лише 6%. Сьогодні розроблено сучасний законопроєкт про управління відходами, який запровадить запобігання їх утворенню, повторне використання, переробку відходів на вторинну сировину та грамотну утилізацію", - сказав він.

За словами президента, також розроблений проєкт закону про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення.

"Він запустить масштабну модернізацію промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Пока что уже 2 года все идет с точностью до наоборот - незаконная вырубка леса увеличилась при ЗЕ в разы.
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07.06.2021 12:24
+18
Ахахаха))))за 10лет???пнх ,зедегенерат -из тюряги тебе никто командовать не даст
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07.06.2021 12:24
+15
...знаем мы твои леса, вальдемар... Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 9397
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 7347
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07.06.2021 12:35
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Пока что уже 2 года все идет с точностью до наоборот - незаконная вырубка леса увеличилась при ЗЕ в разы.
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07.06.2021 12:24 Відповісти
кроме того, очередная реформа - объединение лесхозов и сокращение персонала
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07.06.2021 12:41 Відповісти
Ну я этому дегенерату уже не удивляюсь
1000000000365х3)= 913242 дерева ежедневно
Миллион деревьев каждый день и зимой тоже без выходных.
Кумир зебилов опять обделался
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07.06.2021 18:52 Відповісти
А ведь ЗЕлохи поверят...
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07.06.2021 20:27 Відповісти
вопрос на этот миллион:
- когда будем сажать - уже осенью или, весной, как раньше?
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07.06.2021 12:53 Відповісти
Поздно, Малюска уже распродаёт тюрьмы.
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07.06.2021 13:57 Відповісти
тогда - на плантации...сажать
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07.06.2021 14:31 Відповісти
И что сажать...
Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 5348
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07.06.2021 14:08 Відповісти
всё...
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07.06.2021 14:32 Відповісти
07 червня 2021 року. Гору Маковицю, що на Ужгородщині нищать лісоруби під час "сезону тиші". Іван Куля показав відео "лютого трешу" на цьому об'єкті природи, свіжі пні, суцільна вирубка, вщент розбиті лісові дороги. Екоінспекція не бачить цього неподобства.

Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 6077
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07.06.2021 15:04 Відповісти
а на Марс полететь -хотя стоп - это уже реальность - в отличии от лозунгов клоуна
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07.06.2021 12:24 Відповісти
нада высаживать коку. эх, запануем! Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 8013
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07.06.2021 12:35 Відповісти
а ты шо из - этих?))
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07.06.2021 12:37 Відповісти
тысячи процентов прибыли плюс мощная работоспособность населения))))
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07.06.2021 12:44 Відповісти
а из тех))
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07.06.2021 12:45 Відповісти
шо трава не то?
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07.06.2021 12:44 Відповісти
не путайте леса с полями
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07.06.2021 12:45 Відповісти
Лучше б легалайз травьі сделал- промьашленность за пару лет скаканула...
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07.06.2021 14:02 Відповісти
Ахахаха))))за 10лет???пнх ,зедегенерат -из тюряги тебе никто командовать не даст
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07.06.2021 12:24 Відповісти
Вава, коноплю саджати будеш?
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07.06.2021 12:24 Відповісти
уже посадил и вырастил, судя по его словесному поносу Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 1474
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07.06.2021 13:04 Відповісти
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектар" - Цензор.НЕТ 2710
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07.06.2021 12:25 Відповісти
Та не, не похоже... Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 4225
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07.06.2021 12:45 Відповісти
Цей поц уже десятиліттямимислить ? Тут би вижита за одну його каденцію а воно вже на десятиліття зазіхнуло
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07.06.2021 12:25 Відповісти
ну так всё верно. выздыхаем, и лес пилять некому будет.
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07.06.2021 12:37 Відповісти
Отож бо - одні лише амбіції, а зробленого - нуль!!!
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07.06.2021 12:41 Відповісти
ну так - це те на що можна скомуніздити гроші...., зробити гарну ТВ картинку - та фуй ти провіриш чи висаджені Ліси...- все по зЄ-постановці дешевого піару...- але е що це ще хавають....
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07.06.2021 12:26 Відповісти
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектар" - Цензор.НЕТ 9158
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07.06.2021 12:26 Відповісти
Ясно.
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектар" - Цензор.НЕТ 9401
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07.06.2021 12:26 Відповісти
опять где-то обгадилось раз в лес потянуло...
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07.06.2021 12:27 Відповісти
Ну, стосовно планів - 73/43%зебілів ніхто не перевершить...
А виконання - то вже як доведеться. Як з НАТО....
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07.06.2021 12:27 Відповісти
Корабєльних сосєн?
І на Марсі не забудь про яблоні....
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07.06.2021 12:27 Відповісти
Увеличить разве что на отчетах и компьютере.При Яныке тоже требовали от всех подавать посевы гречки которых в природе не было. Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 2864
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07.06.2021 12:27 Відповісти
Оно о себеуже во втором лице вещает? МЫ, Божьей милостью Вольдемар Первый ...... И вообще то оно говорило про одну каденцию, а тут уже 10 лет. Впрочем 10 лет ему уже светит, как минимум. Вот только не знаю, есть ли в Украине ИК с производством по озеленению?
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07.06.2021 12:27 Відповісти
как ребенка назовешь, тем он и станет - ВАЗ (Владимир Александрович Зеленский), а всем хочется уже на свежих авто кататься)
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07.06.2021 13:08 Відповісти
Зима прийде, саджати будемо.

Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 60
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07.06.2021 12:28 Відповісти
А че не 10 млн? Вот же толпо*п. Наш поспел везде пострел.
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07.06.2021 12:29 Відповісти
Так вот что он имел когда говорил про "саджати".. Тьфу..
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07.06.2021 12:30 Відповісти
Зелёная страна, зелёный президент, зелёное небо, зеленая фасоль, зелёная миля, зелёная трава,сидел в траве кузнечик, совсем как огуречик, зелёненький он был.Помню во времена Горбачева боролись с зелёным змеем
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07.06.2021 12:30 Відповісти
и к чему эта борьба привела...)
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07.06.2021 13:09 Відповісти
оно будет врать, пока ему кляп в тупой собачий рот не вставят
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07.06.2021 12:31 Відповісти
так и тогда не перестанет - писать начнет
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07.06.2021 13:07 Відповісти
Пусть едут учиться в Венгрию - вот где красиво и грамотно засаживают лесами территории
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07.06.2021 12:31 Відповісти
И они же руками тупорылых украинцев пилят его в Украине.
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07.06.2021 12:34 Відповісти
Та подождите!
Ещё трупы собак с обочин не собрали...
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07.06.2021 12:34 Відповісти
и не только в Венгрии ,хотя с Вами согласен ,ближайший пример
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07.06.2021 12:38 Відповісти
Так еще не весь старый вывезли, что бы на его месте новый садить...
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07.06.2021 12:31 Відповісти
У смартфоні? 😁
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07.06.2021 12:31 Відповісти
Мели Емеля твоя неделя.
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07.06.2021 12:32 Відповісти
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 5162
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07.06.2021 12:32 Відповісти
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 4861
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07.06.2021 12:33 Відповісти
ЗЕленый глобус Украины? Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 9150
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07.06.2021 12:46 Відповісти
"Когда прекратится вырубка лесов?" Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 5337

2020 рік. В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів
"Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше."

Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 1858
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07.06.2021 12:47 Відповісти
Ты смотри! А ведь говорит же умнейшие речи. Если б еще научился еше хоть что-то делать и начатое доводить до конца, цены б ему не было. Хотя "маємо те , що маємо!"
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07.06.2021 12:34 Відповісти
Даже попугай может говорить правильные вещи. А вот делать не может.
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07.06.2021 12:35 Відповісти
Це його робота, вчити тексти і грати ролі.
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07.06.2021 12:48 Відповісти
оно озвучивает то, что для него написали - откуда такие мысли в его голову забрести могли?
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07.06.2021 13:09 Відповісти
...знаем мы твои леса, вальдемар... Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 9397
Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 7347
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07.06.2021 12:35 Відповісти
Значит скоро начнут продавать леса)))
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07.06.2021 12:36 Відповісти
тля, а збільшити "процент жиров у маслє" - це наступня ініціятива?
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07.06.2021 12:36 Відповісти
А это где, в Конча-Заспи и даче ЗЕ?
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07.06.2021 12:36 Відповісти
Типовий Манілов з "Мертвих душ" Гоголя .
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07.06.2021 12:39 Відповісти
Влучно Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 5388
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07.06.2021 12:58 Відповісти
Запам"ятайте істину - живе вчорашнім, розказує про майбутнє і нічого не робить сьогодні - популіст одним реченням.
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07.06.2021 12:40 Відповісти
залатые слова
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07.06.2021 12:49 Відповісти
В Карпатах лесовоз раз в 2 километра на дороге встречается)
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07.06.2021 12:43 Відповісти
Сохраните хоть то, что есть. Судя по гугл картам, страна уверенно превращается в степь
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07.06.2021 12:44 Відповісти
А что этот недопрезидент Зеленский собирается и надеется ещё 10 лет над Украиной и нами издеваться ??? Нам такой ""Хоккей"" не нежен!!
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07.06.2021 12:44 Відповісти
..."цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров"...

Але розпочинають з зачистки того, що дивом залишилось. У Сєвєродонецьку планують знищити 12 Га здорового дорослого соснового лісу просто у межах міста під гіпотетичне будівництво обллікарні, хоча альтернативних локацій без лісу навколо достатньо. І це у місцевості, яка вигоріла минулого року вщент - десятки квадратних кілометрів лісів було знищено пожежами.
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07.06.2021 12:45 Відповісти
Кто поставил себе цель? Лесорубы и чиновники ждущие откаты??!!! Угомонись ...
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07.06.2021 12:48 Відповісти
Как он посадит миллион лесов?
А как же миллион дорог - они где будут проходить?
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07.06.2021 12:54 Відповісти
Теоретично можливо, вирубати праліс, посадити ялинки для новорічних свят і вуаля.
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07.06.2021 13:04 Відповісти
І всіх лісорубів на велосипеди, ну як Зеленський
Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 46
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07.06.2021 12:56 Відповісти
Помесь Манилова, Голохвастова, Хлестакова и Шарикова! Зелебобики, кого вы выбрали?! Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 6878
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07.06.2021 13:00 Відповісти
телеперсонажа выбрали
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07.06.2021 13:11 Відповісти
То есть...слезать с трона это чмо не собирается...
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07.06.2021 13:01 Відповісти
ой, как-то сразу вспомнилось, как один проФФессор обещал к 2020 (если не ошибаюсь) увеличить население Украины до 50 млн Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 9955
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07.06.2021 13:02 Відповісти
Не треба збільшувати, перестаньте рубати, він сам збільшиться.
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07.06.2021 13:03 Відповісти
дурню дурно, шлите кокс бочками. Дозы меньше ему не помогают.
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07.06.2021 13:07 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·9 мин

Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" Факты против болтовни "Экология Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом. "
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07.06.2021 13:08 Відповісти
А начать "зеленые фантазии" например с озеленения городов (парков, скверов) нет? Сложно? Строительно-чиновничья мафия не позволит?
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07.06.2021 13:13 Відповісти
Я так понимаю это заявка на второй срок ЗЕ и его команды.
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07.06.2021 13:22 Відповісти
Так Зесранець таки вже на друний термын розпланувався?..
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07.06.2021 13:23 Відповісти
Дайте ему калькулятор
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07.06.2021 13:42 Відповісти
Балаболка сегодня в ударе. Мощной струей поливает свой электоральный планктон сказочными обещаниями. Обещания сказочные, струя настоящая.
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07.06.2021 13:45 Відповісти
Фантазёр . Цена на газ растёт . Я уже в "Розетке" заказал новую бензопилу . Пилю бесплатно деревья в частном секторе .
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07.06.2021 13:51 Відповісти
Чудова ідея, але 1 млн га за десять років- це 100 тис га в рік, тобто 1 тис кв км, тобто квадрат приблизно 32 на 32 кілометри. Є ресурси таке робити?
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07.06.2021 14:20 Відповісти
Посадки, але не лісів, будуть але не через 10, а через 3 Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів" - Цензор.НЕТ 6770
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07.06.2021 14:31 Відповісти
ЗЕ, июнь месяц, а правительство не разработало программу на 2021 год. А ты о 2031 г.
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07.06.2021 14:43 Відповісти
Опять хороший Кокс подкинулм Гидранту
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07.06.2021 15:49 Відповісти
Можно помедленнее, пожалуйста, не успеваем записывать!
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07.06.2021 19:13 Відповісти
Где-то, я это уже слышал))))))))) Короче, придет весна, 1 млн гектаров сажать будемо!!!
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07.06.2021 20:35 Відповісти
Подарите этому недоразумению,в кресле президента, учебник АРИФМЕТИКИ для 1 класса!
Этот идиот даже считать НЕ умеет!
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07.06.2021 22:39 Відповісти
Это усе клясс! А какая цена саженцев? Помнится Рыбак " мэр" Донецка клены по полторы тысячи закупил при курсе доллара один к пяти.Так сказать " озеленил город."
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16.10.2021 01:22 Відповісти
 
 