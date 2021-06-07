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Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!"

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Посольство США - збірній України з футболу:

Посольство США в Україні прокоментувало нову форму збірної України з футболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба посольства.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - зазначили в посольстві і додали хештег #КримЦеУкраїна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА

Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

Українська асоціація футболу відповіла Росії на критику на адресу нової форми збірної.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+68
Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 1602
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07.06.2021 13:03
+55
Когда это еще не было мейнстримом (Канада, 1976 год):

Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4220
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07.06.2021 13:34
+40
Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 953
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07.06.2021 13:34
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Нам теж. Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 1402
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07.06.2021 12:59 Відповісти
Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 1602
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07.06.2021 13:03 Відповісти
Когда это еще не было мейнстримом (Канада, 1976 год):

Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4220
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07.06.2021 13:34 Відповісти
Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 953
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07.06.2021 13:34 Відповісти
В 1976 і на футбольному матчі канадці вискочили з українським прапором, московські "правдолюи" вирізали момент.
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07.06.2021 13:35 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 32 хв ·

З гарних новин:
у нашої збірної на Євро-2020 (відроченому акурат на рік!) буде на грудях автентична, леґітимна мапа України - з Кримом, попри істерику Чекістану.
(Хто розуміє, що таке символи, - зацінить.)
Тож тримаймо кулаки і готуймося вболівати за наших!

Героям слава!
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07.06.2021 14:00 Відповісти
При таком разрыве пуканов на севере - я просто уже ОЧЕНЬ хочу купить эту форму ! Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 8231
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07.06.2021 13:04 Відповісти
Дякуємо, ДРУЗІ ! Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 9373

пс. Чогось я думаю, Зелі форма теж не подобається.
Але сказати нічого не посміє Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 4213
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07.06.2021 13:05 Відповісти
а я думаю Зеле эта форма очень нравится.
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07.06.2021 13:07 Відповісти
ви ще скажіть, що він бандерівців любить Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 75
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07.06.2021 13:18 Відповісти
Заради справедливості, це гасло до бандерівців не має жодного значення, то Машка Захарова в туалеті історію вчила, на момент виникнення гасла Степану Андріовичу було років 9-10.
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07.06.2021 13:24 Відповісти
А звідки ж походить ? Мені теж цікаво..
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07.06.2021 13:28 Відповісти
Основна версія така, УНР, 1918-1920, "чорні запорожці", є ще більш ранні версії
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07.06.2021 13:31 Відповісти
У запорожців було "Козакам слава!", а " Героям слава!" саме у бандерівців
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07.06.2021 14:22 Відповісти
Машка сдавала историю с широко открытым ртом.
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07.06.2021 17:48 Відповісти
Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 7775 как представил ,сразу заржал Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4033
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07.06.2021 19:15 Відповісти
Зеля бачив нашу форму футболістів у вигляді косоворотки, але після ождобрямс посла США заткнувся в мовчки нухає порошок.
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07.06.2021 14:36 Відповісти
Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 1701
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07.06.2021 13:06 Відповісти
у кацапов подгарает?
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07.06.2021 19:16 Відповісти
А нам не нравится ваше отношение к Сев. потоку2,делайте что то!
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07.06.2021 13:06 Відповісти
Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 2180 ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

Посольство США - сборной Украине по футболу: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 6431
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07.06.2021 13:08 Відповісти
То есть по натуре, по хформе ну, по телу, как водится. Но по уму, по образованности, мы уже не та хформа. Не тот центр. Тяжести.

Вывод: встречают по форме, вынесут по содержимому.
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07.06.2021 13:17 Відповісти
Так вже винесли, ніяка Канада винесла скрепних в чвертьфіналі.
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07.06.2021 13:22 Відповісти
Ну все, Овечкин переходить з Вашингтона в Югру.
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07.06.2021 13:20 Відповісти
Тепер Гідрант і Єрмак в простарції, а якщо Ху..ло нападе і вб'є 1000 солдат!
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07.06.2021 13:25 Відповісти
Помните сцену в старом фильме где ушлый Ролан Быков снимает сапоги у пьяницы, а когда тот начинает возмущаться, начинает хлопать в ладоши, и пьяница начинает улыбаться и танцевать.
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07.06.2021 13:32 Відповісти
Не пригадую.
Совкове кіно лишилось у минулому.
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07.06.2021 13:36 Відповісти
Нашел. Оказывается там были не сапоги, а одежда. Северный поток и ладошки.

Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1413
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07.06.2021 13:43 Відповісти
А помните,что когда в Киеве дядя,то в огороде бузина?
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07.06.2021 13:49 Відповісти
А пожелания принимаются.. Предлагаю на трусах сборной с задней стороны ( на внутренней стороне ) изображать портрет Путина с надписью " Путин х -йло"
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07.06.2021 13:33 Відповісти
Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9512
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07.06.2021 13:34 Відповісти
Аж подивився де він грав, в Арсеналі Рабіновича.
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07.06.2021 13:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.06.2021 13:35 Відповісти
У маньки захеркиной так рванула жопа,что хрен по деревьям пособираешь. Это уже знак качества для формы сборной Украины по футболу.
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07.06.2021 13:46 Відповісти
офф топ
Госдеп может снимите ведь кацапня так просит.... чего уж там........

Глава Роскосмоса объявил о трудностях с запуском спутников из-за американских санкций
Ограничения могут привести к тому, что расея не будет работать на МКС.
Дмитрий Рогозин сказал, что санкции мешают и ему лично, и работе его ведомства. Он отметил, что ракет у организации достаточно, но запускать на орбиту нечего. Такая ситуация сложилась, потому что уже почти готовым космическим аппаратам «просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается никаким образом к закупке»....
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07.06.2021 13:56 Відповісти
у лишнехромосомных пуканы горят, американцам нравится, значит форма хорошая. надо брать.
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07.06.2021 13:57 Відповісти
Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9501
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07.06.2021 19:20 Відповісти
Ляшка Захерівна щось там ляпнула про Степана Бандеру і УПА? Так Бандера і УПА ніколи не чіпали Московію і ніколи не були на її землях,а воювали за свою свободу і Україгу. А що робила Червона Армія і Сралін разом із німецькими нацистами на території Польщі і Західної України?
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07.06.2021 14:33 Відповісти
Те, за що воювали УПА і Бандера, у 1991р. зробили комуняки на чолі з Кравчуком та Єльціним.
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07.06.2021 14:53 Відповісти
Те чого досягло )(.йло, Єльцину навіть на похмілля не ввижалося: починаючи з 26/02/2014 року ніхто з москалів не може показати на мапі де знаходиться московія.
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07.06.2021 15:19 Відповісти
о чем потом Ельцин очень сожалел...опомнился
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07.06.2021 22:33 Відповісти
Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 7750
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07.06.2021 15:13 Відповісти
А с Байденом вы согласовали форму
сборной по футболу
Это не задевает вас как украинца
Это равносильно согласовывать
стиль одежды утром
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07.06.2021 15:45 Відповісти
Раз кацапы истерят значит форма достойная . Чтоб ты сдохла путенская расея и все кто себя с ней отождествляет .
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07.06.2021 19:28 Відповісти
 
 