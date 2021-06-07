Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!"
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Посольство США в Україні прокоментувало нову форму збірної України з футболу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба посольства.
"Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - зазначили в посольстві і додали хештег #КримЦеУкраїна.
Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
Українська асоціація футболу відповіла Росії на критику на адресу нової форми збірної.
Будь ласка, зачекайте...
З гарних новин:
у нашої збірної на Євро-2020 (відроченому акурат на рік!) буде на грудях автентична, леґітимна мапа України - з Кримом, попри істерику Чекістану.
(Хто розуміє, що таке символи, - зацінить.)
Тож тримаймо кулаки і готуймося вболівати за наших!
Героям слава!
пс. Чогось я думаю, Зелі форма теж не подобається.
Але сказати нічого не посміє
Вывод: встречают по форме, вынесут по содержимому.
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