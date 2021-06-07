НКРЕКП має усунути можливості для махінацій з цінами на енергоринку, - перший заступник міністра енергетики Власенко

Міністерство енергетики розраховує, що регулятор НКРЕКП в найкоротші терміни усуне махінації і зловживання з цінами на ринку електричної енергії.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

"До моменту ухвалення такого законопроєкту (про обов’язкові електронні аукціони – прим.), звісно, потрібно вжити невідкладних заходів врегулювання ситуації. І ми розраховуємо на відповідну ініціативу від регулятора, НКРЕКП", - зазначив заступник міністра в колонці для видання "НВ.Бізнес".

Зловживання трейдерів, які наразі мають місце через недосконалість правил НКРЕКП, призводять до невиправданих збитків державних генеруючих компаній.

"Протягом травня-червня цього року середньозважена ціна електроенергії (базового продукту) на ринку "на добу наперед" була суттєво нижчою, ніж задекларована собівартість її виробництва. Від цього страждає в першу чергу державний "Енергоатом", який забезпечує доступність електричної енергії для населення", - зазначив заступник міністра.

Ці махінації, за словами Власенка, ставлять під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону, що в інтересах російських імпортерів.

"Перша і найближча небезпека — це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону. Невчасне виконання планових ремонтів, відставання від графіку підготовки обладнання. Це може призвести до суттєвого дефіциту електроенергії. І одразу, за дивним "випадковим" збігом обставин, з’являться адепти відновлення імпорту з Росії і Білорусі, який буквально днями заборонили", - наголосив заступник міністра.

В перспективі, створені НКРЕКП можливості для махінацій і зловживань загрожують інтеграції України до ENTSO-E, зазначив Юрій Власенко.

Нагадаємо, в травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики. Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами.

Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів за мовчазної згоди НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.