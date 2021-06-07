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Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт

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Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт

Україна має залишатися транзитною країною для російського газу, Берлін очікує, що транзитний договір з РФ буде продовжено, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Для уряду залишається центральним, щоб і після завершення будівництва "Північного потоку-2" Україна залишалася транзитною країною. Існує транзитний договір", - сказав Зайберт журналістам у Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, існуючий транзитний договір "діє щонайменше до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року".

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"Ми очікуємо, що цей договір буде продовжено", - сказав Зайберт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
И кто же заставит этот договор не нарушать? Германия? Пусть сначала заставит выполнить хотя бы Будапештский меморандум.
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07.06.2021 13:45
+7
Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор"......

простите но он что идиот, или не знает чего стоят договора с расеей??........
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07.06.2021 13:31
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Ну вот, а вы переживали...
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07.06.2021 13:23 Відповісти
Ты за Айнтрахт болеешь,магаданец?
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07.06.2021 13:33 Відповісти
Нет, мне более Байер Леверкузен по душе...
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07.06.2021 13:35 Відповісти
И кто же заставит этот договор не нарушать? Германия? Пусть сначала заставит выполнить хотя бы Будапештский меморандум.
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07.06.2021 13:45 Відповісти
Германия в нём не участвовала, если что
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07.06.2021 13:49 Відповісти
Но росийя то участвовала, и договор на транзит тоже не с Германией заключается.
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07.06.2021 13:55 Відповісти
Но причем тут Германия? С этими вопросами обращайтесь к гарантами Будапештского меморандума.
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07.06.2021 14:02 Відповісти
На бис а при чем Германия к договору о транзите?
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07.06.2021 14:07 Відповісти
Германия за продление договора, это разве не приятно? В чем тут заключается негатив для Украины?
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07.06.2021 14:12 Відповісти
А вам что непонятно? Германия за продления договора о транзите и что против будапештского меморандума? Или за?
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07.06.2021 14:15 Відповісти
Германии Будапештский меморандум вообще не касается. Вы хотите меня потроллить?
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07.06.2021 14:21 Відповісти
Ну наконец-то начали что то соображать. Да БМ Германии ни как не касается, так же как и договор о транзите.
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07.06.2021 14:49 Відповісти
Она за продление договора, но за достройку СП2. Политика умиротворения. Мы как бы за Украину, но транзит заберем. А дальше - ну мы сделали, что могли, не виноватые мы,он сам пришел. И опять обеспокоенность.
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07.06.2021 17:01 Відповісти
Да это то понятно, что им и на транзит через Украину плевать и на БМ, да и вообще ради призрачной выгоды плевать на все договора, что непонятно, потому что это угроза ихнему же существованию.
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07.06.2021 17:05 Відповісти
Не дождётесь, проститутки путинские. ***** уже давно все решило с вашей помощью
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07.06.2021 13:23 Відповісти
Оказыватся в ФРГ есть такие же лицемеры как наш зеля.
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07.06.2021 13:30 Відповісти
Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор"......

простите но он что идиот, или не знает чего стоят договора с расеей??........
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07.06.2021 13:31 Відповісти
Зачем тогда вообще их заключать? Украина вроде от российского газа не зависит...
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07.06.2021 13:34 Відповісти
Чтобы получать за транзит.
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07.06.2021 13:46 Відповісти
Вот поляки иначе думают, они полностью отказались от российского газа
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07.06.2021 13:48 Відповісти
Потому что поляки, в отличии от немцев, прекрасно усвоили,чем терки с кацапами заканчиваются. А немцы регулярно, 2-3 раза за столетие огребают по полной с изнасилованиями фрау. Видно снова зачесалась задница немецкая, за грубым хреном кацапа соскучилась.
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07.06.2021 14:17 Відповісти
Вот тогда берите пример с поляков, а не с немцев, которые постоянно по Вашим словам "отгребают".
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07.06.2021 14:22 Відповісти
от покупки, но не от транзита! А это, как говорят в Одессе - две большие разницы!)
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07.06.2021 14:20 Відповісти
Так ожидания Германии кацапы вертели на мужском половом органе. И немчура это прекрасно понимает,но делает вид,что аллес гут.
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07.06.2021 13:32 Відповісти
каждий рєбьонок зєлєнського, каломойського і ахмєтова будуть получать. другим рєбьонкам не вистачить.
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07.06.2021 13:35 Відповісти
Мы ожидаем, что россия подпишет филькину грамоту, чтоб нашей совести было поспокойней и мы надув щеки сняли с себя ответственность, да и местный электорат не будет сильно разбираться во всей разводке.
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07.06.2021 13:36 Відповісти
кацапы подорвут нашу ГТС после достройки сп2, потом немцы скажут, что Украина ненадежный партнер и забьют на транзит газа через Украину
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07.06.2021 13:36 Відповісти
Господи, чем меньше зависимость от рашки, тем лучше для Украины!
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07.06.2021 13:37 Відповісти
Дело в безопасности. Послетогокак наша ГТСбудетненужна для траспортировки газа кацапы могут полномасштабно полезть в Украину
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07.06.2021 13:39 Відповісти
Они и так могут туда полезть, но не будут. Рога отпилят И ГТС тут не причем
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07.06.2021 13:41 Відповісти
Кто отпилит? Ты, что-ли, путин-ферштейн сосисочно-пивной? Да ваша никчемная Германия даже оружие Украине продавать боится, потому что рашка на вас даже не ножкой топнула, а косо взглянула. Отпиливальщик, блин, засраный. Чмо подкацапное ваша ФРГ, шестерки подмосковные .
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07.06.2021 15:34 Відповісти
С тобой, кацапский тролль, я даже дискутировать не собираюсь. Просто Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 3231
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07.06.2021 15:36 Відповісти
Звичайно, який диспут? Тобі ж, підкацапна німчура, і сказати у відповідь нічого. Шрьодер засраний. Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 3325
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07.06.2021 15:48 Відповісти
Это пока Раша от нас зависит и не хочет терять транзит. Пока. До достройки СП-2. А потом взорвет, чтобы остаться монополистом и диктовать цены Европе. А вот тогда Украина не будет защищать Европу и останется ЕС лицом к лицу с агрессором. И начнутся в Германии майданы. Возможно неофашистские. С руководством из москвы конечно. Как бы частные, сами по себе. Ну и так далее... И будет "путин приди". И " россия в составе ЕС", Уже в составе ПАСЕ есть, ну залезет и в ООН. И так далее.
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07.06.2021 13:55 Відповісти
Ну это же бред... Доля Газпрома в ЕС примерно 30%, что они там могут диктовать?
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07.06.2021 13:58 Відповісти
А вы у Шрьодера поинтересуйтесь, он наверняка осведомлен.
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07.06.2021 14:11 Відповісти
Щрёдер уже давно ни на что не влияет, это бывший политик.
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07.06.2021 14:18 Відповісти
А мы уже знаем как: перед Новым годом будут прикручивать вентиль фрау Меркель, или кто там и она пойдет на все уступки, чтобы ее немцы не замерзли. Уже пройденый этап для Украины.
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07.06.2021 17:12 Відповісти
Немцы 2-3 раза в век выгребают трендюлей от кацапов. Но ничему не учатся. Видимо снова хотят повторения. Удачи не желаю, потому как реалист и знаю историю.
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07.06.2021 14:13 Відповісти
немцы к 25 году отказываются от угля,и аэс , спрос на газ будет расти, может и оставят транзит, тем более в молдову словакию, через сп2 фиг доставишь, да и украине надо , миллиардов 10 кубов
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09.06.2021 00:25 Відповісти
Давно уже пора понять что Германии, впрочем как и Франции, Испании и т.д. глубоко наплевать на Украину. Все что их волнует - комфорт собственных жителей. И ради этого они готовы покупать газ хоть у дьявола. Поэтому они будят юлить, выражать озабоченности, но плотно сидеть на российской игле и даже угроза конфронтации с США из за северного потока, не остановила Европу.
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07.06.2021 13:47 Відповісти
И в первую очередь потому, что украинцам самим на себя плевать, рыгать, срать и ссать. Не верите? Посмотрите на все выборы украинцев за последние 30 лет, тенденция чУдная. А зачем немцам попу рвать за тех, кьо не зочет счастья своей стране?
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07.06.2021 14:10 Відповісти
Так они себе гемморой получат. Теперь их Путин будет терроризировать
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07.06.2021 17:15 Відповісти
С достройкой СП-2 украинская ГТС приобретает особую важность для кацапооборванцев.
Основной союзник США по НАТО Германия может в любой момент заблокировать транзит газа в Европу по всем веткам и "лапти, да лапти, да лапти мои.. так же если ГТС Украины не будет качать российский газ кацапня потеряет влияние на всю восточную Европу .
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07.06.2021 13:49 Відповісти
А разве сейчас не может заблокировать ? Вполне может.

И о каком ещё "влиянии на Восточную Европу" ты говоришь ? Да кацапов в гробу видели что в Польше, что в Чехии, что в Болгарии. Нету у них там никакого влияния. Единственное исключение - Сербия, но она тоже стремится в ЕС, и соответственно и там пуйлу ничего не светит.

Смысл в СП-2 совсем другой. Я думаю после окончания строительства Украине будет поставлен ультиматум: вода в Крым или газ в Украину. И вот тогда уже никакой "реверс" не поможет.
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07.06.2021 15:12 Відповісти
а это реально, украине надо 10 млрд кубов, словакам через сп газ фиг доставишь, так что реверс пролетает, очень здравая мысль
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09.06.2021 00:28 Відповісти
та срал путин на ваши договора, учите своего же бисмарка
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07.06.2021 13:56 Відповісти
Бісмарка почитайте, німці. Він знав чого варті договори з кацапами.
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07.06.2021 14:07 Відповісти
Договора с Россией ничего не стоят. Но даже если произойдет невероятное и такой договор будет подписан и Россия вроде захочет осуществлять транзит, то величина транзита может оказаться такой малой, что Украине не будет никакого смысла поддерживать «трубу» в рабочем состоянии и осуществлять этот транзит. Но если только себе в ущерб. Поэтому удивляет позиция Германии, такой рассудительной, расчетливой, что они не видят этого.
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07.06.2021 14:36 Відповісти
Да транзит скорее всего останется, но самый минимально возможный. И разговор со стороны пуйла уже будет вестись языком шантажа и ультиматумов.
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07.06.2021 15:14 Відповісти
О каком шантаже речь? К вашему удивлению много успешных экономик не имеют транзитных мощностей.Украина обойдется ,а для россии риски без надежной украинской ГТС значительно возрастают. Что такое труба лежащая без присмотра на дне моря в нейтральных водах под управлением стран НАТО?
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07.06.2021 15:49 Відповісти
Я с тобой согласен, но не забывай, что это пуйло) Логика и здравый смысл - это не его. А вот шантаж, угрозы, а потом и прямая военная агрессия - это к нему.
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07.06.2021 17:58 Відповісти
ну с надежностью вы погорячились, надо кучу грошей на ремонт гтс, я чтото и месяца не помню без проишествий,то взрыв ,то прорыв, а там труба новая
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09.06.2021 00:30 Відповісти
Просто Германии будет приятно сцать в глаза украинцев под восторженные возгласы: "Божа роса!", "Хочемо ще!".
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07.06.2021 15:48 Відповісти
Зайберт не знает, что такое совковые ожидания. Бывало стоишь в бесконечной очереди за чем-нибуд (читай - за всем), ожидаешь, ожидаешь, наконец выходит очередной "счастливчик" и так радостно объявляет, "а вы можете уже не стоять, товар заканчивается и вам уже не хватит!". Толпа покорно, но с отборным матом уходит восвояси, доедая последний ... без соли. Это всё, что нужно знать от кремлёвских ожиданий.
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07.06.2021 15:51 Відповісти
Германия ожидает,но подписать то новий договор должна Украина,а будет ли власть Украины его подписывать через три года -неизвестно,может Германия начнет переговоры за него вместо Украины.
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07.06.2021 16:40 Відповісти
Ціна того договору така ж як і будапештського меморандуму. Можу навіть пару метрів туалетного папару відмотати, бо офісного паперу той договір не вартий.
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07.06.2021 18:13 Відповісти
Договір про транзитування газу з завантаженням ГТС на 20%?
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07.06.2021 18:46 Відповісти
Шлюхи немецкие таки доведут мир до 3-й мировой.
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07.06.2021 19:05 Відповісти
А пан вірить в те що каже ?
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07.06.2021 19:16 Відповісти
 
 