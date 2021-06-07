Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт
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Україна має залишатися транзитною країною для російського газу, Берлін очікує, що транзитний договір з РФ буде продовжено, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Для уряду залишається центральним, щоб і після завершення будівництва "Північного потоку-2" Україна залишалася транзитною країною. Існує транзитний договір", - сказав Зайберт журналістам у Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, існуючий транзитний договір "діє щонайменше до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року".
"Ми очікуємо, що цей договір буде продовжено", - сказав Зайберт.
Топ коментарі
+8 Lyk Omore
показати весь коментар07.06.2021 13:45
+7 Артм Воронцов
показати весь коментар07.06.2021 13:31
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Будь ласка, зачекайте...
"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока-2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор"......
простите но он что идиот, или не знает чего стоят договора с расеей??........
Основной союзник США по НАТО Германия может в любой момент заблокировать транзит газа в Европу по всем веткам и "лапти, да лапти, да лапти мои.. так же если ГТС Украины не будет качать российский газ кацапня потеряет влияние на всю восточную Европу .
И о каком ещё "влиянии на Восточную Европу" ты говоришь ? Да кацапов в гробу видели что в Польше, что в Чехии, что в Болгарии. Нету у них там никакого влияния. Единственное исключение - Сербия, но она тоже стремится в ЕС, и соответственно и там пуйлу ничего не светит.
Смысл в СП-2 совсем другой. Я думаю после окончания строительства Украине будет поставлен ультиматум: вода в Крым или газ в Украину. И вот тогда уже никакой "реверс" не поможет.