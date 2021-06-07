Німеччина очікує продовження договору про транзит російського газу через Україну до 2034 року, - спікер уряду Зайберт

Україна має залишатися транзитною країною для російського газу, Берлін очікує, що транзитний договір з РФ буде продовжено, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Для уряду залишається центральним, щоб і після завершення будівництва "Північного потоку-2" Україна залишалася транзитною країною. Існує транзитний договір", - сказав Зайберт журналістам у Берліні в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, існуючий транзитний договір "діє щонайменше до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року".

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"Ми очікуємо, що цей договір буде продовжено", - сказав Зайберт.