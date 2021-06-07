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Новини Політика України Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран пообіцяв Україні доступ до справи про збитий літак МАУ, - заступник генпрокурора Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Іран пообіцяв Україні доступ до справи про збитий літак МАУ, - заступник генпрокурора Мамедов

Іранська сторона за результатами третього раунду переговорів з Україною у справі про збитий літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ, Київ) рейсу PS752 біля Тегерана пообіцяла надати слідству України доступ до матеріалів справи.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Родичі жертв PS752 запитують про завершення переговорів України та Ірану. Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Проте Іран пообіцяв надати слідству України доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності", - розповів Мамедов.

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Іран пообіцяв Україні доступ до справи про збитий літак МАУ, - заступник генпрокурора Мамедов 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

Автор: Наталя Джума
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Поганка@ivanchenko27457 6 июн.

Вова, Вова... Боже, Боже...
Ти ж розсєкрєтіл всіх своїх Агентов справєдлівості, що мають допуск к тєлу...

Иран пообещал Украине доступ к делу о сбитом самолете МАУ, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9256
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07.06.2021 13:36 Відповісти
Бла-бла-бла. Уже полтора года сплошная трепотня от власти.
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07.06.2021 13:37 Відповісти
ключевое слово "пообещал"....
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07.06.2021 13:37 Відповісти
Другими словами, всё зачищено, а исполнителей шакалы в канаве доедают.
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07.06.2021 13:39 Відповісти
Обещаниями Ирана можно подтереть зад, они в сговоре с рашистами и весьма вероятно это был их совместный теракт против Украины.
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07.06.2021 13:41 Відповісти
обєщайте краще ваших обєщат!
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07.06.2021 13:42 Відповісти
Иран пообещал ? Смешно .
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07.06.2021 13:57 Відповісти
Не пойму, что надо. Иран сказал: "Сбили мы, компенсируем". В ответ: "А как сбили, а каким оружием, а какие его ТТХ? Это важно родственникам?
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07.06.2021 14:36 Відповісти
 
 