Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко

Нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко заявив, що сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує діяльність Політбюро ЦК КПРС у період Радянського Союзу.

Про це парламентар розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, те, що сьогодні робить РНБО, - це "чиста шариковщина".

"Розумієте, кожна гілка влади в державі займається своєю роботою. Парламент ухвалює закони. Виконавча влада закони виконує і займається економікою. Суди судять людей. Це якщо ми живемо з вами в державі. Якщо ж ми з вами живемо в якомусь іншому утворенні, наприклад, у банді, - тоді це відбувається по-іншому. Там вирішує старший, пахан, сходка хтось ще... Мені сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує діяльність Політбюро ЦК КПРС у період Радянського Союзу. Це був орган, який не мав жодних формальних повноважень. Але при цьому він вирішував усі питання в країні. На жаль, РНБО зараз стала на цей шлях. Хтось запропонував президенту магію простих рішень", - пояснив Власенко.

Нардеп зазначив, що контрабанда не зменшилася, попри те, що були запроваджені санкції проти контрабандистів.

"Доходи митниці за травень місяць впали на 500 мільйонів гривень порівняно з квітнем, коли РНБО "призначала контрабандистів". Просто потоки перерозподілили. Потрібні люди сіли на правильні потоки, контрабанда продовжує йти. Замість того, щоб системно реформувати митницю і правовідносини в суспільстві (наприклад, змінювати систему оподаткування на таку, щоб бізнесу було вигідно працювати і платити податки, змінювати систему митних зборів та інших платежів), нам сказали: так, у нас є прості рішення - давайте ми десяток людей "призначимо контрабандистами"! І наші громадяни, у яких порожні холодильники, які отримують мінімальну пенсію і сидять на субсидії, - вони перестають дивитися в холодильник і починають аплодувати цим рішенням. Тому що, нарешті, хтось із багатших потрапив під санкції! Вибачте, але це чиста шариковщина - все відняти і поділити. Але - вже між своїми", - наголосив Власенко.

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