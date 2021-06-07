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Власенко Сергій (111) Зеленський (17467) РНБО (1721)

Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували

Нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко заявив, що сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує діяльність Політбюро ЦК КПРС у період Радянського Союзу.

Про це парламентар розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, те, що сьогодні робить РНБО, - це "чиста шариковщина".

"Розумієте, кожна гілка влади в державі займається своєю роботою. Парламент ухвалює закони. Виконавча влада закони виконує і займається економікою. Суди судять людей. Це якщо ми живемо з вами в державі. Якщо ж ми з вами живемо в якомусь іншому утворенні, наприклад, у банді, - тоді це відбувається по-іншому. Там вирішує старший, пахан, сходка хтось ще... Мені сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує діяльність Політбюро ЦК КПРС у період Радянського Союзу. Це був орган, який не мав жодних формальних повноважень. Але при цьому він вирішував усі питання в країні. На жаль, РНБО зараз стала на цей шлях. Хтось запропонував президенту магію простих рішень", - пояснив Власенко.

Нардеп зазначив, що контрабанда не зменшилася, попри те, що були запроваджені санкції проти контрабандистів.

"Доходи митниці за травень місяць впали на 500 мільйонів гривень порівняно з квітнем, коли РНБО "призначала контрабандистів". Просто потоки перерозподілили. Потрібні люди сіли на правильні потоки, контрабанда продовжує йти. Замість того, щоб системно реформувати митницю і правовідносини в суспільстві (наприклад, змінювати систему оподаткування на таку, щоб бізнесу було вигідно працювати і платити податки, змінювати систему митних зборів та інших платежів), нам сказали: так, у нас є прості рішення - давайте ми десяток людей "призначимо контрабандистами"! І наші громадяни, у яких порожні холодильники, які отримують мінімальну пенсію і сидять на субсидії, - вони перестають дивитися в холодильник і починають аплодувати цим рішенням. Тому що, нарешті, хтось із багатших потрапив під санкції! Вибачте, але це чиста шариковщина - все відняти і поділити. Але - вже між своїми", - наголосив Власенко.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Батьківщини" Сергієм Власенком читайте тут.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
эти украинцы все расскажут как надо, и быдло73 будет радоваться.
Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2810 бі
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07.06.2021 14:37
+7
Шо значит "предложили"? Оно живёт в простых решениях, бо на остальное не хватает мозга.


Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
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07.06.2021 14:37
+6
Каждое слово не мальчика, но мужа.
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07.06.2021 14:31
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Каждое слово не мальчика, но мужа.
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07.06.2021 14:31 Відповісти
гарну траву підігнали знову ? Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2467 Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 8843
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07.06.2021 14:36 Відповісти
Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2057
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07.06.2021 14:40 Відповісти
"Сегодня на одного украинца приходится 155 деревьев".... Ишак не учился, не понимает, что такое миллиард! если считать по 8 часов в день без выходных, одна цифра в секунду, понадобится 90 лет.
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07.06.2021 14:44 Відповісти
Есть категория "бывалых политиков", которые любое решение называют сложным (если оно не связано с личным обогащением и обеспечением перманентного пребывания себя любимого в политике)... Пусть народ думает, что они там "избранные" изнывает под грузом государственных задач... Но, начинать надо, как в геометрии Эвклида, с простых и понятных аксиом. ПЕРВАЯ - "Не может НИ ОДНОЙ СЕКУНДЫ чиновник (таможенник и т.д.) жить во дворце и при этом оставаться чиновником". А как эту аксиому реализуют на практик - не суть... А разводить сентенции и оправдывать "сотусовщиков по касте избранных" время давно прошло! Надеюсь...
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07.06.2021 17:46 Відповісти
Идем к Путинской, ой простите Зеленой диктатуре! Ура товарищи! (73% )
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07.06.2021 14:33 Відповісти
эти украинцы все расскажут как надо, и быдло73 будет радоваться.
Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2810 бі
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07.06.2021 14:37 Відповісти
А где Арестович? ну как же вы без него!!! Ёпт
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07.06.2021 15:24 Відповісти
Шо значит "предложили"? Оно живёт в простых решениях, бо на остальное не хватает мозга.


Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
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07.06.2021 14:37 Відповісти
Сбствнно на єту "магию простых решений" и клюнуло 73 процента украинских граждан - на преЗЕдента Голобородька - простым людям, кажется что все просто : просто выбрать "парня из народа" (который на самом оказался офшорным миллионером с недвижимостью даже в окупированном Крыму!), просто зайти в Раду и "перестрелять всех депутатов", как это сделал Голобородько в кино... и все будет тогда хорошо Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 133
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07.06.2021 14:37 Відповісти
Нічого спільного з Політбюро КПРС, воно скоріше нагадує "сходку ОЗГ", які ділять територію.
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07.06.2021 14:39 Відповісти
Это называется "экспрприация экспроприаторов" - переход от феодализма к капитализму.
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07.06.2021 14:42 Відповісти
Адепти БАБківщини тільки і можуть срач розводити
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07.06.2021 14:43 Відповісти
Боротьба за електорат? І СН, і "Батькіащина сповідують майже ідентичний популізм, ті самі прості рішення, те саме" забрати і поділити". Просто у" Батьківщини"виборець більш бідній. Це як більшовики і меншовики. Дві течії однієї РСДРП.
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07.06.2021 14:53 Відповісти
Так и есть,штампуют решения,не имея на это полномочий. Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 5095
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07.06.2021 15:10 Відповісти
73% від тих, хто прийшов на вибори 2019р., обрали подібного до себе. Совки обрали совка.
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07.06.2021 15:28 Відповісти
Власенко просто не нравится что это бубочка делает, а не Юля, а он сам не на месте бенядиктовой.
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07.06.2021 15:53 Відповісти
Все правильно, только Власенко сам состоит в такой же партиии занимающейся такой же шариковщиной, только по другим темам. По земле, например, играя на ограниченности в головах народонаселения , Жулька устраивает популистические шоу, шоб отстоять право латифундистов на бесплатную землю и неуплату налогов.
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07.06.2021 16:03 Відповісти
В свое время Юля - воровка протягивала судебные решения, запрещающие ее критиковать, да и с Овощем ширку мутила. Мы то все помним...
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07.06.2021 18:23 Відповісти
 
 