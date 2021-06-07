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У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди: "Бо Крим ми не віддамо"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди:

У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди, бо окупований Крим країна-агресор віддавати не збирається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін.

"Росія не піде просити когось зняти санкції. Зрозуміло, що ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим у Росії, то санкції точно будуть завжди з нами", - зазначив він.

Водночас Панкін заявив, що Росії потрібно говорити про готовність до нових санкцій.

"Безумовно, є перелік додаткових заходів, які тримаються "під сукном" і які будуть задіяні в ті моменти, в тих умовах, у яких це буде визнано за потрібне", - додав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
1975й год.....В МИД ССР заявили, что санкции против Советского Союза будут всегда: "Потому, что прибалтийские республики были и будут в составе СССР НАВСЕГДА!!!"

Ой-вэй))))))))
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07.06.2021 14:08
+42
Не отдадите вы, отдадут другие. И возможно не только Крым. В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим" - Цензор.НЕТ 4673
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07.06.2021 13:59
+37
Гітлер теж говорив про "Тисячолітній рейх" А він закінчився через 23 роки! Китайці недарма зняли обмеження на народжуваність - через 10-15 років основною нацією що проживатиме в Сибіру будуть китайці!!!
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07.06.2021 13:59
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Всегда - это очень долго.
Россия развалится гораздо раньше.
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07.06.2021 18:03 Відповісти
В ходе Советско-китайского пограничного конфликт на острове Даманском погибло со стороны СССР, по официальным данным 58 убитыми и 94 раненными. А в 2004 Путин отдал КНР спорный остров и ещё 337 км² впридачу, это на памятку тем кто говорит, что Крым НаШ навсегда
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07.06.2021 18:05 Відповісти
Ничего он не отдавал))) Остров остался за китайцами в результате того конфликта) А он только закрепил это на бумаге)
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12.12.2021 04:58 Відповісти
санкции против россии будут всегда-громко сказано!

******** так долго не продержится под санкциями-расспадется
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07.06.2021 19:11 Відповісти
кацапи, не переживайте! Вас в Криму постріляють, як ви постріляли українців в 2014-ому, і ви звідти втечете, і тоді з вас санкції знімуть.
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07.06.2021 20:51 Відповісти
ВЫВОД ! НЕ БУДЕТ РОССИИ И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !)
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07.06.2021 21:35 Відповісти
Последние дни Роиси....
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07.06.2021 22:11 Відповісти
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