У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди: "Бо Крим ми не віддамо"

У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди, бо окупований Крим країна-агресор віддавати не збирається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін.

"Росія не піде просити когось зняти санкції. Зрозуміло, що ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим у Росії, то санкції точно будуть завжди з нами", - зазначив він.

Водночас Панкін заявив, що Росії потрібно говорити про готовність до нових санкцій.

"Безумовно, є перелік додаткових заходів, які тримаються "під сукном" і які будуть задіяні в ті моменти, в тих умовах, у яких це буде визнано за потрібне", - додав він.

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