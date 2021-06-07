УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12672 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 417 12
G-7 (707) ВР (11736) СБУ (10052) реформи (2316)

Посли G7 закликали Раду схвалити реформу СБУ: Це буде великим кроком уперед

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли G7 закликали Раду схвалити реформу СБУ: Це буде великим кроком уперед

Посли країн Групи семи вітали представлений 3 червня проєкт реформи Служби безпеки України та закликали Верховну Раду ухвалити його.

Про це йдеться у Twitter послів G7, передає Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітають законопроєкт про СБУ, представлений 3 червня. Він передбачає міцну основу для справжньої реформи, відмову від повноважень досудового слідства, скорочення штату й демілітаризацію. Ми вітаємо лідерство президента Зеленського у проведенні цієї реформи", - йдеться в заяві послів.

Також читайте: Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7

"Посли закликають народних депутатів скористатися цією значною можливістю й прийняти цей закон. Його запровадження стане великим кроком уперед у перетворенні СБУ на сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до найкращих міжнародних практик" - наголосили дипломати.

Посли G7 закликали Раду схвалити реформу СБУ: Це буде великим кроком уперед 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
а лейтенанту Баканову куда деваться??? обратно в КВН 95-квартал????
Вы там вообще рамсы попутали шоли!!!????
показати весь коментар
07.06.2021 14:10
+1
Якби ще і сказади як. А то шмаркля їх почне вчити грі на роялі в своєму стилі.
показати весь коментар
07.06.2021 14:05
+1
Навіть їм кловун навішав локшини на вуха. Проффесіонал.
показати весь коментар
07.06.2021 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо! Уволить всех клоунов и пiд-рашек? На это вiслюк не сможет пойти.
показати весь коментар
07.06.2021 14:05 Відповісти
Семь друзей Марьяши Безуглой
показати весь коментар
07.06.2021 15:19 Відповісти
Якби ще і сказади як. А то шмаркля їх почне вчити грі на роялі в своєму стилі.
показати весь коментар
07.06.2021 14:05 Відповісти
Навіть їм кловун навішав локшини на вуха. Проффесіонал.
показати весь коментар
07.06.2021 14:08 Відповісти
Дякуємо, шановні дороговказувачі. Послы G7 призвали Раду одобрить реформу СБУ: Это будет большим шагом вперед - Цензор.НЕТ 1415
показати весь коментар
07.06.2021 14:09 Відповісти
а лейтенанту Баканову куда деваться??? обратно в КВН 95-квартал????
Вы там вообще рамсы попутали шоли!!!????
показати весь коментар
07.06.2021 14:10 Відповісти
Эта контора все время живет тем,что большой бизнес кошмарит.
показати весь коментар
07.06.2021 14:11 Відповісти
Это будет большим шагом вперед ? Шаги какие-то неуверенные . Может надо зеле заняться безопасностью страны без советчиков ?
показати весь коментар
07.06.2021 14:13 Відповісти
СБУ - это бывшее КГБ. Украине нужно с нуля создать спецслужбу и не одну и обязанности разделить. И нужно вообще все органы новые создавать, а не те, что на базе советских ибо там кишит русской агентурой.
показати весь коментар
07.06.2021 14:39 Відповісти
Джі севен пропонують нам зробити реформу СБУ,яка має заключатись в тому,що кожна країна з семірки матиме там своїх представників...
показати весь коментар
07.06.2021 17:05 Відповісти
Для початку хоча б клоуна з посади голови звільнити...
показати весь коментар
07.06.2021 18:08 Відповісти
 
 