Посли G7 закликали Раду схвалити реформу СБУ: Це буде великим кроком уперед
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Посли країн Групи семи вітали представлений 3 червня проєкт реформи Служби безпеки України та закликали Верховну Раду ухвалити його.
Про це йдеться у Twitter послів G7, передає Цензор.НЕТ.
"Посли країн G7 вітають законопроєкт про СБУ, представлений 3 червня. Він передбачає міцну основу для справжньої реформи, відмову від повноважень досудового слідства, скорочення штату й демілітаризацію. Ми вітаємо лідерство президента Зеленського у проведенні цієї реформи", - йдеться в заяві послів.
"Посли закликають народних депутатів скористатися цією значною можливістю й прийняти цей закон. Його запровадження стане великим кроком уперед у перетворенні СБУ на сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до найкращих міжнародних практик" - наголосили дипломати.
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Вы там вообще рамсы попутали шоли!!!????