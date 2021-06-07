Ексчиновник Адміністрації президента й РНБО підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. ВIДЕО
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За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.
Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.
Досудове слідство підтвердило факти здійснення експосадовцем розвідувально-підривної роботи проти нашої держави.
1 червня 2021 року Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду.
Викриття зловмисника проводилося під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
В подробных деталях - кому, куда, за что и сколько заносить - штоли?
Или в их функционировании еще какие-то детали бывают?
мій варіант: будь хто з ОПУ
Гнать к чертям собачим эту прокурско-судейско-мусорскую мафию имени портнова!
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
да в какой стране мире есть такое?
что за идиоты это придумали?
20-е 21 века. Папа Ермака работает в ГРУ (пик карьеры-торгпред в Афганистане), Николай Платонович в то время был помощником у посла Б.Иванова,многолетнего начальника ПГУ, а крестником Патрушева был О.Калугин, многолетний помощник Б.Иванова в ПГУ. А фюрер в то время работал в отделе Патрушева. И что их обединяет -Питер. (Дима Гордон до сих пор публикует интервью с О.Калугиным в Ютубе). Ну а Ермак, судя по последним судорогам в законодательстве, есть представителем питерских в ОПу правда на общественных началах.(пока что)И эта идея перевыборов всех. интересно. Однако.