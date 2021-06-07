Ексчиновник Адміністрації президента й РНБО підозрюється в держзраді: йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. ВIДЕО

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

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​Досудове слідство підтвердило факти здійснення експосадовцем розвідувально-підривної роботи проти нашої держави.

1 червня 2021 року Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

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​Викриття зловмисника проводилося під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.