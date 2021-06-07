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Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зокрема, не зрозуміла роль однієї з компаній, котра створена місяць тому і з якою підписано важливу угоду.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв у своєму повідомленні про підписання "з канадськими партнерами Угоди щодо виробництва боєприпасів до стрілецької зброї" вказав дві компанії, котрі мають взяти участь у цьому проєкті.

Якщо щодо участі компанії Waterbury-Farrel (хоч в оригіналі її назва пишеться без дефіса) питань начебто немає, то про другого партнера це сказати важко.

Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК Укроборонпром знову не обійшлося 01

Згідно з офіційними даними Канади, компанія GL Munitions Inc. створена менш ніж два місяці тому

Компанія з такою назвою - GL Munitions Inc., за даними офіційного сайту уряду Канади (Government of Canada), зареєстрована 19 квітня 2021 року і навіть немає власного сайту. Ця інформація вже викликала певну гостру реакцію від спільноти, що можна побачити по коментарях на власній сторінці гендиректора Концерну.

Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК Укроборонпром знову не обійшлося 02

Варто також додати, що інформація про підписання цієї Угоди є лише на Facebook Юрія Гусєва (та репост на сторінці "Укроборонпром"), але на новому сайті інформація про "надважливий проєкт покликаний розв'язати одну із головних проблем української оборонної промисловості – відсутність повноцінного патронного заводу" відсутня й згадується лише про "меморандум" з "Агенцією уряду Канади".

Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК Укроборонпром знову не обійшлося 03

На офіційному сайті Концерну інформації про компанії та угоду щодо виробництва боєприпасів до стрілецької зброї немає

"Канадська комерційна корпорація та "Укроборонпром" підписали угоду про сприяння економічному співробітництву у критично важливому стратегічному секторі оборони України", - повідомила пресслужба Концерну без деталізації, про який саме "критично важливий стратегічний сектор" йдеться і взагалі не згадуючи про компанії GL Munitions Inc. та Waterbury-Farrel.

Варто додати, що це не перший проєкт, який висвітлював новий очільник "Укроборонпром" і який викликає певні питання. Так, у лютому ц. р. Юрій Гусєв повідомив про організацію "ліцензійної збірки американських вертольотів", яку заплановано зробити "вже у цьому році на Одеському авіаційному заводі". З готовністю першого гелікоптера до 30-річча Незалежності України.

Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК Укроборонпром знову не обійшлося 04

Своєю чергою на сайті Концерну назвали модель машини – Bell UH-1 Iroquois, чим викликали подив не тільки в українських експертів, а у закордонних видань. Згодом було відкрито дані щодо учасників цього проєкту, які ставлять під певний сумнів його доцільність та спроможність до втілення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
почти уверена, что учредитель компании - лыжный инструктор одного из канадских курортов..., надеюсь в Канаде есть лыжные курорты? если нет, тогда - это фитнесс-тренер...
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07.06.2021 14:18
+15
Фитнесс-тренер лыжного инструктора.
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07.06.2021 14:21
+8
этот упитанный юноша Гусев, получает по 1 млн грн зарплаты в месяц..
а работа его заключается в создании фейков, и уничтожению обороноспособности страны..
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07.06.2021 14:47
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почти уверена, что учредитель компании - лыжный инструктор одного из канадских курортов..., надеюсь в Канаде есть лыжные курорты? если нет, тогда - это фитнесс-тренер...
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07.06.2021 14:18 Відповісти
Фитнесс-тренер лыжного инструктора.
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07.06.2021 14:21 Відповісти
Начали с патронов , закончили вертолётами . "Очень всё понятно" .
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07.06.2021 14:19 Відповісти
Десь у власних спальнях міняють мокрі від сліз подушки безталанні Свинарчука. 😊
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07.06.2021 14:26 Відповісти
из цытат прошлого: Сын бывшего народного депутата, экс-главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского Антон больше не работает в государственном концерне «Укроборонпром» Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 3513

но дело его живет!!!
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07.06.2021 15:02 Відповісти
Первый признак коррупции, это реакция: "Не ваше собачье дело!" Ну или полная отмороженность.

А то что подобные сделки не афишируются, это понятно. РФ очень внимательно мониторит этот вопрос. И при любой попытке Украины закупить современные системы вооружений, и уж тем более построить военный завод, РФ начинает сумасшедшее давление, включая прямой экономический шантаж.
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07.06.2021 14:27 Відповісти
может завод и построят, лет так через 8-10, если канадцам хватит терпения не передумать. Напрмер, проэкт, который студент стройфака курса 4-го-5-го может сделать за месяц долл 1-2 тыс, будут делать года два за пару сот лимонов долл, потом оборудование привезут немного не то, потом порох не тот , потом пожар зненацька блин.....
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07.06.2021 14:51 Відповісти
Верно. Единственная причина по которой в Украине нет своего производства боеприпасов - это отсутствие политической воли и тотальная коррупция!
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07.06.2021 15:12 Відповісти
Еслиб Премьером был М. Саакашвилли всё былоб отлично никаких кидал небылоб. потому человек сам ответственный и кадры подобрал-бы ответственные.
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07.06.2021 19:48 Відповісти
Семь лет это патронное позорище длиться,доврались уже до того что заявили,что хлопок на порох тяжело купить. Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 1546
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07.06.2021 14:28 Відповісти
Ну, прямо, по написаному, як беня запоівідав, коли гроші з "привату" крав.
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07.06.2021 14:42 Відповісти
Як ви без мізків існуєте? Повна маячня, та ще й хрін знає на яку тему. Феноменально.
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07.06.2021 20:26 Відповісти
Свинарчук 2 ? премьера от укроборонпрома?)
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07.06.2021 14:46 Відповісти
этот упитанный юноша Гусев, получает по 1 млн грн зарплаты в месяц..
а работа его заключается в создании фейков, и уничтожению обороноспособности страны..
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07.06.2021 14:47 Відповісти
ну вот. люди уже сомневаются в чистоте помыслов и замыслов нашей ЗЕвласти. а что могет быть проще, чем дать исчерпывающую инфу по участникам соглашения со стороны украины. потому, что сомнений в доброчестности канадской стороны у нас нет. канада это доказала делами своими. так ждем, что пояснит наш оборонпром и его голова. все просто.
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07.06.2021 15:02 Відповісти
Ну наконец-то пульки для воздушек в продаже появятся. Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 7720
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07.06.2021 15:02 Відповісти
я пока ещё советские никак додекоммунизировать не могу - пачек 6 осталось ))
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07.06.2021 18:22 Відповісти
Так Порох вже три патронних завода збудував.
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07.06.2021 15:25 Відповісти
А зачем вам заводы? Ведь "вайна выгодна порошенко" и "как только он уйдёт - вайна закончицца" и "лично я, в своей галаве вайну закончил" и "все вы теперь ***********" Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 7992
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07.06.2021 17:00 Відповісти
Опять же, где фейсконтроль? Ну что с такой жирной ряхой делать в оборонпроме? Только мутить и красть! Надо же ряху хорошо кормить.
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07.06.2021 15:56 Відповісти
Клоун требует результата (хоть какого-нибудь), вот и выдаём желаемое за действительное
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07.06.2021 16:00 Відповісти
Ну вот однажды уже выдали желаемое за действительное по 152 куда сунули деньги куда . кому всё никак не могут выяснить
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07.06.2021 20:25 Відповісти
Вы бы доверили свои деньги человеку с рожей дебила?
А президент дал ему руководить Укроборонпромом.
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07.06.2021 17:22 Відповісти
Очередные лыжные тренеры появились
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07.06.2021 17:31 Відповісти
власть в Украине погрязла во лжи и коррупции
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07.06.2021 18:05 Відповісти
мудрі вчаться на чужих помилках, розумні на своїх, а дурні взагалі не вчаться
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07.06.2021 19:56 Відповісти
Хто не клоун той аферюга - новиє ліца ва всєй красє Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося - Цензор.НЕТ 1843
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07.06.2021 21:06 Відповісти
 
 