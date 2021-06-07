Канадський патронний завод в Україні: без питань до ДК "Укроборонпром" знову не обійшлося

Зокрема, не зрозуміла роль однієї з компаній, котра створена місяць тому і з якою підписано важливу угоду.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв у своєму повідомленні про підписання "з канадськими партнерами Угоди щодо виробництва боєприпасів до стрілецької зброї" вказав дві компанії, котрі мають взяти участь у цьому проєкті.

Якщо щодо участі компанії Waterbury-Farrel (хоч в оригіналі її назва пишеться без дефіса) питань начебто немає, то про другого партнера це сказати важко.

Згідно з офіційними даними Канади, компанія GL Munitions Inc. створена менш ніж два місяці тому

Компанія з такою назвою - GL Munitions Inc., за даними офіційного сайту уряду Канади (Government of Canada), зареєстрована 19 квітня 2021 року і навіть немає власного сайту. Ця інформація вже викликала певну гостру реакцію від спільноти, що можна побачити по коментарях на власній сторінці гендиректора Концерну.

Варто також додати, що інформація про підписання цієї Угоди є лише на Facebook Юрія Гусєва (та репост на сторінці "Укроборонпром"), але на новому сайті інформація про "надважливий проєкт покликаний розв'язати одну із головних проблем української оборонної промисловості – відсутність повноцінного патронного заводу" відсутня й згадується лише про "меморандум" з "Агенцією уряду Канади".

На офіційному сайті Концерну інформації про компанії та угоду щодо виробництва боєприпасів до стрілецької зброї немає

"Канадська комерційна корпорація та "Укроборонпром" підписали угоду про сприяння економічному співробітництву у критично важливому стратегічному секторі оборони України", - повідомила пресслужба Концерну без деталізації, про який саме "критично важливий стратегічний сектор" йдеться і взагалі не згадуючи про компанії GL Munitions Inc. та Waterbury-Farrel.

Варто додати, що це не перший проєкт, який висвітлював новий очільник "Укроборонпром" і який викликає певні питання. Так, у лютому ц. р. Юрій Гусєв повідомив про організацію "ліцензійної збірки американських вертольотів", яку заплановано зробити "вже у цьому році на Одеському авіаційному заводі". З готовністю першого гелікоптера до 30-річча Незалежності України.

Своєю чергою на сайті Концерну назвали модель машини – Bell UH-1 Iroquois, чим викликали подив не тільки в українських експертів, а у закордонних видань. Згодом було відкрито дані щодо учасників цього проєкту, які ставлять під певний сумнів його доцільність та спроможність до втілення.