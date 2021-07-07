США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер

США сподіваються на подальші кроки України, зокрема в судах, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів, заявив в.о. помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

"Ми вітаємо кроки українського уряду, вжиті раніше цього року, щоб запровадити санкції проти корупціонерів, і ми вітаємо роботу українського громадянського суспільства для викриття корупції. Ми сподіваємося побачити подальші кроки українського уряду, зокрема в судах, щоб притягнути цих корупціонерів до відповідальності найближчими місяцями і роками", - сказав Рікер у відеозверненні до учасників конференції Democracy in action: Zero corruption conference у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він нагадав, що Сполучені Штати зробили кроки для того, щоб застосувати санкції або запровадити візові обмеження для корупціонерів, які підривали демократичні процеси.

"У березні ми публічно внесли до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського як такого, що не має права на в'їзд до Сполучених Штатів у зв'язку з його залученістю в значну корупцію", - зазначив в.о. помічника держсекретаря.

Рікер додав, що США сподіваються побачити подальші кроки щодо забезпечення незалежності та цілісності інституцій судової системи України, щоб забезпечити міжнародні стандарти прозорості в корпоративному управлінні і ухвалити закони, необхідні для реформування правоохоронних органів.