США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер
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США сподіваються на подальші кроки України, зокрема в судах, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів, заявив в.о. помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
"Ми вітаємо кроки українського уряду, вжиті раніше цього року, щоб запровадити санкції проти корупціонерів, і ми вітаємо роботу українського громадянського суспільства для викриття корупції. Ми сподіваємося побачити подальші кроки українського уряду, зокрема в судах, щоб притягнути цих корупціонерів до відповідальності найближчими місяцями і роками", - сказав Рікер у відеозверненні до учасників конференції Democracy in action: Zero corruption conference у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що Сполучені Штати зробили кроки для того, щоб застосувати санкції або запровадити візові обмеження для корупціонерів, які підривали демократичні процеси.
"У березні ми публічно внесли до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського як такого, що не має права на в'їзд до Сполучених Штатів у зв'язку з його залученістю в значну корупцію", - зазначив в.о. помічника держсекретаря.
Рікер додав, що США сподіваються побачити подальші кроки щодо забезпечення незалежності та цілісності інституцій судової системи України, щоб забезпечити міжнародні стандарти прозорості в корпоративному управлінні і ухвалити закони, необхідні для реформування правоохоронних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленське подарувати кунсткамері Санкт Петербургу - чудовий екземпляр дурня, та й в очі пуйла зможе подивитись (з банки формаліну).
А що робити з 73???
Є ідеї?
https://www.youtube.com/watch?v=UcyWPRgGmrU
_Херовые вы арифметики, раз такое высчитали. Или калькулятор паламатый.
"Товарищ" Рикер, Украина демократическое государство . Президент отдать под суд никого не может . Это решают органы прокуратуры . Вы то сами чего не отдаете под суд полицейского незаконно застрелившего ветерана военно-воздушных сил Ашли Баббит ?
Зря рассчитываете, ибо на любую хитрость ваших спец служб Зе отреагирует очередным своим тупым поступком
- реальний розгром прорашистськоi колаборантськоi п'ятої колони(ЗажОпп та iншi)
- приборкання та вiдсунення вiд впливу на владу олiгархiв
- реформа суду
- реформа та очищення вiд рашистських консерв СБУ
- змiцнення армii
- дєрьмака та татарова геть
- бородату бабу каломойшу на цугундер.
i все потрiбно робити паралельно i негайно. дивись, недолуге, нiчого не забудь.
Щас усусь!
Чудо-ВаЩе@compdemon
"Вечірній квартал" від самої своєї появи у 2009-му на "Інтері" був засобом медіа-мочилова через **********. Звідси їхня спеціалізація саме на "політичному гуморі", в т.ч. спеціалізація окремих акторів на конкретних політичних діячах, і робота за класичним 60/40. Де до 60% - це замануха з традиційних і стереотипних сюжетів на побутові теми (в т.ч. й інтимну), а інше - політичне медіа-мочилово і просування наративів про "єтіх смєшних хахлов", в точності за методичками ще царської доби, коли українців можна зображати лише як недалеких рагулів.
Причому ця спеціалізація в них залишається і понині. Якщо в їхній медіа-продукції є якийсь натяк на позитив чи нейтрального героя історії, то що герої, що місце дії буде максимально безликим, нейтральним і без особливих розпізнавальних знаків і образів. Зате на всьому смішному і рагульному будуть яскраві розпізнавальні знаки, максимальний яскраві і часто стереотипні. Вишиванки, Закарпаття чи Полтава; якщо поліцеський рагуль - обов'язкові всі знаки, якщо натяк на геройство - максимум форма без ознак, або щось вигадане...