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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Боротьба з корупцією
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Держдепартамент США (1310) Коломойський (1421) США (14495) Рікер Філіп (8)

США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер

США сподіваються на подальші кроки України, зокрема в судах, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів, заявив в.о. помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

"Ми вітаємо кроки українського уряду, вжиті раніше цього року, щоб запровадити санкції проти корупціонерів, і ми вітаємо роботу українського громадянського суспільства для викриття корупції. Ми сподіваємося побачити подальші кроки українського уряду, зокрема в судах, щоб притягнути цих корупціонерів до відповідальності найближчими місяцями і роками", - сказав Рікер у відеозверненні до учасників конференції Democracy in action: Zero corruption conference у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він нагадав, що Сполучені Штати зробили кроки для того, щоб застосувати санкції або запровадити візові обмеження для корупціонерів, які підривали демократичні процеси.

"У березні ми публічно внесли до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського як такого, що не має права на в'їзд до Сполучених Штатів у зв'язку з його залученістю в значну корупцію", - зазначив в.о. помічника держсекретаря.

Рікер додав, що США сподіваються побачити подальші кроки щодо забезпечення незалежності та цілісності інституцій судової системи України, щоб забезпечити міжнародні стандарти прозорості в корпоративному управлінні і ухвалити закони, необхідні для реформування правоохоронних органів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
это в ответ на завывания членотряса о встрече с байденом в любое время на любой территории
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07.06.2021 14:23
+31
Ваван не поймёт. Подумает - просто так языком болтают, как и он.
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07.06.2021 14:29
+23
Ага . Они олигархов узаконивают . США ожидают от Украины привлечения коррупционеров к ответственности: надеемся увидеть дальнейшие шаги, в том числе в судах, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2590
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07.06.2021 14:21
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Таких дяденек да и отдать под суд?
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07.06.2021 17:49 Відповісти
У Зеленского может жопа лопнуть от такого "шпагата", простите за грубость.
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07.06.2021 20:12 Відповісти
Який суд? Український....?Кажуть , що без повної реформи суддівського ОЗУ(ОПГ) ніякі реформи, нічого доброго і ефективного не буде, українська Держава не відбудеться!?! Грабуй, вбивай, роби , що хочеш, були б гроші, все відмажуть і управи на них зараз нема?!
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08.06.2021 04:17 Відповісти
це, як пчьоли проти меду.
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07.06.2021 17:50 Відповісти
Коломойського відправити до США - це справедливо.
Зеленське подарувати кунсткамері Санкт Петербургу - чудовий екземпляр дурня, та й в очі пуйла зможе подивитись (з банки формаліну).
А що робити з 73???
Є ідеї?
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07.06.2021 17:53 Відповісти
Є! Видавати по відру "халявних" помиїв щоденно.
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07.06.2021 23:00 Відповісти
- Да и хер с ними, - отмахнулся Арестович. - Наберем вместо них умных афганцев. Один афганец трех украинских дебилов стоит. Подумать только, 73 процента населения страны... Джерело: https://censor.net/ua/r3287672
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13.09.2021 19:41 Відповісти
Белый дом со своей разведкой разве не понимает с чьей руки кормиться Зеленский??? Таким путем ничего не сделается. Разве что Зеленский попытается обмануть Белый Дом и создать законы против олигархов, которые не будут работать - симуляцию работы покажет. Украине нужен свой Тедди Рузвельт, который случайно стал президентом в результате того, что его предшественника - ставленника олигархов застрелили. Произошел сбой системы неожиданный и пришел Тедди Рузвельт и он ввел Акт Шермана и начал борьбу с олигархами. Так вот у нас не Тедди Рузвельт, а ставленник олигархов. Смотрите причину и следствие по данным - олигархи за правление Зеленского стали богаче в 3 раза умножив капитал, а народ стал в 3 раза беднее за правление Зеленского. Зеленский не борется с олигархами, а работает со своей партией и министрами на обогащение олигархов и в ущерб народу. И олигархи при Зеленском станут еще богаче дальше, а народ станет еще беднее!!!
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07.06.2021 17:55 Відповісти
Дарагой, не Зеленский кормится, а вы с рук Коломойского
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07.06.2021 20:07 Відповісти
Ну допустим если не с бородатог, так откуда вы харчуетесь?
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07.06.2021 20:09 Відповісти
Не трогайте бубочку, он хороший, он невиноватый, да?
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07.06.2021 21:42 Відповісти
Тому й так сказали бо все чудово розуміють.
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07.06.2021 23:01 Відповісти
Щас Вован в ответ еще пару уголовных дел на Байдена откроет.
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07.06.2021 17:55 Відповісти
А народ Украины расчитывает шо коломойский должен быть зарыт заживо в р-не Бабиного или Быковни.
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07.06.2021 18:08 Відповісти
Білий дім не запрошує Зеленського. Провал.
https://www.youtube.com/watch?v=UcyWPRgGmrU
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07.06.2021 18:09 Відповісти
В Украине нет судов.
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07.06.2021 18:11 Відповісти
абсолютно верно, только нужно вспомнить кто их "реформировал".
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08.06.2021 00:09 Відповісти
Неуважаемий зебот, засунь свою методичку себе вжопу. В Украине било 6 презов и только Порох что-то делал, тому и виноват бо зебильониш сцикун, надеюсь не успеет убежать как яник.
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08.06.2021 00:18 Відповісти
+++++++++
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08.06.2021 06:17 Відповісти
не знаю кто там зебот, или ржавый порохобот с ихними методичками, просто в отличии от тебя я не имею идолов, а потому могу трезво смотреть на вещи. а ты не хочешь ничего воспринимать адекватно, вот и разница между нами.
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08.06.2021 10:44 Відповісти
У Пороха мильон недостатков, но по сравнению с зебилоидом он гений.
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08.06.2021 13:29 Відповісти
ЗеЛю вместе с беНяй садить будем.очень скоро
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07.06.2021 18:24 Відповісти
ради власти кинет он беню при случае аж на ура!
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07.06.2021 18:56 Відповісти
Обосрется.
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09.06.2021 09:46 Відповісти
Жид Зеленский трус и никогда не посадит второго жида Коломойского!!
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07.06.2021 18:58 Відповісти
Их судить надо вместе.
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07.06.2021 19:21 Відповісти
Да запросто.. Как только Австрия выдаст Фирташа США или Испании ( которая тоже требует его выдачи) Или и там нет " методов против Кости Сапрыкина".
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07.06.2021 19:01 Відповісти
"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер"
_Херовые вы арифметики, раз такое высчитали. Или калькулятор паламатый.
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07.06.2021 19:10 Відповісти
А Украина расчитывала что США блокирует строительство СП2 .
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07.06.2021 19:17 Відповісти
Для идиотов в медецинском смысле - под суд беню отдать - надо нам. Это у нас тут беня ворует и страна деградирует. Но у нас к сожалению население на 73% состоит из быдла.
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07.06.2021 21:45 Відповісти
утешает одно что в бензоколонке 85 проц быдла . а у нас только 73 . но у нас не бензоколонка с бронзовым ****** . у нас народ быстро соображает -- вон ..проффесор.. янукович только три года ..поруководил.. --- ну зельцман больше немного протянет с таким ..правлением..
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08.06.2021 06:25 Відповісти
тільки беню? не занадто великі апетити у гамериканців...а інші білі та пухнасті? США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 2911
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07.06.2021 19:21 Відповісти
"США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер"

"Товарищ" Рикер, Украина демократическое государство . Президент отдать под суд никого не может . Это решают органы прокуратуры . Вы то сами чего не отдаете под суд полицейского незаконно застрелившего ветерана военно-воздушных сил Ашли Баббит ?
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07.06.2021 19:21 Відповісти
Якщо Зеленській покриває фігуранта кримінальної справи, відкритої у США, він сам стає співучасником злочинів по цій кримінальній справі.
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07.06.2021 19:37 Відповісти
Це троллінг, чи в США ще дивлять на Україну в "рожевих окулярах"?
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07.06.2021 19:54 Відповісти
США рассчитывают, что Зеленский(с)
Зря рассчитываете, ибо на любую хитрость ваших спец служб Зе отреагирует очередным своим тупым поступком США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 710
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07.06.2021 19:56 Відповісти
Кукла может отдать под суд кукловода?
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07.06.2021 20:23 Відповісти
шо вова, ты думал, что вопрос с каломыйским уже заболтали и затёрли??? ан нет вовик, придётся шо то таки решать- или изю на кичу или самому в отставку и в кривой рог.... а шо делать, тяжела папаха и булава гетьмана (на яух ты полез на эти галеры?).
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07.06.2021 20:57 Відповісти
Шах і Мат! США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 8917 Зєля тепер Мурку на роялі - пліз!
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07.06.2021 21:05 Відповісти
...з виходом із-за рояля
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07.06.2021 23:07 Відповісти
беда пришла откуда не ждали..... пришла беда открывай ворота.... беда одна не ходит (дальше вагнеровцы) и прочая куйня! вова как я вам завидую, у вас такая богатая и интересная жизнь!
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07.06.2021 21:16 Відповісти
как вы думаете, если перед гнусавым клоуном встанет вопрос кто ему дороже - его хозяин Беня или Украина, то в чью пользу склонится чаша весов???
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07.06.2021 21:19 Відповісти
Зе-чмо, придурку, пояснюю чого вiд тебе вже давно чекають в США -

- реальний розгром прорашистськоi колаборантськоi п'ятої колони(ЗажОпп та iншi)

- приборкання та вiдсунення вiд впливу на владу олiгархiв

- реформа суду
- реформа та очищення вiд рашистських консерв СБУ
- змiцнення армii
- дєрьмака та татарова геть
- бородату бабу каломойшу на цугундер.


i все потрiбно робити паралельно i негайно. дивись, недолуге, нiчого не забудь.
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07.06.2021 21:19 Відповісти
США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, -"В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в Соединенные Штаты в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию" Источник: https://censor.net/ru/n3269881 помощник госсекретаря Рикер

США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 128
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07.06.2021 21:24 Відповісти
США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 8273

Щас усусь!
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07.06.2021 21:52 Відповісти
Ага, паскакал........
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07.06.2021 23:04 Відповісти
Беніто пакуй валізи , бо скоро поідеш у турне до США 😚😂😜
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07.06.2021 22:26 Відповісти
За КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ нікого з громадян України не видають іншим державам. навіть злочинців. Судить можуть в Україні за злочин в інших державах по законах України.
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07.06.2021 23:03 Відповісти


Чудо-ВаЩе@compdemon

"Вечірній квартал" від самої своєї появи у 2009-му на "Інтері" був засобом медіа-мочилова через **********. Звідси їхня спеціалізація саме на "політичному гуморі", в т.ч. спеціалізація окремих акторів на конкретних політичних діячах, і робота за класичним 60/40. Де до 60% - це замануха з традиційних і стереотипних сюжетів на побутові теми (в т.ч. й інтимну), а інше - політичне медіа-мочилово і просування наративів про "єтіх смєшних хахлов", в точності за методичками ще царської доби, коли українців можна зображати лише як недалеких рагулів.

Причому ця спеціалізація в них залишається і понині. Якщо в їхній медіа-продукції є якийсь натяк на позитив чи нейтрального героя історії, то що герої, що місце дії буде максимально безликим, нейтральним і без особливих розпізнавальних знаків і образів. Зате на всьому смішному і рагульному будуть яскраві розпізнавальні знаки, максимальний яскраві і часто стереотипні. Вишиванки, Закарпаття чи Полтава; якщо поліцеський рагуль - обов'язкові всі знаки, якщо натяк на геройство - максимум форма без ознак, або щось вигадане...
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07.06.2021 23:18 Відповісти
зекоманда може посадити українських військових чи добровольців, але ніколи олігарха! В олігархів все по закону: самі закон написали, по якому можна обікрасти, самі й обікрали.
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08.06.2021 02:55 Відповісти
Так і українці на це розраховують .
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08.06.2021 06:50 Відповісти
Влада Зеленського набагато гірша влади Януковича. Мене дивує, що активісти не виходять і не виводять народ, з вимогою відставки президента, парламента й призначення нових виборів. Але що тут дивуватись. Схоже всі активісти вже на зарплаті в Коломойського.
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08.06.2021 07:16 Відповісти
Песиголовець міг би найняти розумних і мудреців,що б навчили як розвинути країну,як зробити захищеними наших воїнів (що б не гинули, взагалі),як підняти економіку (в нього є вдосталь коштів і важелів)....та жадібність і тупість і помста- заполонила мізки (свого роду маніяк і "плюшкін")....ця особа заточена красти,красти,красти і брехати,брехати,брехати і мститись,мститись,мститись.....Песиголовець вміє все плюндрувати і розоряти-розвинути йому не дано.....Хай Бог, береже і милує Україну від песиголовця і його "одоробала".
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08.06.2021 08:24 Відповісти
Зеленский скорее удавится,чем отдаст Коломойского и Боголюбова под суд!
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08.06.2021 08:25 Відповісти
Ой как неудобно вышло США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 3777
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08.06.2021 08:33 Відповісти
Ахметова не хотят посадить США? Он всегда всех устраивает
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08.06.2021 09:03 Відповісти
и как они себе это представляют?? чтобы кукла уволила своего кукловода?? США розраховують, що Зеленський віддасть під суд олігарха Коломойського, - помічник держсекретаря Рікер - Цензор.НЕТ 3570
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08.06.2021 09:55 Відповісти
кто ж его посадит? он же памятник! (с)
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08.06.2021 10:08 Відповісти
А нельзя их в паре сдать? Оне же одним делом занимались.
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08.06.2021 10:36 Відповісти
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