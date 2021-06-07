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дороги (1505) ОДА (1541) Сумська область (2211) Велике будівництво (718)

Підходить до завершення ремонт однієї з ділянок траси Н-07 на Сумщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підходить до завершення ремонт однієї з ділянок траси Н-07 на Сумщині, - ОДА

Роботи з відновлення ділянки траси Н-07 Київ-Суми-Юнаківка перебувають на завершальному етапі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОДА.

У процесі капітального ремонту на ділянці км 232+360 - 244+000 нині відбувається укладання фінішного дрібнозернистого асфальтового покриття завтовшки 6 см. Одночасно тривають роботи з облаштування узбіч, встановлення бордюрів та прикромочних лотків.

Траса Н-07 веде до важливих туристичних об'єктів регіону - до історико-меморіального комплексу Петра Калнишевського і заповідника "Михайлівська цілина", а також є основною для сполучення зі столицею. Загальна протяжність траси становить 340 км.

У межах президентської програми "Велике будівництво" минулого року було відновлено 71,9 км, а також проведено капітальний ремонт мостового переходу на км 244+475. Цього року капремонт траси триває.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україна планує повністю відновити всю мережу доріг державного значення.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
отчитайтесь по долгу по зарплатам ВСУ, по срыву гос оборонзаказа. срыву вакцинации. а отчитиваться как уничтожаете (разворовиваете) бютжета по в 2 раза завышенным ценам на стоительство дорог не нужно.все и так знают что вы вори и предатели.
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07.06.2021 14:25
+2
"В рамках президентской программы "Большая стройка" ...звучит как будто он строит за свои, или хотя бы за те 20 млрд$ которые стырил фиКало,мойский из привата
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07.06.2021 14:29
+2
дяденьки ий, ты дурак? в прошло году подняли цену на строительство дорог на 90% просто захотелось им так! не на 20- 30- 50 а именно на 90. обьявили об этом везде, но ты же об этом не знаешь. а с твоим понятием, (главное что строят) в депутаты нужно идти. тебе хоть миллион за ямку на дороге спишут, лишь бы у твоего двора. а что за эту ямку какое то мурло себе особняк построит, тебе пох....й. мозгов, чтоб мыслить, нет...
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07.06.2021 16:09
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До Прилук бетонку будут чинить?
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07.06.2021 14:24 Відповісти
вже в процесі. поверх бетонки кладуть 2 досить товстих шари асфальту. є ймовірність, що деякий час нормально постоїть. Але ще дуже багато там роботи, на пару років при постійному фінансуванні. Тож чи вистачить коштів довести до кінця всі роботи - питання...
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07.06.2021 14:58 Відповісти
отчитайтесь по долгу по зарплатам ВСУ, по срыву гос оборонзаказа. срыву вакцинации. а отчитиваться как уничтожаете (разворовиваете) бютжета по в 2 раза завышенным ценам на стоительство дорог не нужно.все и так знают что вы вори и предатели.
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07.06.2021 14:25 Відповісти
Перед тобой прикажешь отчитаться?Впервые,даже не со времен СССР,а вообще впервые на этой территории всерьез занялись дорогами.Вроде радоваться надо,ан нет,порохоботам не угодить.Ведь пять гривен за комент это все-таки пять гривен.
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07.06.2021 15:00 Відповісти
Странно что строят к границе с Россией Юноковка приграничная.Что бы на Киев дорога хорошая была.
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07.06.2021 15:36 Відповісти
Киев-Сумы-Юнаковка это название дороги...а строят только участок от Сум в сторону Киева
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07.06.2021 16:08 Відповісти
дяденьки ий, ты дурак? в прошло году подняли цену на строительство дорог на 90% просто захотелось им так! не на 20- 30- 50 а именно на 90. обьявили об этом везде, но ты же об этом не знаешь. а с твоим понятием, (главное что строят) в депутаты нужно идти. тебе хоть миллион за ямку на дороге спишут, лишь бы у твоего двора. а что за эту ямку какое то мурло себе особняк построит, тебе пох....й. мозгов, чтоб мыслить, нет...
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07.06.2021 16:09 Відповісти
Это хорошо , что будет отличная дорога к туристическим объектам на Сумщине , но нас больше интересует судьба аэропорта в Днепре .
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07.06.2021 14:26 Відповісти
Тебя не интересует "судьба аэропорта в Днепре". Тебя интересует:
1. Судьба Коломойского, которому принадлежит старый аэропорт (вкл. всю инфраструктуру) и который не собирается с ним расставаться.
2. Судьба Корбано-Филатовской строительной мафии, которая пока не увидит своего личного участия и интереса в этом проекте, будет его блокировать.
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07.06.2021 14:36 Відповісти
232+360 - 244+000 - это даже не 12 км...

аэропорт в днепре не туристический объект
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07.06.2021 14:36 Відповісти
За месяц долг Украины выросна 1.5 млрд $ а нам по барабану мы дороги строим в 3 раза дороже попередников при том же качестве.
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07.06.2021 14:28 Відповісти
"В рамках президентской программы "Большая стройка" ...звучит как будто он строит за свои, или хотя бы за те 20 млрд$ которые стырил фиКало,мойский из привата
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07.06.2021 14:29 Відповісти
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
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07.06.2021 14:49 Відповісти
 
 