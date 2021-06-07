Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу-2020.
Про це він написав у своєму Twitter у понеділок, 7 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написав глава українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
Будь ласка, зачекайте...
На уровне груди.
― Гениально!
― Ваше высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить....
Меня и центр беспокоит.
Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху
и понизить низ снизу?
Два ряда выточек слева, два справа.
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
Я не разрешу опускать линию талии на бедра.
В конце концов, мы - центр Европы.
Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.
Хотите отрезной рукав - пожалуйста.
Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.
Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")