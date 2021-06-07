Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Про це він написав у своєму Twitter у понеділок, 7 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написав глава українського зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".