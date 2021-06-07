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Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Кулеба:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Про це він написав у своєму Twitter у понеділок, 7 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Також читайте: Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!"

Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Я дивлюсь, що вище відмітились коментарями нев.....ні майстри своєї справи, причому кожен в своїй галузі. Тому так і живемо. Мені, особисто, на цьому етапі, коли у всього кацапстану сраки палають, вже достатньо.
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07.06.2021 15:17
+3
ИЛИ в продолжении темы:

Меня и центр беспокоит.

Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху

и понизить низ снизу?

Два ряда выточек слева, два справа.

Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?

Я не разрешу опускать линию талии на бедра.

В конце концов, мы - центр Европы.

Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.

Хотите отрезной рукав - пожалуйста.

Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.

Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")
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07.06.2021 14:56
+3
Враховуючи як бомбануло у рашистів, слід визнати: добра форма, треба брати 😅
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07.06.2021 18:05
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Дело не в форме , а на кого она одета . Ждём результат , надеемся , болеем .
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07.06.2021 14:43 Відповісти
Типа был выбор ляпнуть что то другое, а что там Сонцесяйний скажет что то или язык не поворачивается?
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07.06.2021 14:51 Відповісти
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
На уровне груди.
― Гениально!
― Ваше высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.... Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!" - Цензор.НЕТ 3238
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07.06.2021 14:52 Відповісти
ИЛИ в продолжении темы:

Меня и центр беспокоит.

Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху

и понизить низ снизу?

Два ряда выточек слева, два справа.

Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?

Я не разрешу опускать линию талии на бедра.

В конце концов, мы - центр Европы.

Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.

Хотите отрезной рукав - пожалуйста.

Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.

Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")
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07.06.2021 14:56 Відповісти
Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!" - Цензор.НЕТ 6103
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07.06.2021 14:59 Відповісти
Ржут они. Тупо ржут.
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07.06.2021 15:11 Відповісти
Главное результат, а не маскировка... Если будет как в прошлый раз, то какие из вас герои?
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07.06.2021 15:02 Відповісти
Я дивлюсь, що вище відмітились коментарями нев.....ні майстри своєї справи, причому кожен в своїй галузі. Тому так і живемо. Мені, особисто, на цьому етапі, коли у всього кацапстану сраки палають, вже достатньо.
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07.06.2021 15:17 Відповісти
А як би било красівше в чоколядном цвєтє з надпіссю ТОРТ...
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07.06.2021 15:31 Відповісти
Київський торт,який в Москві коштує дешевше ніж в Києві...І підпис - з"їмо його разом!..
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07.06.2021 17:01 Відповісти
Враховуючи як бомбануло у рашистів, слід визнати: добра форма, треба брати 😅
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07.06.2021 18:05 Відповісти
 
 