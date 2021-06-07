УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12672 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
2 092 7
СБУ (10052) ФСБ (1347) фейк (651)

ФСБ РФ заявила про видворення нібито "агента українських спецслужб". СБУ закликала не вірити таким повідомленням і не забувати про гібридну війну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ФСБ РФ заявила про видворення нібито

Служба безпеки України спростувала заяву ФСБ про затримання в Росії і видворення нібито "агента українських спецслужб". СБУ закликала ЗМІ скептично ставитися до подібної інформації.

У коментарі LIGA.net прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив, що будь-які заяви ворожої спецслужби про якісь "викриттях агентів СБУ" слід розглядати "виключно через призму ведення гібридної війни", частина якої - поширення фейків, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ також наголосили, що спецслужба здійснює діяльність і забезпечує держбезпеку "виключно на території України". "І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", - додали в СБУ.

У понеділок, 7 червня, на сайті ФСБ РФ з'явилося повідомлення про затримання і видворення з країни Олексія Семеняки, якого силовики країни-окупанта назвали "агентом СБУ". У російському відомстві заявили, що видворили його і заборонили в'їзд до РФ на 25 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента "МДБ ДНР", що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ. ФОТО

ФСБ також заявляє, що Семеняка "не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці РФ". При цьому в нього було вилучено гаджети з повідомленнями нібито від співробітників СБУ, які пропонують допомогти у вирішенні робочих питань, "що мають кінцевою метою спричинення шкоди" безпеці та інтересам РФ.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да чтоб кацапы просто отпустили агента СБУ?!
Раньше рак свистнет...
показати весь коментар
07.06.2021 14:51 Відповісти
Не в том месте и не в то время оказался заробитчанин. Скорее всего прибухнул, поймали, придумали сказку, выкинули с Рашки. Кто-то получит от жены п.здюлей а кто-то очередную лычку и премию. И пускай радуется дурень что выкинули, могли подготовку к покушению на Путинга припаять.
показати весь коментар
07.06.2021 14:52 Відповісти
срана гебня знову обісралась
якби то був справжній агент, то вони б його відпустили, еге ж
показати весь коментар
07.06.2021 14:57 Відповісти
скільки ще раз гебня має вхопити наших громадян, щоб вони перестали їздити до мордору?
показати весь коментар
07.06.2021 15:06 Відповісти
Видно этот чел -редкое дерьмо , что даже на зону рашисты не берут , чтоб он там проблем не создавал , таких точно принимать не надо !
показати весь коментар
07.06.2021 15:20 Відповісти
что не поделили филиал фсб со своим кремлевским руководством
- очередной миллион
показати весь коментар
07.06.2021 15:32 Відповісти
 
 