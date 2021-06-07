ФСБ РФ заявила про видворення нібито "агента українських спецслужб". СБУ закликала не вірити таким повідомленням і не забувати про гібридну війну

Служба безпеки України спростувала заяву ФСБ про затримання в Росії і видворення нібито "агента українських спецслужб". СБУ закликала ЗМІ скептично ставитися до подібної інформації.

У коментарі LIGA.net прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив, що будь-які заяви ворожої спецслужби про якісь "викриттях агентів СБУ" слід розглядати "виключно через призму ведення гібридної війни", частина якої - поширення фейків, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ також наголосили, що спецслужба здійснює діяльність і забезпечує держбезпеку "виключно на території України". "І одне з наших завдань - виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", - додали в СБУ.

У понеділок, 7 червня, на сайті ФСБ РФ з'явилося повідомлення про затримання і видворення з країни Олексія Семеняки, якого силовики країни-окупанта назвали "агентом СБУ". У російському відомстві заявили, що видворили його і заборонили в'їзд до РФ на 25 років.

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ФСБ також заявляє, що Семеняка "не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці РФ". При цьому в нього було вилучено гаджети з повідомленнями нібито від співробітників СБУ, які пропонують допомогти у вирішенні робочих питань, "що мають кінцевою метою спричинення шкоди" безпеці та інтересам РФ.