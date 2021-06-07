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Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора
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Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила білоруського диктатора Олександра Лукашенка звання почесного доктора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".
Це звання Лукашенко отримав ще за президентства Віктора Ющенка.
Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету.
Як повідомили ВВС News Україна джерела, близькі до керівництва університету, за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора члени вченої ради голосували в таємному режимі.
Топ коментарі
+3 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар07.06.2021 14:56
+2 Envoy
показати весь коментар07.06.2021 14:51
+2 Олег Б a8e02c13
показати весь коментар07.06.2021 15:10
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Будь ласка, зачекайте...
Там 99% сотрудников следует лишить всех "учоных" степеней.
а Овоща?
Це деградація освіти. Ганьба
...почти, как Академик Сахаров...*)
...а с Лукой, согласен, -- совсем всё про другое... -- про проституцию в основном...*)
Это не только Лукашенко касается! Науковцы, вы сами себя вообще уважаете после Кивы?