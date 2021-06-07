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Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила білоруського диктатора Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Це звання Лукашенко отримав ще за президентства Віктора Ющенка.

Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету.

Як повідомили ВВС News Україна джерела, близькі до керівництва університету, за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора члени вченої ради голосували в таємному режимі.

Також читайте: Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Тепер Лукашенка буде непарними лікарем. Звання парного лікаря його позбавили! 😁 (Почьотний доктор - гугл перекладач). 😁
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07.06.2021 14:56
+2
Прозрели ? Позорище !
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07.06.2021 14:51
+2
як взагалі могли такому неуку дати звання?
Це деградація освіти. Ганьба
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07.06.2021 15:10
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можно мясника звание присваевать.....
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07.06.2021 14:51 Відповісти
Прозрели ? Позорище !
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07.06.2021 14:51 Відповісти
Осторожнее надо с почетными званиями,так же как, и с наградами... Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8494
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07.06.2021 15:06 Відповісти
Ничего. зэбилы сча сбацают вiслючий университет - всех хилых и убогих соберут туда.
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07.06.2021 15:15 Відповісти
При тому університеті за мотивами твору О'Генрі відкриють казіно бо студентами будуть дітки з багатих сімей, а вечорами в барах вони будуть співати Оду вдячності: ро-ро-ро ці-ці ці Шкарлет Зеля молодці.
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07.06.2021 15:25 Відповісти
Кабы пофиг.
Там 99% сотрудников следует лишить всех "учоных" степеней.
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07.06.2021 14:52 Відповісти
останется доктором по нечетнім.
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07.06.2021 14:54 Відповісти
Лишили Лукавого почетного доктора - правильно, почетного сантехника можно было оставить...
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07.06.2021 14:54 Відповісти
А наука и политика не друзья ?
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07.06.2021 14:55 Відповісти
Тепер Лукашенка буде непарними лікарем. Звання парного лікаря його позбавили! 😁 (Почьотний доктор - гугл перекладач). 😁
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07.06.2021 14:56 Відповісти
Брехня. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3391
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07.06.2021 14:59 Відповісти
Я про кацапську версію! 😁
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07.06.2021 15:01 Відповісти
Головне , шобы борошна було побiльше.
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07.06.2021 15:13 Відповісти
Как будет по-украински "кот"? Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 235
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07.06.2021 15:14 Відповісти
Коцур Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 4531.
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07.06.2021 15:16 Відповісти
Вы имееие ввиду семейство рыбьих?
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07.06.2021 15:19 Відповісти
Снова гугл виноват? Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8993
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07.06.2021 15:25 Відповісти
ну, а...
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07.06.2021 15:37 Відповісти
Ну, а если имеете ввиду семейство кошачьих, то по-украински будет Василь.
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07.06.2021 15:40 Відповісти
тобто, здесь Гугл саавсем нервно жгет в сторонке...
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07.06.2021 15:44 Відповісти
Снова брехня. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3150
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07.06.2021 15:13 Відповісти
Иго заспиртованые чугунные ганады будут у кунскамири паказывать шоли. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8045 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8045 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 8045
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07.06.2021 15:26 Відповісти
Какая досада? Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3320

Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3111
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07.06.2021 14:57 Відповісти
Как вообще можно было давать таким селюкам как Лукашенко звание почетного доктора? Всё деньги решают? А сколько, мне любопытно... Вот сейчас сомневаюсь, что лучше купить, звание почетного доктора или квартирку в Кроации...
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07.06.2021 14:59 Відповісти
це справа політична, тут гроші ні до чого
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07.06.2021 15:04 Відповісти
а *****?
а Овоща?
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07.06.2021 15:01 Відповісти
а по нє чьотного позбавили?
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07.06.2021 15:02 Відповісти
Вакансия?Киву назначте.
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07.06.2021 15:02 Відповісти
Киви будет дохдурью маупи - мауперастом палиталохии. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1650 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1650 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1650
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07.06.2021 15:28 Відповісти
Шо ни лабух - то доктор, або проFFесор...
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07.06.2021 15:05 Відповісти
Но, по просьбе из АПУ, звание доцента на всякий случай таки оставили. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 2436
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07.06.2021 15:06 Відповісти
Там в чем проблемма: пока нет перспективы связать 3 слова в кучу, шобы просто отблаголариться (за доцента).
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07.06.2021 15:11 Відповісти
як взагалі могли такому неуку дати звання?
Це деградація освіти. Ганьба
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07.06.2021 15:10 Відповісти
Так что, Таракан превратился из "почётного доктора", в уборщика туалетов.
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07.06.2021 15:13 Відповісти
Это ваша проблема, кто у вас кто. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 9056
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07.06.2021 15:15 Відповісти
A ця "вчена рада" не знала хто лука? Сраколизи пілять.
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07.06.2021 15:15 Відповісти
Вот так--с колхозника в доктора и обратно,--почти как с Марса и опять на Землю. А вот те,80 почётных,так и остались на "Красной планете"))))
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07.06.2021 15:16 Відповісти
Был Почётным Доктором -- стал позорным диссидентом.

...почти, как Академик Сахаров...*)
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07.06.2021 15:19 Відповісти
Всё решает политика, а она изменчивая
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07.06.2021 15:33 Відповісти
Ну, Сахарова свои-то Академики не сдали -- не взирая, ни какую Политику КГБ, Партии и Правительства!
...а с Лукой, согласен, -- совсем всё про другое... -- про проституцию в основном...*)
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07.06.2021 15:38 Відповісти
Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 1497
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07.06.2021 15:20 Відповісти
правильна, у на есть КИВА
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07.06.2021 15:21 Відповісти
как говорил один известный украинский ученый ( с мировым именем ) И. Кива - " настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки " Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 3925
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07.06.2021 15:21 Відповісти
Нада сделать по нечетным. Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 7028 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 7028 Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора - Цензор.НЕТ 7028
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07.06.2021 15:23 Відповісти
Та шо творицца? Лишили !! Как он теперь будет харчеваться?
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07.06.2021 15:58 Відповісти
Опять дешёвка. опять прелая макуха на уха! Да не вопрос исключить этого. А вопрос поимённый список учёного совета что давал высокое звание в студию и большими буквами что бы читать издалека
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07.06.2021 16:02 Відповісти
А для чого ви йому це звання давали? Він що, наукові праці якісь захистив? Що це за маразм такий - наукові звання роздавати направо і наліво...
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07.06.2021 16:48 Відповісти
А как же президент Таджикистана Эмоммали Рахмон. Он диктаторствует с того же 1994 года. Шо за дискриминация.
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07.06.2021 17:42 Відповісти
Вопрос в другом: почему научные звания достаются клиническим идиотам и моральным уродам, не имеющим к науке ни малейшего отношения!?
Это не только Лукашенко касается! Науковцы, вы сами себя вообще уважаете после Кивы?
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07.06.2021 17:50 Відповісти
 
 