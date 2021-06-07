Раді потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховній Раді варто якнайшвидше ухвалити внесений на розгляд урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики.

Про це він повідомив під час виступу на відкритті міжнародної конференції "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Парламенту варто зосередитися на тому, що останні 4 роки в Україні відсутній програмний документ - а це антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики до 2024 року та затвердити цю стратегію", - заявив Зеленський.

За його словами, така стратегія повинна містити кілька головних принципів, а саме оптимізацію функцій державних органів і недопущення їх дублювання, цифрову трансформацію реалізації повноважень органів державної та регіональної влади, повне відкриття даних, комфортні і законні сервіси, неможливість позбавитися від відповідальності за корупційні правопорушення, громадська нетерпимість до корупції, а також впровадження культури доброчесності та верховенства права.

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