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Новини Політика України
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ВР (11736) закон (1327) Зеленський (17467) корупція (4072)

Раді потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Раді потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховній Раді варто якнайшвидше ухвалити внесений на розгляд урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики.

Про це він повідомив під час виступу на відкритті міжнародної конференції "Democracy in Action: Zero Corruption Conference", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Парламенту варто зосередитися на тому, що останні 4 роки в Україні відсутній програмний документ - а це антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики до 2024 року та затвердити цю стратегію", - заявив Зеленський.

За його словами, така стратегія повинна містити кілька головних принципів, а саме оптимізацію функцій державних органів і недопущення їх дублювання, цифрову трансформацію реалізації повноважень органів державної та регіональної влади, повне відкриття даних, комфортні і законні сервіси, неможливість позбавитися від відповідальності за корупційні правопорушення, громадська нетерпимість до корупції, а також впровадження культури доброчесності та верховенства права.

Також читайте: США очікують від України притягнення корупціонерів до відповідальності: сподіваємося побачити подальші кроки, зокрема в судах, - Держдеп

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
насвистел быдлу в уши, про "закончу войну, перестану стрелять, загляну путину". обосрался. мастера спорта по вирусу19. обосрался. шо делать? придумали для лохов фуфло про контрабандистов, воров в законе, олигархов, и антикоррупцию.
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07.06.2021 15:15
+7
це отой "антикорупціонер", що медіаповій шашличком пригощав?
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07.06.2021 15:18
+6
Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3661
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07.06.2021 15:18
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Шо! И посадить вiслюка? Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1129
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07.06.2021 15:12 Відповісти
Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6933
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07.06.2021 15:13 Відповісти
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было (с)
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07.06.2021 15:13 Відповісти
Закон об основах государственной антикоррупционной политики
1. Беню на нары.
2. Ермака на нары.
3. Зеленского -- на второй срок Президенства.
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07.06.2021 15:15 Відповісти
по кацапско-гебельсовскому методу?если 2/3 информации схавают,то и оставшуюся 1/3 проглотят? Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
пересолил...
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07.06.2021 15:19 Відповісти
-- типа "твоей" воздушной карты... *)
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07.06.2021 15:28 Відповісти
насвистел быдлу в уши, про "закончу войну, перестану стрелять, загляну путину". обосрался. мастера спорта по вирусу19. обосрался. шо делать? придумали для лохов фуфло про контрабандистов, воров в законе, олигархов, и антикоррупцию.
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07.06.2021 15:15 Відповісти
це отой "антикорупціонер", що медіаповій шашличком пригощав?
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07.06.2021 15:18 Відповісти
Раде следует как можно скорее принять проект закона об основах государственной антикоррупционной политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3661
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07.06.2021 15:18 Відповісти
якщо нині " в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия", зате присутня стратегія корупції з охвістя преЗЕдента в особах д'єрмака, татарова, тимошенко. Де корупційним шляхом продаються посади в держслужбі, прикривається корупція великого крадівництва, корупційної торгівлі дефіцитним медобладнанням, нецільового використання виділених коштів на медичний захист лікарів та пацієнтів, тощо.
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07.06.2021 15:21 Відповісти
як так можна, сьогодні прикормлюєш шлюхетну журналятину, а буквально через день - закликаєш до боротьби із копупцією?
це не сцанина в очі?
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07.06.2021 15:27 Відповісти
Я реально шото не пойму , уже все это было , суд , прокуратура , Сытник , шо еще не хватает , при Порошенко уже все создали , только дайте работать Раді потрібно якомога швидше ухвалити внесений урядом проєкт закону про основи державної антикорупційної політики, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1836
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07.06.2021 15:33 Відповісти
кодекс строителя коммунизма
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07.06.2021 15:38 Відповісти
Кокс строителя олигархизма. Кто ещё не сделал свою взнос?
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07.06.2021 15:55 Відповісти
Сначала импичмент, а потом уже законы от вислюка.
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07.06.2021 15:53 Відповісти
А де та баночка з сечей що віслюк на стадіоні дзюрив ?
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07.06.2021 16:00 Відповісти
Цинизм Зе зашкаливает, уже переплюнул своего попередника, значит талант, у шлемы под носом набитый коррупционерами и фээсбэшниками ОП, а он ведет борьбу с виртуальными коррупционерами, дешевый, расчитанный на совка и хохла популизм.
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07.06.2021 16:02 Відповісти
тобто наявність НАБУ, САП, антикорупційного суду, не кажучи вже про МВС, СБУ та звичайну прокуратуру не врятують нас від корупції?!
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07.06.2021 16:14 Відповісти
Хриплосик, а в втого кабміну є програма, затверджена парламентом???
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07.06.2021 16:23 Відповісти
 
 