$6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay

Суд збільшив суму коштів компанії, на які накладено арешт, із 4,2 до 6,8 млн доларів США.

Арешт рахунків британської компанії Metabay, що належить Ірині Ржепецькій, директорці з розвитку бізнесу "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" (БХФЗ), був підтверджений 28 травня Високим судом справедливості у Лондоні.

Ірина Ржепецька - донька голови Наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та генеральної директорки БХФЗ до 2018 року Людмили Безпалько.

Рішення британського суду базується на ймовірній причетності топменеджерки до шахрайської схеми, за якою Metabay виступає посередником у закупівлі БХФЗ фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH за цінами, що значно перевищують ринкові.

Але насамперед британський суд чекає на вирішення справи у Господарському суді України, яка розглядається цими днями.

У справі № 910/4707/21 Господарського суду Києва компанія Metabay була залучена як відповідач за позовом фарм-компанії "Дарниця", що є головним акціонером БХФЗ (їй належить 30% акцій). "Дарниця" позивається до топменеджерів та міноритарних акціонерів БХФЗ.

Відповідачами у господарському суді Києва є вісім топменеджерів БХФЗ:

гендиректорка до 2018 року Л. Безпалько,

гендиректорка до 2021 року Ю. Здаревська,

гендиректор з 2021 року М. Пасічник,

голова Наглядової ради М.Безпалько,

член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько,

член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова,

член Наглядової ради та фіндиректорка Т. Артеменко,

директорка з розвитку бізнесу І.Ржепецька.

"Дарниця" має докази того, що з 2014 року топменеджери Борщагівського ХФЗ закуповували фармсировину у німецькій компанії Farmaplant за завищеною ціною, а різницю німецька компанія переказувала на рахунок Metabay нібито як комісійні за сприяння в укладенні договорів. Таким чином, відповідачі завдавали істотної матеріальної шкоди акціонерам підприємства.

Нагадаємо також, що 19 березня цього року Високий суд справедливості арештував рахунки компанії Metabay на суму 4,2 млн дол. 26 березня аналогічне рішення про арешт такої ж суми на рахунках Metabay ухвалив суд у Швейцарії.

Після отримання додаткових даних аудиту, проведеного міжнародною компанією "Крестон", Господарський суд Києва погодився розглянути збільшення позовних вимог до 6,8 млн дол.