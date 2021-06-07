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Новини Суспільство
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Велика Британія (3683) суд (8047) фармринок (48)

$6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд збільшив суму коштів компанії, на які накладено арешт, із 4,2 до 6,8 млн доларів США.

Арешт рахунків британської компанії Metabay, що належить Ірині Ржепецькій, директорці з розвитку бізнесу "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" (БХФЗ), був підтверджений 28 травня Високим судом справедливості у Лондоні.

Ірина Ржепецька - донька голови Наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та генеральної директорки БХФЗ до 2018 року Людмили Безпалько.

Рішення британського суду базується на ймовірній причетності топменеджерки до шахрайської схеми, за якою Metabay виступає посередником у закупівлі БХФЗ фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH за цінами, що значно перевищують ринкові.

$6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay 01

Але насамперед британський суд чекає на вирішення справи у Господарському суді України, яка розглядається цими днями.

У справі № 910/4707/21 Господарського суду Києва компанія Metabay була залучена  як відповідач за позовом фарм-компанії "Дарниця", що є головним акціонером БХФЗ (їй належить 30% акцій). "Дарниця" позивається до топменеджерів та міноритарних акціонерів БХФЗ.

Відповідачами у господарському суді Києва є вісім топменеджерів БХФЗ:

  • гендиректорка до 2018 року Л. Безпалько,
  • гендиректорка до 2021 року Ю. Здаревська,
  • гендиректор з 2021 року М. Пасічник,
  • голова Наглядової ради М.Безпалько,
  • член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько,
  • член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова,
  • член Наглядової ради та фіндиректорка Т. Артеменко,
  • директорка з розвитку бізнесу І.Ржепецька.

"Дарниця" має докази того, що з 2014 року топменеджери Борщагівського ХФЗ закуповували фармсировину у німецькій компанії Farmaplant за завищеною ціною, а різницю німецька компанія переказувала на рахунок Metabay нібито як комісійні за сприяння в укладенні договорів. Таким чином, відповідачі завдавали істотної матеріальної шкоди акціонерам підприємства.

Нагадаємо також, що 19 березня цього року Високий суд справедливості арештував рахунки компанії Metabay на суму 4,2 млн дол. 26 березня аналогічне рішення про арешт такої ж суми на рахунках Metabay ухвалив суд у Швейцарії.

Після отримання додаткових даних аудиту, проведеного міжнародною компанією "Крестон", Господарський суд Києва погодився розглянути збільшення позовних вимог до 6,8 млн дол.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Мама - генеральный директор.
Дочка - директор по развитию, где мама генеральный директор.
Папа - глава Наблюдательного совета над фирмой, где мама генеральный директор, а дочка директор по развитию.
Хорошая семья.
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07.06.2021 15:23
+6
Паразиты
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07.06.2021 15:27
+2
ну и что, может это их семейный бизнес...
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07.06.2021 15:29
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Мама - генеральный директор.
Дочка - директор по развитию, где мама генеральный директор.
Папа - глава Наблюдательного совета над фирмой, где мама генеральный директор, а дочка директор по развитию.
Хорошая семья.
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07.06.2021 15:23 Відповісти
Паразиты
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07.06.2021 15:27 Відповісти
ну и что, может это их семейный бизнес...
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07.06.2021 15:29 Відповісти
а стартанули они ...копилку разбили..))))))))
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07.06.2021 15:34 Відповісти
Главное - честный бизнес. $6,8 млн по решению Высокого суда Великобритании должна заплатить акционерам БХФЗ компания Metabay - Цензор.НЕТ 6623
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07.06.2021 15:34 Відповісти
Мама - бывший гендиректор.
Но это сути не меняет.
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Коррупция? Не, не слыхали ...
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07.06.2021 16:43 Відповісти
Крук крукові око не виклюне!
...почитав я про їхню діяльність ...за 1964 року...рядовою працівницею...потім у 70-х директор...
подивіться пару фільмів про звикання до медпрепаратів (опівного чи іншого гатунку)...
NO comment
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07.06.2021 15:33 Відповісти
Такой номер в Украине прошёл бы на ура. К счастью в Великобритании с корупцией борются.
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07.06.2021 15:44 Відповісти
Позов до британської фірми... На неї німці перераховували різнцю в ціні...Впевнений, що німнці робили це не за "дякую". дане порушення не підлягає під визначення корупції..
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07.06.2021 16:22 Відповісти
З боку української компанії порушення довести досить складно. А ось німецька компанія мене вразила, адже саме вона перераховувала відкат на рахунок британської фірми..
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07.06.2021 16:20 Відповісти
зареєстрували фірмочку у Британії от вам і британська. Так само і німецька.
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07.06.2021 22:32 Відповісти
член Наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, Источник: https://censor.net/ru/n3269898 $6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay - Цензор.НЕТ 408

Голобородько тоже в теме!!! $6,8 млн за рішенням Високого суду Великої Британії має заплатити акціонерам БХФЗ компанія Metabay - Цензор.НЕТ 408
показати весь коментар
07.06.2021 16:57 Відповісти
 
 