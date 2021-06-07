Вимагав $ 1 млн і вертоліт: У Запоріжжі затримали нетверезого "мінера" ​​торгового центру

Молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування торгового центру в Запоріжжі і вимагав $ 1 млн і вертоліт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

5 червня в поліцію надійшло повідомлення від чоловіка, що торговий центр "Україна", розташований на центральному проспекті міста, замінований. За нездійснення вибуху, громадянин вимагав один мільйон доларів США і вертоліт.

Працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області невідкладно прибули до торгівельного закладу, де здійснили евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території. Інформація про мінування не підтвердилась.

Тим часом, працівники сектору кримінальної поліції встановили місце мешкання лжемінера, який, в ході переговорів, був вже згоден тільки на 15 тисяч доларів. Поліцейські затримали жителя Запоріжжя 2000 року народження в квартирі, де він проживає в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Молодик знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

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Псевдомінеру повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.