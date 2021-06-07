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Запоріжжя (1441) мінування (1159) Нацполіція (13940)

Вимагав $ 1 млн і вертоліт: У Запоріжжі затримали нетверезого "мінера" ​​торгового центру

Новини Цензор.НЕТ Події

Молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування торгового центру в Запоріжжі і вимагав $ 1 млн і вертоліт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

5 червня в поліцію надійшло повідомлення від чоловіка, що торговий центр "Україна", розташований на центральному проспекті міста, замінований. За нездійснення вибуху, громадянин вимагав один мільйон доларів США і вертоліт.

Працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області невідкладно прибули до торгівельного закладу, де здійснили евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території. Інформація про мінування не підтвердилась.

Тим часом, працівники сектору кримінальної поліції встановили місце мешкання лжемінера, який, в ході переговорів, був вже згоден тільки на 15 тисяч доларів. Поліцейські затримали жителя Запоріжжя 2000 року народження в квартирі, де він проживає в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Молодик знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

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Псевдомінеру повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Вимагав $ 1 млн і вертоліт: У Запоріжжі затримали нетверезого мінера ​​торгового центру 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Биомусор
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07.06.2021 15:49
+5
еще чуток поторговались сошлись бы за 2л. Мицного=)
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07.06.2021 16:08
+4
Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого "минера" торгового центра - Цензор.НЕТ 21
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07.06.2021 15:46
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Требовал $1 млн и вертолет: В Запорожье задержали нетрезвого "минера" торгового центра - Цензор.НЕТ 21
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07.06.2021 15:46 Відповісти
Биомусор
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07.06.2021 15:49 Відповісти
Поцавейло...
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07.06.2021 15:50 Відповісти
Беспощадный вымогатель перепутал....ему нужно было : один доллар и миллион вертолетов ! Справедливый суд отпустит убогого.
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07.06.2021 15:54 Відповісти
А бутылку водки не требовал?
Что за террористы пошли...
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07.06.2021 15:56 Відповісти
Дебил.
Этот ТЦ минируют чуть ли не через день.
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07.06.2021 15:56 Відповісти
І півторашку пива "Славутич" )))
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07.06.2021 15:56 Відповісти
Требовал $1 млн и вертолет, но уже был уже согласен только на 15 тыс. долларов=)
Хорошая смена у зеленского. Железный такой парниша=))
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07.06.2021 15:56 Відповісти
еще чуток поторговались сошлись бы за 2л. Мицного=)
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07.06.2021 16:08 Відповісти
шашлику не вистачило )
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07.06.2021 16:34 Відповісти
Кубинские проститутки хотят 300$ за ночь, но соглашаются за 2$
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07.06.2021 17:16 Відповісти
Шо, точно 1 лям і голікоптер? Дебіл.
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07.06.2021 17:20 Відповісти
Да надо было ему выделить хоть один вертолёт, чтоб потом сбросить его с этого самого вертолёта...
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07.06.2021 17:53 Відповісти
 
 