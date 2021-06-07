Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Європейська Солідарність" має чіткий план розвитку успішної, європейської демократичної України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.
Лідер "ЄС" підкреслив, що пора думати про те, хто, коли і як зможе реалізувати потенціал України на всі сто відсотків.
"Нам потрібен реальний рух вперед, який ми продемонстрували протягом 5 років нашої каденції. Наше з вами завдання – не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному колу, сформувати потужну коаліцію опозиційних проєвропейських сил, яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, який будується на нашій програмі, на нашій стратегії, – чіткій, прогнозованій і передбачуваній", – зазначає Порошенко.
"Європейська Солідарність" пропонує як мінімум трирічний мораторій на нові податки, за винятком податку на виведений капітал як драйвера для економічного зростання.
"Ми маємо ще одну пропозицію для малих та середніх підприємств – знизити ставку єдиного соціального внеску для тих компаній, у яких видатки на зарплату складають більше 50%", – додав Порошенко.
За словами лідера "ЄС", майже подвійне скорочення єдиного соціального внеску в 2016 році дало позитивний ефект для детінізації зайнятості.
Низькі податки, їхнє просте адміністрування, подальше зменшення регуляторного тиску на бізнес, компактна бюрократія, гарантія прав власності і чесний суд – рецепт розбудови сучасної креативної вільної економіки і соціальної держави, вважає лідер "Європейської Солідарності".
"Демократія в Україні під загрозою, і наш з вами обов’язок її захистити. Демократія це не просто природний стан українців. Це – наш шлях до добробуту і безпеки. Лише демократична Україна може бути європейською, а тільки європейська – заможною, незалежною, захищеною від Росії. Євросоюз – це гарантії добробуту і гідного рівня життя для кожного українця. А НАТО – це гарантії безпеки на тлі постійної військової загрози з боку Росії", – переконаний Порошенко.
В першу чергу, за словами лідера "ЄС", необхідно відновити зусилля з метою ухвалення "дорожньої карти" Мінська, який залишається основою для врегулювання ситуації на Донбасі.
"По-друге, це питання про миротворців ООН на основі мандата Ради безпеки ООН на всій окупованій території Донбасу", - додав Порошенко.
"2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Конче необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Це наша ключова вимога вже до бюджету 2022 року. Грошове забезпечення військовим востаннє піднімали два роки тому ще моїм рішенням. Хіба не зрозуміло, що давно настав час його збільшити? І це теж частина нашого плану і наша вимога до влади – належним чином оцінювати ратну працю, в якій воїни щодня ризикують своїм життям", – зазначив лідер "ЄС".
П'ятий президент зазначив, що навіть перебуваючи в опозиції, "ЄС" відчуває відповідальність за країну.
"Коли ми об’єднуємось – ми можемо все. Наша партія відрізняться тим, що вона є відкритою. Всі, хто пов’язує з нами надії на рух України до Європейського Союзу, на рух України в НАТО, надії на європейські реформи, на протидію некомпетентності влади, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії", – говорить Порошенко
Будь ласка, зачекайте...
ти ж так, обісцяною, до людей не йди...
То ли дело прежняя команда профессионалов: Порошенко, Гонтарева, Демчишин, Аваков, Шокин...
На армію грошей немає.
На зарплати військовим грошей немає.
На виплату лікарняних грошей немає.
Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.
"Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.
Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance."
Источник: https://biz.censor.net/n3269922
Как блестяще сформулировано:
"В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко."
Одновременно и поклялся выполнять любезный сердцу Запада Минск, и потребовал миротворцев на всей территории ОРДЛО, на что Масква никогда не согласится.
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
А получили, как и понятно было с самого начала, дырку от бублика.
Кушай-те, моральные уроды
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
явись
Зеленський у наркоманському брєду заявив, що за три роки посадить МІЛЬЯРД дерев.
«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», - сказав ЗЕлений дебіл.
Це получається майже по 1 мільйону дерев щодня - без вихідних і святкових днів !!!
Хто цього полудурка в школі вчив?
Воно хоч уявляє масштаби цифр?
Але що тут дивуватися - 2 роки тому, такі самі "знавці" математики з команди преЗЕдента, "порахували" що за нєфіг дєлать, зможуть підняти зарплату вчителям до 4000 доларів.
Правда, помилилися в розрахунках того, скільки потрібно в бюджеті грошей для цього - у 21 раз! )
или клоун Зеленский, которого нанял этот бывший президент имея нулевой рейтинг к концу правления
для чего?
чтобы на фоне этого клоуна сейчас вернуться "спасителем"
если из 45 млн. украинцев выбирать больше некого - это полная жопа
Мішечки баблом набивав.
А тепер влада хоче щоб ти ссс… чара поділився?
Так це ж Зрада!!!
Не перекладывайте на Пороха. Порох больше всех сделал для Украины.
И кадровые призначення не были такими ужасными как сейчас и была надежда на лучшее.
А сейчас одно уныние... Выбрали худшее из того,что можно было. Весь мир уже крутит у виска и не хочет с таким презом общаться.
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми резко высказался о президенте Украине Украины Владимире Зеленском. Кедми заявил, что украинский президент - это позор всего еврейского народа. По его словам, он даже не может комментировать последние решения Зеленского, и считает этого человека шутом и человеком без совести и стыда.
«Лучше бы его еврейская мама аборт сделала», - эмоционально выкрикнул израильский эксперт. Также Кедми подчеркнул, что Зеленскому давно пора посмотреть в глаза своим избирателям, которым 2 года назад он давал очень много разных обещаний. Бывший сотрудник израильских спецслужб также отметил, что ни одного обещания президент так и не выполнил, а продолжает поступать с точностью до наоборот. В итоге Украина превратилась в избитую и поруганную страну, поскольку Зеленский добавил в неё еще много всего плохого, чего раньше не было.
По мнению израильского специалиста, президент относится к обычным украинцам с наглостью и презрением, что абсолютно недопустимо.
Но мудрый нарид не любит напрягаться и "расти над собой"---выбрали урода с "простыми решениями" сложных вопросов...
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Петру Олексійовичу подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
А когда был у власти, то был только один план - обогащатся и обогащатся.
Думаю у него в голове до сих пор тот же самый план.