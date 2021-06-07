Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС"

"Європейська Солідарність" має чіткий план розвитку успішної, європейської демократичної України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" підкреслив, що пора думати про те, хто, коли і як зможе реалізувати потенціал України на всі сто відсотків.

"Нам потрібен реальний рух вперед, який ми продемонстрували протягом 5 років нашої каденції. Наше з вами завдання – не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному колу, сформувати потужну коаліцію опозиційних проєвропейських сил, яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, який будується на нашій програмі, на нашій стратегії, – чіткій, прогнозованій і передбачуваній", – зазначає Порошенко.

"Європейська Солідарність" пропонує як мінімум трирічний мораторій на нові податки, за винятком податку на виведений капітал як драйвера для економічного зростання.

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"Ми маємо ще одну пропозицію для малих та середніх підприємств – знизити ставку єдиного соціального внеску для тих компаній, у яких видатки на зарплату складають більше 50%", – додав Порошенко.

За словами лідера "ЄС", майже подвійне скорочення єдиного соціального внеску в 2016 році дало позитивний ефект для детінізації зайнятості.

Низькі податки, їхнє просте адміністрування, подальше зменшення регуляторного тиску на бізнес, компактна бюрократія, гарантія прав власності і чесний суд – рецепт розбудови сучасної креативної вільної економіки і соціальної держави, вважає лідер "Європейської Солідарності".

"Демократія в Україні під загрозою, і наш з вами обов’язок її захистити. Демократія це не просто природний стан українців. Це – наш шлях до добробуту і безпеки. Лише демократична Україна може бути європейською, а тільки європейська – заможною, незалежною, захищеною від Росії. Євросоюз – це гарантії добробуту і гідного рівня життя для кожного українця. А НАТО – це гарантії безпеки на тлі постійної військової загрози з боку Росії", – переконаний Порошенко.

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В першу чергу, за словами лідера "ЄС", необхідно відновити зусилля з метою ухвалення "дорожньої карти" Мінська, який залишається основою для врегулювання ситуації на Донбасі.

"По-друге, це питання про миротворців ООН на основі мандата Ради безпеки ООН на всій окупованій території Донбасу", - додав Порошенко.

"2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Конче необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Це наша ключова вимога вже до бюджету 2022 року. Грошове забезпечення військовим востаннє піднімали два роки тому ще моїм рішенням. Хіба не зрозуміло, що давно настав час його збільшити? І це теж частина нашого плану і наша вимога до влади – належним чином оцінювати ратну працю, в якій воїни щодня ризикують своїм життям", – зазначив лідер "ЄС".

П'ятий президент зазначив, що навіть перебуваючи в опозиції, "ЄС" відчуває відповідальність за країну.

"Коли ми об’єднуємось – ми можемо все. Наша партія відрізняться тим, що вона є відкритою. Всі, хто пов’язує з нами надії на рух України до Європейського Союзу, на рух України в НАТО, надії на європейські реформи, на протидію некомпетентності влади, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії", – говорить Порошенко