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Новини Політика України
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Порошенко (13234) Європейська Солідарність (1021)

Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді

"Європейська Солідарність" має чіткий план розвитку успішної, європейської демократичної України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" підкреслив, що пора думати про те, хто, коли і як зможе реалізувати потенціал України на всі сто відсотків.

"Нам потрібен реальний рух вперед, який ми продемонстрували протягом 5 років нашої каденції. Наше з вами завдання – не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному колу, сформувати потужну коаліцію опозиційних проєвропейських сил, яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, який будується на нашій програмі, на нашій стратегії, – чіткій, прогнозованій і передбачуваній", – зазначає Порошенко.

"Європейська Солідарність" пропонує як мінімум трирічний мораторій на нові податки, за винятком податку на виведений капітал як драйвера для економічного зростання.

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"Ми маємо ще одну пропозицію для малих та середніх підприємств – знизити ставку єдиного соціального внеску для тих компаній, у яких видатки на зарплату складають більше 50%", – додав Порошенко.

За словами лідера "ЄС", майже подвійне скорочення єдиного соціального внеску в 2016 році дало позитивний ефект для детінізації зайнятості.

Низькі податки, їхнє просте адміністрування, подальше зменшення регуляторного тиску на бізнес, компактна бюрократія, гарантія прав власності і чесний суд – рецепт розбудови сучасної креативної вільної економіки і соціальної держави, вважає лідер "Європейської Солідарності".

"Демократія в Україні під загрозою, і наш з вами обов’язок її захистити. Демократія це не просто природний стан українців. Це – наш шлях до добробуту і безпеки. Лише демократична Україна може бути європейською, а тільки європейська – заможною, незалежною, захищеною від Росії. Євросоюз – це гарантії добробуту і гідного рівня життя для кожного українця. А НАТО – це гарантії безпеки на тлі постійної військової загрози з боку Росії", – переконаний Порошенко.

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В першу чергу, за словами лідера "ЄС", необхідно відновити зусилля з метою ухвалення "дорожньої карти" Мінська, який залишається основою для врегулювання ситуації на Донбасі.

"По-друге, це питання про миротворців ООН на основі мандата Ради безпеки ООН на всій окупованій території Донбасу", - додав Порошенко.

"2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Конче необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Це наша ключова вимога вже до бюджету 2022 року. Грошове забезпечення військовим востаннє піднімали два роки тому ще моїм рішенням. Хіба не зрозуміло, що давно настав час його збільшити? І це теж частина нашого плану і наша вимога до влади – належним чином оцінювати ратну працю, в якій воїни щодня ризикують своїм життям", – зазначив лідер "ЄС".

П'ятий президент зазначив, що навіть перебуваючи в опозиції, "ЄС" відчуває відповідальність за країну.

"Коли ми об’єднуємось – ми можемо все. Наша партія відрізняться тим, що вона є відкритою. Всі, хто пов’язує з нами надії на рух України до Європейського Союзу, на рух України в НАТО, надії на європейські реформи, на протидію некомпетентності влади, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії", – говорить Порошенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Наша задача - спасти Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма. У нас есть план, - Порошенко на съезде "ЕС" - Цензор.НЕТ 4285
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07.06.2021 16:00
+42
Бо нарід захтів шари і обрав собі кловуна.
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07.06.2021 15:57
+40
Як там зарплатня вчителям?
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07.06.2021 15:57
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Шо никак обтечь не можешь после пердежа твоего зекретина?)))ну тебе не привыкать...
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07.06.2021 17:14 Відповісти
Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 124
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07.06.2021 16:35 Відповісти
Главная проблема Украины - это тотальная коррупция всего и вся. Но Порошенко хорошо освоил азы популизма и знает, что нельзя озвучивать то, с чем он никогда не боролся, не борется и не будет бороться! Поэтому все в его стиле: "Наши корабли бороздят просторы вселенной ... "
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07.06.2021 16:36 Відповісти
Я так хохотаюсь!!🤣🤣
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07.06.2021 16:36 Відповісти
Не лопни.
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07.06.2021 16:37 Відповісти
Вы еще нужны.
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07.06.2021 16:38 Відповісти
обісцялась від сміху, дурносмішка.
ти ж так, обісцяною, до людей не йди...
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07.06.2021 16:39 Відповісти
хорошо, что не махаюсь
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07.06.2021 16:54 Відповісти
Баятцп Меня...))
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07.06.2021 16:59 Відповісти
мама мила раму тобі миліше?
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07.06.2021 16:41 Відповісти
Быдло не хочет хорошо жить, оно хочет хлеба и зрелищ. Зеленский видосики штампует постоянно, а хлеб обещает. 73% больше ничего не нужно
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07.06.2021 16:41 Відповісти
Нервишки лечи, а то не доживешь до светлого будущего, который петя тебе обещал,
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07.06.2021 16:44 Відповісти
Я доживу, не переживай. Только из-за наркомана придется на 15 лет больше работать, ликвидировать последствия зелёных коммунистов.
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07.06.2021 19:44 Відповісти
Если это так, то у Порошенко нет ни одного шанса.
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07.06.2021 16:45 Відповісти
Сейчас грабят Украину клоуны и некомпетентные люди.
То ли дело прежняя команда профессионалов: Порошенко, Гонтарева, Демчишин, Аваков, Шокин...
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07.06.2021 16:43 Відповісти
Клоуни грабують так, як не снилось нікому.
На армію грошей немає.
На зарплати військовим грошей немає.
На виплату лікарняних грошей немає.
Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.

"Минимальная зарплата в 2022-2024 годах будет расти гораздо медленнее, чем в предыдущие годы.


Об этом свидетельствует одобренная Кабмином Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, передает Finbalance."

Источник: https://biz.censor.net/n3269922
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07.06.2021 16:51 Відповісти
Я то думал, что вы расскажите, что прежняя команда не воровала ни копейки, а даже наоборот, отдавала все, кровно заработанное.
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07.06.2021 16:56 Відповісти
Помилились. Схоже, не вперше.
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07.06.2021 17:11 Відповісти
Демократия. Каждый волен верить в свои заблуждения. Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 5882
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07.06.2021 17:13 Відповісти
Ви так і робите.
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07.06.2021 17:17 Відповісти
Збільшення мінімалки провокує шалену інфляцію. Може і добре, що не підвищують. Після обрання Зе мудрий нарід заслуговуе мінімалку 10 баксів.
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08.06.2021 08:32 Відповісти
План у мішку.
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07.06.2021 16:44 Відповісти
...не,Сашо,пробач,але геть знову,прокручуючи ситуацію,що склалася в Україні-то я тобі кажу,що зедєбобскиї просто НЕ ДАДУТь розвиватися Україні!!!,і це тобі мій головний мессенж...Я,Сашо надіюсь тільки на хунту...Все інше,лиш похідна.
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07.06.2021 16:44 Відповісти
Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 4608
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07.06.2021 16:48 Відповісти
Всё-таки Петя - дипломат!
Как блестяще сформулировано:
"В первую очередь, по словам лидера "ЕС", необходимо возобновить усилия с целью принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Во-вторых, это вопрос о миротворцах ООН на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса", - добавил Порошенко."
Одновременно и поклялся выполнять любезный сердцу Запада Минск, и потребовал миротворцев на всей территории ОРДЛО, на что Масква никогда не согласится.
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07.06.2021 16:50 Відповісти
Петя - збитий льотчик
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07.06.2021 18:34 Відповісти
Петро занадто телерантна людина. Зєшобло не влада, а аналог звичойного ОЗУ януковоща, тому протидія повинна бути аднкватною - заяви по кожному злочину, щодня висвітлення на патриотичних змі, щоденне нагадування для вати і байдужих про зашквари, ретельно з використанням доказової бази знищувати вьісерьі представників зє43💩 а не поверхово, як от "прямий" або "4". Така послідовна, методична робота є важкою, але ж є приклади щоденної невтомної контрпропагандистьської діяльності - команди братів Гаврищаків, Щура, Баткевича та багато інших. Головне не зупинятися до перемоги над бандитським промоскальстким зєкодлом, а віри в нас вистачить.
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07.06.2021 16:50 Відповісти
Что сделал Порошенко за годы своего президентства

Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
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07.06.2021 16:52 Відповісти
все брехня
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07.06.2021 17:24 Відповісти
Что именно? Прошу пана ответить
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07.06.2021 17:57 Відповісти
столько сделал, а народ выбрал другого...парадокс))) что то здесь не так...или народ-дебил...или такой президент, что даже "клоуну" ухитрился проиграть)))
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07.06.2021 20:20 Відповісти
Наріду Зюзя много наобещал, вот и повелись.
А получили, как и понятно было с самого начала, дырку от бублика.
Кушай-те, моральные уроды
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07.06.2021 21:08 Відповісти
Никакого парадокса в избирателях зеленского нет--нарид-дебил ,кроме халявы ничего не желающий.
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07.06.2021 22:18 Відповісти
Досі не розумію чому якщо Європейський вибір - то це обов'язково Порошенко. Чому Свободу не обирають? Порох монополізував цю нішу. Європейський вибір це пилити бабло з труби з Медвечуком і кожні вихідні з ним спілкуватися?
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07.06.2021 17:01 Відповісти
вот потому что вы "свободовцы" внизу тупые ("пилити бабло з труби з Медвечуком і кожні вихідні з ним спілкуватися") а наверху продажные - вот поэтому и ЕС
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07.06.2021 17:08 Відповісти
уточняй: тупі вони, тому що фейкам вірять. І подвійно тупі, тому що не хочуть бачити, як їхню продажну верхушку рижа мразь підгодовує.
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07.06.2021 17:45 Відповісти
потому что новое - давно забытое старое
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
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07.06.2021 17:24 Відповісти
Чому Свободу не обирають? Это к кому вопрос?
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07.06.2021 18:10 Відповісти
самое смешное, что ему ведь никто не запрещает строить европу например в рошене, дать людям европейские зарплаты, оплачивать праздничные дни и т д, а то в литве и венгрии платит нормальные зарплаты, а за украинцев переживает чтоб жопа не слиплась от сладкой жизни)))
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07.06.2021 20:27 Відповісти
спаситель та наш, шоколадный !!!
явись
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07.06.2021 17:04 Відповісти
Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 3202 Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 1155
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07.06.2021 17:11 Відповісти
аминь
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07.06.2021 17:11 Відповісти
Та авус тобі блювати попід вориннєв, слудване п'єний! З якими лецтими торбеями ти отік нахарчував-єс-си, осоруго?
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07.06.2021 17:34 Відповісти
Тримайте дебіла-наркомана!😀😂
Зеленський у наркоманському брєду заявив, що за три роки посадить МІЛЬЯРД дерев.
«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», - сказав ЗЕлений дебіл.

Це получається майже по 1 мільйону дерев щодня - без вихідних і святкових днів !!!
Хто цього полудурка в школі вчив?
Воно хоч уявляє масштаби цифр?
Але що тут дивуватися - 2 роки тому, такі самі "знавці" математики з команди преЗЕдента, "порахували" що за нєфіг дєлать, зможуть підняти зарплату вчителям до 4000 доларів.
Правда, помилилися в розрахунках того, скільки потрібно в бюджеті грошей для цього - у 21 раз! )
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07.06.2021 17:20 Відповісти
Протупили! Надо было всех участников того сборища выслать из страны, чтоб не баламутили!
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07.06.2021 17:24 Відповісти
или самый богатый президент самой нищей страны в Европе
или клоун Зеленский, которого нанял этот бывший президент имея нулевой рейтинг к концу правления
для чего?
чтобы на фоне этого клоуна сейчас вернуться "спасителем"
если из 45 млн. украинцев выбирать больше некого - это полная жопа
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07.06.2021 17:30 Відповісти
Демократия, Евросоюз, НАТО. Как хорошо быть политиком в Украине. Это все равно что рассказывать про райскую жизнь в загробном мире.

Наше завдання - врятувати Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас є план, - Порошенко на з'їзді "ЄС" - Цензор.НЕТ 7248
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07.06.2021 17:34 Відповісти
Я голосовал за ПП до последнего. Но несмотря на все призывы его почитателей ,я голосовал не за личность ,а за страну. Презираю до глубины души нынешний выбор народа Украины ,но и Порошенко президентом снова не хочу от слова -АБСОЛЮТНО!Я не знаю ,кто может представить лучшие силы Украины в будущем ,этим должны заняться лидеры мнений проукраинского направления. И такие люди у нас есть.Это я их слабо вижу из своего Задрищенска,а те кто в теме -те все понимают. И если ПП -нормальный чел,он первый это должен понять!(это не Гончаренко!)Не надо молиться на личность ,ребята. У нас есть -ИДЕЯ!Как у тех же израильтян! Это построение страны основанной на морали и нравственности. ЧЕстности и справедливости. Уважении и понимании......
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07.06.2021 17:36 Відповісти
в тебе, дебіл, апріорі не може бути розуміння справжньої цивілізованої моральності, честі і чесності, а також справедливості. Особливо, коли це стосується такої брудної справи, як політика.
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07.06.2021 17:42 Відповісти
когда был президентом план был один - обогатится...
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07.06.2021 17:44 Відповісти
Чтобы выжить ,мы должны стать морально выше евреев,а нравственно- намного чище израильтян. Иного выхода у нас нет,как это видно из летописи украинского мировоззрения. Мы или как свиньи смотрим только в землю, или как аисты- парим кругами в поднебесье. Поэтому все окружающие народы нами пользуются веками !как туалетной бумагой.
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07.06.2021 17:47 Відповісти
Как народ и будущая ВЕЛИКАЯ нация для нас должны быть важными связи и отношения внутри страны, а затем ,тоже во внешнем мире. Диалог внутри страны пока слабо налажен из за обрушения всех известных идеологических теорий.ВСЕХ! до единой.
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07.06.2021 17:51 Відповісти
А ти собака жіночого роду що робив 5 років президентом?
Мішечки баблом набивав.
А тепер влада хоче щоб ти ссс… чара поділився?
Так це ж Зрада!!!
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07.06.2021 18:04 Відповісти
На жаль Порошенко ніяк не хоче визнати свої помилки ,а він їх наробив більше чим треба ,це і кадрові прихначення ,це корупція , імітація боротьби з корупцією ,це відсутність рефрорм, договорняки і жодної боротьби з п'ятою колоною ітп. Я не захищаю клоуна ,але Поршенко сам відкрив йому дорогу.
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07.06.2021 18:05 Відповісти
Это вы, голосуя за клоуна, открыли дорогу к развалу и оккупации Украины.
Не перекладывайте на Пороха. Порох больше всех сделал для Украины.
И кадровые призначення не были такими ужасными как сейчас и была надежда на лучшее.
А сейчас одно уныние... Выбрали худшее из того,что можно было. Весь мир уже крутит у виска и не хочет с таким презом общаться.
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07.06.2021 18:16 Відповісти
В Украине 45 миллионов. есть более достойные люди. хватит врать
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07.06.2021 18:38 Відповісти
Уже в который раз украинцы узнают, что " у нас есть ПЛАН!!!!". Правда, его никто никогда не видел. И звучали подобные заверения из уст всех ,без исключения, политиков. Дали-бы хоть на черновик ПЛАНА посмотреть...
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07.06.2021 18:21 Відповісти
Гайда до Скрипіна або на юа сру, критиканів їй бо вистачає,хіба то якась суто твоя особиста "політ"-фантазія .
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07.06.2021 18:51 Відповісти
у олігархів з журналу Форбс завжди є якийсь план.
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07.06.2021 18:40 Відповісти
ЕС нужны изменения и в первую очередь искать замену патрону, с его антирейтингом он опять проиграет любому сопернику, за исключением Медведчука - Бойко, И кроме этого консолидировать все проукраинские силы без исключения ( под нынешнего ни кто объединяться не будет). Как не обидно слышать это его прихильникам, но это факт, хоть и обидный. Жаль что он не понял это к середине своей каденции и не стал готовить себе замену. ( впрочем в подобную ловушку своей исключительности в свое время попал и Ябупович, но это другая история) В Украине такой менталитет, она больше одного срока ни кого не выдерживает.. ( как несвойственный случай это Кучма, тому много причин.).
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07.06.2021 19:52 Відповісти
Пшл на @ уй бенєботяра зелена !!
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07.06.2021 21:59 Відповісти
ITON.TV
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми резко высказался о президенте Украине Украины Владимире Зеленском. Кедми заявил, что украинский президент - это позор всего еврейского народа. По его словам, он даже не может комментировать последние решения Зеленского, и считает этого человека шутом и человеком без совести и стыда.
«Лучше бы его еврейская мама аборт сделала», - эмоционально выкрикнул израильский эксперт. Также Кедми подчеркнул, что Зеленскому давно пора посмотреть в глаза своим избирателям, которым 2 года назад он давал очень много разных обещаний. Бывший сотрудник израильских спецслужб также отметил, что ни одного обещания президент так и не выполнил, а продолжает поступать с точностью до наоборот. В итоге Украина превратилась в избитую и поруганную страну, поскольку Зеленский добавил в неё еще много всего плохого, чего раньше не было.

По мнению израильского специалиста, президент относится к обычным украинцам с наглостью и презрением, что абсолютно недопустимо.
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07.06.2021 21:47 Відповісти
Плохой вам был Порох? Экономика, зарплаты, пенсии росли, армия создавалась, Украину уважали в мире " ни слова об Украине без Украины", децентрализация, безвиз,самоидентификация нации, Томос, инвестиции,200 новых заводов построено и запущено в Украине и многое другое!
Но мудрый нарид не любит напрягаться и "расти над собой"---выбрали урода с "простыми решениями" сложных вопросов...
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика

Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография

Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология

Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение

По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика

Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы

Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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07.06.2021 21:54 Відповісти
Браво блискучому дипломату , політику і Людині з великої літери , для якого Украіна і Украінці - понад усе !!
Петру Олексійовичу подяка і респект !! 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.06.2021 22:05 Відповісти
За скiльки така повага? Бо дуже активно стали «поважати та цiнувати «
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08.06.2021 15:17 Відповісти
Гигант мысли, отец демократии. Чмок-чмок в иконку святого Петра (Алексеича)
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08.06.2021 01:40 Відповісти
Целуй своего Зюзю, мини Бонапартика. Его ожидает святая Елена.
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08.06.2021 10:33 Відповісти
Кацапам тут не місце , а на срюнеті 😀
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08.06.2021 16:13 Відповісти
ГУБАРЕВ ПОДДЕРЖАЛ ЗЕЛЕНСКОГО: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ"
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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08.06.2021 10:59 Відповісти
Боже, и у этого есть план!!!
А когда был у власти, то был только один план - обогащатся и обогащатся.
Думаю у него в голове до сих пор тот же самый план.
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08.06.2021 12:10 Відповісти
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