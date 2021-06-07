Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане
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На саміті НАТО 14 червня лідери Альянсу підтвердять політику відкритих дверей для України і Грузії.
Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Політика відкритих дверей є міцною та справжньою, і наші лідери на саміті через тиждень підтвердять політику відкритих дверей", - сказав Джоане на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.
Водночас він зазначив, що НАТО є організацією 30 націй, які ухвалюють рішення консенсусом. "Тож перед тим, як дійти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання", - наголосив Джоане.
Крім того, він наголосив на необхідності продовження реформ в Україні. "Якщо ви дотримуєтеся курсу, робите домашні реформи не заради вступу до тієї чи іншої організації, а заради свого народу, і ви справді продовжуєте інвестувати у своє Західне майбутнє... це єдиний спосіб рухатися вперед, це те, що принесе результати", - додав Джоане.
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Сколько раз украинцев обманывали .
Пора в НАТО рассказать как уничтожили кацапы народность ЛЕМКИВ .
Может им архивы отправить ?
https://youtu.be/xmCvfWu7hDI
https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
согласен, на порог не пустят......
Вот почему Запад меняет подходы... Сначала законность и демократия, права человека и сильная открытая экономика - а потом членства в НАТО, Евросоюзе и т.п.
фрау & месье
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.