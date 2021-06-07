УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12636 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 605 32
Грузія (1419) НАТО (5151) саміт (607) Україна (5215) членство в НАТО (1409)

Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику

На саміті НАТО 14 червня лідери Альянсу підтвердять політику відкритих дверей для України і Грузії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Політика відкритих дверей є міцною та справжньою, і наші лідери на саміті через тиждень підтвердять політику відкритих дверей", - сказав Джоане на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.

Водночас він зазначив, що НАТО є організацією 30 націй, які ухвалюють рішення консенсусом. "Тож перед тим, як дійти до одного рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання", - наголосив Джоане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці

Крім того, він наголосив на необхідності продовження реформ в Україні. "Якщо ви дотримуєтеся курсу, робите домашні реформи не заради вступу до тієї чи іншої організації, а заради свого народу, і ви справді продовжуєте інвестувати у своє Західне майбутнє... це єдиний спосіб рухатися вперед, це те, що принесе результати", - додав Джоане.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 6377
показати весь коментар
07.06.2021 16:43
+7
Вся ця мулька з вступом більш схожа на якийсь разводняк. Поляків,словаків,літов,схотіли і відразу прийняли,а тут явно ***** мозок,ну дуже на це схоже.
показати весь коментар
07.06.2021 16:41
+6
Яким ще членам НАТО ти розповідав оці байки?Жодному.Зато всім кого не хочете приймати оце і чешете.
показати весь коментар
07.06.2021 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, через 15лет опять подтвердят, когда и стран то уже этих не будет, да и самого НАТО с такой политикой тоже
показати весь коментар
07.06.2021 16:34 Відповісти
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 6377
показати весь коментар
07.06.2021 16:43 Відповісти
но на порог не пустят
показати весь коментар
07.06.2021 16:34 Відповісти
как бы это зайти туда? ...очень не хочеца своё накопленное имучиство потерять..
показати весь коментар
07.06.2021 16:46 Відповісти
Не верим !!!
Сколько раз украинцев обманывали .
Пора в НАТО рассказать как уничтожили кацапы народность ЛЕМКИВ .
Может им архивы отправить ?

https://youtu.be/xmCvfWu7hDI
показати весь коментар
07.06.2021 16:35 Відповісти
Гамерицкий Край ( про отъезд лемкив в США)

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
показати весь коментар
07.06.2021 16:37 Відповісти
Это ты про русинов?
показати весь коментар
07.06.2021 16:51 Відповісти
Яким ще членам НАТО ти розповідав оці байки?Жодному.Зато всім кого не хочете приймати оце і чешете.
показати весь коментар
07.06.2021 16:35 Відповісти
Двери открыты сквозные,мол пролетайте и не задерживайтесь. Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 4804
показати весь коментар
07.06.2021 16:37 Відповісти
Про домашнии реформы интересно. Кто то, когда то озвучит что это такое?
показати весь коментар
07.06.2021 16:38 Відповісти
Ну допустим у нас у власти сейчас зебилы,которые не умеют в реформы и в международную политику.Но почему все-таки не дают ПДЧ суперреформированной и антикоррупционной Грузии?
показати весь коментар
07.06.2021 16:39 Відповісти
Субъективно конечно так считаю. Но причина одна. Общая граница с братами северными. Давно было---но правда. Ещё при Мыкыте совдепия поставила условие США убрать ракеты с Турции. И убрали. И совок тогда ракеты с Кубы вывез. Называлось то событие--Карибский кризис. Потом Кеннеди убили. А потом и лысого стукача ботинком сплавили на пенсию и быстро. Ну а кому нужны военные базы в 50 км от своих границ? Пора это понять всем. А браты наши по Варшавскому договору что, были приняты в НАТО почти все хором, потому что с точки зрения военной были на уровне зольдата Швейка. Пока в РФ не произойдут сильные перемены---никто никого не примет в НАТО.
показати весь коментар
07.06.2021 18:19 Відповісти
Базы у нас и без НАТО могут появиться,если немцы и французы дальше будут быковать и мутить с русней всякие потоки.Но это возможно,когда президентом Америки выберут республиканца с яйцами,а не старое маразматическое Байдно.
показати весь коментар
07.06.2021 19:49 Відповісти
Могут и базы конечно. Но как вспомогательные, ремонт, совместно, учебные тид. Это уже почти есть как бы. Но речь то о вступлении в блок. Ждать долго при любых вариантах. Задним числом все всё знают. Но конечно стоило тогда отдать ЯО, оно было совковое и содержать было не реально, да и не нужно. А вот статус ядерной страны можно было как либо отстоять. Мозги у нас тут были великолепные---кое где ещё остались. тогда бы можно было востановить всегда как тактическое. Но правили тогда комуняшки---Москвы боялись и верили конечно им. Теперь долго хлебать.
показати весь коментар
07.06.2021 21:01 Відповісти
Нужно было менять статус ЯО на членство в НАТО.Но Кравчук и Кучма оказались недальновидными болванами
показати весь коментар
07.06.2021 23:23 Відповісти
Та ещё Польша тогда там не Была. По всей стране обкомы партии с горкомами куролесили. Хотя в РФ шла чеченская---великолепный был шанс и позже тоже. В Раде комуняки бесновались и долго потом ещё. Фантастика. Выборы шапкокрада страну отбросили на много лет назад. Нам с того момента цивилизованный мир перестал верить---и до этих времён. Вот взять концовку 19 и весь 20 год с весной 21 с 3 каналов что несли утырки!? Так и сегодня продолжают. Сложная предстоит дорожка---длинная.
показати весь коментар
07.06.2021 23:38 Відповісти
Ну так с условием что ядерное оружие(тактическое) будет отдано или уничтожено только после вступления в НАТО.Если бы так поставили вопрос,то в НАТО мы могли попасть параллельно с поляками или прибалтами.Рашка тогда действительно была занята внутренними проблемами и ещё не ожирела нефтедолларами,чтобы качать понты на мировой арене.
показати весь коментар
08.06.2021 01:14 Відповісти
Дай Бог...
показати весь коментар
07.06.2021 16:40 Відповісти
двери открыты, а косенсуса нету
согласен, на порог не пустят......
показати весь коментар
07.06.2021 16:41 Відповісти
Вся ця мулька з вступом більш схожа на якийсь разводняк. Поляків,словаків,літов,схотіли і відразу прийняли,а тут явно ***** мозок,ну дуже на це схоже.
показати весь коментар
07.06.2021 16:41 Відповісти
Перед Украиной стена из понимания и сочувсивия.
показати весь коментар
07.06.2021 16:43 Відповісти
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 9955
показати весь коментар
07.06.2021 16:46 Відповісти
Лидеры НАТО на саммите 14 июня подтвердят политику "открытых дверей" для Украины и Грузии, - замгенсека Джоане - Цензор.НЕТ 5500
показати весь коментар
07.06.2021 16:48 Відповісти
НАТО имеет огромные проблемы с Турцией, президент которой всё больше мечтает рулить вопреки. Пока его текущая позиция по Крыму отвечает интересам демократии. Надолго ли? Потому что его закидоны на дружбу с Рашкой, и даже многомиллиардные закупки военного рашкинского металлолома пока просто перечеркнули планы НАТО на поставки Турции самолётов F-35, а завтра могут поставить вопрос о пребывании в НАТО. Это реальная угроза, исходящая от любого от авторитарных режимов. Например, из Китая, которому весь демократический мир помогал, не требуя развития демократии. И просчитался. То же дерьмо с Рашкой, которую изо всех сил интегрировали в демократическую мировую экономику., А теперь что?
Вот почему Запад меняет подходы... Сначала законность и демократия, права человека и сильная открытая экономика - а потом членства в НАТО, Евросоюзе и т.п.
показати весь коментар
07.06.2021 16:51 Відповісти
Та ні. Це називається хухри-мухри. Вимог формальних не має. Країни набагато більш слабкіші, з корупцією і т.д. приєднались до НАТО. НАТО боїться росію, то так і треба сказати, що ссикуни і боїмось запропонувати Україні членство в НАТО. Треба бути чесними з самими собою
показати весь коментар
07.06.2021 16:55 Відповісти
Цікаво узнати, яка держава(и) виступає проти надання ПДЧ Україні і Грузії. Без Німеччини і Франції, тут не обійшлося. Потоки газу і нафти важливіші за традиційні гуманітарні Європейські цінності. Потоки крові - не перешкода співпраці з агресором. "Демократи" надають перевагу силі і нахабству.
показати весь коментар
07.06.2021 17:45 Відповісти
Так і думаю ще Угорщина. Можливо Італія... У нас там багато "друзів". Думаю головна проблема в США. Ми не отримали статус головних партнерів поза НАТО, і при бажанні США я думаю могли б умовити інші країни. Не мають такого бажання от і все
показати весь коментар
07.06.2021 18:23 Відповісти
у Грузии может и есть шанс. наши пети и мони так обсираються перед всем миром что если нас пригласят, то только из за своих, то есть ихних интересов и безопасности. им такие обье.....оси не нужнs
показати весь коментар
07.06.2021 18:48 Відповісти
Лідери НАТО на саміті 14 червня підтвердять політику "відкритих дверей" для України і Грузії, - заступник генсека Джоане - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
07.06.2021 19:00 Відповісти
дверь открыта а на ручке двери табличка - "заминировано"
фрау & месье
показати весь коментар
07.06.2021 21:12 Відповісти
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
показати весь коментар
07.06.2021 21:59 Відповісти
 
 