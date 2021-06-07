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Байден (2326) НАТО (5151) Путін (21449) Юрова (16)

Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане

Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним буде дуже прямолінійним і спробує закликати РФ до більшого конструктиву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я впевнений, що президент Байден буде дуже прямолінійним в називанні дестабілізаційних і агресивних дій Росії в багатьох напрямках, територіях і сферах", - зазначив Джоане.

Заступник генсека вказав, що для стратегічної стабільності було б добре обговорити взаємодію з Росією в контролі над озброєннями, стратегічний ядерний баланс, зміни клімату.

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"Я вважаю, що зустріч буде прямолінійна, в той же час будуть спроби знайти шляхи, як ми можемо взаємодіяти з Росією більш конструктивно, якщо вони хочуть співпрацювати з нами більш конструктивно", - додав він.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Віра Юрова зазначила, що не має великих очікувань з приводу зустрічі Байдена і Путіна.

"Це важливо, що вони поговорять, але, я скажу власну думку: у мене немає великих сподівань", - сказала Юрова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Меркель в 2014 встречалась с куйлом. Сказала, что куйло в иной реальности. Но по прошествии лет Меркель приняла эту реальность - ишь как вцыпилась в СП-2. Байден у рф ищет конструктивность и может найти ее как меркель.
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07.06.2021 17:09
+5
Всё это похоже на бессилие или безволие. Печально.
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07.06.2021 17:01
+4
Тяжело призвать к вменяемости бункерное чмо, живущее в параллельном придуманном мире.
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07.06.2021 16:58
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Тяжело призвать к вменяемости бункерное чмо, живущее в параллельном придуманном мире.
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07.06.2021 16:58 Відповісти
Смешной заголовок😁😁😁
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07.06.2021 16:58 Відповісти
Кого закликати? Х...ЙЛО?
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Всё это похоже на бессилие или безволие. Печально.
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07.06.2021 17:01 Відповісти
А пацаны из питерской подворотни не любят, когда их призывают к конструктиву.
Пацаны на районе одумываются лишь тогда, когда беспределом ответить на их беспредел...
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07.06.2021 17:01 Відповісти
«в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3269927»

конструктивно развалить рашку !!!!
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07.06.2021 17:01 Відповісти
Меркель в 2014 встречалась с куйлом. Сказала, что куйло в иной реальности. Но по прошествии лет Меркель приняла эту реальность - ишь как вцыпилась в СП-2. Байден у рф ищет конструктивность и может найти ее как меркель.
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07.06.2021 17:09 Відповісти
Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву. І рузькіє скажуть:"Такі да, но нет".
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07.06.2021 17:13 Відповісти
Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 1302 .... прямолинейность это сильный козырь!!!
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07.06.2021 17:19 Відповісти
В политике - особенно. ))
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07.06.2021 19:58 Відповісти
Нічого хорошого для України не буде.
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07.06.2021 17:24 Відповісти
"Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву"
_Вместе с обамой уже допризывался, больной ублюдок. В общем ясно, противодействовать фашисткой расие байден не намерен совершенно.
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07.06.2021 17:24 Відповісти
***** поставте тазік для тушения пожара, а то сконфузиться салютом ненароком.
Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 2929"
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07.06.2021 17:24 Відповісти
Вспоминается анекдот из 90-х:
Встречаются два брокера на бирже
- У тебя КАМАЗы есть?
- Конечно есть. А у тебя сахар есть?
- Конечно есть.
- Давай менять сахар на КАМАЗы?
- Договорились!
И пошли ... Один - искать сахар, другой - КАМАЗы
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07.06.2021 17:26 Відповісти
"...в то же время будут попытки найти пути, как мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно"

_Они не намерены, долбаный ты шизик! Разве что только в разделе Европы планеты готовы с вами "конструктивно сотрудничать"! И вот такие рахиты - главари НАТО... Боже, храни человечество.
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07.06.2021 17:28 Відповісти
Неужели у них нет нормального консультанта по рашке?
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07.06.2021 17:35 Відповісти
_Длббми они по большей части прикидываются. Чтобы не принимать решений и ответственности за них, чтобы не предпринимать активных действий. Такова суть бюрократов. Бумажные душонки...
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07.06.2021 17:40 Відповісти
какие консультанты ? ты посмотри кого набрал Байден в свою администрацию ? хотябы на министра обороны .
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07.06.2021 19:13 Відповісти
У него есть такой джимм керри. Тот ещё паразит. Он воду мутит не слабо.
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07.06.2021 19:19 Відповісти
Так пишешь будто обайден и керри не одно и тоже.
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07.06.2021 20:04 Відповісти
Этот прямолинейный уже одобрил северный поток2 . больше он ничем не интересен .
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07.06.2021 19:11 Відповісти
плиннн! Где ***** и где конструктив? Хоть думаете, когда такое говорите?
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07.06.2021 19:17 Відповісти
Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 8635 Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 2785
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07.06.2021 19:40 Відповісти
Трамп пипо друг пуйла, но делал нехорошие вещи для него. Байден типо друг Украины, но делает нехорошие вещи для нее. Не находите?
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07.06.2021 19:59 Відповісти
Думаю Байден слабкуватий як політик і як людина, може і помиляюсь, хоча наврядши...Багато від нього на користь України краще не очікувати. Північний поток 2 цьому найкращий доказ Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 7606
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07.06.2021 23:06 Відповісти
...і мало також.
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08.06.2021 09:29 Відповісти
 
 