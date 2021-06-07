Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним буде дуже прямолінійним і спробує закликати РФ до більшого конструктиву.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
"Я впевнений, що президент Байден буде дуже прямолінійним в називанні дестабілізаційних і агресивних дій Росії в багатьох напрямках, територіях і сферах", - зазначив Джоане.
Заступник генсека вказав, що для стратегічної стабільності було б добре обговорити взаємодію з Росією в контролі над озброєннями, стратегічний ядерний баланс, зміни клімату.
"Я вважаю, що зустріч буде прямолінійна, в той же час будуть спроби знайти шляхи, як ми можемо взаємодіяти з Росією більш конструктивно, якщо вони хочуть співпрацювати з нами більш конструктивно", - додав він.
Водночас віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Віра Юрова зазначила, що не має великих очікувань з приводу зустрічі Байдена і Путіна.
"Це важливо, що вони поговорять, але, я скажу власну думку: у мене немає великих сподівань", - сказала Юрова.
Будь ласка, зачекайте...
Пацаны на районе одумываются лишь тогда, когда беспределом ответить на их беспредел...
конструктивно развалить рашку !!!!
_Вместе с обамой уже допризывался, больной ублюдок. В общем ясно, противодействовать фашисткой расие байден не намерен совершенно.
"
Встречаются два брокера на бирже
- У тебя КАМАЗы есть?
- Конечно есть. А у тебя сахар есть?
- Конечно есть.
- Давай менять сахар на КАМАЗы?
- Договорились!
И пошли ... Один - искать сахар, другой - КАМАЗы
_Они не намерены, долбаный ты шизик! Разве что только в разделе
Европыпланеты готовы с вами "конструктивно сотрудничать"! И вот такие рахиты - главари НАТО... Боже, храни человечество.