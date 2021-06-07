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Новини Політика України
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Багаті українці можуть позбутися "ознак олігарха" і спокійно працювати, не втручаючись у політику, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Багаті українці можуть позбутися

Міністр юстиції Денис Малюська вважає ключовим ризиком імплементації закону про деолігархізацію після його ухвалення ймовірність того, що олігархи спробують переписати свої активи на інших осіб.

Про це він сказав у ефірі "1+1", відео якого оприлюднене на сторінці Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ключовий ризик — це те, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати якісь свої активи на підставних або дружніх осіб. Це є ключовим ризиком, який може заблокувати імплементацію закону, але знову ж таки в законі уже прописані запобіжники", — розповів він.

При цьому, на думку міністра юстиції, ухвалення президентського законопроєкту призведе до низки позитивних наслідків.

Читайте також: Закон про олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо він не знайде підтримки в парламенті, - Зеленський

"Перше - це те, що суспільство буде позбавлене маніпулювання свідомістю, яку часто відбувається за допомогою медіа, коли олігарх зацікавлений у результатах певних виборів, або у долі тієї чи тієї ініціативи", — відзначив Малюська.

Також, за словами міністра, закон має поліпшитися керування державою, оскільки чиновники матимуть звітувати про контакти з олігархами.

"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику", — відзначив голова Мін'юсту.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

У травні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні до переліку олігархів можна віднести 13 людей.

За даними списку журналу Forbes, трійку найзаможніших українців продовжує очолювати олігарх Рінат Ахметов. Далі у десятці йдуть Віктор Пінчук, Констянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр і Галина Гереги, Петро Порошенко, Вадим Новінський, Олександр Ярославський та Юрій Костюк.

Також читайте: Законопроєкт про деолігархізацію "незручний" для деяких політиків і великих бізнесменів. Ми хочемо нові правила, які змінять систему, - керівництво "Слуги народу"

2 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
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Топ коментарі
+27
Это для тех кто ещё сомневается что зелёная плесень проталкивает этот закон исключительно для зачистки поляны для себя перед следующими выборами
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07.06.2021 17:03
+24
Ты бы малюська сначала от признаков олигофрена исбавился бы Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 6363
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07.06.2021 17:01
+19
основная цель - подконтрольные лояльные сми. все остальное - шелуха
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07.06.2021 17:03
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Ты бы малюська сначала от признаков олигофрена исбавился бы Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 6363
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07.06.2021 17:01 Відповісти
Він же для цього окуляри вдягнув. Чи вам замало?
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07.06.2021 17:28 Відповісти
Любишь олигархов?
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07.06.2021 18:40 Відповісти
Ему ,от этого,уже никогда не избавиться!
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07.06.2021 22:24 Відповісти
Политикой заниматься должны только клоуны и сепары!
Это текст "закона про алигархов"!
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08.06.2021 13:29 Відповісти
Это для тех кто ещё сомневается что зелёная плесень проталкивает этот закон исключительно для зачистки поляны для себя перед следующими выборами
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07.06.2021 17:03 Відповісти
основная цель - подконтрольные лояльные сми. все остальное - шелуха
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 1372
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайам
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Господи избавь Украину от этих идиотов.
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Закон пустышка. Впрочем как и Зеля Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 7128
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07.06.2021 17:03 Відповісти
Повторю. Казочка для дурників

"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
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07.06.2021 17:04 Відповісти
Обложите олигархов по налоговой шкале как в США и им тогда будет не до политики, а также политиканам и судьям ужесточите статьи законов про коррупцию.
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07.06.2021 17:04 Відповісти
Эти твари занимаются подменой понятий. Называют миллионеров олигархами. Олигархи -- это те, кто поимели свой капитал благодаря приватизации, а так же те, кто богатеют от наших коммунальных платежей.
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07.06.2021 17:13 Відповісти
А остальное просто игра с крепостным украинским народом. Богатые украинцы могут избавиться от "признаков олигарха" и спокойно работать, не вмешиваясь в политику, - Малюська - Цензор.НЕТ 7057, которому тоже не чуждо жить в привычной среде коррупции и всё это называется московско ордынское КУМОВСТВО, которое идет веками от РПЦ Московии
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07.06.2021 17:15 Відповісти
Та выгоните вы этого дебила. Он всю вашу контору зеслуг палит.
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07.06.2021 17:09 Відповісти
Это уже " отнять и поделить" или еще нет?
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07.06.2021 17:14 Відповісти
Вы знаете что такое налогообложение по американски? , вот если выиграл по лотерее 200 млн долларов то на руки получишь очень мало, но достаточно и к эти деньгам никто не придерётся ,можете покупать всё что угодно и не прятаться.
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07.06.2021 17:19 Відповісти
Уже не хватает слов что-бы охарактеризовать эту власть, даже матерных!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2021 17:15 Відповісти
в смысле "избавиться" ? )))) все раздарить или таки вывести в офшоры...а СМИ оставить зельцу для квартала???
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07.06.2021 17:18 Відповісти
Знает министр тему: у самого сотня ФОПов с участием его и родственников.
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07.06.2021 17:26 Відповісти
Бєня вже показав фак Зєлі та Малюськам.

"На запитання про те, чи не хотів би Коломойський скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається»."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoyskyi-oligarh-zakon/31289143.html
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07.06.2021 17:35 Відповісти
натепер головний олігарх України - це єфрейтор Зеля Гітлер.. і тільки упороті зебіли не бачить цього..
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07.06.2021 18:06 Відповісти
Сказки будешь рассказывать под столом бени, может тому понравится
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07.06.2021 18:09 Відповісти
Два дебила- это сила!
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07.06.2021 18:32 Відповісти
Слушать какого-то малюска - себя не уважать!
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07.06.2021 18:34 Відповісти
головне не крисятнічати і своєчасно атстьогівать зебабуїну на гору певні суми
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07.06.2021 18:46 Відповісти
А ********** багатий чи ні? Тоді чого він лізе в політику?
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07.06.2021 19:03 Відповісти
Також, за словами міністра, закон має поліпшитися керування державою, оскільки чиновники матимуть звітувати про контакти з олігархами - це як????? Мають писати доноси в стилі 1937 року ????? А кому вони ті держ службовці мають ті доноси носити????? Прямо в кабінет до Зеленського носити ?????

"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику -це як???? Оця Малюська Конституцію України читала????
Cn 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
По поводу відчуження телеканалів Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Якщо коротко, то той кого Зеленський в олігархи запише, я так розумію перестає бути громадянином України, і користуватись всіма правами громадянина України?????
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07.06.2021 19:17 Відповісти
А БОГАТЫЕ украинцы это во сколько оценивается. Это понятие очень раплывчато и не одинаково трактуется. Кому то наличие у человека 30 - 50 тысяч баксов ( включая стоимость квартиры и Жигулей) ощущается как сокровища Креза. Поэтому предлагаю огласить сумму ( движимого и недвижимого, всех видов доходов и счетов, при чем на всех членов семьи и подставных лиц), с которой считать украинца БОГАТЫМ. ( ну тем кому нельзя заниматься политикой) Как я сегодня прочитал в составе "слуг" порядка 90 человек только официальных миллионеров.. это богатые или нет...
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07.06.2021 19:36 Відповісти
Вічний закон Державотворення категорично забороняє допускати до влади будь- кого з представників олігархічного клану , особливо тих, хто коли-небудь працював на самого олігарха за його гроші! Бізнесмен повинен займатися бізнесом і виконувати Закони Країни, а писати самі Закони повинні лише ДЕРЖАВТВОЦІ ! Інакше-конфлікт інтересів і знищення самої Держави !
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07.06.2021 20:59 Відповісти
А, как быть с олигархом Зеленским ? Он уже давно переписал свои миллиарды на жену. Свою часть телевизионного канал в России переписал на кого-то из знакомых россиян, но миллионы за свои видосики на этом канале исправно получает на счета в офшорах, которые оформленны на жену. Вот с "головы" и надо начинать. Хватит уже попрыгунчиком притворяться и из себя "дурачка" строить, что "я не я и хата не моя". И,да. Про своего посажённого отца олигарха Беню, пусть тоже не забудет. Багаті українці можуть позбутися "ознак олігарха" і спокійно працювати, не втручаючись у політику, - Малюська - Цензор.НЕТ 4459
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07.06.2021 21:01 Відповісти
Единственный неоспоримый признак олигарха---это коррупционное доение бюджета , недр и владение монополиями!
А то что написали вы ---профанация и зачистка поля,как делал лука и ***** 20 лет назад. Изобретатели зеленого велосипеда!
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07.06.2021 21:26 Відповісти
Тоді богатий зеленський повинен самоліквідуватись з поста президента...
бажано на ростов,..
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07.06.2021 23:39 Відповісти
 
 