Багаті українці можуть позбутися "ознак олігарха" і спокійно працювати, не втручаючись у політику, - Малюська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр юстиції Денис Малюська вважає ключовим ризиком імплементації закону про деолігархізацію після його ухвалення ймовірність того, що олігархи спробують переписати свої активи на інших осіб.
Про це він сказав у ефірі "1+1", відео якого оприлюднене на сторінці Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ключовий ризик — це те, що олігархи на якомусь етапі спробують переписати якісь свої активи на підставних або дружніх осіб. Це є ключовим ризиком, який може заблокувати імплементацію закону, але знову ж таки в законі уже прописані запобіжники", — розповів він.
При цьому, на думку міністра юстиції, ухвалення президентського законопроєкту призведе до низки позитивних наслідків.
"Перше - це те, що суспільство буде позбавлене маніпулювання свідомістю, яку часто відбувається за допомогою медіа, коли олігарх зацікавлений у результатах певних виборів, або у долі тієї чи тієї ініціативи", — відзначив Малюська.
Також, за словами міністра, закон має поліпшитися керування державою, оскільки чиновники матимуть звітувати про контакти з олігархами.
"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику", — відзначив голова Мін'юсту.
Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".
У травні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні до переліку олігархів можна віднести 13 людей.
За даними списку журналу Forbes, трійку найзаможніших українців продовжує очолювати олігарх Рінат Ахметов. Далі у десятці йдуть Віктор Пінчук, Констянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр і Галина Гереги, Петро Порошенко, Вадим Новінський, Олександр Ярославський та Юрій Костюк.
2 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Будь ласка, зачекайте...
Это текст "закона про алигархов"!
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
Омар Хайам
"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
"На запитання про те, чи не хотів би Коломойський скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається»."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kolomoyskyi-oligarh-zakon/31289143.html
"До того, як закон набуде чинності олігархи можуть самостійно позбуватися "ознак олігарха" наприклад передати медіа незалежним власникам і після цього спокійно працювати далі, не втручаючись у політику -це як???? Оця Малюська Конституцію України читала????
Cn 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
По поводу відчуження телеканалів Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Якщо коротко, то той кого Зеленський в олігархи запише, я так розумію перестає бути громадянином України, і користуватись всіма правами громадянина України?????
А то что написали вы ---профанация и зачистка поля,как делал лука и ***** 20 лет назад. Изобретатели зеленого велосипеда!
бажано на ростов,..