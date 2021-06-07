УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12526 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
17 959 91
Білорусь (5972) продукти (390) ціни (680) регулювання (22)

Білорусь вводить регулювання цін на продукти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь вводить регулювання цін на продукти

Уряд Білорусі ввів державне регулювання цін на основні продукти.

Таке рішення ухвалило Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Вводиться регулювання цін на низку продуктів харчування: крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, каву розчинну, чай чорний, сіль кухонну харчову", - сказано в повідомленні.

Ще на низку продуктів надбавка повинна становити не більше 25%. У цю категорію потрапили сир, борошно пшеничне, макарони, консерви, рис, манна і пшоняна крупи, вівсяні пластівці, картопля і свіжі овочі, яблука.

В уряді Білорусі рішення пояснюють зростанням світових цін на продовольство.

Читайте також: Білорусь могла заборонити в'їзд на свою територію українців, які воювали на Донбасі, - ЗМІ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Все это заканчивается как-то так

Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6011
показати весь коментар
07.06.2021 17:10
+31
Белорусам надо запастись сахаром , солью и спичками ,
показати весь коментар
07.06.2021 17:07
+30
А как же белорусские креветки??? На них тоже цена поднялась???
показати весь коментар
07.06.2021 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на картофель на 25% ? 🤣🤣🤣🤣.
показати весь коментар
07.06.2021 17:06 Відповісти
А как же белорусские креветки??? На них тоже цена поднялась???
показати весь коментар
07.06.2021 17:11 Відповісти
с креветками проблем не будет. литвин выкопал в прошлом году на даче копанку и уже в этом обещает навалять на столы соотечественников и братских ***************, море таких продуктов. "великий почин" и "литвиновское движение", скоро по всей белорашландии )
показати весь коментар
07.06.2021 18:21 Відповісти
Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 5245 Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 3424 Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 1959
показати весь коментар
07.06.2021 20:10 Відповісти
Белорусам надо запастись сахаром , солью и спичками ,
показати весь коментар
07.06.2021 17:07 Відповісти
засахарєнниє сальониє спічькі...смакота...
показати весь коментар
07.06.2021 17:09 Відповісти
А почему, ты всё решаешь?
показати весь коментар
07.06.2021 17:09 Відповісти
А Вам в Германии какое дело - идите с Меркель целуйтесь 😜😜😜
показати весь коментар
07.06.2021 17:15 Відповісти
Ну ты же за иностранцев решаешь, изволь мне тоже решать Чего тебе не хватает, София-Мария?
показати весь коментар
07.06.2021 17:23 Відповісти
будет дешево и сердито..
показати весь коментар
07.06.2021 17:08 Відповісти
Будет ппц сябрам.
показати весь коментар
07.06.2021 17:36 Відповісти
не варто засмічувати сайт. вату в спам, а не рекламувати купою коментів.
показати весь коментар
07.06.2021 19:07 Відповісти
Все это заканчивается как-то так

Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6011
показати весь коментар
07.06.2021 17:10 Відповісти
Come back to the USSR!
показати весь коментар
07.06.2021 17:10 Відповісти
А те были по пять, но вчера, но очень большие,
то есть, те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай

------------
совок
показати весь коментар
07.06.2021 17:12 Відповісти
Когда начнут расстреливать за спекуляцию сахаром , белорусы сами проголосуют за губернию Беларуссия в составе РФ
показати весь коментар
07.06.2021 17:13 Відповісти
СКОРО, - солдат НАТО НАКОРМИ!
Еще одни "кормильцы" будут ждать гуманитарку от клятого Запада и так ненавистных им пиндосов. 😀😄🤣
показати весь коментар
07.06.2021 17:14 Відповісти
По многочисленным просьбам трудовых коллективов и общественности, во исполнение решений Пленума ЦК БНР от 11.02.21 г., решением правительства БССР, вводятся с 08.06.21 г. новые государственные розничные цены на следующие виды продуктов (далее список из 100 наименований). Эта вынужденная мера направлена на улучшение обеспечения граждан республики основными видами продуктов питания и хозяйственно-бытовыми товарами.

Выдача талонов будет производится профкомитетами предприятий и учреждений согласно установленным нормам. Ура товарищи! Народ и партия как никогда едины в своем стремлению к миру и благосостоянию человечества.
Прим.1. Больше трех в очереди не собираться. Во избежание ситуаций, требующих вмешательства сотрудников народной милиции.
показати весь коментар
07.06.2021 17:14 Відповісти
Для меня самое главное - это пиво. А пиво в данный момент дешевле колы.
показати весь коментар
07.06.2021 17:14 Відповісти
Иного нет у нас пути! (с)
Они, когда начали бунтовать -- я там пытался доказать, шо всё закончится талонами на продукты питания, предметы первой необходимости и перебои в работе водоснабжения и канализации... -- согласились, но рискнули!
Риск -- дело благородное! -- но голодное...
-- мне токо забот лишних добавилось...
показати весь коментар
07.06.2021 17:14 Відповісти
Точно, лучше стабильно недоедать чем неделю голодать.
показати весь коментар
07.06.2021 17:26 Відповісти
Лучше быть сытым и спокойным, чем голодным и счастливым...*)
показати весь коментар
07.06.2021 17:32 Відповісти
Росососію таке також очікує.
показати весь коментар
07.06.2021 17:15 Відповісти
-- тебе от этого не полехчает... -- ...а там и щас, пожрать реально нечего -- как на мой вкус...*)
показати весь коментар
07.06.2021 17:34 Відповісти
Паламарчук это тот дебил, который пускал енота, когда погибли украинские моряки?
показати весь коментар
07.06.2021 17:41 Відповісти
-- оч. многие болезни поддаются излечению... -- я ж медик -- я знаю...*)
показати весь коментар
07.06.2021 17:47 Відповісти
Таких следует изолировать, они приносят только вред человечеству
показати весь коментар
07.06.2021 18:12 Відповісти
...меня не интересует Человечество! ... а токо вечная иголка от личного примуса...*)
показати весь коментар
07.06.2021 18:18 Відповісти
А я талоны жду на жратву, привык в СССРе водку пить и закусывать по талонам, свобода была, а теперь ГУЛАГ под управлением Моли и Таракана.
показати весь коментар
07.06.2021 17:15 Відповісти
Млин у меня столько талонов на жратву осталось... Ведь мы последние пол года дома работали
показати весь коментар
07.06.2021 17:19 Відповісти
Хуже будет, когда по талонам получите туалетную бумагу, а срать будет нечем)
показати весь коментар
07.06.2021 17:20 Відповісти
А где вы во времена СССР видели в свободной продаже пипифакс? Жрать было не чего и жо...у подтирали помятой газетой ПРАВДА или Комсомольская правда. В СА хорошо шла Красная Звезда.
показати весь коментар
07.06.2021 17:26 Відповісти
-- надеюсь, домашние закрома готовы к твоим повышенным запросам ? *)
показати весь коментар
07.06.2021 17:36 Відповісти
Ну що, Лука, допомогли тобі таої москалі? 😂😂😂 Швидко одначе! І показово! Для Зєлжнского. Щоб навіть думки про щось подібне з голови викинув. 😊
показати весь коментар
07.06.2021 17:17 Відповісти
санкции ударят по тупому пиплу, которое хотело свободы....от чего не знаю...Хотело как у нас в Украине, бесправие и кинець зубожиння...
показати весь коментар
07.06.2021 20:40 Відповісти
Таке саме і нас чекає...
КарКар...
Прожитковий "мінімум"-та "середня жартплатня" це щось..
))
показати весь коментар
07.06.2021 17:17 Відповісти
Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 6188
показати весь коментар
07.06.2021 17:18 Відповісти
Это всё фигня, видать тебя на шашлык не приглашали
показати весь коментар
07.06.2021 17:20 Відповісти
да как то привык сам мясо выбирать,сам мариновать,сам жарить...и кормить гостей...
а тебе халява больше довподобы?
показати весь коментар
07.06.2021 17:31 Відповісти
Ну как там цветочки и обнимашки с ментами?! CCCР 2.0 мчится на полных порах! Встречайте!
показати весь коментар
07.06.2021 17:20 Відповісти
То ли еще будет. Для того чтобы Лука был посговорчивее, Путя пересмотрит шаровые цены на газ и нефть и в Белоруси доллар по карточкам продавать будут.
показати весь коментар
07.06.2021 17:21 Відповісти
Правильной дорогой идёте товарищи!
показати весь коментар
07.06.2021 17:23 Відповісти
Беларусь вводит регулирование цен на продукты - Цензор.НЕТ 4185
показати весь коментар
07.06.2021 17:23 Відповісти
Хм....Если Белорусь вводит фиксацию цены, то что же тогда делается в России?????? Там должно быть в разы хуже!!! И так было всегда....и во все времена....
показати весь коментар
07.06.2021 17:26 Відповісти
так а где же продуктовый рай? качественные "совдеповские продукты" и прочее...
показати весь коментар
07.06.2021 17:40 Відповісти
мадуро подсказал?
показати весь коментар
07.06.2021 17:43 Відповісти
Не, тот посмеялся и сказал, что слабаки. Но скоро введут талоны на туалетную бумагу, и вот тогда они попадут в один клуб с Венесуэлой. Клуб любителей кредитов от *****.
показати весь коментар
07.06.2021 17:53 Відповісти
Совки по іншому не вміють. Ну, хіба ще обікрасти або ограбити сусіда...
показати весь коментар
07.06.2021 17:48 Відповісти
Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 6402
показати весь коментар
07.06.2021 17:50 Відповісти
Бутерброд з гречкою - ммм, смакота. )
показати весь коментар
07.06.2021 17:51 Відповісти
Так у нас тоже есть госрегулирование - ввели в связи с ковидом!
Мы еще и на ГСМ ввели .......
показати весь коментар
07.06.2021 17:59 Відповісти
Все, это завал. Апологетам батьки посвящается…
показати весь коментар
07.06.2021 18:04 Відповісти
скучали за Совком? - так их есть у вас.. совкодрочеры, вам всем дорога скатертью в БелАрусию к картофельному Бармалею
показати весь коментар
07.06.2021 18:10 Відповісти
ну это уже даже не теплее. главное пока нет регулировавания на океаническую и морскую рыбу, а также морефрукты )) значит все океанические рыбоперабатывающие базы белопарашии пашут на полную мочу, валя продукцию на столы народу ))
показати весь коментар
07.06.2021 18:16 Відповісти
Бенесуєла
показати весь коментар
07.06.2021 18:19 Відповісти
мдаа.. теперь в банк будут на депозит принимать мешок бульбы.. довыёживались!
показати весь коментар
07.06.2021 18:23 Відповісти
Вот и конец близок. Х.уйло войдёт без вазелина.
показати весь коментар
07.06.2021 18:28 Відповісти
Перевожу для ватников и придурочных из параши: это обозначает введение карточек на жратву. Не сразу, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в конечном итоге. Пример на иллюстрации
Карточка на хлеб
показати весь коментар
07.06.2021 18:52 Відповісти
спасибо ЕС, санкциями помогли народу!
показати весь коментар
07.06.2021 20:43 Відповісти
Точно, освободили от еврогейства! Кстати, что тебе не нравится? Білорусь вводить регулювання цін на продукти - Цензор.НЕТ 1495
показати весь коментар
08.06.2021 12:44 Відповісти
У 1931 році за рішенням політбюро цк вкп (б) наркомат постачання кривавої в'язниці народів срср ввів карткову систему розподілу основних продуктів харчування і непродовольчих товарів. Картки видавалися тільки тим, хто працював в державному секторі економіки (промислові підприємства, державні, військові організації, та комуно-фашистські установи), а також їх утриманцям. Поза державної системи постачання виявилися всі селяни і позбавлені політичних прав (лішенци), які разом складали понад 80% населення колоній урср і брср і які були в 1932 - 1933 р. (голодомор) поголовно мільонами знищені кремлем. Сябри, ретельно готуємося до повернення військового комунізму.-
показати весь коментар
07.06.2021 19:41 Відповісти
Бульбулятор зробив перший крок до камунізьму.
показати весь коментар
07.06.2021 19:55 Відповісти
А, карточки на отдых в ГДР, когда введут?)))
показати весь коментар
07.06.2021 20:15 Відповісти
Только не в ГДР, там ведь уже ненавистньій Запад, а в лучшие санатории Абхазии и Магадана.
показати весь коментар
07.06.2021 20:30 Відповісти
ніхто нє атмєнял завідавать бєларуссам!!
показати весь коментар
07.06.2021 20:44 Відповісти
Шо , вже сіль і яюлука по карточках в Лукашенка ? Я ж казав , що все до чого торкається росія , одразу ж перетворюється в гімно і срузьке мір .
показати весь коментар
07.06.2021 22:20 Відповісти
 
 