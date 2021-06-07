Білорусь вводить регулювання цін на продукти
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Білорусі ввів державне регулювання цін на основні продукти.
Таке рішення ухвалило Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Вводиться регулювання цін на низку продуктів харчування: крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, каву розчинну, чай чорний, сіль кухонну харчову", - сказано в повідомленні.
Ще на низку продуктів надбавка повинна становити не більше 25%. У цю категорію потрапили сир, борошно пшеничне, макарони, консерви, рис, манна і пшоняна крупи, вівсяні пластівці, картопля і свіжі овочі, яблука.
В уряді Білорусі рішення пояснюють зростанням світових цін на продовольство.
Будь ласка, зачекайте...
то есть, те были вчера по пять и очень большие,
а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай
------------
совок
Еще одни "кормильцы" будут ждать гуманитарку от клятого Запада и так ненавистных им пиндосов. 😀😄🤣
Выдача талонов будет производится профкомитетами предприятий и учреждений согласно установленным нормам. Ура товарищи! Народ и партия как никогда едины в своем стремлению к миру и благосостоянию человечества.
Прим.1. Больше трех в очереди не собираться. Во избежание ситуаций, требующих вмешательства сотрудников народной милиции.
Они, когда начали бунтовать -- я там пытался доказать, шо всё закончится талонами на продукты питания, предметы первой необходимости и перебои в работе водоснабжения и канализации... -- согласились, но рискнули!
Риск -- дело благородное! -- но голодное...
-- мне токо забот лишних добавилось...
КарКар...
Прожитковий "мінімум"-та "середня жартплатня" це щось..
))
а тебе халява больше довподобы?
Мы еще и на ГСМ ввели .......
Карточка на хлеб