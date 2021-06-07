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Білорусь могла заборонити в'їзд на свою територію українців, які воювали на Донбасі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь могла заборонити в'їзд на свою територію українців, які воювали на Донбасі, - ЗМІ

Як мінімум одного громадянина України відмовилися пустити на територію Білорусі, аргументувавши це тим, що він проходив військову службу в зоні проведення ООС.

Про це редакція "Радыё Свабода" повідомляє з посиланням на рішення, винесене судом у Волинській області, інформує Цензор.НЕТ.

Судили українця, який намагався нелегально доставити на територію Білорусі свого товариша, який раніше отримав відмову у в'їзді.

У рішенні суду йдеться, що колишній військовослужбовець намагався в'їхати до Білорусі за межами блокпоста, оскільки білоруські прикордонники попередили його, що "він становить загрозу національній безпеці Республіки Білорусь у зв'язку з проходженням військової служби в Збройних силах України, зокрема в зоні проведення операції Об'єднаних сил на сході України".

Зараз "Радыё Свабода" намагається отримати офіційний коментар білоруської влади про те, чи заборонений українським військовослужбовцям в'їзд на територію Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лукашенку буде боляче": Кулеба відреагував на ініціативу білоруського диктатора запросити терористів "ЛНР" у Білорусь

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Краще нехай не пускають ніж пускають а потім крадуть і переправляють до ***** під арешт. Не буваємо на північній кореї і не померли, не помремо і не буваючи на бульбонії. Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ - Цензор.НЕТ 5341
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07.06.2021 17:27
+6
а какого хрена туда украинцам переться ? что бы фсб захватило ?
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07.06.2021 17:25
+6
С Белоруссией вообще надо порвать дип.отношения, пока президеном не признают Тихановскую.
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07.06.2021 17:28
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Краще нехай не пускають ніж пускають а потім крадуть і переправляють до ***** під арешт. Не буваємо на північній кореї і не померли, не помремо і не буваючи на бульбонії. Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ - Цензор.НЕТ 5341
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07.06.2021 17:27 Відповісти
Та всё ж просто! Запретить пускать людей! И ВСЁ! Беларусь могла запретить въезд на свою территорию украинцам, воевавшим на Донбассе, – СМИ - Цензор.НЕТ 2505
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07.06.2021 17:21 Відповісти
Главное, не выпускать. Что б гадючник изнутри распирало.
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07.06.2021 17:25 Відповісти
Людей таки лучше выпускать. А гадючник оставить.
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07.06.2021 17:26 Відповісти
А вы забыли что Беларусь это отстойный огрызок роиси и не более. Остальное- это цветочки своим палачам. Дебилы патамушта...
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07.06.2021 17:25 Відповісти
а какого хрена туда украинцам переться ? что бы фсб захватило ?
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07.06.2021 17:25 Відповісти
Развернули, а могли принять и обвинить в убийстве мирного народа Донбабве! На хер так отчаянно ломиться?
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07.06.2021 17:26 Відповісти
С Белоруссией вообще надо порвать дип.отношения, пока президеном не признают Тихановскую.
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07.06.2021 17:28 Відповісти
На біса вона тобі здалася, у нас вже є один.
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07.06.2021 21:01 Відповісти
Сатрудникав лугандонского МГБ ще курва підтягнить на той кордон що б одразу допит і вирок…
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07.06.2021 17:32 Відповісти
Все ОК,гнидник самоізолюється !!!))))
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07.06.2021 17:34 Відповісти
"...проходил службу на востоке Украины..." и какое собачье-колхозное дело той белоруси??? где проходят службу граждане Украины в Украине.
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07.06.2021 17:39 Відповісти
украинци должны требовать от власти разорвать дипломатические отношения с антиукраинским режимом Лукашенко
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07.06.2021 18:08 Відповісти
Хай їде в Магадан.
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07.06.2021 18:14 Відповісти
А что им делать в Беларуси? Что вообще человеку там делать?
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07.06.2021 18:54 Відповісти
Одного не впустили -- і вже караул.
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07.06.2021 21:04 Відповісти
И правильно делают, что не пускают. Ведь в Беларуси ФСБ РФ свободно может арестовать любого - так что лучше пусть наших защитников вообще туда не пустят, чем пустят и возьмут в заложники, как уже бывало не раз.
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07.06.2021 19:34 Відповісти
Если дебилы, то пускай сразу едут в ОРДЛО, Крым, Рашу. ( ну что б наверняка). или не поняли что Беларуси по сути уже нет, есть Минский протекторат РФ.
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07.06.2021 19:41 Відповісти


Зãступ бараболі@Hlopak_





Провідний швейцарський виробник вагонів та локомотивів Stadler терміново переносить виробництво з Білорусі в Україну https://afn.by/news/i/289408
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07.06.2021 20:15 Відповісти
А что украинцам делать в Беларуси, как и в РФ?
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08.06.2021 02:13 Відповісти
Белорусь - недореспублика.
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08.06.2021 15:02 Відповісти
 
 