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Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава

Через санкції країн Заходу Росія не може вивести на орбіту кілька супутників - не вистачає мікросхеми, яку не можна поставити на територію РФ.

Про це він заявив під час виступу на парламентських слуханнях у Держдумі РФ з теми санкцій країн Заходу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

За словами Рогозіна, Роскосмос не може запустити деякі супутники через відсутність мікросхем, які не можна поставляти в РФ через санкції. "У нас ракет більш ніж достатньо, виводити нічого", - пояснив Рогозін.

Глава "Роскосмосу" пояснив, що на підприємствах перебувають супутники, але у них бракує однієї конкретної мікросхеми, яка через санкції не може бути поставлена ​​в РФ.

Він також назвав безглуздими заяви, що санкції допомагають розвивати вітчизняну економіку. "Це дурні заяви, тому що національну економіку треба розвивати незалежно від санкцій", - сказав Рогозін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди: "Бо Крим ми не віддамо"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
А БАТУТ?
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07.06.2021 17:28
+44
Санкції вам дебілам тільки на користь! Користуйтесь убогі свінособаки
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07.06.2021 17:28
+40
а кацапы могут создать батут ? сначала черчежи нужно где то списдить !
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07.06.2021 17:29
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А как же,"рассея обогнала Запад на 50 лет в электронике"?И где же аналоГОВНЕТ?
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07.06.2021 18:54 Відповісти
рассея обогнала Запад на 50 лет в электронике

Сон рассказываете?
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07.06.2021 19:01 Відповісти
Какая жаль.... и чтобы ещё лет 200 так же.
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07.06.2021 19:06 Відповісти
Лол.
Это же почти так же как знаменитое:

Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров
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07.06.2021 19:09 Відповісти
Могли бы за одну микросхему отдать двадцать вагонов леса кругляка и две бочки чёрной икры Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 2051
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07.06.2021 19:20 Відповісти
А Китай мы уже не догоним.Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 1987.
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07.06.2021 19:22 Відповісти
а как же лампы, теплые савецкие...
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07.06.2021 19:25 Відповісти
Про Спортлото уже было?
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07.06.2021 19:35 Відповісти
ради понтов запускайте хоть кал плешивого куйла ))))
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07.06.2021 19:41 Відповісти
песня на тему "роскосмоса".. Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 9488
https://www.youtube.com/watch?v=AAEHdn37VzU

Николай Гринько - "Протон М"
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07.06.2021 19:44 Відповісти
Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 5343 Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 2460 Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 8931
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07.06.2021 20:33 Відповісти
з лайна зліпіть, у вас спеціалісти найдуться.
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07.06.2021 20:40 Відповісти
На Митинский радиорынок смотайся...
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07.06.2021 20:59 Відповісти
Кацапы просрали даже ракеты,на которых украинец Королев запускал ватособак
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07.06.2021 21:09 Відповісти
роскосмосу надо принять в штат якутского скульптора Михаил Боппосова, который сваяет "благоухающие" мелкосхемы из доступного материала
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07.06.2021 21:32 Відповісти
Свершилось ЧУДО! Рогозин прозрів. Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін - Цензор.НЕТ 1511
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07.06.2021 21:49 Відповісти
Смехдержава имперские понты производить может а микросхемы нет? Какая ирония
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07.06.2021 21:50 Відповісти
Нема мікросхеми, проте є "хромосома"! Налаштувались воювати із Заходом і чекають від нього "запчасті"?
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08.06.2021 00:18 Відповісти
Похоже там не только этой микросхемы не хватает. Там,вообще полная ж оп а!
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08.06.2021 00:25 Відповісти
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