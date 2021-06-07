Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії
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Російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков не вважає свій виїзд з РФ еміграцією і має намір з України поїхати в Болгарію.
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я взяв свого брата, ми сіли в машину і спокійно поїхали (з РФ. - Ред.) до Києва. Поїдемо потім в Болгарію, куди я вивіз два роки тому своїх батьків", - сказав Гудков.
Він повідомив, що хоче повернутися в Росію, але коли це станеться, "сказати зараз складно".
"Я зараз хочу серйозно обміркувати, як бути ефективним для досягнення тих цілей, які я ставив, перебуваючи в Росії. Там, на жаль, я не можу бути ефективним", - зазначив ексдепутат.
Як повідомлялося, Гудков через загрозу можливого арешту з метою недопущення до участі у виборах покинув РФ і приїхав до Києва.
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Могут грохнуть
Могут вернуть назад (выдать или обменять)
Что у бубочки в голове не знает никто. В том числе и бубочка.
Вот вы бы в Расии, так сразу на Красную площадь, да с плакатом ПТН ПНХ и горящей шиной, и стоять насмерть!
Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії.. Поїде в Болгарію звичайно. Так як в даний момент в Україні утвердилася прокремлівська влада ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) .. І всі проукраїнські опозиціонери так і мігранти вони для неї край небажані. На відміну від лютих ворогів України: портнова, левченко, татарова, аксьонова і інших виродків... які стали у великій пошані для цієї антиукраїнської влади, в пошані через їх ненависть до України ..