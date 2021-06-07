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Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії

Російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков не вважає свій виїзд з РФ еміграцією і має намір з України поїхати в Болгарію.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я взяв свого брата, ми сіли в машину і спокійно поїхали (з РФ. - Ред.) до Києва. Поїдемо потім в Болгарію, куди я вивіз два роки тому своїх батьків", - сказав Гудков.

Він повідомив, що хоче повернутися в Росію, але коли це станеться, "сказати зараз складно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: росіяни бояться війни і не хочуть її

"Я зараз хочу серйозно обміркувати, як бути ефективним для досягнення тих цілей, які я ставив, перебуваючи в Росії. Там, на жаль, я не можу бути ефективним", - зазначив ексдепутат.

Як повідомлялося, Гудков через загрозу можливого арешту з метою недопущення до участі у виборах покинув РФ і приїхав до Києва.
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Топ коментарі
+19
Ну їде транзітом і Бог з ним ,нехай щастить !!!))))
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07.06.2021 17:35
+15
Поскреби лаптеного демократа и отскребешь имперца так что нехай счастить!
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07.06.2021 17:39
+10
Хороших кацапав не бывает...так что в перед и с песТней..
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07.06.2021 17:40
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Ну їде транзітом і Бог з ним ,нехай щастить !!!))))
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07.06.2021 17:35 Відповісти
Ну и славненько!
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07.06.2021 17:36 Відповісти
Нехай езжает, а то как хлынут...
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07.06.2021 17:38 Відповісти
У них там недвига
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07.06.2021 17:38 Відповісти
Хочешь в Болгарию а попадешь в Боливию и будешь на пролетарских плечах тягать коку в тюках для родной роиси
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07.06.2021 17:38 Відповісти
Поскреби лаптеного демократа и отскребешь имперца так что нехай счастить!
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07.06.2021 17:39 Відповісти
Он абсолютно прав.
Могут грохнуть
Могут вернуть назад (выдать или обменять)
Что у бубочки в голове не знает никто. В том числе и бубочка.
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07.06.2021 17:40 Відповісти
Захотят грохнуть..грохнут и в Болгарии...и это хорошо ..Украине лишние проблемы из за какого то кацапа не нужны..
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07.06.2021 17:41 Відповісти
Хороших кацапав не бывает...так что в перед и с песТней..
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07.06.2021 17:40 Відповісти
Ну почему же не бывают? А как же дохлые?
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07.06.2021 17:48 Відповісти
воняют не лучше живых, но проблем с ними поменьше.
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07.06.2021 18:41 Відповісти
кожен 200й кацап хороший.
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07.06.2021 20:40 Відповісти
Краще - в Білорусь! (Там "браття", а ми - "хвашисти")
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07.06.2021 17:46 Відповісти
отлично, чем меньше тут кацапни тем лучше для Украины
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07.06.2021 17:48 Відповісти
Ну і добренько. Ці ліберальні рашисти навіть схожі на людей доки не запитаєш чий Крим. 😤
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07.06.2021 17:49 Відповісти
Если тут участников АТО из кавказских выдают в Московию, то и его Ермак выдаст с потрохами.
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07.06.2021 17:50 Відповісти
Ну и правильно, а то не ровен час, поменяет его зеля на какую-нибудь даунецкую шалаву, которая потом в Украину не захочет въезжать. А с этого кадра, может, еще польза какая будет для россии без *****. Хотя в перемены в том болоте я категорически не верю.
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07.06.2021 17:54 Відповісти
Его богатый папа, бывший кгбешник и единорос, живет в элитном районе Лондона. Так что в Болгарии он тоже вряд ли задержится.
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07.06.2021 17:55 Відповісти
у них есть квартира в Лондоне, но живут они в Болгарии. А папа из КГБ, да.
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07.06.2021 18:32 Відповісти
... и перо в жопу.
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07.06.2021 17:59 Відповісти
Правильно,не рискуй-выдадут накуй,после очередного"омана". Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії - Цензор.НЕТ 6624
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07.06.2021 18:03 Відповісти
Да пох.
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07.06.2021 18:09 Відповісти
Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії - Цензор.НЕТ 9683
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07.06.2021 18:15 Відповісти
Хай з собою ватніка візьме, в якого він в студії лайно розбрасував.
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07.06.2021 18:25 Відповісти
Точно!
Вот вы бы в Расии, так сразу на Красную площадь, да с плакатом ПТН ПНХ и горящей шиной, и стоять насмерть!
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07.06.2021 18:33 Відповісти

Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії.. Поїде в Болгарію звичайно. Так як в даний момент в Україні утвердилася прокремлівська влада ЗЕбілів капітулянтів (слуг кремля) .. І всі проукраїнські опозиціонери так і мігранти вони для неї край небажані. На відміну від лютих ворогів України: портнова, левченко, татарова, аксьонова і інших виродків... які стали у великій пошані для цієї антиукраїнської влади, в пошані через їх ненависть до України ..
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07.06.2021 18:34 Відповісти
Накупили расеяне подешёвке квартир на побережье Черного моря. Думали сдавать будем разбогатеем, а получилось сезон короткий, а коммуналка большая.
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07.06.2021 18:57 Відповісти
скатертью дорога, тут своего ватного лайна по уши ...
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07.06.2021 19:10 Відповісти
Да вся российская оппозиция заканчивается на принципиальньіх вопросах. "Главньій оппозиционер" Навальньій обосрался после "крьімского бутерброда". Поймите и примите как факт: население РФ - дети своего времени. 350 лет формирования их культурьі и мировозрения может изменить только катастрофа в их государственнности и социальном состоянии. Не стоит рассчитьівать на их псевдооппозицию. Це як боротьба з вітряними млинами, боротьба Ляшка з Ахметовим, бджоли проти меду. Дистанціонізм до РФ єдиний вихід. Найкращий приклад Південна Корея до КНДР.
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07.06.2021 19:46 Відповісти
їдь собі далі, українське повітря для вільних людей.
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07.06.2021 20:38 Відповісти
Надеюсь даже чая пе попьет. Нахайщастить.
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07.06.2021 21:05 Відповісти
Бо можуть видати пацакам, як при Петрусі видали Тумгоєва.
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08.06.2021 10:58 Відповісти
 
 