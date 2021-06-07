Російський опозиціонер Гудков не збирається залишатися в Україні і хоче виїхати до Болгарії

Російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи РФ Дмитро Гудков не вважає свій виїзд з РФ еміграцією і має намір з України поїхати в Болгарію.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я взяв свого брата, ми сіли в машину і спокійно поїхали (з РФ. - Ред.) до Києва. Поїдемо потім в Болгарію, куди я вивіз два роки тому своїх батьків", - сказав Гудков.

Він повідомив, що хоче повернутися в Росію, але коли це станеться, "сказати зараз складно".

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"Я зараз хочу серйозно обміркувати, як бути ефективним для досягнення тих цілей, які я ставив, перебуваючи в Росії. Там, на жаль, я не можу бути ефективним", - зазначив ексдепутат.

Як повідомлялося, Гудков через загрозу можливого арешту з метою недопущення до участі у виборах покинув РФ і приїхав до Києва.