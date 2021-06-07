Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підконтрольна Росії "влада Криму" заявила про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через "геноцид стосовно кримчан".
Про це журналістам 7 червня сказав перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За його словами, російські слідчі призначили низку експертиз під час розгляду заяви влади Криму про порушення кримінальної справи щодо "організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова".
"Ми йдемо у своєму напрямку, направили звернення в слідком Росії, вже призначено слідчих, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид стосовно кримчан", - цитує Фікса провладне кримське агентство "Кримінформ".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.
Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".
Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.
Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.
Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.
Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.
Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
_Глупец писал. "Чувакам" это не будет сюрпризом, они ещё до избрания знали зачем их ставят. И указания из центра они выполняют неукоснительно.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".(С Маршак 1943 г)
Им что, Чёрного моря мало?
Пора придумать что то новенькое.....
Энергохвост с кубани кинули еще в 15-м...какая нах энергоблокада??
Кормить никто ни кого не обязан...и поить тоже...это все сами...
памагітє!
Данную новость сообщил «5 канал».
Местные заметили, что сооружение уже пропускает воду, которая течет в сторону оккупированного полуострова из Днепра.Как видим, Зе-власти совсем необязательно принимать предательское решение о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым (поползновения к чему были замечены неоднократно) - надо просто не ремонтировать дамбу…
где то так...
Д,А, Медведев......
А, что, камни с неба уже были?
По отсутствию камнепада с неба, в крупной фракции, могут обратиться и в ООН, а по остальным вопросам к оккупантам надо им обращаться. Такова Конвенция ООН про оккупированнве территории.
Женевська конвенція: прийнята 12 серпня 1949 про захист цивільного населення під час окупації. Стаття -55.
Окупуюча держава (в даному випадку російська фашистська ********* на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу) зобов'язана за допомогою всіх наявних коштів забезпечити поставки цивільному населенню продовольства і санітарні матеріали, у всіх тих випадках, коли ресурси на окупованій ними території будуть недостатні.
Окупуюча держава не може реквізувати їстівні припаси або інші предмети (прісна вода), а також санітарні матеріали на окупованій території, для окупаційних військ і окупаційної адміністрації без урахування потреб цивільного населення.
Буде наш лютий кривавий ворог фашистська ********* ця проклята личакова паРаша і далі займатися своїми дуже затратними поставками і часто ганяти свої гумконвої і платити за них дуже страшенно багато свого бабла. Поки всі її до єдиного фашисти окупанти не покинуть тимчасово окуповані українські території Криму і Донбасу і скрізь повністю не буде відновлена законна Українська влада.
Надо просто каждый день утром и вечером всем крымлядям выходить на площадь и танцевать Яблочко
А крымский канал засыпать бандеровским мусором.
Кацапських скаргників чекає велике розочарування в ЕСПЧ.
А якщо за то , що Вам дати папірчик відмовили , подати у суд за компенсацію
Це просто ментальність москаля ...