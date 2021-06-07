Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму

Підконтрольна Росії "влада Криму" заявила про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через "геноцид стосовно кримчан".

Про це журналістам 7 червня сказав перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, російські слідчі призначили низку експертиз під час розгляду заяви влади Криму про порушення кримінальної справи щодо "організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова".

"Ми йдемо у своєму напрямку, направили звернення в слідком Росії, вже призначено слідчих, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид стосовно кримчан", - цитує Фікса провладне кримське агентство "Кримінформ".

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