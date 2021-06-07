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Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через

Підконтрольна Росії "влада Криму" заявила про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через "геноцид стосовно кримчан".

Про це журналістам 7 червня сказав перший віцеспікер "кримського парламенту" Юхим Фікс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, російські слідчі призначили низку експертиз під час розгляду заяви влади Криму про порушення кримінальної справи щодо "організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова".

"Ми йдемо у своєму напрямку, направили звернення в слідком Росії, вже призначено слідчих, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид стосовно кримчан", - цитує Фікса провладне кримське агентство "Кримінформ".

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Топ коментарі
+58
Валерій Прозапас

Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.

Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".

Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.

Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.

Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.

Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.

Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
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07.06.2021 17:38
+39
Какой блокады? У Крыма открыто беспрепятственное сообщение с оккупирующей страной, так что никакой блокады нет. Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6584
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07.06.2021 17:39
+34
Абращчайтесь ва всемирную лигу сексуальних реформ , там памогут
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07.06.2021 17:39
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Валерій Прозапас

Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.

Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".

Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.

Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.

Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.

Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.

Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
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07.06.2021 17:38 Відповісти
10050% истинная правда.
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07.06.2021 17:51 Відповісти
"Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат."
_Глупец писал. "Чувакам" это не будет сюрпризом, они ещё до избрания знали зачем их ставят. И указания из центра они выполняют неукоснительно.
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07.06.2021 18:14 Відповісти
Прозапаса знаю ... проститутка та ещё . Даже в этой теме не по теме мутит. Валера не чёта брату Игорю, вот Игорь !!!- жаль его , нет уже.
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07.06.2021 21:07 Відповісти
Алла, ты ещё ленина процитируй..... нашла идола, опомнись... петруха назвал - другом прозапаса, после этого за петруху не отдам голоса, раз у него такие друзья.
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07.06.2021 21:12 Відповісти
Я его идолом не считаю. Написал он правильно о наших заклятьіх "братьях".
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07.06.2021 22:03 Відповісти
А что вам не понравилось в его словах? Что не по теме?
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07.06.2021 22:58 Відповісти
Абращчайтесь ва всемирную лигу сексуальних реформ , там памогут
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07.06.2021 17:39 Відповісти
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".(С Маршак 1943 г)
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07.06.2021 18:37 Відповісти
А такє відчуття що написано у 2015-2021 роках )
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07.06.2021 18:56 Відповісти
Какой блокады? У Крыма открыто беспрепятственное сообщение с оккупирующей страной, так что никакой блокады нет. Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6584
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07.06.2021 17:39 Відповісти
кацапы готовят вторжение на херсонскую область .. скорее это просто для оправдания ..
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07.06.2021 17:42 Відповісти
Та понятно, что им надо "а поговорить". Но аргументация у них традиционно "д@бильная, бл@" (с)
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07.06.2021 17:45 Відповісти
Так кацап - это не национальность а диагноз, а расея не страна а сорт говна.
Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6207 Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6207 Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 6207
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07.06.2021 17:55 Відповісти
СТОПУДОВО, Alex Ziland!!!
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07.06.2021 18:16 Відповісти
_А им аргументация и не нужна, нужен лишь предлог, который они придумают или создадут ибо есть мотивация.
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07.06.2021 18:16 Відповісти
Им не нужна, это очевидно. Но им нужно аргументировать свои действия перед "мировым сообществом", как, к примеру, у них это, хоть и криво, получилось с нападением на Грузию.
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07.06.2021 18:17 Відповісти
_Чиво криво, когда карманнае ОБСЕ путлера написала в своём офотчёте что Грузия виновата в агрессии расии! Мерзавка тальявини эту поганку написала, курва человекообразная. Потом ОБСЕ её и в Украину прислала после нападения путлеровцев...
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07.06.2021 18:25 Відповісти
"Криво" потому, что не всё было так гладко, а "получилось" потому, что пипл таки схавал.
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07.06.2021 18:47 Відповісти
_А разве из вопиющих злодеяний расии Запад хоть что-нибудь выплюнул, а не проглотил? Схавали вообще всё - это я про деятельную реакцию, их пустую болтовню просто игнорируем.
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07.06.2021 18:55 Відповісти
А я что написал?
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07.06.2021 19:09 Відповісти
_Я не спорю. Уточняю. Реакция пипла - мещан - значения не имеет, политиканы действуют в своих шкурных интересах, а не в интересах народов. Да, и в Германии, Франции, США - на Западе - также. И вот они - схавали всё не поперхнувшись и проглотили не пережёвывая.
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07.06.2021 19:15 Відповісти
В данном случае "пипл" - это "мировое сообщество". Там прокатило. Тут уже нет.
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07.06.2021 19:26 Відповісти
у них шо уже и продуктов не хватает ?
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07.06.2021 18:34 Відповісти
Смотря что называть "продукты". Того шлака, что из кацапстана везут, или нормальных Украинских, шо они привыкли...
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07.06.2021 18:45 Відповісти
могли б вже і адаптуватись, каміння з неба замість дощу, шлак замість продуктів - зато на расєє
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07.06.2021 21:35 Відповісти
подлость кацапов не имеет границ ..
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07.06.2021 17:40 Відповісти
А-тя-тя-тя-тя... © х/ф "Беспредел"
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07.06.2021 17:40 Відповісти
І що повинно статись якщо вони припустимо виграють суд?
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07.06.2021 17:41 Відповісти
Як вони виграють суд, якщо ООН кожного року приймає резолюції щодо незаконної окупації Криму? Це просто пил в очі ваті.
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07.06.2021 17:43 Відповісти
Їхні заяви навіть не будуть приняті до розгляду. АР Крим міжнародно визнається окупованою територією. Далі все по Висоцькому: "єслі ви нє атзавьйотєсь, ми напішем в спортлато"
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07.06.2021 17:59 Відповісти
якщо, і припустимо, суд можуть виграти в грі монополія, а для ЄСПЛ такого суб'єкта звернення як ........., хз навіть як назвати не існує.
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07.06.2021 21:37 Відповісти
Какая водная блокада?
Им что, Чёрного моря мало?
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07.06.2021 17:41 Відповісти
кацапам всегда будет мало .. это ненасытная чёрная дыра ..
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07.06.2021 17:43 Відповісти
...коричневая.
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07.06.2021 17:57 Відповісти
Видимо, мало, коль уже и под АЗОВСКОЕ залезли в поисках пресной воды.
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07.06.2021 18:18 Відповісти
Шоу для тупорилої ватної аудиторії рашки. Хай подадуть. Вже давно пора притягнути окупанта до відповідальності за геноцид на окупованій території.
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07.06.2021 17:42 Відповісти
"геноцида по отношению к крымчанам".Источник: https://censor.net/ru/n3269943 А "каміння з неба" було? Ще ні?! Тоді підкинь, їм, Боженька, за-для повного щастя!
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07.06.2021 17:42 Відповісти
Было уже.....
Пора придумать что то новенькое.....
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07.06.2021 17:44 Відповісти
Странно... Неужели камни с неба уже не помогают???
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07.06.2021 17:45 Відповісти
Нееее, они еще на подлете.
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07.06.2021 17:56 Відповісти
Мост есть..паром есть какая нах транспортная блокада??
Энергохвост с кубани кинули еще в 15-м...какая нах энергоблокада??
Кормить никто ни кого не обязан...и поить тоже...это все сами...
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07.06.2021 17:46 Відповісти
Вони можуть з таки же успіхом звернутись до очаківського раввина! Може краще допоможе?
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07.06.2021 21:04 Відповісти
ані нам нє дают спакойна аккупіровать полуострав!
памагітє!
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07.06.2021 17:47 Відповісти
_Ну германция им помогают всячески и постоянно. Так что если вышеперечисленные на кого и будут давить, так это на защищающуся от агрессора Украину. Да они уже давят, и не первый год. Твари.
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07.06.2021 18:19 Відповісти
В Херсонской области разрушается дамба, перекрывающая воду в Крым. Речь идет о сооружении вдоль Северо-Крымского канала. Это временная плотина, которую построили из металлических конструкций и мешков из песка еще семь лет назад здешние фермеры.
Данную новость сообщил «5 канал».
Местные заметили, что сооружение уже пропускает воду, которая течет в сторону оккупированного полуострова из Днепра.Как видим, Зе-власти совсем необязательно принимать предательское решение о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым (поползновения к чему были замечены неоднократно) - надо просто не ремонтировать дамбу…

где то так...
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07.06.2021 17:49 Відповісти
Выше по каналу построено капитальное сооружение.
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07.06.2021 18:05 Відповісти
А разве,там не насосами подымали воду?
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07.06.2021 18:10 Відповісти
Шановні, не руйнуйте казковим таку чудову зраду!)))
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07.06.2021 18:16 Відповісти
"Какие насосы?!!" (с)

Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 7083
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07.06.2021 20:54 Відповісти
Нет, насосами в Каховскую оросительную систему поднимали, в СК самотеком шла.
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07.06.2021 18:17 Відповісти
Перший каскад насосів стоїть уже на території Джанкойського району До того вода іде сама
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07.06.2021 18:41 Відповісти
В 2018 году эту новость сообщал телеканал "Прямий",а сейчас "5"
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07.06.2021 18:09 Відповісти
Эсть рацпредложение: львовский мусор вывозить и сбрасывать в крымский канал - решает сразу 2 вопроса - утилизация мусора и напрочь снимает проблему крымского канала.
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07.06.2021 18:57 Відповісти
За блАкаду лінінграда нужно ісчо пожаловаться ...
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07.06.2021 17:54 Відповісти
А там тоже не было никакой блокады. Город снабжался и из города вывозилась продукция заводов. Просто не кормили людей.
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07.06.2021 18:07 Відповісти
Та Ви, Валерію, антісавйьетчик. Це так не можна говорити. За це строк у параші щодо перегляду офіційної історії кацапстану. Ризикуєте!
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07.06.2021 19:50 Відповісти
Я этого никогда не скрывал. Я ярый антисоветчик.
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07.06.2021 19:53 Відповісти
Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 2743!!! МЕРКЕЛЬШЕ!!!
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07.06.2021 18:36 Відповісти
Нахабству немає меж.
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07.06.2021 17:59 Відповісти
Слідчи окупаційної влади все для вас, кримчани, з'ясують. Поїдете на Магадан. Там все є. І море є.
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07.06.2021 18:09 Відповісти
Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма - Цензор.НЕТ 9276
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07.06.2021 18:10 Відповісти
А на хрена они мост построили? Резников готов в канистрах на горбу туда воду таскать,а эти не могут в цистернах,и не на горбу Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 6555А вообще,пусть пишут в Спортлото!
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07.06.2021 18:13 Відповісти
Еще раССеянские оккупанты могут написать обращение в спорт лото...
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07.06.2021 18:18 Відповісти
Нехай сюди звернуться!

Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 4506
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07.06.2021 18:18 Відповісти
Так на крысме запретили все языки, окромя рускага наречия. Как они письмо то напишут?)))
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07.06.2021 18:23 Відповісти
Нарисуют. На бересте.
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07.06.2021 18:34 Відповісти
ЛЕНЕГ НЕТ!!! но вы держитесь.
Д,А, Медведев......
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07.06.2021 18:24 Відповісти
До чего оккупанты и аксеновская уголовщина Крым довели, а была до 2014 года цветущая украинская жемчужина.
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07.06.2021 18:32 Відповісти
Маловато однако им блокад и санкций - явно ведь просят добавить.
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07.06.2021 18:33 Відповісти
-А в чому відмінність російських фашистів окупантів )(уйла а від німецьких окупантів гітлера? Якщр розібратися то ніякої, що одні що другі вони криваві загарбники святої Української землі. І важко уявити що в Другій світовій війні кремлівські комуно - фашисти кривавого ката сталіна почали постачати продовольством, воду, виплачувати гроші населенню в тому числі і поліцейським, жандармам, "гестапо" .. на тимчасово окупованій німецькими фашистами частини території захопленої у кривавої в'язниці народів срср? А зараз частина української території (Крим, Донбас) теж тимчасово окупована точно такими ж як і раніше були гітлерівські але вже кремлівськими фашистами загарбниками. Але ніколи не було, немає і ніколи не буде такого щоб хоч якісь народи в всьому світі добровільно покірно годували - поїли своїх лютих кривавих ворогів окупантів на своїй але тимчасово захопленій цими фашистами агресорами в данному випадку на нашій рідній українській але поневоленій кремлем землі.
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07.06.2021 19:02 Відповісти
МИНУТОЧКУ!
А, что, камни с неба уже были?
По отсутствию камнепада с неба, в крупной фракции, могут обратиться и в ООН, а по остальным вопросам к оккупантам надо им обращаться. Такова Конвенция ООН про оккупированнве территории.
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07.06.2021 18:33 Відповісти
Пустая смешная возня. Обращение предполагает допуск международных организаций в Крым. А перед этим признание оккупантом захвата этой территории. Тут или крестик или трусы
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07.06.2021 18:42 Відповісти
Да? Но в ПАСЕ людоедов возвернули (вернули полномочия) и без труханов и с крестиком...
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07.06.2021 19:00 Відповісти
Нет проблем, оккупанты убираются к себе на болота, Крым процветает.
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07.06.2021 18:47 Відповісти
Что то сказка про скважины в азовском море быстро заглохла.
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07.06.2021 18:49 Відповісти

Женевська конвенція: прийнята 12 серпня 1949 про захист цивільного населення під час окупації. Стаття -55.
Окупуюча держава (в даному випадку російська фашистська ********* на тимчасово окупованих українських територіях Криму і Донбасу) зобов'язана за допомогою всіх наявних коштів забезпечити поставки цивільному населенню продовольства і санітарні матеріали, у всіх тих випадках, коли ресурси на окупованій ними території будуть недостатні.
Окупуюча держава не може реквізувати їстівні припаси або інші предмети (прісна вода), а також санітарні матеріали на окупованій території, для окупаційних військ і окупаційної адміністрації без урахування потреб цивільного населення.
Буде наш лютий кривавий ворог фашистська ********* ця проклята личакова паРаша і далі займатися своїми дуже затратними поставками і часто ганяти свої гумконвої і платити за них дуже страшенно багато свого бабла. Поки всі її до єдиного фашисти окупанти не покинуть тимчасово окуповані українські території Криму і Донбасу і скрізь повністю не буде відновлена ​​законна Українська влада.
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07.06.2021 18:57 Відповісти
_Расия международным правом подтёрлась - и смыла. Не заметил? Ещё в 2008. Да и "мировое сообщество" фактически также.
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07.06.2021 19:04 Відповісти
Щось я не доберу: позивач ясно - Крим, а відповідач?- росія? Це виходить самі на себе в ЄСПЧ?
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07.06.2021 19:03 Відповісти
Никакой блокады нет! КПП работают, мост есть, все нормально. Кормить и поить военную базу агрессора никто не обещал, это проблема самого агрессора.
Надо просто каждый день утром и вечером всем крымлядям выходить на площадь и танцевать Яблочко
А крымский канал засыпать бандеровским мусором.
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07.06.2021 19:08 Відповісти
Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 343= кляуза в спортлото больше толку даст)))
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07.06.2021 19:11 Відповісти
Оккупированная, а тем более аннексированная территория по всем международным законам должна снабжаться оккупантом или страной совершившей аннексию. Все. И это тот минимум что должна была сделать Украина подвергшаяся агрессии. По моему скромному мнению. Туда должен был бы быть закрыт полностью заезд и даже проход, перешеек должен был бы быть перекопан, туда пущена вода Сиваша, с нашей стороны должны быть минные поля и заграждения. ( если данные действия по отношению к агрессору считается чрезмерной, то как минимум должен быть разрешен проход ( отнюдь не проезд), только для лиц проживавших и зарегистрированных в Крыму по 2013 г. включительно, или родившихся там. ( проход разрешить только в период с 15 октября до 15 апреля отапливаемый период) , так сказать повидать могилы или близких родственников Остальным там делать совершенно нечего. Нечего возить туда украинские деньги в курортный сезон, поддерживая тем самым агрессора.
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07.06.2021 19:19 Відповісти
Кацапське понад нахабство - на$рати сусідові під дверима і постукати тому ж сусідові в двері і вимагати папір підтертися.
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07.06.2021 19:33 Відповісти
еще можете назло врагам пожечь родные хаты на расасее
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07.06.2021 19:40 Відповісти
Вони йо..нулись чи шо,проблеми забезпечення окупованої території і населення яке проживає там водою,продуктами,енергетикою і роботою то клопіт окупанта,Женевська конвенцію ніхто не відміняв в контексті відповідальності за окуповані території.
Кацапських скаргників чекає велике розочарування в ЕСПЧ.
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07.06.2021 19:59 Відповісти
це можна було б ще хоч якось натягнути, якщо Україна перекрила річку яка текла в бік Криму. Але ж це штучно утворений канал, а тому ніяких претензій бути не може.
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07.06.2021 20:37 Відповісти
А мы вам ещё и камни с верху.Как просили. Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 4294
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07.06.2021 20:46 Відповісти
Наглость-это насрать под дверью, а сверхнаглость-это насрать под дверью, позвонить и попросить бумажку! Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 123

А якщо за то , що Вам дати папірчик відмовили , подати у суд за компенсацію Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму - Цензор.НЕТ 5418
Це просто ментальність москаля ...
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07.06.2021 21:06 Відповісти
Только лишнехромосомные могут заявлять о водной блокаде, находясь на полуострове...
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07.06.2021 21:18 Відповісти
З таким відношенням української влади до окупації Криму та при такій інертності у міжнародних організаціях та міжнародних судах відносно окупації півострова Україна обовязково програє суди мокшанам і нас змусять подати воду та годувати кримчан.Складується враження що влада України це робить намірено та ціленаправлено щоб потім виправдовуватись перед народом що вони змушені виконувати рішення міжнародних судів.
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07.06.2021 21:19 Відповісти
Як що ви звернули увагу то позови на Україну в міжнародні суди будуть надходити на від мокшан-окупантів а від ,,жителів,, Криму а це значить що кацапські юристи знайшли лазійку у міжнародних законах і якщо Україна не буде діяти на випередження то Криму нам українсьим ніколи не бачити як і окупованих східних територій.
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07.06.2021 21:31 Відповісти
Машину нагло украли. Теперь воры думают подавать в суд,что бы обварованный прежний хазяин делел ТО и заправлял ее. Кацапы,вы понимаете всю глубину своей неадекватности в глазах нормальных людей?
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07.06.2021 21:38 Відповісти
Машину не украли до тех пор пока хозяин не подал заявление об угоне и не подал в суды на угонщика.
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07.06.2021 21:55 Відповісти
Для полноты перечня необходимо лобавить отсутствие Камнепада с неба.
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07.06.2021 21:50 Відповісти
Вони ж вроді як хотіли умєрєть в расіі . Так ми ж не проти . Але в срузьком мірє не можна навіть умєрєть по людськи . Перед тим як умєрєть , треба довго мучитись . Іначе ніхто вам не дасть просто так взять і умєрєть . Це русня . Тут навіть камні с нєба , і то по талонах і не більше як по 5 кг. на одну голову . Бо діфіцит .
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07.06.2021 22:42 Відповісти
птнпнх
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07.06.2021 22:54 Відповісти
Суть кацапа всюди гадити, де воно залізе!
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07.06.2021 22:56 Відповісти
 
 