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Стан здоров'я українського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", Абдурахманова значно погіршився, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стан здоров'я українського політв'язня, фігуранта

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про суттєве погіршення здоров'я утримуваного в російському СІЗО кримського татарина Меджита Абдурахманова і просить російську колегу Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Стан здоров'я українського політв'язня, кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується в "СІЗО №1 ГУФСІН Росії по Ростовській області" та безпідставно звинувачений окупаційною владою у скоєнні кримінального злочину, а саме участі в організації "Хізб ут-Тахрір", суттєво погіршився. Як мені стало відомо, зараз Меджит Абдурахманов скаржиться на постійні болі в спині, через що він не може самостійно пересуватися. Зокрема, для присутності Меджита на черговому судовому засіданні йому була проведена місцева анестезія. Тільки після цього, за допомогою спеціального медичного засобу для пересування, він був доставлений до суду", - зазначила Денісова.

За її словами, на сьогодні адміністрація СІЗО не надає українському громадянину належного обстеження та лікування, а звернення до медичної частини СІЗО - ігноруються.

"Це є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, і розцінюється як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Меджита Абдурахманова - забезпечити доступ до медичних послуг, а саме: провести повне обстеження в кваліфікованому цивільному медичному закладі і надати йому відповідний комплекс лікування", - написала Денісова.

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Ну зачем на его ж*пу этот долбаный Хизб ут-Тахрир??? Ну Сказал: не знаю не слышу не вижу...Смысла внем действительно ноль...Стоит ли ради него в жертву приносить жизнь свою и семьи???
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07.06.2021 17:46 Відповісти
Павел ГруздьТакие как ты за кусок хлеба продадут и родину и своих родных, таких как ты зовут шкура продажная....
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07.06.2021 17:55 Відповісти
В геральдике слаб: а где ты там за свободу своей родины сражаешься?!
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07.06.2021 18:10 Відповісти
А в п...са лєвчєнка , який приїхав з паРаші - здоров"я покращується... "нє могу понять" (С).
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07.06.2021 18:00 Відповісти
Бедный крымско-татарский народ! Всю свою историю в гонениях и страданиях! И еще рашизм с их дебильной инквизицией на их бедные головы! Хорошо, хоть на Западе партнеры не устают выражать обеспокоенность!!! А ведь это Запад подстрекал Украину не давать отпор оккупантам в Крыму!!! А теперь умыли ручки и обеспокоены...
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07.06.2021 18:03 Відповісти
 
 