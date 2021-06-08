Стан здоров'я українського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", Абдурахманова значно погіршився, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про суттєве погіршення здоров'я утримуваного в російському СІЗО кримського татарина Меджита Абдурахманова і просить російську колегу Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Стан здоров'я українського політв'язня, кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується в "СІЗО №1 ГУФСІН Росії по Ростовській області" та безпідставно звинувачений окупаційною владою у скоєнні кримінального злочину, а саме участі в організації "Хізб ут-Тахрір", суттєво погіршився. Як мені стало відомо, зараз Меджит Абдурахманов скаржиться на постійні болі в спині, через що він не може самостійно пересуватися. Зокрема, для присутності Меджита на черговому судовому засіданні йому була проведена місцева анестезія. Тільки після цього, за допомогою спеціального медичного засобу для пересування, він був доставлений до суду", - зазначила Денісова.

За її словами, на сьогодні адміністрація СІЗО не надає українському громадянину належного обстеження та лікування, а звернення до медичної частини СІЗО - ігноруються.

"Це є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, і розцінюється як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Меджита Абдурахманова - забезпечити доступ до медичних послуг, а саме: провести повне обстеження в кваліфікованому цивільному медичному закладі і надати йому відповідний комплекс лікування", - написала Денісова.

Читайте також: США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен