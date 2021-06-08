Країни ЄС підтримують економіку, допомагаючи бізнесу, в Україні ж вирішили підвищити податки, - Neweurope
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Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.
Про це сказано в матеріалі видання Neweurope, переклад якого опубліковано на сайті Цензор.НЕТ.
Як зазначає автор, Україна зараз в становищі, яке демонструє, що економіка не протягне залишок року без набагато надійнішої фінансової допомоги з Європи.
Водночас, зазначає видання, попри обіцянку Зеленського надати "інвестиційну няню" - конкретного чиновника, який би відповідав за певне інвестування, нема - беззаконня, рейдерство і корупція триває в країні. Як результат, випадки іноземних інвестицій залишаються нечисленними і часто закінчуються невдачею.
За даними автора, тоді як європейські країни підтримують свої постковідні економіки з масовими інфраструктурними проєктами і допомогою місцевим підприємствам, Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.
Видання зазначає, що подальша складна економічна ситуація в країні є токсичною: "А токсичне середовище корумпованих чиновників, і непрозора фіскальна система призведе до одного - виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць".
"Звичайно, податкова реформа могла б стати ще одним сигналом, що Київ доклав зусиль щодо подальшого шляху України до ключових стандартів ЄС для фінансової відповідальності, якби вона не коштувала народу сотні тисяч робочих місць. Влада ще більше роздраконила населення після того, як не змогла допомогти ні великому, ні середньому бізнесу під час пандемії. Ці безвідповідальні кроки вже привернули належну увагу. Деякі політики в Європі вже почали озвучувати свою думку з цього питання, говорячи, що вони бояться, що економічний крах України і нова хвиля агресії з Росії створить нову Сирію на східному фланзі ЄС", - сказано в матеріалі.
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оно способно только ОБДИРАТЬ народ... как и его хозяева и "слуги урода"..
зеленой шмаркле НЕ нужна крепкая экономика и прозрачные условия ведения бизнеса...
Для зеленского главное - мутная вода и договорняки, чтобы можно было барыжить на бюджетных деньгах - и вывозить их потом в офшоры Омана, Катара и тп...
Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти (субсідії) на оренду житла:
Олег Воронько, «Слуга Народу», задекларував 129 млн грн;
Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн грн;
Остап Шипайшло, «Слуга Народу», 22,5 млн;
Олександр Трухін, «Слуга Народу», 20,9 млн;
Анатолій Урбанський, «За майбутнє», 19,8 млн;
Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;
Олег Мейдич, «Батьківщина», 14 млн;
Валерій Лунченко, «Довіра», 12,8 млн;
Степан Чернявський, «Слуга Народу», 11,5 млн;
Павло Павліш, «Слуга Народу», 10,8 млн.
Заслужили.
нефть выше 70 за бочку
транспорт подорожал так пойди водителем на маршрут и вози за копейки людей
100 квт гарантированных тоже убрали из-за мировых цен) разбогатевшие в разы беня с ахметовым - все вранье)
привет подоляку, убогое
продуктьі питания 45% за два года
электричество от 30 до 50% в зависимости от потребителя, минимальньіе 100квт убрали
и т.д.
забыл что лук при Пете был по 40 грн
твои экономические познания ясны, как мозг моники
Шутить не могите с Князьями!
И долго Дружина топтала Волхвов
Своими гнедыми конями... (с)
все написано в стиле шоколадного скавчеза .
даже если бы никаких налогов не было олигархи не стали бы платить рабочим больше
Петя сам олигарх и благоприятствовал олигархам,
Как пЕСики обсырали и теперь обсырают при Пете и Юлю и Зеленского забыл
пошел в будку сабака
от стада отбилась, бедолага?
или здесь поскулишь, зелебоб?
http://ekonomika.ko.net.ua/?p=22998
Фейк чи правда?
сейчас он уничтожает весь малый и средний бизнес, ФОПы массово закрываются, соответсвенно падает уровень дохода самозанятого населения и меньше поступает налогов в бюджет, но зеленского это устраивает