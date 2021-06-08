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Країни ЄС підтримують економіку, допомагаючи бізнесу, в Україні ж вирішили підвищити податки, - Neweurope

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Країни ЄС підтримують економіку, допомагаючи бізнесу, в Україні ж вирішили підвищити податки, - Neweurope

Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.

Про це сказано в матеріалі видання Neweurope, переклад якого опубліковано на сайті Цензор.НЕТ.

Як зазначає автор, Україна зараз в становищі, яке демонструє, що економіка не протягне залишок року без набагато надійнішої фінансової допомоги з Європи.

Водночас, зазначає видання, попри обіцянку Зеленського надати "інвестиційну няню" - конкретного чиновника, який би відповідав за певне інвестування, нема - беззаконня, рейдерство і корупція триває в країні. Як результат, випадки іноземних інвестицій залишаються нечисленними і часто закінчуються невдачею.

За даними автора, тоді як європейські країни підтримують свої постковідні економіки з масовими інфраструктурними проєктами і допомогою місцевим підприємствам, Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.

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Видання зазначає, що подальша складна економічна ситуація в країні є токсичною: "А токсичне середовище корумпованих чиновників, і непрозора фіскальна система призведе до одного - виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць".

"Звичайно, податкова реформа могла б стати ще одним сигналом, що Київ доклав зусиль щодо подальшого шляху України до ключових стандартів ЄС для фінансової відповідальності, якби вона не коштувала народу сотні тисяч робочих місць. Влада ще більше роздраконила населення після того, як не змогла допомогти ні великому, ні середньому бізнесу під час пандемії. Ці безвідповідальні кроки вже привернули належну увагу. Деякі політики в Європі вже почали озвучувати свою думку з цього питання, говорячи, що вони бояться, що економічний крах України і нова хвиля агресії з Росії створить нову Сирію на східному фланзі ЄС", - сказано в матеріалі.
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Топ коментарі
+14
а что еще может бесноватый вовка-шут?
оно способно только ОБДИРАТЬ народ... как и его хозяева и "слуги урода"..
зеленой шмаркле НЕ нужна крепкая экономика и прозрачные условия ведения бизнеса...
Для зеленского главное - мутная вода и договорняки, чтобы можно было барыжить на бюджетных деньгах - и вывозить их потом в офшоры Омана, Катара и тп...
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07.06.2021 18:01
+8
Эпоха бидности закончилась настолько успешно что многим скоро будет нечего жрать. Но не зелёной плесени, конечно.
Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 4884
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07.06.2021 18:04
+8
Я еще добавлю от ВВС.

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 1214
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07.06.2021 18:17
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а что еще может бесноватый вовка-шут?
оно способно только ОБДИРАТЬ народ... как и его хозяева и "слуги урода"..
зеленой шмаркле НЕ нужна крепкая экономика и прозрачные условия ведения бизнеса...
Для зеленского главное - мутная вода и договорняки, чтобы можно было барыжить на бюджетных деньгах - и вывозить их потом в офшоры Омана, Катара и тп...
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07.06.2021 18:01 Відповісти
помощь на "развитие экономики":
Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти (субсідії) на оренду житла:
Олег Воронько, «Слуга Народу», задекларував 129 млн грн;
Сергій Магера, позафракційний, 25,5 млн грн;
Остап Шипайшло, «Слуга Народу», 22,5 млн;
Олександр Трухін, «Слуга Народу», 20,9 млн;
Анатолій Урбанський, «За майбутнє», 19,8 млн;
Олександр Пономарьов, ОПЗЖ, 19,3 млн;
Олег Мейдич, «Батьківщина», 14 млн;
Валерій Лунченко, «Довіра», 12,8 млн;
Степан Чернявський, «Слуга Народу», 11,5 млн;
Павло Павліш, «Слуга Народу», 10,8 млн.
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07.06.2021 18:12 Відповісти
Який нарід такий і президент (парламент).
Заслужили.
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07.06.2021 20:09 Відповісти
так 73%зеублюдков просто счастливы по этому поводу
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07.06.2021 18:01 Відповісти
На самом деле мало подняли, нужно ещё.
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07.06.2021 18:02 Відповісти
а что подняли?
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07.06.2021 18:17 Відповісти
Подняли цены, и серьезно. Для пересычного - это ежедневный налог на продовольствие, транспорт, лекарства. Я об этом. Наверное не очень правильно высказался . Но не грусти, налоги тоже поднимут, добавят, увеличат. На все и всех. Опять же все скажется на ценах и опять же пересычному оплачивать всю эту радость.
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07.06.2021 18:26 Відповісти
цены поднялись во всем мире, газ и тот летом уже 350 баксов стоит в на хабе в Европе,
нефть выше 70 за бочку
транспорт подорожал так пойди водителем на маршрут и вози за копейки людей
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07.06.2021 18:31 Відповісти
клоунский балабол))))
100 квт гарантированных тоже убрали из-за мировых цен) разбогатевшие в разы беня с ахметовым - все вранье)
привет подоляку, убогое
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07.06.2021 18:33 Відповісти
Бена и Ахмет на яхту копят, так что не мешай. Все по делу
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07.06.2021 19:33 Відповісти
газ в полтора раза.
продуктьі питания 45% за два года
электричество от 30 до 50% в зависимости от потребителя, минимальньіе 100квт убрали
и т.д.
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07.06.2021 18:31 Відповісти
газ подняли еще при Пете, забыл что 8000 грн уже в 2018 году стоил газ
забыл что лук при Пете был по 40 грн
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07.06.2021 18:37 Відповісти
не мямли, клоун. где стадо тебя спросили.
твои экономические познания ясны, как мозг моники
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07.06.2021 18:39 Відповісти
Подняли акцизы и ренту, автоматом подняли все налоги, завязанные на минималку и т.д.
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07.06.2021 18:32 Відповісти
А что может вместо этого придумать клоун?
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07.06.2021 18:03 Відповісти
Он умеет думать?
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07.06.2021 18:31 Відповісти
Да,оно знает клавиатуру на рояле)...
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07.06.2021 18:43 Відповісти
Еще бы. Там только черные и белые клавиши. И что характерно: по какой ни ударь - везде звук есть.
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07.06.2021 18:45 Відповісти
Эпоха бидности закончилась настолько успешно что многим скоро будет нечего жрать. Но не зелёной плесени, конечно.
Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 4884
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07.06.2021 18:04 Відповісти
То всьо мандель і степашка.Їх вже вигнали і їм соромно.
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07.06.2021 18:04 Відповісти
Но только они не сносили голов.
Шутить не могите с Князьями!
И долго Дружина топтала Волхвов
Своими гнедыми конями... (с)
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07.06.2021 18:15 Відповісти
а какие налоги повышают?
все написано в стиле шоколадного скавчеза .
даже если бы никаких налогов не было олигархи не стали бы платить рабочим больше
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07.06.2021 18:15 Відповісти
Я еще добавлю от ВВС.

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 1214
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07.06.2021 18:17 Відповісти
а Петя выполнил хоть одно обещание, посадил хоть одного коррупционера
Петя сам олигарх и благоприятствовал олигархам,
Как пЕСики обсырали и теперь обсырают при Пете и Юлю и Зеленского забыл
пошел в будку сабака
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07.06.2021 18:25 Відповісти
Все, высралось хворе? Это у тебя до сих пор Петя президент? Меньше пей и попустит.
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07.06.2021 18:28 Відповісти
И еще от WSJ

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 7487
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07.06.2021 18:19 Відповісти
Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 1191
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07.06.2021 18:27 Відповісти
Ну и что? А бзднуть то что хотело, одноклеточное?
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07.06.2021 18:29 Відповісти
Піарщик Єрмака в пості про шашлики журиться, що їх не чують, бо простіше жити в світі фантазій і пропаганди. І щоб підкріпити свою думку, нагнав собі півтори тисячі ботів"

от стада отбилась, бедолага?
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07.06.2021 18:35 Відповісти
Да уж. Я понимал, что ты тупое, но чтобы настолько. Давай, жги дальше, одноклеточное. Посмотрим на длительность твоего бана.
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07.06.2021 18:41 Відповісти
пошли, подоляка почитаем. там уже е-коммунизм наступил и буба всех победил.
или здесь поскулишь, зелебоб?
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07.06.2021 18:20 Відповісти
И еще немного

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 3177
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07.06.2021 18:25 Відповісти
Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios
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07.06.2021 18:28 Відповісти
И еще чуток

Страны ЕС поддерживают экономику, помогая бизнесу, в Украине же решили повысить налоги, - Neweurope - Цензор.НЕТ 9503
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07.06.2021 18:30 Відповісти
Є такий об'єктивний економічний закон - податки вверх = економіка вниз.
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07.06.2021 18:20 Відповісти
Он все время врет...
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07.06.2021 18:20 Відповісти
ВТОРАЯ новость на ту же тему - страдание от налогов Косюка и Ахмета.
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07.06.2021 18:31 Відповісти
В оПЄ нема грошей, тому займаються рекетом від уряду!!!! А як інакше??????!!!!!!!
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07.06.2021 18:32 Відповісти
це так по маланські - наіпать і кинути...
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07.06.2021 18:42 Відповісти
полный чес.
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07.06.2021 18:42 Відповісти
В странах ЕС бизмесмены платят налоги, у нас стараются не платить.. Поэтому всё логично
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07.06.2021 18:49 Відповісти
Потому как в ЕС платишь налоги и знаешь куда они идут и видно это и даже спросить можно и ответят конкретно, и защитят в случае проблем и помогут. А у нас куда идут налоги, в бюждет? хорошо, а дальше? а дальше не ваше дело. Люди платят налоги и не видят результата, а если результата нет и только у чинов з.п. в сотни тысяч, то смысл???
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07.06.2021 19:09 Відповісти
Так самый лучший способ грабить - это налоги. Ну и монополии тоже рулят.
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07.06.2021 19:06 Відповісти
Уже за місяць в українців з'явиться нова платіжка, котра стосується газопостачання: тепер доведеться оплачувати ще й обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Законодавець зобов'язав кожного клієнта укласти договір із фірмою-підрядником, котра буде проводити ремонт та перевіряти справність мереж і приладів у будинках. Останні 3 роки цим ніхто не займається.

http://ekonomika.ko.net.ua/?p=22998

Фейк чи правда?
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07.06.2021 19:45 Відповісти
Наговаривают на команду молодых и перспективных рЭформаторов, однозначно!😁😁
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07.06.2021 20:50 Відповісти
"Надо шота делать"- подумали молодые экономисты и повысили налоги.
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07.06.2021 21:25 Відповісти
да-да, чтобы корова больше давала молока, надо побольше доить и поменьше кормить, это не только при Зеле, при "папередниках" тоже так было...
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07.06.2021 22:41 Відповісти
Так в Україні влада окупаційна-звідсіля й логіка дій!
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07.06.2021 22:26 Відповісти
Последнее время в Украине сводится к одному - затягивать пояса и побольше доить, а развивать, вкладывать - это не умеют, или не хотят. куда мы катимся?
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07.06.2021 22:39 Відповісти
может это и есть цель зеленского, по указке путина создать хаос в стране..
сейчас он уничтожает весь малый и средний бизнес, ФОПы массово закрываются, соответсвенно падает уровень дохода самозанятого населения и меньше поступает налогов в бюджет, но зеленского это устраивает
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08.06.2021 07:45 Відповісти
 
 