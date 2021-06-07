Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості

Троє суддів Печерського районного суду Києва, які повинні були розглядати справу стосовно колишнього народного депутата Тетяни Чорновол, взяли самовідвід.

Про це Чорновол написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було перше засідання суду, де мене звинувачують за Майдан. Засідання було дуже коротке - судова трійка вмила руки - сама заявила про самовідвід і сама задовольнила своє бажання", - уточнила екснардеп.

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Захисник Чорновол Ірина Кузіна в коментарі Укрінформупояснила, що судді підписали заяву про самовідвід у зв'язку з тим, що вони як слідчі судді брали участь в одній із великих "майданівських" справ, - і саме з цієї справи раніше було виділено епізод про події на вулиці Липська, 10, щодо офісу "Партії регіонів", який зараз інкримінують Чорновол.

"Тепер справа має йти на перерозподіл. Але в Печерському суді більше не вистачає суддів - тобто, суддів кримінальної спеціалізації, - які могли б розглянути цю справу ... Тому через апеляційний суд справу буде, швидше за все, передано до іншого суду", - сказала Кузіна.

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.