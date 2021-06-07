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Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості

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Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості

Троє суддів Печерського районного суду Києва, які повинні були розглядати справу стосовно колишнього народного депутата Тетяни Чорновол, взяли самовідвід.

Про це Чорновол написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було перше засідання суду, де мене звинувачують за Майдан. Засідання було дуже коротке - судова трійка вмила руки - сама заявила про самовідвід і сама задовольнила своє бажання", - уточнила екснардеп.

Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості 01

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Захисник Чорновол Ірина Кузіна в коментарі Укрінформупояснила, що судді підписали заяву про самовідвід у зв'язку з тим, що вони як слідчі судді брали участь в одній із великих "майданівських" справ, - і саме з цієї справи раніше було виділено епізод про події на вулиці Липська, 10, щодо офісу "Партії регіонів", який зараз інкримінують Чорновол.

"Тепер справа має йти на перерозподіл. Але в Печерському суді більше не вистачає суддів - тобто, суддів кримінальної спеціалізації, - які могли б розглянути цю справу ... Тому через апеляційний суд справу буде, швидше за все, передано до іншого суду", - сказала Кузіна.

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Топ коментарі
+17
Бояться. Знають що Бубочка з Портновим на одній гілляці висітимуть.
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07.06.2021 17:59
+17
А дехто від армії чотири рази відкошував, і нічого - не судять
Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 7683
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07.06.2021 18:32
+14
навіть печерні судді не бажають брати участь зелено-портновському оборзєлоні
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07.06.2021 18:07
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Бояться. Знають що Бубочка з Портновим на одній гілляці висітимуть.
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07.06.2021 17:59 Відповісти
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 7514Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 8753
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07.06.2021 19:19 Відповісти
танюшку, если по хорошему, в больничку с желтым фасадом определить нужно
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07.06.2021 18:01 Відповісти
Для этого же не суд нужен,а врачебная комиссия. Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 3759
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07.06.2021 18:06 Відповісти
Да здорова она психически, обыкновенная психопатка, а это особенности личности, а не психическое заболевание.У нас и президентом мудрый нарид избрал точно такого же психопата и ничего, никто его в больничку не определяет.
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07.06.2021 18:20 Відповісти
Там місць нема - тобою і "Андрєйчевим" зайняті! Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 360
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07.06.2021 18:27 Відповісти
Ярчику, ти й тут відмітився😄
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08.06.2021 05:59 Відповісти
Самоудовлетворились и смылись. Оказывается, так тоже можно и даже запросто
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07.06.2021 18:05 Відповісти
Судам заняться нечем?Херней страдают. Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 6346
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07.06.2021 18:05 Відповісти
навіть печерні судді не бажають брати участь зелено-портновському оборзєлоні
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07.06.2021 18:07 Відповісти
вірно, такі висери і треба під ніфіга не паливними акками видавати
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07.06.2021 18:09 Відповісти
Правильно делают,завтра "зеленых"скинут,а подписи в приговоре их,стоять будут.Оно им надо? Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 6734
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07.06.2021 18:09 Відповісти
Справка з дурки Є??
Який суд??
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07.06.2021 18:11 Відповісти
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 8757 Які "справки"?
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07.06.2021 19:12 Відповісти
Ой, скільки ж зеленої вати повилазило із шпарин.
Напевно, Тетяна їм добре насолила.
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07.06.2021 18:14 Відповісти
Злякалися
Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 1567
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07.06.2021 18:17 Відповісти
Вообще то шизики не подсудные,ее лечить надо. Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 3277
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07.06.2021 18:19 Відповісти
А вас? ( вопрос риторический)
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07.06.2021 18:26 Відповісти
Меня то за что.Советую пять минут последить за ее мимикой... Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 9427
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07.06.2021 21:47 Відповісти
Последил за мимикой *********** - и что? Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 4434
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08.06.2021 13:47 Відповісти
И шо мине таки этим хотите сказать?Обычная мимика одесского раввина времен гражданской войны... Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 4125
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08.06.2021 19:27 Відповісти
Какой раввин? Шлимазл Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 4940
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09.06.2021 02:22 Відповісти
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 6328

+ https://www.facebook.com/photo?fbid=2620140771448563&set=pcb.2620136911448949
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07.06.2021 19:17 Відповісти
Зереформа судов. Даже судьи самого неподкупного суда в Мире разбегаются как крысы самоуничтожаясь. Значит судебная реформа зеледенту дает отрицательные дивиденты.
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07.06.2021 18:25 Відповісти
Пещерний суд..
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07.06.2021 18:26 Відповісти
А дехто від армії чотири рази відкошував, і нічого - не судять
Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 7683
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07.06.2021 18:32 Відповісти
"Шапкокради" та "Блазні" приходять і . А народ залишається. А його "Суду Лінча" не може протистоять ніякий суд! Навіть Печерський. І судді це прекрасно розуміють!
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07.06.2021 18:32 Відповісти
"...йдуть".
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07.06.2021 18:34 Відповісти
Пам"ятаю, кремлівські ви*лядки раніше мусували тему "довідки", начебто забули про цей фейк, так ні, він зараз тут на Цензорі (!!!) виплив
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07.06.2021 18:36 Відповісти
Суд не взял..
Залишв психіатрам вирок..
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07.06.2021 18:40 Відповісти
И что тебе там написали?
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07.06.2021 19:31 Відповісти
никто с шизой не хочет иметь дело
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07.06.2021 18:44 Відповісти
Да, обходят тебя стороной
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07.06.2021 19:32 Відповісти
Таня обосрала СРАНЬ РАБссиянскую еще в школе...Быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...помните слова проф. Преображенского....смотреть и слушать....БЫДЛО КГБшное... Судьи по делу Чорновол взяли самоотвод, для перераспределения в Печерском райсуде нет возможности - Цензор.НЕТ 1237
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07.06.2021 18:47 Відповісти
це означає, що судді не вірять в другий термін ЗЕ. Не хочуть братися за цю справу, бо може прилетіти їм як з одного, так з іншого боку, в залежності від вироку, який винесуть.
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07.06.2021 19:02 Відповісти
А навіщо суддям "морока" в вигляді ще однієї справи як по вбивству Шеремета?
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07.06.2021 19:34 Відповісти
Судді у справі Чорновол взяли самовідвід, для перерозподілу в Печерському райсуді немає можливості - Цензор.НЕТ 8849
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07.06.2021 20:32 Відповісти
Респект Таню! Портновска гидота повинна страждати.
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07.06.2021 21:38 Відповісти
 
 