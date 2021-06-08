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Україна не виділяла мільярдів доларів на підтримку бізнесу в коронакризу, тому підвищення податків викликає питання, - Neweurope

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна не виділяла мільярдів доларів на підтримку бізнесу в коронакризу, тому підвищення податків викликає питання, - Neweurope

Італійська представниця Комітету Європейського парламенту з розвитку і підкомітету з податкових питань Гіньна Ганнія в листі до Кабміну заявила, що засмучена тим, що уряд України прагне збільшити доходи за рахунок збільшення податків, саме під час кризи пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання Neweurope

"Ганнія вказувала на те, що "на відміну від урядів Сполучених Штатів, Великої Британії та членів ЄС, Україна не змогла виділити мільярди доларів на підтримку бізнесу, не покривала зарплату людей, які були змушені звільнитися в карантин, і не надала допомогу безробітним, студентам і школярам. Крім того, в уряду не вистачає коштів, відкладених для покупки вакцин, оскільки кампанія вакцинації навіть не повністю почалася ... звідси, головні податкові реформи викликають великі питання про свою доцільність", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що перспектива вступу до Європейського Союзу і / або НАТО є довгостроковим завданням, яке може тривати роки, якщо не десятиліття. Тому дуже важливо, щоб нинішнє і будь-який майбутній український уряд було зосереджено на підтримці великих, середніх і малих підприємств.

"Це, безсумнівно, призведе до економічного зростання і протягом 7-10 років значно може поліпшити економіку. Це також принесе користь країні, коли повна інтеграція України із Заходом зможе стати реальністю", - підсумував автор.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Зеле некогда думать и решать, он шашлыки ест.
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08.06.2021 09:39
+8
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Вот поэтому, за последние два года в стране все прибыльные госпредприятия стали убыточными, вот поэтому в Украине сегодня самая высокая смертность от короновируса по европе, сейчас почти все евространы вакцинировали своих граждан нормальной вакциной, а в Украине даже нормальную вакцину не завезли...
Лох сходивший на выборы по-приколу должен страдать, потому что избрание идиотом президента - имеет свои логические последствия.
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08.06.2021 10:04
+6
Для зебилоидов, которые верещат про небывалый прессинг на Медведчука:
объект 1(браслет) находится на расстоянии полтора десятка км. от того, кто этот браслет носить обязан(объект 2). Теперь вопрос для зебобов: что такое объект 2?
ПЫСЫ: зебил, если не сообразил, тогда смотри выше, строка 1
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08.06.2021 09:56
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Зеле некогда думать и решать, он шашлыки ест.
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08.06.2021 09:39 Відповісти
причем здесь президент, этим должно заниматься правительство, Кабинет Министров, какие-то министры..., ну а впрочем при нынешнем положении вещей - какая разница, чем и кто там занимается, все-равно - это куча бездарей, которым просто "заносят"...
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08.06.2021 09:45 Відповісти
Он не виноват, его заставили!
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08.06.2021 10:35 Відповісти
А чьи министры? Не зелины ли? А депутаты чьи сидят в Раде? Не его ли? Там одно кадровое назначение шикарнее другого
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09.06.2021 00:58 Відповісти
Ганния следовало бы знать, куда ведет дорога вымощеная благими намерениями.
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08.06.2021 09:47 Відповісти
Для зебилоидов, которые верещат про небывалый прессинг на Медведчука:
объект 1(браслет) находится на расстоянии полтора десятка км. от того, кто этот браслет носить обязан(объект 2). Теперь вопрос для зебобов: что такое объект 2?
ПЫСЫ: зебил, если не сообразил, тогда смотри выше, строка 1
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08.06.2021 09:56 Відповісти
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Вот поэтому, за последние два года в стране все прибыльные госпредприятия стали убыточными, вот поэтому в Украине сегодня самая высокая смертность от короновируса по европе, сейчас почти все евространы вакцинировали своих граждан нормальной вакциной, а в Украине даже нормальную вакцину не завезли...
Лох сходивший на выборы по-приколу должен страдать, потому что избрание идиотом президента - имеет свои логические последствия.
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08.06.2021 10:04 Відповісти
Даже Монголия вакцинировалась Файзером и Модерна.
А у нас ну ни как. Покупаем ту вакцину, где можно дельцам от здравохранения нагреть ручки на прокладках и откатах.
С Файзером это не прокатывает. Вот и нет в Украине Файзера. А то, что привезли - это крохи.
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08.06.2021 10:12 Відповісти
Зелебобики так далеки были в жизни от реальной экономики, аж страшно становится. Они и раньше видно взятки собирали.
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08.06.2021 10:12 Відповісти
Не взятки, а плату за представление. Нынче ничего и не поменялось, в принципе. Они нынче исполняют, а мы им сами денежки отдаем, только вот билетиков не получаем.))) Да и ходить уже никуда не нужно - все в реале и в действительности.)))
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08.06.2021 18:47 Відповісти
Ну,братця,отая Ганька зовсім не теє-того,як його! Літо ж -таки на дворі, улюбленцям від народу України і іже із ними потрібно відпочити десь на Канарах,чи ні?! А зарплати у них які? Куркам на сміх,та й годі! А отих відпускних,лікувальних,оздориовлювальних і прочая,прочая і прочая мєлочовки вистачить хіба-що на молочко і віскарик для їхніх улюблених діточок. А відпочити потрібно ж на всі 100%,набратись сил для подальшої плідної роботи на благоУкраїни.То ж що,шкода українцям за рахунок підняття податків забезпечити любимчикам повноцінний відпочинок? Ми-"за"! Отже нехай Ганька не вболіває за нас,українців,наші улюбленці знають,що роблять.
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08.06.2021 10:18 Відповісти
А зебіли радісно верещать : зе дало по 8000 ! По-перше : зе до цих грошей ніякого відношення не має , а по-друге , ще й не далеко не всі працюючі та підприємці отримали .
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08.06.2021 10:20 Відповісти
Ну и смысл этих выплат? В Европе деньги на восстановление экономики дают, а у нас это просто разбазаривание бюджета
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09.06.2021 01:02 Відповісти
Коли я в тяжкому стані потрапив в ковідне відділення , а потім ще й вдома доліковувався , то завдяки ідіотському закону ще азарова , я вже більше 2 місяців не можу отримати за лікарняний . Так для мене і таких , як я ці 8000 були потрібні . Інша справа , що до зе , його зешобла та бюджету ці виплати ніякого відношення не мають . Хіба що крали вони з цього фонду .
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10.06.2021 06:19 Відповісти
Какаяразніца.
Зебіли, в турборежимі, розікрали все, що було. Потрібно свіженьке баблішко, на те ж "велике крадівництво". Вихід один. Диаметрально протилежний лайно- серідалу про галабаротьку. Коли МВФ послало нахрін, потрібно до нитки обібрать "мудрий" нарід.
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08.06.2021 10:32 Відповісти
Да, зелебобы успели устроить кризис ещё до коронавируса, а пандемия уже просто добила нашу экономику
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09.06.2021 01:03 Відповісти
Зелені холуї олігархату ціленаправлено і планомірно «покращують» матеріальне становище громадян щоб легше було проводити т.з. земельну реформу, вибори, велику прихватизацію. Як відомо, жебраки на проести і протистояння тим, хто при владі, не здатні.
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08.06.2021 10:50 Відповісти
Как раз мы убедились в обратном на протяжении всех противостояний.))) Именно нищеброды выходили толпами за плату, сперва от полтинника и дальше выше. Кто выходил за идею, того, в последствии, слили на Востоке страны.
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08.06.2021 18:44 Відповісти
Странный вброс. Это же СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, что если не выделять средства на поддержку бизнеса во время форс-мажора, то потом не будет ни средств, ни бизнеса и единственное. что остается - поднимать налоги. Гиньни, очевидно, следовало бы для большего понимания локального контекста читать не финансовые сводки, а психиатрическую литературу по умственной отсталости.
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08.06.2021 10:55 Відповісти
це в псих літературі таке написано? Хіба не краще і правильно було б збільшити податкову базу і знизити ставки?
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08.06.2021 13:57 Відповісти
Так. Краще и правильно. Но для розумово видсталих це занадто важко. И саме це написано у літературi по психіатрії.
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08.06.2021 15:17 Відповісти
це більше схоже на планомірну ціленаправлену діяльність із збільшення подяткового тягаря для власного бізнесу, імпорту енергоносіїв з країни-агресора з одночасним зниження видобутку власних, приватизацією за заниженою у десятки, а то й сотні-мільйони разів вартістю української промисловості прокремлівським олігархатом.
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08.06.2021 17:39 Відповісти
МВФ не дал кредит. Откуда возьмутся миллиарды.
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08.06.2021 10:57 Відповісти
Дело в том, что кредиты МВФ не предназначены ни для бизнеса страны, ни для народа. Вы ведь видите, что и без кредита мы еще не сдохли? Делайте выводы куда все эти кредиты деваются после их получения.)))
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08.06.2021 18:34 Відповісти
О чем там европейские политики пытаются нашептать этой шутовской публике? Шуты не умеют денег зарабатывать - они умеют их только брать за свои приколы. Скорчил рожицу в эфире - бабло капнуло, на сцене покривлялся - зритель принес и отдал за билетики.))) Ноль экономики и понятий о ней.)))
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08.06.2021 18:37 Відповісти
Есть две модели - жирная социальная политика+высокие налоги или низкие налоги+развитие бизнеса. У нас ни то, ни другое. У нас просто повышение налогов это ответ на все вопросы.
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09.06.2021 00:42 Відповісти
 
 