Україна не виділяла мільярдів доларів на підтримку бізнесу в коронакризу, тому підвищення податків викликає питання, - Neweurope
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Італійська представниця Комітету Європейського парламенту з розвитку і підкомітету з податкових питань Гіньна Ганнія в листі до Кабміну заявила, що засмучена тим, що уряд України прагне збільшити доходи за рахунок збільшення податків, саме під час кризи пандемії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання Neweurope
"Ганнія вказувала на те, що "на відміну від урядів Сполучених Штатів, Великої Британії та членів ЄС, Україна не змогла виділити мільярди доларів на підтримку бізнесу, не покривала зарплату людей, які були змушені звільнитися в карантин, і не надала допомогу безробітним, студентам і школярам. Крім того, в уряду не вистачає коштів, відкладених для покупки вакцин, оскільки кампанія вакцинації навіть не повністю почалася ... звідси, головні податкові реформи викликають великі питання про свою доцільність", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що перспектива вступу до Європейського Союзу і / або НАТО є довгостроковим завданням, яке може тривати роки, якщо не десятиліття. Тому дуже важливо, щоб нинішнє і будь-який майбутній український уряд було зосереджено на підтримці великих, середніх і малих підприємств.
"Це, безсумнівно, призведе до економічного зростання і протягом 7-10 років значно може поліпшити економіку. Це також принесе користь країні, коли повна інтеграція України із Заходом зможе стати реальністю", - підсумував автор.
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объект 1(браслет) находится на расстоянии полтора десятка км. от того, кто этот браслет носить обязан(объект 2). Теперь вопрос для зебобов: что такое объект 2?
ПЫСЫ: зебил, если не сообразил, тогда смотри выше, строка 1
Лох сходивший на выборы по-приколу должен страдать, потому что избрание идиотом президента - имеет свои логические последствия.
А у нас ну ни как. Покупаем ту вакцину, где можно дельцам от здравохранения нагреть ручки на прокладках и откатах.
С Файзером это не прокатывает. Вот и нет в Украине Файзера. А то, что привезли - это крохи.
Зебіли, в турборежимі, розікрали все, що було. Потрібно свіженьке баблішко, на те ж "велике крадівництво". Вихід один. Диаметрально протилежний лайно- серідалу про галабаротьку. Коли МВФ послало нахрін, потрібно до нитки обібрать "мудрий" нарід.