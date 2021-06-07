Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала шахрая, обміняти сувенірні купюри на 20 тис. дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію Києва від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Ярославській шахрайським шляхом заволодів 20 тис. доларів США.

Правоохоронці поспілкувалися із заявником і встановили, що він через оголошення в інтернеті знайшов вигідний для себе курс про обмін іноземної валюти на національну і домовився з фігурантом про зустріч. Через деякий час порушник приїхав на узгоджене місце на таксі і для здійснення угоди запросив потерпілого в салон машини, де обміняв 20 тис. доларів на сувенірні гроші, після чого з готівкою в руках утік.

Співробітники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінницької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

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Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.