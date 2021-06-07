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Київ (13851) шахрайство (672) Нацполіція (13940) Правоохоронні органи (2660) обмін валюти (123)

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві поліція затримала шахрая, обміняти сувенірні купюри на 20 тис. дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію Києва від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Ярославській шахрайським шляхом заволодів 20 тис. доларів США.

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція 01

Правоохоронці поспілкувалися із заявником і встановили, що він через оголошення в інтернеті знайшов вигідний для себе курс про обмін іноземної валюти на національну і домовився з фігурантом про зустріч. Через деякий час порушник приїхав на узгоджене місце на таксі і для здійснення угоди запросив потерпілого в салон машини, де обміняв 20 тис. доларів на сувенірні гроші, після чого з готівкою в руках утік.

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція 02

Співробітники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінницької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція 03

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Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+8
А в чем собственно преступление? Человек купил сувенирной продукции на 20 000 $
Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)
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07.06.2021 19:04
+8
дайте фото лоха в студию тоже ..! Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8549
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07.06.2021 19:05
+2
Зачем квадратики?Морду надо знать в лицо...
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07.06.2021 18:58
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поигрался с курсом...менял в такси))) очень доверчивый чел ))))
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07.06.2021 18:46 Відповісти
утирок спіймав жлоба на його "основной інстінкт"
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07.06.2021 18:53 Відповісти
Зачем квадратики?Морду надо знать в лицо...
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07.06.2021 18:58 Відповісти
Я вот просто не в курсе где можно взять(20 000Х28) больше полумиллиона сувенирных гривен Может в типографии напечатал Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1599
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07.06.2021 19:01 Відповісти
а зачем вообще печатать сувенирные гривны? вот кому оно надо в принципе?
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07.06.2021 21:00 Відповісти
Для обмена на настоящие,вечнозелёные американские Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 467 20 000
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07.06.2021 21:06 Відповісти
Нашел себе на ж*пу выгодный курс
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07.06.2021 19:02 Відповісти
А в чем собственно преступление? Человек купил сувенирной продукции на 20 000 $
Или сувенирные банкноты запрещено продавать? Поврос цены - у нас свободный рынок и свободное ценообразование)
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07.06.2021 19:04 Відповісти
дайте фото лоха в студию тоже ..! Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8549
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07.06.2021 19:05 Відповісти
жадность человека незнает границ
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07.06.2021 19:06 Відповісти
жаль что нашли и как.((((
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07.06.2021 19:35 Відповісти
Бєз лохА і жизнь плохА... Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5955
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07.06.2021 19:42 Відповісти
Ну почему Боженька дает идиоту зелень...
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07.06.2021 19:47 Відповісти
Мабуть проколовся на тому, що викликав таксі на свій номер. А "установіть лічность" по номеру раз плюнути.
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07.06.2021 19:59 Відповісти
Теперь у него будет время подумать над ошибками! Лох кинул лоха! Затримано шахрая, який обміняв сувенірні купюри на 20 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8573 В плюсе будут только мусора.
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07.06.2021 21:03 Відповісти
 
 