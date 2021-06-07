35% українців взагалі не вживають алкоголь, 9% - п'ють від декількох разів на тиждень, - дослідження
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Третина громадян України - 35% взагалі не вживають спиртні напої, 22% - вживають їх дуже рідко - не більше кількох разів на рік, і 9% - вживають алкоголь від декількох разів на тиждень.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з New Image Marketing Group, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами дослідження, третина громадян України (35%) взагалі не вживають спиртні напої. Також під час опитування кожен п'ятий (22%) заявив, що вживають їх дуже рідко - не більше кількох разів на рік і ще стільки ж відповіли, що не частіше кількох разів на місяць. Про часте вживання алкоголю - від декількох разів на тиждень - розповіли 9% респондентів.
Відповіді чоловіків і жінок щодо вживання алкоголю досить помітно відрізняються. Серед жінок велика частка тих, хто ніколи не вживає алкоголь - 43% до 26% чоловіків. Тоді як чоловіки вдвічі частіше вживають спиртні напої хоча б раз на тиждень (16% до 8%) і в шість разів частіше вживають алкоголь кілька разів на тиждень (13% до 2%). Найбільша частка тих, хто дотримується тверезості, серед старшого покоління (46%), а найменша - серед представників групи 33-45 років (28%).
За регіональною ознакою немає суттєвої різниці між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю. Крім того, абсолютна більшість (82%) громадян заявили, що локдауни ніяк не вплинули на їх вживання або невживання алкоголю. Лише 6% відповіли, що стали вживати більше і ще 10% - навпаки, заявили, що стали менше вживати.
Будь ласка, зачекайте...
А як по регіонам: де більше п'ють? На заході чи на сході? На півдні чи в центрі?
1. Совсем трезвый
2. Совсем пьяный
3. Среднее состояние - простыми словами: пару рюмочек, слегка поддатый.
Так, вот, если у вас первая стадия длится по времени дольше, чем вторая, то вы - не алкоголик.
Если человек не чувствует разницы, то он - алкоголик.
Як і рейтинг Зеленського.
Алкоголь, это как зимняя рыбалка на мартовском льду - для одних отдых, а для других шанс утонуть.
а вы как думали?
Если кто-то активно подливает, то чтобы потом поиметь.
Французы и гитлеровцам поддались, и привычка выпивать сыграла не последнюю роль.
Французы - это вам не афганцы.
===ПЬЮ====
====ЗА====
===ЭТИХ==
====35%===
Він же зметається з полиць.
А шо ж это за организмы каждый день в новостях и по улицам ходят постоянно бухие?
75% людей, когда включают воду в душе - начинают писять, а 25% - стесняются об этом сказать.....
Алкоголь любят быкующие хамы, психологические садисты - энергетические вампиры.
что он выглядел как обрюзгшая жирная свинья.
история не терпит сослагательного наклонения.
а жить вообще вредно, поэтому все хорошо в меру
Насчет витаминов нет
От того, что пьют витамины, бывает только очень дорогая моча.
Они почти все там , эти витамины
А те, что не в моче- те в почках в виде камней, особенно витамин С.
Та хто рахував - скільки пива (мах.4,8%- міцне не смакує) треба випити , щоб оп"яніти - це не один літр за вечір
А міцний алкоголь - має бути повід ! Іноді - 1-2 раза на місяць і то - не кожен місяць ...
А толк у пиві - треба знати !!!
и отдавать свои земли при помощи алкоголя.
то опять новые налоги, то истерия с ковидом - не до расслабонов.
Без поллитры не разберешься ...
Ты не очкуй - накати без закуси !
Жінкам взагалі краще не вживати алкоголь, він вбиває красу та перетворює молоду жінку на стару. Спостерігаю вже давно за тими знайомими, хто ******** випити бокал вина майже що дня, їхня шкіра дуже швидко старіє та вкривається зморшками. Але ж вони звинувачують у цьому погану екологію, а не свій латентний алкоголізм.