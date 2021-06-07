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Новини Політика України
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Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін

Еван Раян, дружина Ентоні Блінкена, очолює секретаріат Білого Дому і підпорядковується безпосередньо президенту США Джо Бадену. Вона є виконавчим віцепрезидентом видання Axios, який розповів, що Зеленського вирішили не запрошувати до Вашингтона після зміни керівництва "Нафтогазу".

Про це пише у фейсбуці ексзаступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пана Ентоні Блінкена ви знаєте як главу Держдепартаменту США та особу, відповідальну за зовнішньополітичний трек Білого Дому. Поруч із ним стоїть трохи менше відома, але не менше впливова особа - його дружина Еван Раян, яка з січня цього року очолює White House Cabinet secretary, будучи, по суті, головою адміністрації Джо Байдена", - написав Золотухін.

"Думаю, що вам буде цікаво дізнатися про те, що в січні 2017 року пані Раян була призначена виконавчим віцепрезидентом американського видання Axios, яке вчора звинуватив Володимира Зеленського в потуранні корупції в компанії "Нафтогаз"", - зазначив він.

Золотухін запропонував враховувати цю інформацію при читанні постів блогерів і експертів, які співпрацюють з ОП.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило з посиланням на джерело в Білому домі, що адміністрація Байдена збиралася запросити Зеленського у Вашингтон перед зустріччю президентів США і Росії. Від цієї ідеї відмовилися після зміни керівництва "Нафтогазу", оскільки "крок викликав стурбованість в адміністрації, що він (Зеленський. - Ред.) відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією".

Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін 01
Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін 02
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Топ коментарі
+34
Земрази возвращают времена януковоща.
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07.06.2021 19:10
+30
Зеленский мечтает видеть Украину в кокошнике в русском мире, поэтому он сознательно обрывает все коммуникации с США. Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 7286
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07.06.2021 19:10
+19
_Ну так именно для этого своего трояна путлер и воткнул в Украину: чтобы с Западом кардинально рассорить. До сих пор не дошло? Что ещё должен сделать зеленый человечек чтобы дошло? Признаться в прямом эфире "я агент кремля? Только так, без этого не дойдёт?
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07.06.2021 19:19
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Земрази возвращают времена януковоща.
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07.06.2021 19:10 Відповісти
Уже вернули! Даже рыги обратно уже слетаются! Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 6708
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07.06.2021 20:59 Відповісти
Зеленский мечтает видеть Украину в кокошнике в русском мире, поэтому он сознательно обрывает все коммуникации с США. Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 7286
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07.06.2021 19:10 Відповісти
Пусть Зеленский смотрит, чтобы США не оборвали ему.
Все коммуникации.
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07.06.2021 19:53 Відповісти
100%. И ссорит Украину не только с США, но и с Молдовой, прибалтами, Польшей, Европой
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07.06.2021 20:00 Відповісти
Зеленский мечтает видеть Украину в кокошнике в русском мире



в какашнике же


Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін - Цензор.НЕТ 6878




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07.06.2021 21:42 Відповісти
які ще сигнали потрібні дебілу бубочці, щоб він зрозумів, що пора припиняти корупцію в своєму оточенні? Що потрібно прогнати д'єрмака та інших агентів ФСБ? Що потрібні реалні, а не надумані кроки по боротьбі з корупцією? Що не можна наїзжати на незалежні ЗМІ? Що потрібні незалежні комісії по формуванню органів влади, особливо - в правоохороній, антикорупційні, судовій системах? Що потрібно, врешті, справжня судова реформа, а не її імітація? Що не дозволено перебирати на себе повноваження, які ідуть в розріз з Конституцією - зокрема, в гоннінні Конституційного Суду?

Нє, воно й ніколи не зрозуміє... Не потягне...
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07.06.2021 19:15 Відповісти
складається враження, що все робиться навмисно
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07.06.2021 19:19 Відповісти
Он хочет нарваться на личные санкции США против себя, любимого.

Больше не увидит ни Диснейленд, ни Беню.
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07.06.2021 19:56 Відповісти
У мене не складається такого враження...
Все робиться навмисно!!! Кацаповоротка тому доказ.
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07.06.2021 20:01 Відповісти
Какие ещё тебе нужны сигналы чтобы до тебя дошло на кого оно работает? Вот какие?!
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07.06.2021 19:20 Відповісти
Мені? Ти не сплутав?
А, може, ти не розумієш, що воно працює на себе? А хто йому союзник в цьому (кгб/фсб/гру, тощо) - то вже справа другорядна.
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07.06.2021 19:37 Відповісти
Воно працює на своє майбутнє місце роботи на "Рубльйовке".
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07.06.2021 19:58 Відповісти
То что ********** - вражеский сексот, это второстепенное дело?! А ты умён... Глыба!
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07.06.2021 20:02 Відповісти
Воно ворог.
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07.06.2021 19:26 Відповісти
_Ну так именно для этого своего трояна путлер и воткнул в Украину: чтобы с Западом кардинально рассорить. До сих пор не дошло? Что ещё должен сделать зеленый человечек чтобы дошло? Признаться в прямом эфире "я агент кремля? Только так, без этого не дойдёт?
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07.06.2021 19:19 Відповісти
Ну пока еще не говорит, а вот дела (точнее выполнение им команд) говорят красноречивее всех наркоманских видосиков.
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07.06.2021 20:11 Відповісти
_Так и овощ не говорил. Ну и что? Рассказывал даунам до упора про путь в Европу, делая всё ровно наоборот. А бараны слушали и только ушами хлопали. Дошло до них что к чему только после срыва овощем ассоциации, раньше тугодумы допереть не осилили... Так вот сейчас происходит ровно то же самое. И снова тугодумы ушами хлопают, мух отгоняют.
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07.06.2021 20:19 Відповісти
У каждого прорашистского президента Украины есть свой торжественный день быть порубанным на салат.
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07.06.2021 20:46 Відповісти
_Порубанным?! Это ты про то как он целый и невредимый ушел вместе со всем награбленным у народа в расию? Да, это ужастное наказание... Жестокий урок всем последующим слугам кремля!
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07.06.2021 20:53 Відповісти
саботаж клоунский.
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07.06.2021 19:20 Відповісти
Что Вам клоуны плохого сделали? А зЕ, просто тупой пошляк, с ворованными пошлостями
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07.06.2021 20:06 Відповісти
Теперь понятно. Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 2073
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07.06.2021 19:23 Відповісти
Зеленский собирается высаживать по 77 тысяч деревьев в час....Зеленский ещё не родился ,а я помню как в центре города висел плакат в 1980 г будет Коммунизм.( было это в 1973 году) Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 3497
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07.06.2021 19:27 Відповісти
Жена Госсекретаря США видать не любит фортепианную музыку .
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07.06.2021 19:29 Відповісти
І що це змінює, на думку, якогось золотухіна?
Ваву не запросили в Білий дім, через "беспредел", який він, під керівництвом дерьмака- бабломойського, творить в країні.
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07.06.2021 19:38 Відповісти
Зеленые твари тянут нас в мокшанские болота и при этом гаденько давят лыбу. Презираю всех недоумков, выбравших ЭТО во время жесточайшей войны в качестве Президента Украины. Икайте, суки, до рыгачки!!! Вы своим дебильным выбором отбросили Украину на десятилетие назад, наплевав на все Революции и РЕВОЛЮЦИЮ ДОСТОИНСТВА , в частности, на Небесную Сотню и тысячи погибших на войне ребят и мужиков!!! Не надеюсь на ваше понимание, потому пропадите вы пропадом!!!Т Толку с вас только ВРАГУ!!!
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07.06.2021 19:41 Відповісти
Падалячки вже назвали джерело неперевіреним, мовляв, вигадують.
А це дружина Блінкена Вице-президентом издания Axios, рассказавшего о срыве поездки Зеленского к Байдену, является жена Госсекретаря США, - Золотухин - Цензор.НЕТ 2
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07.06.2021 19:45 Відповісти
Т.е. по сути инфа про то, что ЗЕ за Нафтогаз дали ногой под зад прямо из Белого дома.
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07.06.2021 19:51 Відповісти
А новость,сегодняшная,что Зе поблагодарил Байдена за приглашение посетить США в июле еще не прочитана?До чего же вы все жополизы сывочолого,убогие.Ну да,вы же не читатели,вы писатели...
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08.06.2021 07:29 Відповісти
ЗЕ мог и фикус на подоконнике поблагодарить в Твитере.

Под коксом и не такое бывает.

Потому что от Госдепа про приглашение ни слова.
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08.06.2021 10:02 Відповісти
Наївні американці-Зеленський і є корупція" Корупція,брехня,безчесність та безприцципність,жадібність та обмеженість-це і є Зеленський! Ви не уявляєте тієї міри підлості й підступності що з нею можете зустрітись у особі Зеленського!
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07.06.2021 19:53 Відповісти
Иногда кажется шо Вовчик живет в 95 балагане, и импроаизирует своими ширпотребовскими мозгами против Украины, но я почти уверен, шо он прикидывается дилетантом, дурачком, и сознательно работает против Украины, его надо постоянно держать на мушке, чтобы он не сделал чего то непоправимого.
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07.06.2021 20:07 Відповісти
Я бы с величайшим удовольствием принял участие в этой экспедиции!
Но среди нас, есть человек, на которого я не могу положиться.
Кто же этот гнусный мерзавец?
Назовите мне имя этого подлеца!
Это Вы, Трелони!
Роберт Льюис Стивенсон
Диалог из книги "Остров сокровищ"
Отлично показывает, что американцы хотят помочь Украине, но не хотят иметь дел с Зеленским и его шайкой.
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07.06.2021 20:08 Відповісти
_Не ври, не хотят. Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - отговорки (будапештский кидняк). И байден с обамой всё уже убедительно продемонстрировали своими делами.
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07.06.2021 20:25 Відповісти
Суть Будапештского меморандума, это обязательство защитить Украину в случае нападения на нее с применением ядерного оружия.
Насколько я знаю, никто ядерное оружие не применил и номинально, никто нас защищать не обязан.
А что касается помощи, то по твоему, американцы должны сражаться с кацапами?
Или доверить такому моральному уроду, как зеленский, новенькие ракеты и самолеты?
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07.06.2021 20:32 Відповісти
"Суть Будапештского меморандума, это обязательство защитить Украину в случае нападения на нее с применением ядерного оружия."
_Брехня. В спам!
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07.06.2021 20:34 Відповісти
Туда и иди.
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07.06.2021 20:37 Відповісти
хреново ты заешь и распрострашяешь ложь, повторяяя за рашистской сранью.
читай текст, он предельно понятен-

уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.



обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций



обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия
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07.06.2021 21:33 Відповісти
Ты процитировал Пункт 3
Напав на Украину, парашка его нарушила.
Но в случае нарушения Пункта 3, никакие действия со стороны стран-участников, не предусмотрены.
Разве что проведение консультаций, о которых говорит Пункт 6
А есть еще Пункт 4
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.

В нем собственно и идет разговор о помощи.
Но только в случае применения против Украины ЯО.
Так в чем я ошибся?
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07.06.2021 21:58 Відповісти
уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.

обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины,
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07.06.2021 22:32 Відповісти
Все верно, но это обязательство.
И в случае его нарушения, нет никаких санкций.
Только "консультации".
Это документ-пустышка и Кучму, за то что он поставил подпись на этой проклятой бумаге, нужно на костре сжечь!
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07.06.2021 22:43 Відповісти
Похоже тетка уже наговорила на импичмент "животворящему".
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07.06.2021 20:41 Відповісти
Взгляд со стороны без антисемитизма.
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми резко высказался о президенте Украине Украины Владимире Зеленском. Кедми заявил, что украинский президент - это позор всего еврейского народа. По его словам, он даже не может комментировать последние решения Зеленского, и считает этого человека шутом и человеком без совести и стыда.
«Лучше бы его еврейская мама аборт сделала», - эмоционально выкрикнул израильский эксперт. Также Кедми подчеркнул, что Зеленскому давно пора посмотреть в глаза своим избирателям, которым 2 года назад он давал очень много разных обещаний. Бывший сотрудник израильских спецслужб также отметил, что ни одного обещания президент так и не выполнил, а продолжает поступать с точностью до наоборот. В итоге Украина превратилась в избитую и поруганную страну, поскольку Зеленский добавил в неё еще много всего плохого, чего раньше не было.
По мнению израильского специалиста, президент относится к обычным украинцам с наглостью и презрением, что абсолютно недопустимо.
ITON.TV
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07.06.2021 21:08 Відповісти
Яков Кедми это чмо и мошенник, который едва не згаремел в Израиле в тюрьму и не вылазит с говно-шоу соловьева-шапиро? писец авторитет. ))
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07.06.2021 21:26 Відповісти
Третья строчка статьи: "...непосредственно президенту США Джо Бадену."

Одиннадцатая строчка: "...внешнеполитический трек Белого Дома. Рядом с ним стоит чуть менее известнок, но не менее..."
Сегодня день опечаток ?
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07.06.2021 21:15 Відповісти
а Блiнкен недолугий бувший помiчник чма Керрi, що любить потриматися за гудзик на ширiнцi лавруши, вiддано подивитись тому в очi i вiчно закликає панять рассєю




Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін - Цензор.НЕТ 9863






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07.06.2021 21:25 Відповісти
Было бы нежелание. а повод найдётся
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08.06.2021 10:53 Відповісти
 
 