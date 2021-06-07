Віцепрезидентом видання Axios, яке розповіло про зрив поїздки Зеленського до Байдена, є дружина Держсекретаря США, - Золотухін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Еван Раян, дружина Ентоні Блінкена, очолює секретаріат Білого Дому і підпорядковується безпосередньо президенту США Джо Бадену. Вона є виконавчим віцепрезидентом видання Axios, який розповів, що Зеленського вирішили не запрошувати до Вашингтона після зміни керівництва "Нафтогазу".
Про це пише у фейсбуці ексзаступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пана Ентоні Блінкена ви знаєте як главу Держдепартаменту США та особу, відповідальну за зовнішньополітичний трек Білого Дому. Поруч із ним стоїть трохи менше відома, але не менше впливова особа - його дружина Еван Раян, яка з січня цього року очолює White House Cabinet secretary, будучи, по суті, головою адміністрації Джо Байдена", - написав Золотухін.
"Думаю, що вам буде цікаво дізнатися про те, що в січні 2017 року пані Раян була призначена виконавчим віцепрезидентом американського видання Axios, яке вчора звинуватив Володимира Зеленського в потуранні корупції в компанії "Нафтогаз"", - зазначив він.
Золотухін запропонував враховувати цю інформацію при читанні постів блогерів і експертів, які співпрацюють з ОП.
Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило з посиланням на джерело в Білому домі, що адміністрація Байдена збиралася запросити Зеленського у Вашингтон перед зустріччю президентів США і Росії. Від цієї ідеї відмовилися після зміни керівництва "Нафтогазу", оскільки "крок викликав стурбованість в адміністрації, що він (Зеленський. - Ред.) відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією".
Будь ласка, зачекайте...
Все коммуникации.
в какашнике же
Нє, воно й ніколи не зрозуміє... Не потягне...
Больше не увидит ни Диснейленд, ни Беню.
Все робиться навмисно!!! Кацаповоротка тому доказ.
А, може, ти не розумієш, що воно працює на себе? А хто йому союзник в цьому (кгб/фсб/гру, тощо) - то вже справа другорядна.
Ваву не запросили в Білий дім, через "беспредел", який він, під керівництвом дерьмака- бабломойського, творить в країні.
А це дружина Блінкена
Под коксом и не такое бывает.
Потому что от Госдепа про приглашение ни слова.
Но среди нас, есть человек, на которого я не могу положиться.
Кто же этот гнусный мерзавец?
Назовите мне имя этого подлеца!
Это Вы, Трелони!
Роберт Льюис Стивенсон
Диалог из книги "Остров сокровищ"
Отлично показывает, что американцы хотят помочь Украине, но не хотят иметь дел с Зеленским и его шайкой.
Насколько я знаю, никто ядерное оружие не применил и номинально, никто нас защищать не обязан.
А что касается помощи, то по твоему, американцы должны сражаться с кацапами?
Или доверить такому моральному уроду, как зеленский, новенькие ракеты и самолеты?
_Брехня. В спам!
читай текст, он предельно понятен-
уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций
обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия
Напав на Украину, парашка его нарушила.
Но в случае нарушения Пункта 3, никакие действия со стороны стран-участников, не предусмотрены.
Разве что проведение консультаций, о которых говорит Пункт 6
А есть еще Пункт 4
Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
В нем собственно и идет разговор о помощи.
Но только в случае применения против Украины ЯО.
Так в чем я ошибся?
обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины,
И в случае его нарушения, нет никаких санкций.
Только "консультации".
Это документ-пустышка и Кучму, за то что он поставил подпись на этой проклятой бумаге, нужно на костре сжечь!
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми резко высказался о президенте Украине Украины Владимире Зеленском. Кедми заявил, что украинский президент - это позор всего еврейского народа. По его словам, он даже не может комментировать последние решения Зеленского, и считает этого человека шутом и человеком без совести и стыда.
«Лучше бы его еврейская мама аборт сделала», - эмоционально выкрикнул израильский эксперт. Также Кедми подчеркнул, что Зеленскому давно пора посмотреть в глаза своим избирателям, которым 2 года назад он давал очень много разных обещаний. Бывший сотрудник израильских спецслужб также отметил, что ни одного обещания президент так и не выполнил, а продолжает поступать с точностью до наоборот. В итоге Украина превратилась в избитую и поруганную страну, поскольку Зеленский добавил в неё еще много всего плохого, чего раньше не было.
По мнению израильского специалиста, президент относится к обычным украинцам с наглостью и презрением, что абсолютно недопустимо.
ITON.TV
Одиннадцатая строчка: "...внешнеполитический трек Белого Дома. Рядом с ним стоит чуть менее известнок, но не менее..."
Сегодня день опечаток ?