Церемонія прощання з замкомзагону "Азов" Олександром Павлюком відбудеться 8 червня, - МВС. ВIДЕО

На 8 червня намічена церемонія прощання з заступником командира окремого загону спеціального призначення "Азов" по тилу, старшим лейтенантом Олександром Павлюком із позивним Чак.

Як уточнили у пресслужбі МВС, захід розпочнеться об 11:00 в Центрі культури МВС (вул. Пилипа Орлика, 16), інформує Цензор.НЕТ.

"Бажаючі можуть попрощатися з Олександром Павлюком, дотримуючись заходів карантину", - підкреслюється в повідомленні.

58-річний Олександр Павлюк відповідав за матеріально-технічне забезпечення воїнів. Родом Олександр був із селища Рокитне, що на Рівненщині. У 18 років чоловіка призвали на строкову службу і відправили в контингент радянських військ у Німеччині. Влітку 2014 року Павлюк познайомився з бійцями ОЗСП "Азов" і восени цього ж року вступив до лав підрозділу.

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"За час своєї відданої служби Олександр Павлюк був неодноразово нагороджений високими нагородами, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою від Верховної Ради України, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та орденом Данила Галицького", - повідомили в МВС.

Глава МВС Арсен Аваков у Twitter повідомив: "Передчасно пішов з життя заступник командира по тилу полку "Азов" 58-річний Олександр Павлюк, позивний "Чак". Блискучий організатор, дбайливий господар, справжній патріот. Завдяки йому азовці є одними з найбільш боєздатних в Національній гвардії України. Сумує все Міністерство внутрішніх справ. Там сьогодні і прощання об 11:00".