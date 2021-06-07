Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ

З урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмеження може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований.

Про це на брифінгу заявив генеральних директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країна обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно, відповідно до циркуляції вірусів.

"Зі збільшенням глобальної передачі варіантів, які викликають занепокоєння, включно з варіантом "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований", - пояснив Гебреєсус.

Нагадаємо, раніше ВООЗ почала присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації коронавірусу. "Дельтою" називають так званий індійський штам.

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