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Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ

З урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмеження може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований.

Про це на брифінгу заявив генеральних директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країна обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно, відповідно до циркуляції вірусів.

"Зі збільшенням глобальної передачі варіантів, які викликають занепокоєння, включно з варіантом "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований", - пояснив Гебреєсус.

Нагадаємо, раніше ВООЗ почала присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації коронавірусу. "Дельтою" називають так званий індійський штам.

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Топ коментарі
+3
Летом страдает туристический бизнес и попутные с ним сферы, транспорта,, снабжения, комплекса услуг. Поэтому все страны забивают на опасность вируса и открывают границы, ну а потом.. да что потом.. как говорится " хоть трава не расти", все то уже будет когда то ПОТОММММ... Это повсеместное явление, тем более что ковид на лето несколько сбавил обороты , ну или нам специально показывают подобную статистику..( тоже вариант).
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07.06.2021 19:26
+2
Осенью наберет обороты, когда начнут массово болеть уколотые.
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07.06.2021 23:05
+1
тупой негр
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07.06.2021 22:33
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Летом страдает туристический бизнес и попутные с ним сферы, транспорта,, снабжения, комплекса услуг. Поэтому все страны забивают на опасность вируса и открывают границы, ну а потом.. да что потом.. как говорится " хоть трава не расти", все то уже будет когда то ПОТОММММ... Это повсеместное явление, тем более что ковид на лето несколько сбавил обороты , ну или нам специально показывают подобную статистику..( тоже вариант).
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07.06.2021 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D62_Tbb0vLs
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07.06.2021 23:03 Відповісти
Осенью наберет обороты, когда начнут массово болеть уколотые.
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07.06.2021 23:05 Відповісти
Нюнюню.
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07.06.2021 19:30 Відповісти
Если бы они заботились о людях, то отменили бы налоги.
А не кололи хрен-знает-что.
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07.06.2021 23:57 Відповісти


Зãступ бараболі@Hlopak_4 июн.

Уряд США вирішив передати країнам-партнерам 25 млн. доз вакцини Astra Zeneca.
Це пов'язано з тим, що регулятор FDA до сих пір не дав дозвіл на її використання, а термін придатності спливає.
В Європі американську Astra Zeneca отримають Косово, Грузія та Україна.
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07.06.2021 20:34 Відповісти
Нічого, я у Польщі яко освітянин отримав дві давки Астризенеки і живий досі. Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3144
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07.06.2021 22:28 Відповісти
Треба бути уважним до здоров'я діток.
Білл Гейтс вже вакцинував африканців до масового безпліддя.
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07.06.2021 23:54 Відповісти
тупой негр
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07.06.2021 22:33 Відповісти
На шальные бабки сделал подтяжку, осветлил кожу и купил новые очки.
И думает, что уже не похож на Гебрейшу.
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07.06.2021 23:55 Відповісти
 
 