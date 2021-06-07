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хабар (3992) Злочевський (95) Шевченко Євген (138)

Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Події

Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко

Олена Мазурова - колишня чиновниця ДФС і довірена особа міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Вона уклала угоду зі слідством під загрозою сісти в тюрму на 12 років.

Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, який брав участь у затриманні хабарників, інформує Цензор.НЕТ.

"Мазурова могла отримати 12 років тюремного ув'язнення. Але їй пощастило - поки інші підозрювані думали і намагалися торгуватися з прокурорами, вона першою дала викривальні свідчення на всіх співучасників злочину, а отже, отримає максимально м'який вирок, тоді як ситуація для Ілляшенка, Кичи і Злочевського на сьогодні є дуже безпорадною", - написав Шевченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла у Злочевського хабар за закриття справи проти нього, - агент НАБУ Шевченко. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко 01
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Топ коментарі
+15
і шо, когось з цієї шобли посадять?
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07.06.2021 19:48
+14
Вот так простая скромная гослужащая, на бюджетной зарплате. Вдруг на 6 лямов. Нужно им срочно поднимать зарплаты
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07.06.2021 19:53
+14
я так понимаю , названая троица давно вне пределов нашего правосудия Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5712 .. и любой приговор им до лампы...
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07.06.2021 20:02
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Розпочато марафон- хто швидше та більше розповість?)
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07.06.2021 19:42 Відповісти
Неувядающие фразы киноклассиков:
Как говорил один мой знакомый… покойник… "Я слишком много знал" Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4476
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08.06.2021 08:24 Відповісти
Та даже если они все расскажут и на Библии поклянуться,все равно никого не посадят. Не та страна.
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08.06.2021 10:18 Відповісти
Да, у неё есть чем давать.
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07.06.2021 19:45 Відповісти
знатна давалка...
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08.06.2021 04:47 Відповісти
і шо, когось з цієї шобли посадять?
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07.06.2021 19:48 Відповісти
чекаємо на результат.
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07.06.2021 20:22 Відповісти
вже 2 роки чекаємо на результат... а отримуємо лише флешмоби, відосікі та імітацію бурхливої діяльності...
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07.06.2021 21:23 Відповісти
Вже 7 років чекаємо.
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07.06.2021 23:12 Відповісти
у нас папЄредников таких не сажають ...їх "віджимають-доять " - такий круговорот бабла...- системі завжди потрібно "живлення"...
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07.06.2021 20:25 Відповісти
"...в то время как ситуация для Ильяшенко, Кичи и Злочевского сегодняшнего дня выглядит очень беспомощно" Источник: https://censor.net/ru/n3269978

Кича заедет на кичу, лол )))0))0)))
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07.06.2021 19:50 Відповісти
Что она там пишет на фотке? Сумму?
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07.06.2021 19:50 Відповісти
Вот так простая скромная гослужащая, на бюджетной зарплате. Вдруг на 6 лямов. Нужно им срочно поднимать зарплаты
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07.06.2021 19:53 Відповісти
Це не мільйони. Вона допомагала організувати зустріч.
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07.06.2021 20:23 Відповісти
Вона внесла заставу у розмірі 120млн.грн
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07.06.2021 21:38 Відповісти
Упс ... Бідненька ...
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08.06.2021 14:13 Відповісти
пишет, ей повезло... повезло, так повезло, аха ха ...
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07.06.2021 19:58 Відповісти
4 не 12 ... Нє ?
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07.06.2021 20:23 Відповісти
Час покаже,чи це "єдине правильне рішення".
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07.06.2021 19:58 Відповісти
На сделку это 50 на 50? Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9183
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07.06.2021 20:02 Відповісти
я так понимаю , названая троица давно вне пределов нашего правосудия Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5712 .. и любой приговор им до лампы...
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07.06.2021 20:02 Відповісти
Работа на высоте! Не только сотрудники ГФС, но и остальные госслужащие, а теперь и просто все уже знают о сотрудничестве... ******, не просто ******, а полный ******. Готовьтесь, ребята, "сотрудничать" со следствием: пока вы будете сотрудничать, всю вашу семью вырежут, пока вы в тюрьме, вот анекдот, ахахахах
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07.06.2021 20:06 Відповісти
А сумму "сделки со следствием" огласят? Или это коммерческая тайна?
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07.06.2021 20:07 Відповісти
Там бартер
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07.06.2021 20:44 Відповісти
Агент *****...
ПУК в калюжу та відволікання уваги..
Вже декілька разів...
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07.06.2021 20:22 Відповісти
Приємного перегляду
https://www.youtube.com/watch?v=Qg8wav00Qz0
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07.06.2021 21:38 Відповісти
Подозреваемая по делу о рекордной взятке в $6 млн Мазурова пошла на сделку со следствием и дает показания. Пишу с Карибских островов - агент НАБУ Шевченко Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4169
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07.06.2021 20:28 Відповісти
Главное-не ржать, када лежишь под клетчатым одеялом на скамье подсудимых..( Насиров)
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07.06.2021 20:33 Відповісти
Злочевский, это который "Бурисма", там где работал сын "животворящего" ? И тут внезапно Байден решился поговорить с Зеленским. И похоже им, таки, было о чем.
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07.06.2021 20:35 Відповісти
Рекордная взятка без участия Рабиновича? Не смешите мои тапочки, а вы заладили животворящий животворящий)
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07.06.2021 20:55 Відповісти
В качестве возможных покупателей называют двух известных украинских олигархов: Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018
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07.06.2021 21:12 Відповісти
Осенью 2013 года Николай Злочевский утверждал, что не является владельцем "Бурисмы". Одна из его помощниц заявила тогда, что он продал компанию. Какие-либо документальные подтверждения этому не известны. Ссылка ваша. Статья от 19.05.2014 . Теперь по прошествии 7 лет мы знаем, что Злочевский врал и никогда не продавал "Бурисму".
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07.06.2021 21:52 Відповісти
Гарна тьотка
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07.06.2021 20:43 Відповісти
ТАК А ГДЕ ЭТИ ТРОЕ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ !!!???
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07.06.2021 21:10 Відповісти
тех троих не найдут а этой четвертой еще и орден за заслуги перед моней выпишут и отпустят конечно же
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07.06.2021 21:40 Відповісти
Вангую, що тим трьом впаяють або заочно, або, в крайньому разі, з відтермінуванням покарання. Тобто, в найкращих традиціях глибокореформованого українського кривосуддя!
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07.06.2021 21:50 Відповісти
Красотка.
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07.06.2021 22:23 Відповісти
а красотки они все и дают и берут --- вон медведчучка взяла у ***** с проглотом нефтяные сважены в бензоколонке и газовые в крыму . потом одела кокошник и под рясу до пашки - мерседеса в лавру грехи отмаливать
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08.06.2021 06:13 Відповісти
Чи накалядувала чи насос*ла, бізнесвумен коротше Підозрювана у справі про рекордний хабар $6 млн Мазурова пішла на угоду зі слідством і дає свідчення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8372
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07.06.2021 22:47 Відповісти
Ніколи не було і ось знову? Головне в розслідуванні не вийти на самих себе. А то буде як з Татаровим. Розслідували зловживання Кличка а вийшли на Татарова і штаб сцикуна.
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07.06.2021 22:54 Відповісти
Хабарниця запропонувала хабаря слідству. Слідство погодилося. Це ж Україна.
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08.06.2021 00:36 Відповісти
А що на це говорить бєня ну діктова. Раніш писали , що є підозра, що вона взяла на кишеньку від Злочевського..
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08.06.2021 01:25 Відповісти
ця жіночка там не при справах.Як все починалось. Злочевському за мільон пообіцяли змінити тільки підслідність -передати справу до татарова (Цуцкерідзе) Якщо ви таке можете, то закрийте справу. Давай шість. По рукам. А потім конфідент злякався (САП), а податковий емісар Єрмака знаючи, що Шевченко пройдоха, все одно передав гроші. Бо вважали, що таких не беруть. Взяли. Злочевський почав "спрашивать" де бабки. Збитки в 6 навіть для киівскьої мафії забагато. Рішала Костін не пройшов у САП, татаров попався з Микитасем і всі зрозуміли -бабки вже нйхто не поверне. Ну ця жіночка не захотіла бути крайньою.
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08.06.2021 01:49 Відповісти
Святая Тереза)))
Опера вкрутили ее на полове, мол лучшие годы не по бутикам
А на промке строчить робы, да пайку тюремную жрать)))
Вот она и решила статейку легкую поднять с пола
Вот только сделка с лягавыми - это колода крапленая
Прокурорские еще могут довесить на полный срок))
Шайка фраеров... бабу в дела посвящать - всеравно что сразу под статью
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08.06.2021 02:43 Відповісти
...три разове харчування, білі простирадла, телебачення по розкладу, небо в клітинку...
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08.06.2021 06:54 Відповісти
и зачем нам нужен мвф если можно вместо кредитов ихними взятками пополнять бюджет
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08.06.2021 06:07 Відповісти
Нє хачу на кічу.....
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08.06.2021 06:46 Відповісти
Знов почнеться багаторічна тягомотина поки всі про цих шалерів не забудть, а там "по сроку давности".і..
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08.06.2021 08:39 Відповісти
Знов почнеться багаторічна тягомотина поки всі про цих шулерів не забудуть, а там "по сроку давности".і..
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08.06.2021 08:40 Відповісти
дама с таким экстерьером - однозначно слабое звено, кто ж пойдет в колонию при таких запросах - а маникюр, а педикюр, а спа-салон...
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08.06.2021 09:49 Відповісти
у неё подходящая внешность быть бригадиром швей по пошиву рукавиц...
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08.06.2021 09:52 Відповісти
Доверенная особа? На зоне тоже будет доверенной особой, но только начальника зоны.
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08.06.2021 12:05 Відповісти
 
 