Кабмін дозволив при в'їзді в Україну крім ПЛР-тестів надавати експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію

Іноземці при в'їзді на територію України можуть крім ПЛР-тестів надати тест на антиген.

Це закріплено постановою Кабінету Міністрів №583 від 02.06.21., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також дозволено при в'їзді надавати документ, який підтверджує одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом на англійську мову.

Крім цього, уряд дозволив громадянам України за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту не йти на самоізоляцію.

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