УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5804 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
9 076 3
Кабмін (6265) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Кабмін дозволив при в'їзді в Україну крім ПЛР-тестів надавати експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кабмін дозволив при в'їзді в Україну крім ПЛР-тестів надавати експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію

Іноземці при в'їзді на територію України можуть крім ПЛР-тестів надати тест на антиген.

Це закріплено постановою Кабінету Міністрів №583 від 02.06.21., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також дозволено при в'їзді надавати документ, який підтверджує одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом на англійську мову.

Крім цього, уряд дозволив громадянам України за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту не йти на самоізоляцію.

Читайте також: Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує покращуватися, – нарада у Зеленського
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что там с пенсионными туристами с ОРДЛО? Зеленая волна и даже никакой самоизоляции? А кто-то верит в действенность "СпутникаV", который на них испытывают?
показати весь коментар
07.06.2021 20:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D62_Tbb0vLs
показати весь коментар
07.06.2021 22:59 Відповісти
а что с тестами на антиген для переболевших?!
показати весь коментар
08.06.2021 00:15 Відповісти
 
 