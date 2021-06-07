Кабмін дозволив при в'їзді в Україну крім ПЛР-тестів надавати експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Іноземці при в'їзді на територію України можуть крім ПЛР-тестів надати тест на антиген.
Це закріплено постановою Кабінету Міністрів №583 від 02.06.21., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також дозволено при в'їзді надавати документ, який підтверджує одержання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом на англійську мову.
Крім цього, уряд дозволив громадянам України за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту не йти на самоізоляцію.
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patriotukrainy
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