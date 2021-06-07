Родичі катастрофи MH17 звернулися до Путіна з листом. У Кремлі почитали, але проігнорували

У Кремлі стежать за судом у справі про катастрофу "Боїнга" над Донбасом 17 липня 2014 року, який проходить у Нідерландах, і беруть до уваги інформацію про розгляд справи, зокрема "альтернативну".

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, у справі можуть розглядатися "різні версії", але Росія не є частиною розслідування і вплинути на те, що відбувається в суді не може. Що він має на увазі під альтернативною інформацією, Пєсков не пояснив.

Прессекретар Володимира Путіна відповів на запитання про те, чи бачили в Кремлі звернення родичів жертв катастрофи із закликом визнати відповідальність і співпрацювати з судом. Пєсков сказав, що лист у Кремлі бачили. За його словами, Росія не є учасником "механізму розслідування", і "ті, хто писав лист, мають просто це розуміти".

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Відкритий лист, який підписали родичі більш ніж 20 жертв катастрофи, опублікувало напередодні російське видання "Новая газета". Він адресований президенту Росії Володимиру Путіну.

"Ми тут не для того, щоб звинувачувати Російську Федерацію у цьому вбивстві. Суду все ще необхідно визначити відповідальність. Однак ми звинувачуємо російський уряд у тому, що він заперечує свою причетність до цього", - сказано в листі. Родичі жертв також пишуть, що заперечення владою Росії її причетності до катастрофи "кидає виклик доведеним фактам". "Ми щиро вважаємо, що ця політика заперечення завдає шкоди спадщині вашої Батьківщини ... Сумно бачити президента, який не прагне істинної величі для нації, яку він очолює", - пишуть автори звернення.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.