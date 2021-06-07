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Родичі катастрофи MH17 звернулися до Путіна з листом. У Кремлі почитали, але проігнорували

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Родичі катастрофи MH17 звернулися до Путіна з листом. У Кремлі почитали, але проігнорували

У Кремлі стежать за судом у справі про катастрофу "Боїнга" над Донбасом 17 липня 2014 року, який проходить у Нідерландах, і беруть до уваги інформацію про розгляд справи, зокрема "альтернативну".

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, у справі можуть розглядатися "різні версії", але Росія не є частиною розслідування і вплинути на те, що відбувається в суді не може. Що він має на увазі під альтернативною інформацією, Пєсков не пояснив.

Прессекретар Володимира Путіна відповів на запитання про те, чи бачили в Кремлі звернення родичів жертв катастрофи із закликом визнати відповідальність і співпрацювати з судом. Пєсков сказав, що лист у Кремлі бачили. За його словами, Росія не є учасником "механізму розслідування", і "ті, хто писав лист, мають просто це розуміти".

Читайте також: Підозрювані у справі МН17 проігнорували засідання суду в Гаазі

Відкритий лист, який підписали родичі більш ніж 20 жертв катастрофи, опублікувало напередодні російське видання "Новая газета". Він адресований президенту Росії Володимиру Путіну.

"Ми тут не для того, щоб звинувачувати Російську Федерацію у цьому вбивстві. Суду все ще необхідно визначити відповідальність. Однак ми звинувачуємо російський уряд у тому, що він заперечує свою причетність до цього", - сказано в листі. Родичі жертв також пишуть, що заперечення владою Росії її причетності до катастрофи "кидає виклик доведеним фактам". "Ми щиро вважаємо, що ця політика заперечення завдає шкоди спадщині вашої Батьківщини ... Сумно бачити президента, який не прагне істинної величі для нації, яку він очолює", - пишуть автори звернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців. ФОТО

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Топ коментарі
+13
Гопникам" нема чим крить
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07.06.2021 20:27
+11
***** оно и есть *****
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 7254
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07.06.2021 20:48
+7
"...обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом."
_Блаженные... просто ощущение что это какие-то шизики, настолько они далеки от осознания реальности. Трудно даже точные слова подобрать.
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07.06.2021 20:31
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Гопникам" нема чим крить
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07.06.2021 20:27 Відповісти
Родичі загиблих вважають населення Х**лостана нацією ?!
"Сумно бачити президента, який не прагне істинної величі для нації, яку він очолює", - пишуть автори звернення".
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07.06.2021 23:21 Відповісти
Родственники катастрофы MH17
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 5784
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07.06.2021 20:29 Відповісти
"...обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом."
_Блаженные... просто ощущение что это какие-то шизики, настолько они далеки от осознания реальности. Трудно даже точные слова подобрать.
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07.06.2021 20:31 Відповісти
Так оно и есть, этих людей нужно попытаться понять и отнестись к ним как к запредельно наивным 😁😁😁
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07.06.2021 20:38 Відповісти
_В силу перехода количества сверх некой меры в иное качество это уже не наивность. Такое простительно детям, а когда такое дитё взрослый - это уже что-то из разряда умственной отсталости вроде дебилизма или синдрома Дауна.
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07.06.2021 20:47 Відповісти
экий вы дипломатичный Я согласен с NonCFist - они просто дебилы.
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07.06.2021 22:31 Відповісти
NonCFist

они просто живут в своем мире и не ведают насколько коварны эрэфийцы и как эрэфийцы могут петлять с целью ухода от ответственности.

"Умом Россию не понять!
Не стоит, братцы, утруждаться.
Ей главное везде наср@ть
И ни за что не признаваться." Русский поэт Виктор Островский
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07.06.2021 21:14 Відповісти
"они просто живут в своем мире и не ведают насколько коварны эрэфийцы и как эрэфийцы могут петлять с целью ухода от ответственности."
_Если до них не дошло что такое расия - хотябы уже на их собственной шкуре, на сбитом Боинге с их же роднёй и последующем вызывающем поведении людоедов - то они необучаемые дебилы. В клиническом значении термина.
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07.06.2021 21:23 Відповісти
похоже они не могут это понять в силу единичного случая.
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07.06.2021 21:34 Відповісти
Единичного?! Просто слов нет... А ещё интересно: эти хоббиты ведь историю в школе учили?
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07.06.2021 21:36 Відповісти
Да эти люди,родственники погибших,просто не могут знать насколько кацапокремляди подлый и ссыкливый народ. У них нет ни чести,ни совести,ни храбрости. Эти твари даже не понимают,насколько они омерзительные. Для них есть только одни награды в этом мире-виселиа и кнут. Вот язык этих изобретений человечества для них весьма понятен. Хочется верить,что в скором времени это поймут все народы Мира,а не только Украина,Грузия,Сирия,Молдова и т.д.,и отгородятся от них непроницаемым забором,как от дикого,злобного и весьма опасного зверя.Пускай,твари, сдыхают в своей эрэфовской клетке
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07.06.2021 22:27 Відповісти
"Да эти люди,родственники погибших,просто не могут знать..."
_Могут знать! И в эпоху интернета имеют для этого невиданные ранее возможности. Другое дело что не хотят, отказываются знать. И это - очень на руку людоедам вроде путлера. На руку злу.
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07.06.2021 22:58 Відповісти
Обращать к РФ всё равно, что писать в "Спортлото" и стучать по столбу.....
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07.06.2021 20:36 Відповісти
Пришёл муж домой. А у жены - любовник! Она его под кровать спрятала. Лежит он - чихнуть боится. Пацан малой подошёл к кровати, заглядывает:
- Сто, не дысыс? А как дысал,т как дысал!!!"
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07.06.2021 20:36 Відповісти
***** оно и есть *****
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 7254
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07.06.2021 20:48 Відповісти
Щось схоже на свастику.
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07.06.2021 22:42 Відповісти
Какое величие вы спрашиваете у крысы и моли
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07.06.2021 20:52 Відповісти
"Ну пока! Пишите письма!" (с)

Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 793
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07.06.2021 21:03 Відповісти
...
Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 303 Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 303 Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 5061

Срань гейРопейская - денех просют...

Как челобитную царЪу подаёте, холопы?
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07.06.2021 21:04 Відповісти
"Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому", - говорится в письме. Родственники жертв также пишут, что отрицание властями России её причастности к катастрофе "бросает вызов доказанным фактам". "Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины... Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет", - пишут авторы обращения."

_Боже мой, да они же неадекватны... Это же какие-то живущие в сказочном мире с белыми единорогами хоббиты! Такую Европу людоедская расия просто растопчет и сожрёт на завтрак.
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07.06.2021 21:05 Відповісти
А они в курсе ,что путин ***** ??? Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 4893
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07.06.2021 21:06 Відповісти
Пишите. На деревню дедушке Родственники катастрофы MH17 обратились к Путину с письмом. В Кремле почитали, но проигнорировали - Цензор.НЕТ 4677
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07.06.2021 21:07 Відповісти
"По его словам, Россия не является участником "механизма расследования" - млять, этот все пургу несет, типа "настамнет". родственники прекрасно понимают, что эрэфия не "механизм расследования", а виновник расследования и призывают вас признать это.Источник: https://censor.net/ru/n3269983
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07.06.2021 21:10 Відповісти
"...и призывают вас признать это"

?! Расписались в собственном дебелизме.
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07.06.2021 21:26 Відповісти
Було б не погано, якби в цій катастрофі був брат макрона і й..барь ангели меркель. Щоб ці у.оди після цього заспівали?
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07.06.2021 22:02 Відповісти
_Ну президента и верхушку Польши они демонстративно убили. А ведь это нападение на НАТО! И никто ни гу-гу, усрались и непреклонно молчат.
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07.06.2021 22:11 Відповісти
Интересно, сколько писем написали Брейвику родственники убитых им жертв?
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07.06.2021 22:22 Відповісти
А что с Брейвика взять?

А эти выторговать хоть каких нибудь денег нужно.

Уже, животные, унизились что на жалость давить начали.

Клянчить за убитых родственников деньги - гнилые дешёвки.
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07.06.2021 22:47 Відповісти
Параша попала в рогатку. Пуйло бубнит , что их там нет, стоит признаться , что самолёт их работа , значит они там есть, а это уже другая ответствиность с хутшими последствиями чем самолёт. Так что хрен раша презнает сбитый самолет.
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07.06.2021 22:45 Відповісти
А, да? А если не признаются то их нет?
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07.06.2021 23:01 Відповісти
"Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет" - ну это уже перебор, печалиться в отношении гэбэшного урки, который пропагандой оскотинил своих соотечественников .... они бы еще на колени попробовали встать с призывами к его "совести"
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08.06.2021 01:01 Відповісти
Потешные иностранцы...А.Солженицын
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08.06.2021 09:41 Відповісти
 
 